Aumento del prezzo di TeamViewer - Risparmia il 50% scegliendo Splashtop

TeamViewer ha aumentato i prezzi delle loro licenze commerciali.
TeamViewer è da tempo noto per uno dei maggiori punti dolenti per le aziende: il suo costo. Nel corso degli anni, TeamViewer ha ripetutamente aumentato il prezzo delle sue licenze commerciali, rendendolo una delle soluzioni più costose sul mercato. Oltre all'abbonamento base, costi aggiuntivi per funzionalità come il monitoraggio degli endpoint, la gestione delle patch o le integrazioni fanno rapidamente salire il costo totale. Questa mancanza di prezzi trasparenti lascia molti clienti sorpresi da quanto finiscono per pagare.
Al contrario, Splashtop offre un modello di prezzo semplice e prevedibile che rende l'accesso remoto e la gestione IT accessibili senza costi aggiuntivi nascosti. Che tu sia un team IT, un MSP o un'azienda, Splashtop offre accesso remoto ad alte prestazioni e funzionalità avanzate come gestione degli endpoint, automazione delle patch e integrazioni di sicurezza a una frazione del costo di TeamViewer. Anche rispetto ad altri concorrenti, la licenza di TeamViewer rimane nella fascia alta, costringendo spesso le aziende a rivalutare se stanno davvero ottenendo valore per il prezzo premium.
Il prezzo di TeamViewer è aumentato
Ora, un abbonamento individuale a TeamViewer Business ti costerà 418,80 € all'anno. D'altra parte, Splashtop accesso remoto Pro parte da 90 € all'anno. Scegliendo Splashtop invece di TeamViewer, risparmieresti il 50% o più sul costo della licenza ogni anno.
Allo stesso modo, il piano Multi-User di TeamViewer (Licenza Premium) ora parte da 886,80 € all'anno. Inoltre, dovresti pagare un ulteriore 550,80 € all'anno per aggiungere più canali, e un extra 298,80 € all'anno per poter supportare a distanza i dispositivi mobili. Confrontalo con Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, che parte da 244 € all'anno e include il supporto per dispositivi mobili. Puoi risparmiare migliaia ogni anno con Splashtop.
La licenza Corporate di TeamViewer parte da 1894,80 € all'anno, e questo non include i 896,40 € aggiuntivi all'anno che dovrai pagare per accedere da remoto ai dispositivi iOS e Android, o i 550,80 € extra all'anno che dovrai pagare per aggiungere canali se tre non sono sufficienti.
Dai un'occhiata al nostro confronto completo tra i prezzi di TeamViewer e Splashtop e scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.
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In più, puoi ottenere una soluzione che si adatta al tuo caso d'uso specifico. Scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer e scopri la soluzione Splashtop più adatta alle tue esigenze. Puoi anche attivare subito una versione di prova gratuita per provare Splashtop in prima persona. Non è richiesta alcuna carta di credito e nessun impegno.
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"Lavoro nel settore IT da 20 anni e so riconoscere un buon prodotto quando lo trovo. [Splashtop] è fantastico e affidabile. Dopo aver utilizzato TeamViewer, questo programma è davvero eccezionale. Avete anche un prezzo ragionevole, mentre TeamViewer vuole tutto, compreso il mio primo figlio. Adoro il prodotto e l'ho consigliato ad altre persone che conosco nel settore". - Stuart Livingston, Nu Wave Backup
Passaggi rapidi per migrare da TeamViewer a Splashtop
Passare da TeamViewer a Splashtop è semplice. Segui questi passaggi per garantire una transizione senza intoppi:
Scegli il tuo piano Splashtop: Seleziona tra Splashtop accesso remoto, Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, o Splashtop Enterprise a seconda delle tue esigenze. Ogni piano offre prezzi trasparenti e convenienti senza costi aggiuntivi nascosti.
Crea il tuo account Splashtop: Iscriviti per una prova gratuita o acquista il tuo abbonamento direttamente dal sito web di Splashtop.
Installa lo Splashtop Streamer: Distribuisci lo Splashtop Streamer sui computer e server che desideri accedere. Sono disponibili opzioni di distribuzione in massa per i team IT e gli MSP.
Configura l'App Business di Splashtop: Installa l'app Business di Splashtop sul tuo dispositivo locale (Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook) per connetterti ai tuoi sistemi remoti.
Configura Utenti e Permessi: Usa la console amministrativa di Splashtop per invitare i membri del team, assegnare ruoli e impostare permessi di accesso.
Avvia sessioni remote: Avvia connessioni remote sicure e ad alte prestazioni con funzionalità come trasferimento file, supporto multi-monitor e stampa remota a una frazione del costo di TeamViewer.