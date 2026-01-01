Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
UX Designers using Splashtop remote desktop to access wire frame drawings

Come gestire un dispositivo mobile dal PC

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Scopri il modo migliore per accedere da remoto ai dispositivi mobili, inclusi tablet, smartphone, dispositivi rugged, IoT e altro da un PC con Splashtop.

Posso gestire un dispositivo mobile da PC?

Certo. Con le soluzioni di supporto remoto di Splashtop, è possibile utilizzare il tuo PC per accedere in remoto ai dispositivi mobili Windows, Android e iOS.

Si tratta della soluzione ideale per i tecnici del supporto IT e dell'help desk. Utilizzando Splashtop, puoi fornire un supporto pratico ai dispositivi mobili anche senza che questi siano a portata di mano. Usa il tuo PC per connetterti rapidamente al dispositivo mobile e poi sfrutta l'interfaccia del tuo PC per utilizzare il dispositivo mobile in tempo reale.

Come gestire un dispositivo mobile da PC con Splashtop

Splashtop consente di accedere ai dispositivi mobili tramite sessioni remote non supervisionate e supervisionate.

Non supervisionate significa che è possibile accedere al dispositivo mobile in qualsiasi momento, senza bisogno di un utente finale collegato al dispositivo per avviare la connessione remota. È ideale per accedere ai tuoi dispositivi mobili gestiti per la manutenzione e il supporto a qualsiasi ora.

L'assistenza supervisionata è ideale per i servizi di help desk e break-fix. Ogni volta che un utente finale ha bisogno di supporto, puoi accedere da remoto al suo dispositivo mobile per fornire supporto. L'accesso supervisionata di Splashtop funziona con qualsiasi dispositivo, non solo quelli che gestisci. Ciò significa che puoi anche supportare i dispositivi personali dei tuoi utenti.

In entrambi i casi, una volta stabilita una connessione remota, vedrai lo schermo del dispositivo mobile sul tuo PC. Potrai utilizzare la tua tastiera e il tuo mouse personali per controllare il dispositivo mobile ed eseguire qualsiasi operazione desiderata.

Perché provare Splashtop

Sono molte le ragioni per cui Splashtop è una delle migliori soluzioni di accesso remoto, specialmente per accedere in remoto a un dispositivo mobile da un PC. Eccone alcune:

  • Splashtop è sicuro: i tuoi dispositivi, i dati e la privacy sono al sicuro con Splashtop. Tutte le sessioni remote sono protette con crittografia TLS (fra cui TLS 1.2) e AES a 256 bit. Avrai a tua disposizione funzionalità di sicurezza avanzate tra cui la verifica del dispositivo e l'autenticazione a due fattori.

  • Splashtop è facile da usare sia per i tecnici che per l'utente finale: è intuitivo, facile da usare e offre prestazioni di qualità HD. Potrai controllare a distanza e con estrema facilità qualsiasi dispositivo mobile dal tuo PC.

  • Splashtop è facile da gestire: tutti i tuoi dispositivi, utenti e impostazioni di sicurezza sono facilmente gestibili tramite la console web di Splashtop.

Inizia ora gratuitamente

La prova di Splashtop è gratuita (nessuna carta di credito o impegno richiesti). Inizia subito con Splashtop Remote Support e scopri personalmente perché i professionisti IT lo apprezzano.

Inizia la prova gratuita di Splashtop Remote Support
Software di supporto remoto veloce, sicuro e facile da usare
Inizia

Scopri tutte le soluzioni di supporto IT remoto di Splashtop per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

An Android device in recovery mode.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Che cos’è la modalità di ripristino? Una guida per i team IT

Ulteriori informazioni
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Svantaggi del supporto remoto: sfide e soluzioni

Ulteriori informazioni
A woman in an office using remote maintenance software.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Padronanza del software di manutenzione a distanza nel 2026: Una guida approfondita

Ulteriori informazioni
Several people working on their computers in an office.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Modernizzazione IT: Passi per Migliorare l'Efficienza e Ridurre i Costi

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog