Stampa remota con Splashtop

Hai mai dimenticato di stampare qualcosa di importante solo per ricordarlo all'ultimo secondo quando sei lontano dal tuo computer? Con la funzione di stampa remota di Splashtop, non dovrai più preoccuparti di questo.
Non è necessario tornare in fretta al computer per stampare o inviare i documenti via e-mail da un computer all'altro.
Le soluzioni per desktop remoto di Splashtop ti permettono di accedere al tuo computer da qualsiasi luogo. Con la nostra funzione di stampa remota, potrai stampare qualsiasi cosa dal computer remoto che stai accedendo sulla tua stampante locale.
Che cos'è la stampa remota?
La stampa remota è una funzione che consente agli utenti di stampare documenti da un computer remoto a una stampante locale, anche se non sono fisicamente presenti al computer. Questa funzionalità è particolarmente utile per i professionisti che hanno bisogno di accedere e gestire i documenti da diverse postazioni senza dover essere vicini alla propria stampante fisica. La stampa remota ottimizza i flussi di lavoro ed elimina la necessità di ricorrere a metodi macchinosi come l'invio di documenti via e-mail o la corsa in ufficio.
Come funziona la stampa remota?
La stampa remota funziona attraverso un programma di accesso remoto che collega il dispositivo locale di un utente a un computer remoto. Ecco una panoramica generale sul suo funzionamento:
Installa il Software per Accesso Remoto: Innanzitutto, è necessario installare uno strumento di accesso remoto come Splashtop sia sul computer locale che su quello remoto.
Configurare i driver della stampante: sul computer remoto, installa i driver della stampante che gli consentiranno di comunicare con la tua stampante locale.
Avviare una sessione remota: una volta connesso al computer remoto tramite il software di accesso remoto, è possibile aprire e gestire i file come se si fosse fisicamente presenti nel computer remoto.
Inviare comandi di stampa: quando è necessario stampare un documento, si invia il comando di stampa dal computer remoto alla stampante locale tramite la funzione di stampa del software di accesso remoto.
Questo processo consente di stampare senza problemi e in modo conveniente, anche da lontano, assicurando che i lavori di stampa vengano inviati direttamente alla stampante locale senza dover accedere fisicamente al computer remoto.
Principali vantaggi della stampa remota
La stampa remota offre diversi vantaggi, tra cui:
Convenienza: stampa documenti da qualsiasi luogo senza la necessità di essere fisicamente presente al computer, risparmiando tempo e aumentando l'efficienza.
Produttività: evita le interruzioni stampando i documenti da remoto, assicurandoti che i materiali urgenti vengano gestiti tempestivamente.
Flessibilità: accedi e stampa documenti da più dispositivi, inclusi desktop, laptop, tablet e smartphone, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione del lavoro.
Riduzione degli errori: riduci al minimo il rischio di errori associati all'invio di documenti via e-mail o altri metodi stampando direttamente dal sistema remoto.
Flusso di lavoro migliorato: semplifica il flusso di lavoro integrando la stampa remota nella configurazione di accesso remoto, fornendo una soluzione coerente per la gestione di documenti e attività.
Questi vantaggi trasformano la stampa remota in una funzione preziosa per tutti coloro che hanno bisogno di un accesso affidabile ed efficiente alle risorse di stampa da luoghi diversi.
Come posso stampare in remoto con Splashtop?
La funzione Stampa remota di Splashtop consente di stampare documenti da un computer remoto Mac o Windows. È possibile accedere da un computer Mac o Windows.
Una volta installato Splashtop, scarica Splashtop Streamer sul computer che desideri impostare come remoto (dovrai farlo per poter accedere in remoto al dispositivo).
Dopo aver installato, apri le impostazioni dello streamer e fai clic sul pulsante «Installa driver della stampante». Dopo di che, sarai pronto ad accedere a quel computer e iniziare a stampare in remoto tutto ciò di cui hai bisogno!
Quando si accede in remoto al computer da un altro dispositivo, è possibile aprire qualsiasi applicazione e scegliere di stamparla come si farebbe normalmente. Quando si apre la finestra di dialogo della stampante, selezionare l'opzione «Stampante remota Splashtop».
Una volta eseguita questa operazione, si aprirà una finestra di dialogo di stampa sul computer locale e troverà automaticamente tutte le stampanti disponibili per il computer locale. Selezionare la stampante desiderata e il gioco è fatto! Da lì i tuoi file verranno stampati sul tuo computer locale.
Ulteriori informazioni su come stampare in remoto con Splashtop.
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