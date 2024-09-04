SplashtopはGartner Peer Insights™ Voice of the Customer for リモートデスクトップソフトウェアで強力なパフォーマーとして評価されました
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リモートITソリューションプロバイダーは、リモートデスクトップソフトウェアに関するレポートで、総合評価と「推奨意欲」評価で最高のスコアを獲得しました。
CUPERTINO, Calif. — 2024年9月4日 — Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、2024年のGartner Peer Insights™ Voice of the Customerレポートでリモートデスクトップソフトウェアの強力なパフォーマーとして認識されたことを発表しました。Strong Performerクアドラントへの配置は、Splashtopが全体的なエクスペリエンススコアで市場平均を満たすか、上回ったことを示しています。
Splashtopは、2024年6月30日現在、23件のレビューに基づいて、5つ星中4.8の総合平均評価と100%の「推薦意欲」評価を獲得しました。これは、レポートに含まれる6つのベンダーの中で最高の総合評価であり、SplashtopがITリーダーにとって信頼できるパートナーとしての評判を強化すると私たちは信じています。
"ピアレビューは、ITリーダーが技術ソリューションを選択する際に持つ最も強力なリソースの一つです," とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。"Splashtopを設立したとき、私たちの使命は市場で最も高速で直感的なリモートアクセスソリューションを作成することでした。今日、そのコミットメントはこれまで以上に強くなっています。私たちのプラットフォームに毎日依存しているIT専門家のポジティブな経験のおかげで、VOCに代表されることを誇りに思います。"
Splashtopは、その直感的なインターフェース、相互運用性、セキュリティ、模範的なカスタマーサポートで、顧客から常に5/5の星を獲得しています。
「Splashtopは信頼性と豊富な基本バージョンオプションで際立っています。Splashtopの競合他社を2社試しましたが、他のベンダーには、基本バージョンで信頼性が高く、完全に構築されたオプションを持ち、本当に素晴らしいカスタマーサービスを提供する製品はありません。本当に驚くべきことです。”– ITディレクター、製造業、米国。クラウドアーキテクチャ。企業規模：250M - 500M USD
「Splashtopをリモートアクセスに使用するのが大好きです。使いやすいGUIインターフェースがあり、この製品を使用するのが安全だと感じます。私たちの会社では約700台のデスクトップで使用しています。」– ITセキュリティおよびリスク管理マネージャー、製造業、米国。ハイブリッドクラウドおよびオンプレミスアーキテクチャ。企業規模��：50M - 250M USD
「最高のカスタマーサービス体験、間違いなく。私たちのニーズに最適な製品です。– ITリード、ヘルスケアおよびバイオテクノロジー。クラウドアーキテクチャ。企業規模: 500M – 1B USD
「大規模なクライアントに簡単に管理および設定できます」 – ネットワーク＆システム管理者、小売業、英国。クラウドアーキテクチャ。企業規模：50M - 250M USD
"素晴らしい製品で、それを支えるチームも素晴らしいです。担当者は、どんな移行の場面でも、どんなニーズにも、私のチームをしっかり支えてくれます。"– ITサービス担当バイスプレジデント、ヘルスケアおよびバイオテクノロジー。クラウドアーキテクチャ。企業規模：10億～30億米ドル
Gartner Peer Insights™は、業界の専門家による企業向けソフトウェアの実体験に基づいた検証済みレビューを提供する公開プラットフォームです。「Voice of the Customer」レポートは、これらのレビューをIT意思決定者にとって実用的な洞察にまとめ、Gartnerの専門的な研究を補完するピア主導の視点を提供します。レビューアーはGartnerによって独立して検証されており、フィード�バックが年間収益が5000万ドル以上の組織内のIT意思決定者の実体験を代表していることを保証します。
組織がリモートワークとデジタルトランスフォーメーションの複雑さを乗り越え続ける中、Splashtopは生産性を向上させ、ITの負担を軽減し、全体的に強力なセキュリティを確保するツールを提供することに専念しています。Splashtopの受賞歴のあるリモートデスクトップアクセスとリモートサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
免責事項
Gartner, Voice of the Customer for リモートデスクトップソフトウェア, Peer Contributors, 2024年8月30日。
対象となるレビュー：レビューの対象期間は2023年1月1日から2024年6月30日までです。18ヶ月の提出期間中に20件以上の有資格な公開レビュー（および「機能」と「サポート/デリバリー」に対する15件以上の評価）を持つベンダーのみが含まれます。年間収益が5000万ドル未満の企業からのレビューは、この方法論から除外されます。Splashtopのレビューが23件含まれていました。
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