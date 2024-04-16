Splashtop、クラウドRADIUSイノベーションでEdTech Awardファイナリストに選出
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教育におけるサイバーセキュリティの卓越性で「Cool Tool」ファイナリストとして認められたSplashtopのCloud RADIUSソリューションは、EdTech Awards 2024でトップ候補として際立っています
CUPERTINO, Calif., Apr. 17, 2024 – Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーが、EdTech Digestによって権威あるEdTech Awards 2024の「Cool Tool」ファイナリストとして最近認められたことを誇りに思います。EdTech Awardsは、K-12、高等教育、スキルと労働力セクターにおける最も優れた革新者、リーダー、トレンドセッターを認識し、称賛し、祝うために2010年に設立されました。Splashtopが最近取得したソリューション – Foxpass Cloud RADIUS – は、教育におけるサイバーセキュリティの卓越性と学生の安全を促進するために、セキュリティソリューションカテゴリで認められました。
今年のファイナリストと受賞者は、より大きなフィールドから絞り込まれ、作業性、効果と結果、サポート、明確さ、価値と可能性などのさまざまな基準に基づいて評価されました。
「教育環境におけ��るサイバーセキュリティの重要性を理解しており、Cloud RADIUSのようなソリューションを提供できることを誇りに思います。これにより、学生の安全とデータ保護が優先されます」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「私たちのCloud RADIUSソリューションは、教育機関にとってシンプルさを伴うセキュリティを確保するための重要な一歩を表しています。セキュリティをできるだけユーザーフレンドリーでアクセスしやすくすることが私たちの使命です、特に教育セクターにおいて。」
Foxpass Cloud RADIUSソリューションは、教育分野のIT管理者に強力なセキュアWi-Fiネットワークアクセス制御を提供し、許可された人員とデバイスのみがネットワークにアクセスできるようにすることで、セキュリティと効率を向上させます。SplashtopのCloud RADIUSの主な利点には以下が含まれます。
簡素化された実装: 直感的なユーザーインターフェースと主要なモバイルデバイス管理プロバイダー（IntuneとJamf）およびシングルサインオンプロバイダー（Okta、Google Workspace、Microsoft Azure AD）とのシームレスな統合により、わずか10分でセットアップが可能です。
パスワードとパスワードレス: 従来の安全なユーザー名とパスワードの組み合わせ、または便利なパスワードレスの証明書ベースの認証のオプションがあります。
ユーザーとデバイスの認証: 管理者は、接続を許可されるユーザーとデバイスを管理することでネットワークアクセスを制御します。
オンボーディング & デプロビジョニングの自動化: ��教育機関向けの一括デプロビジョニングを含む、継続的な管理タスクが簡素化されます。
強化されたセキュリティ: SplashtopのCloud RADIUSは、機密情報の不正な傍受や盗聴を防ぐことで、サイバー攻撃やデータ漏洩を軽減します。
コンプライアンスサポート: このソリューションは、COPPA、CIPA、FERPA、SOC2、ISO27001、HIPAA、PCIなど、教育機関にとって重要なさまざまなコンプライアンス基準に準拠しています。
Cloud RADIUSは、昨年の今頃Splashtopに買収されたアイデンティティアクセス管理会社Foxpassによって開発され、Splashtopが業界で最も強力なリモートアクセスとセキュリティの提供を構築する重要なステップを示しました。
SplashtopのCloud RADIUSソリューションの詳細については、Splashtop.com/foxpassをご覧ください。受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービ�スを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com