Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

Solution d’assistance informatique sécurisée et efficace pour les établissements scolaires et universitaires
Simplifiez votre support informatique à distance, minimisez les interruptions de service et offrez une meilleure expérience aux étudiants et aux enseignants.
Solution plébiscitée par les meilleurs établissements d’enseignement
Accédez à distance aux ordinateurs et aux appareils pour fournir une assistance à distance
Accédez à distance à tous les appareils de la classe, des étudiants ou du personnel grâce à des connexions à distance performantes et fiables aux ordinateurs, iPad, Chromebook, affichages numériques et plus encore, pour un dépannage et une résolution rapide des problèmes.
Gérez et surveillez vos terminaux
Tirez parti des fonctions d’accès, de surveillance et de gestion sans surveillance pour automatiser vos tâches informatiques, telles que les mises à jour logicielles, la surveillance et la maintenance des systèmes, et bien plus encore.
Renforcez les capacités de votre service d’assistance
Offrez une assistance à la demande efficace aux étudiants et au personnel grâce à des workflows de connexion rapides et conviviaux, à la gestion des techniciens, et plus encore.
Principaux avantages
Solution tout-en-un d’accès, d’assistance et de gestion à distance
Profitez d’une console centralisée pour l’accès, la gestion des terminaux et l’assistance à distance.
Facilité d’utilisation et efficacité
Déployez et configurez notre logiciel en quelques minutes ! L’interface et les fonctionnalités intuitives de Splashtop facilitent la gestion des appareils, des utilisateurs et des autorisations d’accès par le service informatique, ainsi que les demandes d’assistance par les utilisateurs finaux.
Résolvez les problèmes plus rapidement
Réduisez le temps de résolution des problèmes en gérant facilement les demandes d’assistance en cours, en répartissant de manière efficace les dossiers, en optimisant la gestion des techniciens et en mettant en place des workflows collaboratifs.
Économies de coûts
Réduisez les coûts informatiques et économisez jusqu’à 50 % par rapport à nos autres solutions, avec plus de fonctionnalités premium et une plateforme consolidée pour l’assistance informatique.
Support client excellent
Dialoguez directement avec un expert à tout moment, quelle que soit la taille de votre entreprise. Si vous souhaitez parler à une personne en direct, plutôt que par chat ou e-mail, c’est également possible.
La sécurité est notre première priorité
Fonctions de sécurité avancées
Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la sécurité des accès à distance pour les équipes distribuées d’aujourd’hui. Les fonctions de sécurité comprennent l’authentification à double facteur, l’authentification unique, la MFA sur les terminaux, le masquage d’écran, le délai d’inactivité de session, la notification de connexion à distance, la journalisation complète des sessions, etc. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits. Découvrez plus en détail les fonctionnalités de sécurité de Splashtop.
Normes et conformité
Splashtop est conforme aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD et CCPA. Les solutions Splashtop sont conçues pour aider les organisations à répondre à leurs exigences de conformité HIPAA, FERPA, PCI et autres exigences du secteur.
Confidentialité des données et des sessions : Splashtop ne traite pas, ne stocke pas et n’a pas accès aux ordinateurs ou aux applications de nos utilisateurs, ni aux données auxquelles ces derniers accèdent pendant une session à distance.
Consultez notre page sur la sécurité et la conformité de Splashtop pour en savoir plus.
Infrastructure sécurisée
Splashtop offre non seulement une infrastructure cloud robuste hébergée sur AWS pour la mise en réseau et l’informatique sécurisées, mais nous fournissons également des options sur site pour ceux qui préfèrent ou nécessitent des solutions d’hébergement locales. Notre engagement envers la sécurité s’étend à toutes les plateformes, en adoptant les bonnes pratiques du secteur dans les environnements de développement, de déploiement et de production, avec des mécanismes de détection d’intrusion et de défense appliqués 24h/24 7j/7. Découvrez comment nous protégeons vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données.
Étude de cas recommandée
Virginia Tech prend en charge à distance plus de 2 200 appareils sur 140 sites
Gagnez en efficacité et réduisez les coûts des équipes informatiques en utilisant l’accès à distance
Étude de cas recommandée
Le Confederation College utilise Splashtop pour l’accès aux salles informatiques et l’assistance à distance
Les étudiants peuvent accéder à distance aux ordinateurs du campus et les équipes informatiques peuvent fournir une assistance à la demande aux utilisateurs.
Étude de cas recommandée
St. Joseph’s School for the Deaf renforce sa sécurité et étend son assistance à distance
Splashtop Enterprise permet à une équipe informatique de deux personnes d’assurer le support de plus de 300 appareils et de surveiller les caméras de sécurité.