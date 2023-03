Come gestire un dispositivo mobile dal PC

Scopri il modo migliore per accedere da remoto ai dispositivi mobili, inclusi tablet, smartphone, dispositivi rugged, IoT e altro da un PC con Splashtop.

Posso gestire un dispositivo mobile da PC?

Certo. Con le soluzioni di supporto remoto di Splashtop, è possibile utilizzare il tuo PC per accedere in remoto ai dispositivi mobili Windows, Android e iOS.

Si tratta della soluzione ideale per i tecnici del supporto IT e dell'help desk. Utilizzando Splashtop, puoi fornire un supporto pratico ai dispositivi mobili anche senza che questi siano a portata di mano. Usa il tuo PC per connetterti rapidamente al dispositivo mobile e poi sfrutta l'interfaccia del tuo PC per utilizzare il dispositivo mobile in tempo reale.

Come gestire un dispositivo mobile da PC con Splashtop

Splashtop consente di accedere ai dispositivi mobili tramite sessioni remote non supervisionate e supervisionate.

Non supervisionate significa che è possibile accedere al dispositivo mobile in qualsiasi momento, senza bisogno di un utente finale collegato al dispositivo per avviare la connessione remota. È ideale per accedere ai tuoi dispositivi mobili gestiti per la manutenzione e il supporto a qualsiasi ora.

La sessione supervisionata è ottima per i servizi di help desk e per le riparazioni. Ogni volta che un utente finale ha bisogno di supporto, puoi accedere da remoto al suo dispositivo mobile per fornire assistenza. L'accesso supervisionato di Splashtop funziona su qualsiasi dispositivo, non solo su quelli che gestisci tu. In questo modo, puoi anche fornire supporto ai dispositivi personali dei tuoi utenti.

In entrambi i casi, una volta stabilita una connessione remota, vedrai lo schermo del dispositivo mobile sul tuo PC. Potrai utilizzare la tua tastiera e il tuo mouse personali per controllare il dispositivo mobile ed eseguire qualsiasi operazione desiderata.

Perché provare Splashtop

Sono molte le ragioni per cui Splashtop è una delle migliori soluzioni di accesso remoto, specialmente per accedere in remoto a un dispositivo mobile da un PC. Eccone alcune:

Splashtop è sicuro: i tuoi dispositivi, i dati e la privacy sono al sicuro con Splashtop. Tutte le sessioni remote sono protette con crittografia TLS (fra cui TLS 1.2) e AES a 256 bit. Avrai a tua disposizione funzionalità di sicurezza avanzate tra cui la verifica del dispositivo e l'autenticazione a due fattori.

Splashtop è facile da usare sia per i tecnici che per l'utente finale : è intuitivo, facile da usare e offre prestazioni di qualità HD. Potrai controllare a distanza e con estrema facilità qualsiasi dispositivo mobile dal tuo PC.

Splashtop è facile da gestire: tutti i tuoi dispositivi, utenti e impostazioni di sicurezza sono facilmente gestibili tramite la console web di Splashtop.

