Approfondimenti TrustRadius: Perché Splashtop supera TeamViewer nelle recensioni degli utenti

Nel mondo dei software per l'accesso remoto, Splashtop e TeamViewer si distinguono sempre tra le soluzioni più importanti. Sebbene entrambe le piattaforme vantino una serie di funzionalità e vantaggi, è fondamentale capire le esperienze pratiche dei veri utenti. Abbiamo esaminato meticolosamente le recensioni di TrustRadius per proporre un confronto oggettivo tra questi strumenti, che copre aspetti quali i prezzi e l'esperienza degli utenti. Unisciti a noi per scoprire quali sono i software che soddisfano davvero le esigenze delle aziende moderne.

1. Prezzi

"Prima usavamo TeamViewer, ma il motivo principale per cui abbiamo deciso di passare ad altro è stato il costo mensile spropositato."

Questo sentimento è condiviso da molti utenti che sono passati a Splashtop. I prezzi competitivi di Splashtop sono diventati un fattore decisivo per le aziende, rendendolo per molte una scelta preferenziale rispetto a TeamViewer.

"TeamViewer costa talmente tanto all'anno che posso pagare Splashtop per 25 anni ed essere ancora competitivo." Un utente suggerisce.

Una parte significativa di utenti ha espresso il proprio malcontento nei confronti del sistema tariffario di TeamViewer, in particolare per l'inaspettato aumento dei prezzi durante la pandemia. Questa brusca impennata dei prezzi ha spinto molti a cercare alternative più economiche, ed è qui che è intervenuto Splashtop. Molti utenti hanno trovato conforto nei prezzi competitivi di Splashtop, spesso descrivendolo come una boccata d'aria fresca dopo aver dovuto affrontare gli "oltraggiosi costi mensili" di TeamViewer.

Un utente fa notare che: "Innanzitutto, offre il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Prima di passare a Splashtop Enterprise, utilizzavo TeamViewer, ma Splashtop Enterprise fa risparmiare molti soldi alla mia azienda" .

Tuttavia, l'economicità non è l'unico punto di forza di Splashtop. Gli utenti sottolineano spesso che, nonostante il costo inferiore, Splashtop non scende a compromessi in termini di offerta o qualità delle funzioni. Commenti come "Splashtop Enterprise fa risparmiare alla mia azienda un sacco di soldi" e "funziona meglio" di soluzioni più costose, come TeamViewer, consolidano la sua posizione di scelta economica e affidabile.

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con i servizi in abbonamento di TeamViewer, sottolineando l'importanza di pratiche di fatturazione trasparenti e favorevoli per il cliente.

Un recensore sottolinea che: "Non hanno disattivato la funzione di rinnovo automatico e alla fine ho dovuto coinvolgere la mia banca. È stata un'esperienza davvero spiacevole".

In conclusione, le recensioni dettagliate sottolineano un sentimento prevalente: Splashtop offre una soluzione conveniente e ricca di funzionalità, dimostrando che la qualità non sempre si accompagna a un prezzo elevato. Nel confronto continuo tra Splashtop e TeamViewer, almeno in termini di prezzo e utilità, Splashtop sembra avere un netto vantaggio.

2. Prestazioni e affidabilità

Per quanto riguarda le prestazioni e l'affidabilità, le recensioni di TrustRadius evidenziano alcuni contrasti evidenti tra Splashtop e i suoi concorrenti, in particolare TeamViewer. Molti utenti hanno evidenziato le prestazioni costanti che Splashtop offre: un utente ha notato che: "La connessione ai client è stata solida come una roccia e quasi come se mi trovassi di fronte al computer remoto" . Questo rafforza l'idea della capacità di Splashtop nel garantire connessioni stabili e affidabili.

La qualità della connessione e la riduzione dei tempi di latenza vengono citati di frequente e contribuiscono ad avvalorare la tesi della superiorità prestazionale di Splashtop. Come ha detto un recensore, "Splashtop ha meno tempo di latenza - per quanto possibile" . La latenza ridotta garantisce operazioni remote più fluide, che possono essere essenziali per attività che richiedono precisione e risposte tempestive.

In confronto, TeamViewer non se l'è cavata altrettanto bene, secondo alcune testimonianze degli utenti. Un problema evidente è la sua tendenza a disconnettersi senza alcuna ragione apparente. Un utente ha condiviso la sua esperienza affermando: "Teamviewer si disconnetteva anche senza motivo, rendendo impossibile lavorare da casa e obbligandomi a recarmi in ufficio" . Queste interruzioni imprevedibili non solo ostacolano il lavoro, ma possono anche minare la fiducia nell'affidabilità di uno strumento.

3. Facilità d'uso e di configurazione

Splashtop si distingue per la facilità d'uso e il processo di configurazione. Per molti utenti, Splashtop è più intuitivo e diretto di TeamViewer.

Diverse recensioni hanno menzionato esplicitamente la facilità di navigazione nell'interfaccia di Splashtop. Un utente ha commentato: "Splashtop è molto conveniente ed è davvero più facile da usare rispetto a TeamViewer, in più posso connettermi senza che l'utente debba fare nulla" .

Questa semplicità sembra andare oltre la semplice interfaccia e si estende all'esperienza complessiva dell'utente. Un altro recensore ha apprezzato la semplicità dei processi di login, affermando: "Siamo passati a Splashtop da TeamViewer perché permetteva di passare da un desktop remoto all'altro in modo più semplice e il processo di login era molto più ragionevole" .

TeamViewer, invece, ha ricevuto critiche al riguardo. Alcuni utenti hanno riscontrato degli ostacoli nel tentativo di accedere. Uno di questi feedback recitava: "Le funzioni offerte erano più o meno le stesse, ma avevo sempre problemi ad accedere a TeamViewer e dovevo sempre contattare il mio cliente per ottenere l'accesso. Non ho mai avuto questo problema con Splashtop."

Per coloro che si accingono a configurare l'accesso remoto per la prima volta, la procedura di configurazione di Splashtop è stata una manna. Una testimonianza riporta: "Splashtop è un salvavita. È davvero facile da usare. Possiamo accedere e scegliere il computer del cliente a cui dobbiamo accedere. È anche piuttosto facile da configurare la prima volta" .

Nel complesso, Splashtop, come dimostrano le recensioni, sembra privilegiare la semplicità d'uso e l'assenza di problemi del suo software, in modo che gli utenti possano concentrarsi sulle loro attività piuttosto che confrontarsi con i problemi tecnici del prodotto.

4. Sicurezza e affidabilità

La reputazione di Splashtop come soluzione per l'accesso remoto sicuro e affidabile è confermata dalle recensioni di TrustRadius. Gli utenti hanno sottolineato i suoi solidi protocolli di sicurezza che aderiscono agli standard del settore. Un recensore ha dichiarato: "Hanno un'ottima sicurezza, in quanto si tratta di uno standard del settore. Sono molto fiducioso rispetto ad altri che hanno una scarsa sicurezza (come VNC)".

Oltre a non limitarsi alle impostazioni di sicurezza predefinite, Splashtop offre agli utenti la possibilità di rafforzarle ulteriormente. Questo aspetto è stato notato da un utente che ha dichiarato: "Il client è sicuro e consente di rafforzare ulteriormente la sicurezza se si desidera un livello aggiuntivo per le persone che si connettono".

Oltre a queste misure di protezione, è stata apprezzata la capacità di Splashtop di mantenere registri dettagliati. La recensione sottolinea: "Ha anche un buon sistema di registrazione," suggerendo che questa funzione aggiunge un ulteriore livello di responsabilità e tracciabilità.

Tuttavia, mentre molti utenti hanno trovato conforto nelle funzioni di sicurezza di Splashtop, a TeamViewer non sono state risparmiate le critiche. Una nota particolarmente preoccupante proviene da un utente che ha condiviso, "Team Viewer. Ho smesso di usarlo dopo che [...] un collega di un'altra azienda ha subito il furto del proprio computer da parte di un truffatore che utilizzava quel software". Questi incidenti possono erodere profondamente la fiducia in una piattaforma, soprattutto quando gli utenti le affidano l'accesso a informazioni e sistemi sensibili.

In conclusione, sulla base delle recensioni di TrustRadius, Splashtop si distingue perché è una piattaforma sicura e affidabile. Anche se nessun software è immune ai pericoli per la sicurezza, l'impegno di Splashtop nel mantenere elevati standard di sicurezza e nell'offrire funzionalità avanzate dà ai suoi utenti un senso di sicurezza e fiducia. D'altra parte, casi come l'incidente di TeamViewer servono a ricordare l'importanza di solide misure di sicurezza negli strumenti di accesso remoto.

5. Caratteristiche e flessibilità

Un'analisi approfondita delle recensioni di TrustRadius porta alla luce una ricca serie di feedback che evidenziano l'ampia gamma di funzionalità di Splashtop e il suo vantaggio rispetto a concorrenti come TeamViewer. Una delle funzionalità più apprezzate è la possibilità di riprodurre l'audio in diretta. Un recensore che lavora nel settore cinematografico ne ha sottolineato l'importanza, affermando: "Splashtop [Enterprise] ha sostituito Teamviewer diventando il nostro software per desktop remoto preferito. Teamviewer è privo di molte funzioni che Splashtop [Enterprise] possiede, come la riproduzione dell'audio in diretta, che è fondamentale quando si lavora ai film" .

Splashtop non si limita all'audio. La piattaforma ha affrontato sfide ordinarie come la stampa remota e gli altoparlanti remoti, laddove altri programmi non erano all'altezza. È evidente dal commento di un utente: "Ho usato altri programmi come LogMeIn, Go To My PC e Team Viewer e tutti evidenziavano carenze simili, come la stampa e gli altoparlanti remoti. Splashtop svolge un lavoro egregio, se non migliore degli altri, a una frazione del costo".

La funzione "Wake Up" di Splashtop è un altro aspetto che ha suscitato apprezzamenti. Un utente ha sottolineato la superiorità di Splashtop dichiarando: "Splashtop è molto meglio di TeamViewer sotto ogni punto di vista. L'interfaccia è migliore, le funzioni sono migliori (come la funzione 'Wake Up'), il prezzo è migliore".

Inoltre, Splashtop è in grado di connettersi senza problemi a più computer e anche ai dispositivi mobili. Una recensione ha evidenziato questa flessibilità: "Prima utilizzavo TeamViewer e non sempre la connessione funzionava. Potevo accedere solo a un computer, con Splashtop posso accedere a qualsiasi computer del mio ufficio e ha funzionato sempre senza problemi."

Un altro utente ha apprezzato il valore aggiunto della possibilità di connettersi ai dispositivi mobili attraverso Splashtop SOS, definendolo un "vero valore aggiunto."

In sintesi, le recensioni di TrustRadius dimostrano chiaramente che Splashtop offre una serie di funzionalità robuste e versatili. Che si tratti dell'inclusione di funzionalità specifiche come la riproduzione audio in diretta o della flessibilità generale di connessione a diversi dispositivi, Splashtop emerge come una soluzione completa che soddisfa un'ampia gamma di esigenze degli utenti, spesso superando i suoi concorrenti.

6. Interfaccia ed esperienza utente

Nel mondo dei software di accesso remoto, l'interfaccia di una piattaforma può essere un fattore determinante per la sua usabilità ed efficienza. Riflettendo sulle recensioni di TrustRadius, è chiaro che gli utenti preferiscono l'interfaccia di Splashtop rispetto a quella di TeamViewer.

Un sentimento importante che emerge dalle recensioni è l'apprezzamento per il design intuitivo di Splashtop. Un recensore ha detto: "Splashtop è molto meglio di TeamViewer sotto ogni aspetto. L'interfaccia è migliore e mi permette di svolgere le mie attività senza inutili complicazioni" . L'enfasi posta sulla semplicità e sulla facilità d'uso nel design di Splashtop sembra essere apprezzata dagli utenti che cercano un'esperienza di accesso remoto senza problemi.

D'altra parte, mentre TeamViewer è riconosciuto per la sua gamma di funzioni, alcuni utenti hanno ritenuto che fosse leggermente in ritardo in termini di interfaccia utente. Un utente ha scritto: "Sebbene TeamViewer abbia i suoi punti di forza, ho trovato l'interfaccia di Splashtop più facile da usare e meno ingombrante."

In conclusione, l'interfaccia utente svolge un ruolo fondamentale nel plasmare l'esperienza dell'utente con il software. Dai feedback raccolti, Splashtop sembra essere in vantaggio nell'offrire un'interfaccia più snella e incentrata sull'utente, rendendo il processo di connessione remota più fluido e intuitivo per i suoi utenti.

Conclusione: Splashtop vs. TeamViewer

Nel regno delle soluzioni software per l'accesso remoto, le scelte abbondano. Tuttavia, come rivela la nostra analisi dettagliata delle recensioni di TrustRadius, Splashtop si impone costantemente rispetto a TeamViewer. Gli utenti hanno sottolineato i suoi vantaggi in termini di prezzo, facilità d'uso, prestazioni e altro ancora. Sebbene entrambi gli strumenti abbiano i loro punti di forza, il giudizio collettivo delle recensioni evidenzia una chiara preferenza per Splashtop. Per le aziende che sono alla ricerca di una soluzione economica e affidabile, gli spunti che emergono da queste recensioni sono un'argomentazione convincente a favore di Splashtop, che rappresenta la scelta migliore.



Vuoi provare la differenza in prima persona? Scopri le migliori alternative a TeamViewer e registrati per una prova gratuita. Scopri perché tanti utenti preferiscono Splashtop alla concorrenza.