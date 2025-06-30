Splashtopとpb2 Architecture + EngineeringがNucleus Researchから2025年ROI賞を受賞
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建築・エンジニアリング会社がSplashtopを使ってリモートアクセスとITサポートを効率化し、458%のROIと11週間の回収を達成
カリフォルニア州クパチーノ, 2025年7月1日 – Splashtop は、顧客 pb2 Architecture + Engineering と共同で 2025 ROI Awards の受賞者に選ばれました。その賞は、Splashtopの統合リモートアクセス、リモートサポート、および自律エンドポイント管理ソリューションのpb2の設定を認めたもので、投資収益率が458%で、わずか11週間の回収期間を実現しました。
Nucleus Researchの受賞管理者は、ROI技術研究の世界的リーダーであり、Nucleusの独立したアナリスト評価によって定量化された、優れたビジネス価値と投資収益率（ROI）を提供するトップ10の企業技術プロジェクトをスポットライトします。pb2のSplashtopの設定は、運用効率の向上、コスト削減、ITのスケーラビリティに対する測定可能な影響で、業界を超えた数百のノミネーシ�ョンから選ばれました。
「pb2のSplashtopの設定は、ITリーダーが適切な技術で測定可能な結果を提供できる明確な例です」とNucleus Researchのシニアアナリスト、Cameron Marshは述べています。「このプロジェクトは、コスト効率が高く、スケールと管理が容易なプラットフォームの価値を強調しています。ハイブリッドな労働力をサポートするスリムなITチームにとって、Splashtopはエンタープライズグレードのパフォーマンスをエンタープライズグレードの複雑さなしで提供できることを証明しました。」
プロジェクトについて
pb2は、フルサービスの建築およびエンジニアリング会社で、Splashtopを使用して、インフラストラクチャの複雑さやITの人員を増やすことなく、200人以上の従業員のハイブリッドワークフォースを安全にサポートしました。VPNの必要性を排除し、強力なオフィスワークステーションへの迅速で直感的なアクセスを可能にすることで、pb2は建築家やデザイナーがどのデバイスや場所からでも生産的に作業できるようにしました。
会社の3人のITチームは、Splashtopのリモートサポートとエンドポイント管理ツールを活用して、各サポートチケットに費やす時間を短縮し、ソフトウェアのパッチ適用を自動化し、コンプライアンスを向上させ、単一のプラットフォームからシステムをプロアクティブに監視しました。その企業は、既存のMicrosoft Intuneの設定をSplashtopで補完し、重要なエンドポイント管理のギャップを埋め、ソフトウェア更新に対するリアルタイムの可視性と制御を得ました。
「1つのプラットフォームで、あらゆるリモートデバイスの問題をトラブルシュー�ティングし、システムを積極的に監視し、ソフトウェアのパッチを自動化し、コンプライアンスを確保できます」と、pb2 Architecture + EngineeringのITマネージャー、Jonah Fulmer氏は述べています。
Nucleus ResearchによるROI分析は、pb2が新しい技術の購入を回避し、サポートワークフローを合理化し、ビジネスの成長に伴ってITのフットプリントをスリムに保つのを助けたとしてSplashtopを評価しました。
「他のソリューションが高価で、成長するハイブリッドワークフォースをサポートするために必要なユーザーフレンドリーさと機能を欠いていたところ、Splashtopはシンプルさ、優れたパフォーマンス、包括的な機能セットでそれ以上のものを提供しました」と、pb2 Architecture + EngineeringのITマネージャー、Jonah Fulmerは述べました。「デザイナーが安全に作業用コンピュータにリモートアクセスし、ITチームがデバイスをサポートし、システムを監視し、コンプライアンスを維持するために、Splashtopは他の選択肢と比較して比類のない価値を提供しました。」
「pb2の結果は、ITリーダーが優先していることを示しています：シンプルさ、スピード、そして数週間で測定できる成果です」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「私たちは、pb2のような内部ITチームが摩擦を減らし、生産性を向上させ、予算を超えずに環境を保護するのを支援できることを誇りに思います。」
Splashtopは最近、最高の推定ROI、最速の実装、最も簡単なセットアップで認識され、G2 Summer Grid® Reportsのさまざまなカテゴリで、エンドポイント管理、パッチ管理、リモートモニタリングと管理（RMM）、リモートサポート、リモートデスクトップカテゴリでGrid®リーダーステータスを達成しました。Splashtopの受賞歴のあるソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細はこちら。