Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

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Solution d’assistance informatique sécurisée et efficace pour les établissements scolaires et universitaires

Simplifiez votre support informatique à distance, minimisez les interruptions de service et offrez une meilleure expérience aux étudiants et aux enseignants.

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Solution plébiscitée par les meilleurs établissements d’enseignement

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  • Accédez à distance aux ordinateurs et aux appareils pour fournir une assistance à distance

    Accédez à distance à tous les appareils de la classe, des étudiants ou du personnel grâce à des connexions à distance performantes et fiables aux ordinateurs, iPad, Chromebook, affichages numériques et plus encore, pour un dépannage et une résolution rapide des problèmes.

  • Gérez et surveillez vos terminaux

    Tirez parti des fonctions d’accès, de surveillance et de gestion sans surveillance pour automatiser vos tâches informatiques, telles que les mises à jour logicielles, la surveillance et la maintenance des systèmes, et bien plus encore.

  • Renforcez les capacités de votre service d’assistance

    Offrez une assistance à la demande efficace aux étudiants et au personnel grâce à des workflows de connexion rapides et conviviaux, à la gestion des techniciens, et plus encore.

Principaux avantages

All in One icon

Solution tout-en-un d’accès, d’assistance et de gestion à distance

Profitez d’une console centralisée pour l’accès, la gestion des terminaux et l’assistance à distance.

Efficiency icon

Facilité d’utilisation et efficacité

Déployez et configurez notre logiciel en quelques minutes ! L’interface et les fonctionnalités intuitives de Splashtop facilitent la gestion des appareils, des utilisateurs et des autorisations d’accès par le service informatique, ainsi que les demandes d’assistance par les utilisateurs finaux.

Resolve Issues icon

Résolvez les problèmes plus rapidement

Réduisez le temps de résolution des problèmes en gérant facilement les demandes d’assistance en cours, en répartissant de manière efficace les dossiers, en optimisant la gestion des techniciens et en mettant en place des workflows collaboratifs.

Cost Savings icon

Économies de coûts

Réduisez les coûts informatiques et économisez jusqu’à 50 % par rapport à nos autres solutions, avec plus de fonctionnalités premium et une plateforme consolidée pour l’assistance informatique.

Support icon

Support client excellent

Dialoguez directement avec un expert à tout moment, quelle que soit la taille de votre entreprise. Si vous souhaitez parler à une personne en direct, plutôt que par chat ou e-mail, c’est également possible.

La sécurité est notre première priorité

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Fonctions de sécurité avancées

Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la sécurité des accès à distance pour les équipes distribuées d’aujourd’hui. Les fonctions de sécurité comprennent l’authentification à double facteur, l’authentification unique, la MFA sur les terminaux, le masquage d’écran, le délai d’inactivité de session, la notification de connexion à distance, la journalisation complète des sessions, etc. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits. Découvrez plus en détail les fonctionnalités de sécurité de Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Normes et conformité

Splashtop est conforme aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD et CCPA. Les solutions Splashtop sont conçues pour aider les organisations à répondre à leurs exigences de conformité HIPAA, FERPA, PCI et autres exigences du secteur.

Confidentialité des données et des sessions : Splashtop ne traite pas, ne stocke pas et n’a pas accès aux ordinateurs ou aux applications de nos utilisateurs, ni aux données auxquelles ces derniers accèdent pendant une session à distance.

Consultez notre page sur la sécurité et la conformité de Splashtop pour en savoir plus.

Two IT security professionals reviewing data logs

Infrastructure sécurisée

Splashtop offre non seulement une infrastructure cloud robuste hébergée sur AWS pour la mise en réseau et l’informatique sécurisées, mais nous fournissons également des options sur site pour ceux qui préfèrent ou nécessitent des solutions d’hébergement locales. Notre engagement envers la sécurité s’étend à toutes les plateformes, en adoptant les bonnes pratiques du secteur dans les environnements de développement, de déploiement et de production, avec des mécanismes de détection d’intrusion et de défense appliqués 24h/24 7j/7. Découvrez comment nous protégeons vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données.

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Splashtop Enterprise permet à une équipe informatique de deux personnes d’assurer le support de plus de 300 appareils et de surveiller les caméras de sécurité.

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Ressources



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