Aumento del prezzo di TeamViewer - Risparmia il 50% scegliendo Splashtop

*Aggiornamento del 15/02/23: in diversi paesi, TeamViewer ha più che triplicato il prezzo del piano di accesso remoto TeamViewer entry level, che ora ha un prezzo di €13.90 al mese (prima costava 6,95 dollari al mese). Splashtop Business Access ha un prezzo iniziale di soli €4.58 al mese e adesso è ancora più conveniente rispetto a TeamViewer.

TeamViewer ha aumentato i prezzi delle licenze commerciali. Ora, un abbonamento individuale a TeamViewer Business ti costerà 610,80 dollari all'anno*. D'altra parte, Splashtop Business Access Pro costa 99 dollari all'anno. Acquistando Splashtop invece di TeamViewer, risparmieresti il 50% o più sul costo della licenza ogni anno.

Allo stesso modo, il piano TeamViewer Multi-User (Licenza Premium) ora parte da 1.234,80 dollari all'anno. Inoltre, se vuoi aggiungere altri canali, devi pagare altri 814,80 dollari all'anno, oltre a 418,80 dollari all'anno per poter fornire supporto remoto ai dispositivi mobili. Confronta questo dato con Splashtop SOS, che parte da 199 dollari all'anno e include il supporto per i dispositivi mobili. Splashtop ti consente di risparmiare migliaia di euro all'anno.

La licenza TeamViewer Corporate parte da 2.482 dollari all'anno, senza contare i 1.256,40 dollari in più all'anno che dovrai pagare per accedere da remoto ai dispositivi iOS e Android, o gli 814,80 dollari in più all'anno che dovrai pagare per aggiungere canali se tre non sono sufficienti.

Dai un'occhiata al nostro confronto completo tra i prezzi di TeamViewer e Splashtop e scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.

Ottieni una soluzione di accesso remoto veloce, sicura e affidabile al miglior prezzo scegliendo Splashtop! Potrai usufruire di connessioni remote veloci ai tuoi dispositivi e di tutte le funzioni più importanti di cui hai bisogno per essere produttivo quando lavori da remoto.

In più, puoi ottenere una soluzione che si adatta al tuo caso d'uso specifico. Scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer e scopri la soluzione Splashtop più adatta alle tue esigenze. Puoi anche attivare subito una versione di prova gratuita per provare Splashtop in prima persona. Non è richiesta alcuna carta di credito e nessun impegno.

Hai già una licenza TeamViewer? Ottieni un risparmio garantito del 50% quando passi a Splashtop

Non è necessario attendere la scadenza del tuo attuale abbonamento. Compila il modulo di avvio anticipato per iniziare subito a utilizzare Splashtop senza costi aggiuntivi.

"Lavoro nel settore IT da 20 anni e so riconoscere un buon prodotto quando lo trovo. [Splashtop] è fantastico e affidabile. Dopo aver utilizzato TeamViewer, questo programma è davvero eccezionale. Avete anche un prezzo ragionevole, mentre TeamViewer vuole tutto, compreso il mio primo figlio. Adoro il prodotto e l'ho consigliato ad altre persone che conosco nel settore". - Stuart Livingston, Nu Wave Backup

