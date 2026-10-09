小規模企業でも、大規模な組織と同様に、顧客記録、決済情報、金融口座情報などの機密情報を扱いますが、通常は専任のセキュリティチームなしで対応しています。そのため、すべてのノートPCとデスクトップPCが、マルウェア、フィッシング、ランサムウェアに対する重要な防衛線となります。
そのリスクは重大です。中小企業には、チームにとって負担となるコストや管理業務を増やすことなく脅威を防ぐためのアンチウイルスが必要です。
このガイドでは、中小企業向けアンチウイルスに必要な機能、個人向けや組み込み型のアンチウイルスとの違い、そしてデバイス、チーム、予算に合った適切な選び方を解説します。
中小企業向けのウイルス対策とは？
中小企業向けのウイルス対策とは、小規模な組織内のすべてのコンピュータをマルウェア、フィッシング、ランサムウェア、その他の一般的なエンドポイント脅威から保護するセキュリティソフトウェアです。また、一元的に可視化できるため、1人で全デバイスが保護されていることを確認できます。従来のシグネチャベースのウイルススキャンに加えて、企業向けウイルス対策には通常、次のような機能が備わっています。
リアルタイムのオンアクセススキャン
既知のシグネチャだけで��なく、動作分析や機械学習なども活用する検知
フィッシングや悪意のあるWebサイトをブロック
Web脅威スキャン
エクスプロイト保護
リムーバブルメディアのスキャン
デバイス全体の保護状況を一元的に確認できるダッシュボード
小規模企業に antivirus software が必要なのはなぜですか？
中小企業は、顧客情報、財務活動、コミュニケーション、その他の日常業務を管理するためにコンピュータに依存しています。1台のデバイスが感染しただけで、その業務が中断され、企業が保護する責任を負うデータが危険にさらされる可能性があります。
1. マルウェアは日常の業務運営を妨げる可能性があります
悪意のあるファイルやアプリケーションは、デバイスを侵害し、日々の業務を中断させ、機密性の高い顧客情報や財務情報を漏えいさせるおそれがあります。小規模なチームでは、感染したノートPCが1台あるだけでも、作業時間が失われ、復旧対応に時間を取られることがあります。アンチウイルスは、マルウェアをすばやく検出し、実行される前に阻止する必要があります。
2. フィッシング攻撃は、従業員を直接標的にすることがよくあります
マルウェア感染は突然発生するものではありません。フィッシング攻撃は一般的な感染経路です。悪意のあるWebサイト、ダウンロード、または認証情報を盗むページへ従業員を誘導し、マルウェアをインストールさせてしまう可能性があるためです。
小規模企業向けの優れた antivirus は、フィッ��シングや悪意のあるWebサイトをブロックし、Webトラフィックをスキャンできる必要があります。そうすることで、たった1回の誤クリックが感染につながる可能性を低くできます。従業員に フィッシング攻撃 の見分け方を教えることも、もう1つの重要な防御層になります。
3. 詐欺師は電話で従業員を狙うケースが増えています
すべての攻撃が悪意のあるファイルから始まるわけではありません。テクニカルサポートやヘルプデスクを装う詐欺では、攻撃者が従業員に電話やメッセージを送り、IT担当者や信頼できるベンダーを装って、リモートアクセスツールをインストールするよう誘導します。そのツールがインストールされると、攻撃者はデバイスを直接操作できるようになります。
不正なリモートアクセスツールのインストールを検出してブロックできるアンチウイルスは、このギャップを埋めるのに役立ちます。
4. ランサムウェアでは予防が特に重要
ランサムウェアは、身代金が支払われるまでファイルを暗号化し、デバイスをロックします。また、一部の亜種は暗号化する前にデータを盗み出します。中小企業にとって、復旧には大きなダウンタイムとコストが伴う可能性があります。アンチウイルスは、暗号化が広がる前に悪意のあるファイルや不審な挙動を早期に特定することで役立ちます。アンチウイルスは予防と検出に重点を置いているため、定期的なバックアップや適時のパッチ適用と併用することで最も効果を発揮します。
ランサムウ��ェア対策ソフトウェアで重要な機能の詳細はこちら。
5. 中小企業ではセキュリティリソースが限られている場合があります
多くの小規模企業には専任のセキュリティチームがなく、IT担当者は1人だけ、または外部のサービスプロバイダーに委託していることがよくあります。導入、監視、保守が簡単な antivirus は、検知能力の高さと同じくらい重要です。なぜなら、保護は誰かがすべてのデバイスで動作していることを確認できて初めて機能するからです。
中小企業がアンチウイルスソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントは何ですか？
アンチウイルスソフトウェアを評価する際、中小企業は次の機能を確認する必要があります。
マルウェア保護: 強力な保護は、最初に確認すべき機能であり、しかもおそらく最も重要な機能です。優れたアンチウイルスソリューションは、ウイルス、トロイの木馬、スパイウェア、悪意のあるダウンロード、その他のマルウェアをすばやく検出してブロックできます。
シグネチャを超える検出: 多くの最新の脅威は、既知のウイルスのシグネチャには一致しません。振る舞いベースまたはAI支援型の検出は、シグネチャスキャンだけでは見逃してしまう不審なアクティビティや新たな脅威の特定に役立ちます。
フィッシング対策とWeb保護: 既知のフィッシングサイトや詐欺サイトをブロックし、Webトラフィックをスキャンすることで、従業員が悪意のあるページやダウンロード先にそもそもアクセスしてし��まうのを防ぐのに役立ちます。
リモートアクセスツールの保護: 権限のないリモートアクセスツールを検出またはブロックできる保護機能を探しましょう。攻撃者はなりすまし詐欺の最中に、従業員へそれらのインストールを求めることがよくあります。
エクスプロイト保護: 攻撃者は常に、悪用できるセキュリティ脆弱性を探しています。優れたエクスプロイト保護は、セキュリティパッチを待っている間も、こうした脆弱性を悪用しようとする試みから防御できます。
リアルタイム保護: サイバーセキュリティは休むことができず、感染後にだけチェックすればよいものでもありません。優れたウイルス対策は、定期的な手動スキャンだけに頼るのではなく、継続的にアクティビティを評価し、ファイルをスキャンする必要があります。
一元的な可視性: 1つのダッシュボードで、どのデバイスが保護されているか、保護が最新の状態か、どの脅威がブロックされたかを確認できる必要があります。そうすることで、死角を残さずに済みます。
プラットフォーム対応: Windows、macOS、またはその混在など、ビジネスで使用しているすべてのオペレーティングシステムをそのソリューションがサポートしていることを確認し、サーバーやモバイルデバイスに別途保護が必要かどうかも確認しましょう。
軽快なパフォーマンス: アンチウイルスは、業務を妨げることなく保護を提供する必要があります。軽量なソリューションなら、動作を遅くしたりスキャンで作業を中断したり�することなく、デバイスを安全に保てます。
シンプルな設定と管理: 設定と管理が簡単なソリューションなら、日常的な運用管理に必要な専門的なセキュリティ知識を減らせます。
明確で予測しやすい価格設定: 価格が明確なソリューションであれば、小規模な組織でも毎年の保護コストや新しいデバイスを追加した際の費用を把握しやすくなります。
利用しやすいサポート: 設定や保護に関する問題が発生したときに、迅速なサポートを受けられる明確な手段があるかを確認しましょう。
個人向けアンチウイルスと中小企業向けアンチウイルスの違いは何ですか？
すでに個人のコンピュータでアンチウイルスソリューションを使用しているかもしれません。日常使用に十分なら、小規模ビジネス全体のデバイスにも同じように十分なはずですよね？
個人用コンピュータと業務用コンピュータは共通する脅威に数多くさらされていますが、だからといって同じ保護で十分とは限りません。企業は多くのデバイスを保護し、少人数のチームで管理し、さらにITコンプライアンス要件を満たさなければならないことも少なくありません。主な違いは次のとおりです。
デバイスの対応範囲: ビジネスプランは通常、組織全体の各デバイスまたは各エンドポイントに応じて拡張できますが、個人向けプランでカバーされるのは一般的に少数のデバイスです。
一元管理: 企業向けウイルス対策では、単一のコンソールからすべてのデバ�イスの保護状態を確認できるため、管理者が各コンピュータを個別に確認する必要はありません。
ポリシー制御: 企業向け antivirus では、管理者が保護設定を一元的に設定してロックできることが多く、従業員が保護を無効にしたり変更したりできないようにできます。
IT部門へのアラート: 脅威がブロックされると、業務向けアンチウイルスは、従業員が気づいて報告するのを待つのではなく、IT部門に直接アラートを送ることができます。
デバイスの追加と入れ替え: ビジネス向けソリューションなら、会社の成長やアップグレードに合わせて、新しいデバイスの保護や古いデバイスの廃止をより簡単に行えます。
機密データ: ビジネス用デバイスでは顧客ファイル、財務記録、クラウドアプリケーション、資格情報を扱うため、感染した場合のリスクはより大きくなります。
サポート: 通常、ビジネスプランには、多数のデバイスにわたる設定や構成を管理する管理者向けのサポートが含まれています。
小規模企業にとって、内蔵のウイルス対策だけで十分ですか？
ほとんどのコンピュータには、保護機能が標準搭載されています。Windows には Microsoft Defender Antivirus が含まれており、macOS には既知のマルウェアを検出して削除するための Apple の組み込み技術である XProtect が含まれています。どちらも、すべてのデバイスに基本的な防御レベルを提供します。Microsoft は、Microsoft エコシステム内で一元管理を求める組織向けに、Microsoft 365 Business Premium に含まれる、または単体で利用できる Defender for Business も提供しています。
組み込みの保護機能で十分かどうかは、ビジネスによって異なります。現在の保護機能で何が提供されているかを確認しましょう。フィッシングサイトや詐欺サイトをブロックできますか？許可されていないリモートアクセスツールを検出またはブロックできますか？使用しているすべてのオペレーティングシステムにわたって、すべてのデバイスの保護状況を1か所で確認できますか？脅威がブロックされたときに、ITにアラートが送られますか？
これらの質問のいくつかに対する答えがノーであれば、専用の法人向けアンチウイルスに投資する価値がある可能性が高いです。
中小企業に最適なウイルス対策の選び方
ウイルス対策ソフトウェアの選定は複雑に感じられるかもしれませんが、次のステップで選択肢を評価し、十分な情報に基づいて判断できます。
1. 保護が必要なデバイスを特定する
稼働しているOSを含め、エンドポイントを洗い出し、想定される成長も考慮に入れましょう。これにより、必要な保護範囲とコストの基準を把握できます。
2. 防御したい脅威を明確にする
マルウェア、フィッシング、ランサムウェア、悪意のあるWebサイト、エクスプロイト、感染したリムーバブルメディア、従業員にリモートアクセスツールをインストールさせようとする詐欺など、ビジネスが直面する脅威を洗い出しましょう。
3. チームに実際にどれだけの管理機能が必要かを判断する
デバイスステータスの可視化で十分ですか。それとも、より広範なEDR、ポリシー、調査、またはセキュリティ運用機能が必要ですか？必要な可視性と管理機能を明確にすることで、選択肢を絞り込みやすくなります。
4. 設定のしやすさと日常的なメンテナンスの負担を評価する
ITチームの負担にならないソリューションを選びましょう。すべてのデバイスにどれだけ早く保護を導入できるか、また運用を維持するのにどの程度の継続的なセキュリティ専門知識が必要かを検討しましょう。
5. パフォーマンスを検討する
デバイスの動作を遅くしたり日々の業務を妨げたりすることなく、バックグラウンドで継続的に動作するよう設計されたソリューションを探しましょう。
6. 価格と対応デバイス数を比較する
最初の提示価格だけでなく、総コストを把握しましょう。年間総コスト、デバイス数の上限、更新時の価格、そしてビジネスの成長に伴ってコストがどう変化するかを比較しましょう。
7. 独立した検証と利用可能なサポートを確認する
プロ向けレビュー、独立したテスト、ユーザーフィードバックを確認して、そのソリューションが説明どおりに機能することを確かめ、必要なときに顧客がどのようにサポートを受けられるかも確認しましょう。
Splashtop Shield for Business が中小企業のデバイスを保護する方法
多くの中小企業はすでに、コンピュータへのアクセスやサポートのために、リモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管�理ソフトウェアのプロバイダーであるSplashtopを利用しています。こうした企業向けに、Splashtop Shield for Business は同じ環境にウイルス対策と詐欺対策保護を追加します。これは、有効なSplashtopビジネスサブスクリプションのアドオンとして利用できます。
Splashtop Shield for Business には次のものが含まれます。
リアルタイムのアンチマルウェア機能とオンアクセススキャンで、悪意のあるファイルや安全でないアプリケーションが実行される前に阻止します。
シグネチャベースのスキャンでは見逃される脅威も検出できるAI支援の検出。
詐欺対策とフィッシング対策により、安全でないサイトや既知のフィッシングサイトをブロックし、新たに現れる詐欺も検出します。
Web脅威スキャン により、悪意のあるコンテンツがデバイスに到達する前に阻止できます。
不正なリモートアクセスツールのブロック により、インストールの試行を検出してブロックし、ITに即座に警告します。
USB とリムーバブルメディアのスキャン により、外部デバイスにマルウェアがないか確認します。
定期スキャンでデバイスに脅威がないか定期的に確認します。
一元管理されたポリシー。管理者がロックできるため、ユーザーは変更できません。
チームがすでに確認しているエンドポイントデータとあわせて Splashtop コンソールにアラートを表示し、アラートから直接リモートセッションに移動できます。
Windows と macOS をサポートし、設定は数分で完了。専任のセキュリティチームは不要です。
小規模企業向けのシンプルなアンチウイルス保護
小規模企業も、大企業と同じマルウェア、フィッシング、ランサムウェアの脅威に直面していますが、通常はセキュリティ管理にあたる人員がはるかに少ないのが実情です。適切なアンチウイルスなら、チームにとって負担になるコストや複雑さを増やすことなく、すべてのデバイスを保護し、可視化できます。
すでにビジネスでコンピュータへのアクセスやサポートにSplashtopを利用している場合、Splashtop Shield for Businessは、AI支援型のマルウェア検出、フィッシングや詐欺からの保護、不正なリモートアクセスツールのブロックをWindowsおよびmacOSのエンドポイントに提供し、チームがすでに使用しているコンソールでアラートを確認できます。
今すぐサブスクリプションに Splashtop Shield for Business を追加するか、営業担当に問い合わせるして、ビジネスに最適なプランを見つけてください。