Stampa remota con Splashtop

Come stampare qualsiasi cosa dal computer remoto sulla stampante locale con le soluzioni di accesso desktop remoto di Splashtop.

Hai mai dimenticato di stampare qualcosa di importante solo per ricordarlo all'ultimo secondo quando sei lontano dal tuo computer? Con la funzione di stampa remota di Splashtop, non dovrai più preoccuparti di questo.

Non è necessario tornare in fretta al computer per stampare o inviare i documenti via e-mail da un computer all'altro.

Le soluzioni di accesso desktop remoto di Splashtop consentono di accedere in remoto al computer da qualsiasi luogo. Con la nostra funzione Stampa remota, potrai stampare qualsiasi cosa dal computer remoto a cui stai accedendo sulla tua stampante locale.

Quali soluzioni Splashtop includono la stampa remota?

La funzione Remote Print è disponibile in Splashtop Business Access (pacchetto Pro) e Splashtop Remote Support (pacchetti Plus e Premium).

Splashtop Business Access è la soluzione ideale per i professionisti aziendali e i team che hanno bisogno di accedere ai loro computer di lavoro da remoto. Con Stampa remota, è possibile accedere in remoto al computer di lavoro mentre si è lontani e stampare qualsiasi cosa da esso a una stampante locale.

Il Splashtop Remote Support è ideale per i professionisti IT che devono fornire supporto remoto a più computer. Splashtop Remote Support ti consente di concedere l'accesso remoto agli utenti in modo che possano accedere ai loro computer mentre sono lontani. Con i pacchetti Plus e Premium di Splashtop Remote Support, gli utenti potranno sfruttare la funzionalità Remote Print e utilizzarla nello stesso modo degli utenti Splashtop Business Access.

Come posso stampare in remoto con Splashtop?

La funzione Stampa remota di Splashtop consente di stampare documenti da un computer remoto Mac o Windows. È possibile accedere da un computer Mac o Windows.

Una volta installato Splashtop Business Access o Remote Support, scarica lo Streamer Splashtop sul computer che desideri remoto (dovrai farlo per poter accedere in remoto al dispositivo).

Dopo aver installato, apri le impostazioni dello streamer e fai clic sul pulsante «Installa driver della stampante». Dopo di che, sarai pronto ad accedere a quel computer e iniziare a stampare in remoto tutto ciò di cui hai bisogno!

Quando si accede in remoto al computer da un altro dispositivo, è possibile aprire qualsiasi applicazione e scegliere di stamparla come si farebbe normalmente. Quando si apre la finestra di dialogo della stampante, selezionare l'opzione «Stampante remota Splashtop».

Una volta eseguita questa operazione, si aprirà una finestra di dialogo di stampa sul computer locale e troverà automaticamente tutte le stampanti disponibili per il computer locale. Selezionare la stampante desiderata e il gioco è fatto! Da lì i tuoi file verranno stampati sul tuo computer locale.

Ulteriori informazioni su come stampare in remoto con Splashtop.

Oltre alla stampa in remoto, Splashtop Business Access e Splashtop Remote Support offrono diverse funzioni di accesso remoto per qualsiasi professionista aziendale o tecnico IT. Inizia la prova gratuita di entrambi e scopri come Splashtop può semplificarti la vita.