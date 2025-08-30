Natalia MilaneziがSplashtopによって実現された成功したリモート学習プログラムについて語ります
この短いビデオでは、フリーランスの音楽プロデューサーであり、シニアオーディオ技術者のNatalia Milaneziが、Abbey Road Institute LondonがSplashtopを活用した新しいリモート学習提供の実施と成功について説明しています。
Abbey Road Institute LondonはリモートオーディオプロダクションにSplashtopを使用
Abbey Road Institute Londonの教職員は、パンデミックによるリモート教育の差し迫ったニーズに対応するために、ナタリアがSplashtopを提案したときに、切り札を見つけました。テスト実行の後、彼らはそれを教職員と学生にリリースし、大成功を収めました。
「今ではすべてがSplashtopのおかげでうまくいっています！」 - ナタリア・ミラネジ
Logic Pro X、Ableton、Isotope、Melodyne、Waves、その他多くの編集およびミキシングソフトウェアが、Abbey Road Institute Londonのカリキュラムに必要です。学生たちは通常、キャンパスのコンピュータラボでこれらのプログラムを使用していましたが、世界的なパンデミックの�ためにキャンパスが閉鎖された際にアクセスを失いました。Splashtop Enterpriseを設定することで、これらのコンピュータを学生が自分のデバイスでリモートで利用できるようにしました。その結果、学生たちは今、対面と同じようにコンピュータとソフトウェアにアクセスできるようになりました。Abbey Road Institute Londonも、従来の時間外にラボアクセスを拡張することができました。
「学生は（コンピュータラボの）時間外でもコンピュータにアクセスできます。それは非常に、非常に実用的です。」- Natalia Milanezi
