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Come configurare l'accesso remoto sicuro & Supporto remoto

Splashtop Team
4 minuti di lettura
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Perché è importante disporre di un accesso remoto sicuro?

È fondamentale disporre di una soluzione di accesso remoto sicura e seguire le best practice per garantire la sicurezza dei dati. Poiché l'accesso remoto consente di accedere a un dispositivo aziendale da qualsiasi parte del mondo tramite Internet pubblico, la sicurezza è una considerazione importante.

Inoltre, se utilizzi l'accesso remoto per fornire supporto ai computer e ai dispositivi dei tuoi clienti, puoi potenzialmente mettere a rischio anche i dati dei tuoi clienti ogni volta che si verifica un problema di sicurezza. Ciò può causare danni irreparabili alla tua reputazione e alla tua attività.

Esistono due modi per assicurarti di seguire le procedure consigliate per proteggere l'accesso remoto.

  1. Assicurati che il tuo provider di accesso remoto disponga di standard di sicurezza e funzionalità di altissimo livello.

  2. Utilizza correttamente le funzionalità di sicurezza e definisci un criterio da seguire dagli utenti quando utilizzano l'accesso remoto.

Scopri come puoi essere sicuro che il tuo software di accesso remoto sia sicuro e cosa puoi fare per mantenere i tuoi dati in modo proattivo di seguito.

Selezione della soluzione di accesso remoto più sicura

Non tutte le soluzioni di desktop remoto sono uguali quando si parla di sicurezza. Infatti, ce ne sono alcune che dovresti evitare a tutti i costi e altre che rappresentano il punto di riferimento per la sicurezza dell'accesso remoto (come Splashtop).

Quando si tratta di fornitori di software di accesso remoto, esamina le operazioni che fanno per proteggere la propria infrastruttura e le funzionalità di sicurezza che offrono agli utenti.

È fondamentale che i provider di accesso remoto mantengano la propria infrastruttura sicura. In caso contrario, gli utenti della società di accesso remoto e i clienti degli utenti potrebbero essere compromessi!

Ciò rende i provider di accesso remoto un target popolare di attacchi informatici. Ad esempio, LastPass di LogMeIn ha recentemente sfruttato una vulnerabilità. Nel 2016, gli utenti di TeamViewer hanno inondato i forum internet con lamentele che i loro account sono stati compromessi. Anche nel 2016, gli utenti GoToMyPC sono stati tenuti a reimpostare le loro password dopo che la società ha detto che era l'obiettivo di un «attacco di riutilizzo password».

Per quanto riguarda le funzionalità, molte soluzioni di desktop remoto offrono funzionalità di sicurezza che è possibile utilizzare sia per proteggere il proprio account sia per aiutare a far rispettare i criteri che proteggono i dati aziendali.

Splashtop è sicuro?

Sì, le soluzioni di accesso remoto e assistenza remota di Splashtop sono altamente sicure. Tutte le connessioni sono protette da TLS e crittografia AES a 256 bit. Splashtop è inoltre dotato di funzioni di sicurezza di alto livello, tra cui l'autenticazione del dispositivo e l'autenticazione a due fattori. Inoltre, l'infrastruttura all'avanguardia di Splashtop offre un ambiente informatico sicuro con prevenzione delle intrusioni e firewall avanzati a più livelli.

Splashtop offre anche una soluzione on-premise, Splashtop On-Prem, per chi vuole ospitare Splashtop sui propri server per una maggiore protezione. Con Enterprise e Enterprise Remote Support puoi integrare Splashtop con Active Directory.

Infine, la sicurezza dell'accesso remoto di Splashtop aiuta anche le organizzazioni che operano nei settori con normative e standard rigorosi (HIPAA, RGPD, PCI e altri). Per saperne di più sulla conformità Splashtop.

Leggi di più sulle soluzioni di accesso remoto sicure di Splashtop.

Come proteggere l'accesso remoto: passaggi per una configurazione sicura

Determina una politica di sicurezza per la tua organizzazione che includa quale livello di accesso avranno determinati gruppi/livelli di dipendenti e quale livello di verifica dell'account vuoi abilitare o imporre. Ecco le funzioni di sicurezza di che puoi abilitare in Splashtop:

  • Quando si creano pacchetti di distribuzione nella console Splashtop, è possibile attivare o disattivare:

    • Accesso a Windows o Mac durante la connessione remota

    • Richiedi l'autorizzazione per la connessione al computer dell'utente

    • Spegnere automaticamente lo schermo remoto quando è collegato

    • Blocca automaticamente il computer remoto quando si disconnette

    • Blocca la tastiera e il mouse del computer remoto durante la sessione

    • Blocca le impostazioni dello streamer utilizzando le credenziali di amministratore di Splashtop

  • Nelle impostazioni dell'account Splashtop, puoi abilitare la verifica in due passaggi

  • Nelle impostazioni del team dell'account Splashtop, puoi attivare o disattivare le seguenti funzionalità:

    • Trasferimento file in sessione

    • Trasferimento di file fuori sessione

    • Stampa remota

    • Copia/incolla testo

    • Riattivazione remota

    • Riavvio remoto

    • Chat fuori sessione

    • Registrazione sessione

    • Sessioni remote simultanee

    • Comando remoto

    • Ruoli di amministratore specifici del gruppo

    • Accesso utente secondario alla scheda Gestione nella console Splashtop

    • Autorizzazione utente secondario per visualizzare i gruppi

    • Consenti agli utenti secondari di considerare attendibili i dispositivi durante il processo di verifica in due fasi

    • Richiedi agli amministratori di utilizzare la verifica in due passaggi

    • Richiedi agli utenti secondari di utilizzare la verifica in due passaggi

    • Personalizza chi riceve le e-mail di autenticazione del dispositivo

Come puoi vedere, hai molte opzioni che ti aiuteranno a configurare criteri di accesso remoto sicuri per il tuo team.

Quando si configurano utenti e dispositivi, assicurarsi di raggrupparli in modo appropriato e concedere agli utenti l'autorizzazione di accesso solo ai computer a cui devono accedere.

Un altro suggerimento importante: dopo che un dispositivo è stato autenticato con il tuo account, sarà in grado di accedere ai dispositivi a cui dispone delle autorizzazioni per connettersi. Se il dispositivo non è più in uso o è stato perso, assicurati di eliminare il dispositivo dal tuo account.

Qualunque sia la politica che crei, assicurati che sia chiaramente definita e accessibile a tutti i tuoi utenti.

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Domande frequenti

Come posso gestire le autorizzazioni utente per l'accesso remoto sicuro?
Le sessioni remote possono essere monitorate per motivi di sicurezza?

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