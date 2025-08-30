メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Abbey Road Logo

Abbey Road Institute LondonはSplashtopで成功を収めています

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Natalia MilaneziがSplashtopによって実現された成功したリモート学習プログラムについて語ります

この短いビデオでは、フリーランスの音楽プロデューサーであり、シニアオーディオ技術者のNatalia Milaneziが、Abbey Road Institute LondonがSplashtopを活用した新しいリモート学習提供の実施と成功について説明しています。

Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop
Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop

Abbey Road Institute LondonはリモートオーディオプロダクションにSplashtopを使用

Abbey Road Institute Londonの教職員は、パンデミックによるリモート教育の差し迫ったニーズに対応するために、ナタリアがSplashtopを提案したときに、切り札を見つけました。テスト実行の後、彼らはそれを教職員と学生にリリースし、大成功を収めました。

「今ではすべてがSplashtopのおかげでうまくいっています！」 - ナタリア・ミラネジ

Logic Pro X、Ableton、Isotope、Melodyne、Waves、その他多くの編集およびミキシングソフトウェアが、Abbey Road Institute Londonのカリキュラムに必要です。学生たちは通常、キャンパスのコンピュータラボでこれらのプログラムを使用していましたが、世界的なパンデミックのためにキャンパスが閉鎖された際にアクセスを失いました。Splashtop Enterpriseを設定することで、これらのコンピュータを学生が自分のデバイスでリモートで利用できるようにしました。その結果、学生たちは今、対面と同じようにコンピュータとソフトウェアにアクセスできるようになりました。Abbey Road Institute Londonも、従来の時間外にラボアクセスを拡張することができました。

「学生は（コンピュータラボの）時間外でもコンピュータにアクセスできます。それは非常に、非常に実用的です。」- Natalia Milanezi

詳細はこちら About Remote Labs For Education

詳細はこちら about Splashtop for remote labsリモートラボデモをスケジュールすることもできますし、今すぐお問い合わせいただければ詳細はこちら!お問い合わせ

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

An employee joining a remote sales training session from his laptop using Splashtop's remote access software.
リモート学習＆教育

営業力を高める: Splashtopを使ったリモートトレーニング技術

詳細はこちら
A group of students working together on their laptops
リモート学習＆教育

All-In-One Solution to Upgrade Your EdTech ソフトウェア

詳細はこちら
Strobel Energy Group facility at night
IT&ヘルプデスクリモートサポート

Strobel Energy グループが LogMeIn Central を捨てて救われた方法

詳細はこちら
Student engaging in hybrid learning using Splashtop remote computer access
リモート学習＆教育

新しい研究が示すハイブリッド学習アプローチが大学生を力づける

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。