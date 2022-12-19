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Le Confederation College utilise Splashtop pour l’accès aux salles informatiques et l’assistance à distance

Les étudiants peuvent accéder à distance aux ordinateurs du campus et les équipes informatiques peuvent fournir une assistance à la demande aux utilisateurs

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Écoutez Jason Deadman, technicien du service d’assistance informatique, parler de l’utilisation de l’accès à distance Splashtop au Confederation College. Leurs étudiants accèdent à distance aux ordinateurs du campus à partir de n’importe quel appareil, et l’équipe informatique fournit une assistance à la demande aux utilisateurs et enseignants situés en dehors des locaux.

En savoir plus sur Splashtop Enterprise pour l’accès aux salles informatiques à distance.

Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support
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