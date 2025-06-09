St. Joseph’s School for the Deaf renforce sa sécurité et étend son assistance à distance
Splashtop Enterprise permet à une équipe informatique de deux personnes d’assurer le support de plus de 300 appareils et de surveiller les caméras de sécurité
En bref
Défi
Au début de la pandémie, l’école St. Joseph’s School for the Deaf a dû soutenir à distance ses élèves et son personnel mais disposait d’un budget limité.
La Solution
Tout au long du confinement, l’équipe informatique de St. Joseph’s, composée de deux personnes, a utilisé Splashtop pour assurer le support des appareils de l’école. Pour obtenir des capacités supplémentaires, l’équipe est passée à Splashtop Enterprise et prend maintenant en charge plus de 300 appareils.
Résultats
Splashtop offrait tout ce dont St. Joseph’s avait besoin à un prix imbattable. Cela leur a permis de consacrer une plus grande partie de leur budget à l’achat de nouveaux appareils pour les étudiants. Ils ont également trouvé des moyens inventifs de renforcer leurs mesures de sécurité et de surveillance grâce à Splashtop.
De St. Joseph’s School for the Deaf
Splashtop est en quelque sorte un troisième collaborateur. Nous avons une petite équipe informatique, juste moi et mon collègue. Donc, cela nous facilite grandement la tâche !
Adrianne Grant - Technology Coordinator
De St. Joseph’s School for the Deaf
J’apprécie vraiment la courtoisie de l’équipe d’assistance de Splashtop. C’est essentiel pour les professionnels du secteur informatique. Cette qualité est très importante pour moi, car elle rend mon travail plus facile. Merci !
Adrianne Grant - Technology Coordinator
Le défi : fournir un support à distance de qualité avec un budget serré
Depuis plus de 150 ans, St. Joseph’s School for the Deaf offre aux élèves des expériences enrichissantes, équitables et stimulantes. Située dans le Bronx, à New York, l’école crée un environnement d’apprentissage inclusif pour les élèves entendants et malentendants, muets ou non.
Plus encore que dans d’autres écoles, l’environnement de l’école Saint-Joseph fait partie intégrante de la vie étudiante. Par conséquent, lorsque le COVID-19 a obligé la direction à passer à l’apprentissage à distance, cela n’a pas été une mince affaire. La responsable technique, Adrianne Grant, a dû trouver rapidement un moyen d’accompagner les enseignants et le personnel à distance. « C’était un peu comme se prendre un tsunami en pleine figure ! »
St. Joseph’s a rapidement rassemblé des appareils pour aider les étudiants à accéder aux cours diffusés en direct et aux travaux pratiques depuis leur domicile. Une fois que l’école a acquis des ordinateurs portables, des tablettes et des Chromebook, Mme Grant savait qu’elle devait trouver un moyen d’accéder à distance à ces appareils afin de résoudre rapidement les problèmes.
Mme Grant voulait s’assurer que le personnel de St. Joseph’s se sente soutenu pendant cette période incertaine et difficile. « Je voulais qu’ils sachent que s’ils venaient à être submergés, nous serions capables de leur tendre la main et de les accompagner », explique-t-elle.
La solution : l’équipe informatique de St. Joseph’s bénéficie d’un « troisième collaborateur » en adoptant Splashtop
Mme Grant utilisait LogMeIn avant d’entendre parler de Splashtop par l’intermédiaire de Tech and Learning. Elle a décidé d’essayer Splashtop et a été étonnée de sa facilité d’utilisation. « LogMeIn était parfois un peu lourd alors que j’ai trouvé l’interface de Splashtop tout simplement formidable. Je pouvais accéder aux machines et me déconnecter très facilement. »
Les prix de Splashtop se sont également distingués. « Splashtop est tellement économique par rapport à LogMeIn. Pour une école, c’est extraordinaire ! Quand j’ai vu le comparatif de prix, je n’arrivais pas à y croire. Les autres produits sont deux fois plus chers pour moins de fonctionnalités. »
Mme Grant a commencé à utiliser Splashtop pour offrir au personnel à distance un service complet pendant les confinements. « Beaucoup de personnes travaillaient depuis leur domicile sur leurs propres appareils. Nous étions en mesure d’accéder à leurs ordinateurs et à leurs appareils mobiles pour résoudre tout problème. Cela nous a permis de maintenir un haut niveau de support, même lorsque nous étions à la maison. »
Passé le bouleversement causé par la pandémie, Splashtop est devenu un outil indispensable pour St. Joseph’s. Mme Grant était si satisfaite de Splashtop qu’elle est passée à la formule Enterprise pour bénéficier de capacités de support à distance et de sécurité renforcées. « Splashtop est en quelque sorte un troisième membre de l’équipe. Nous avons une petite équipe informatique, juste moi et mon collègue. Donc, cela nous facilite grandement la tâche ! »
Fonctionnalités préférées :
Assistance à distance à la demande : pour fournir une assistance à n’importe qui, n’importe où et n’importe quand. « Splashtop a eu un effet apaisant sur notre école. Non seulement nous pouvons assister le personnel à distance, mais aussi les élèves et les parents qui ont des difficultés avec les outils informatiques à la maison. La solution est conviviale pour les utilisateurs, même s’ils ne sont pas experts en technologie. »
Gestion des ordinateurs à distance : pour envoyer des correctifs ou des mises à jour via la console my.Splashtop.com à distance. « Je n’ai pas besoin d’accéder à toutes les machines. Je vois toutes les informations dont j’ai besoin grâce à la console. Nous ne sommes que deux, nous ne pourrions pas tout faire sans ça. »
Informations sur l’appareil : « La console Splashtop nous donne des détails sur les appareils, comme le système d’exploitation et la date de sa dernière mise à jour. Je peux voir ce qui a été fait et ce qui devait être fait. Il suffit de survoler le nom d’une machine et cela me donne les informations. Je n’ai pas besoin d’aller les chercher. »
Journaux de session : « Je peux revenir sur une session et voir ce qui a marché, ce qui n’a pas marché, ainsi que d’autres informations essentielles. Je m’en sers tout le temps. »
Groupement et gestion des utilisateurs : « Nous pouvons créer des groupes et classer les utilisateurs par catégories. Si nous avons besoin de trouver l’un d’entre eux, nous savons où chercher. »
Service client : Mme Grant a été impressionnée par l’excellent service clientèle de Splashtop. « Votre équipe de support est très utile et disponible. Même si je ne comprends pas tout de suite, ils ne me lâchent pas et s’assurent que ça fonctionne. J’apprécie cela en tant que technicienne car je veux en faire autant pour mes utilisateurs. »
Résultats : plus d’appareils pour les élèves, un meilleur support informatique et une sécurité accrue pour moins cher
Économies de coûts
Comme Mme Grant a réalisé des économies considérables sur ses frais d’accès et d’assistance à distance, St. Joseph’s a pu acheter davantage de Chromebook et d’iPad pour les étudiants. « Nous n’avons pas un gros budget. Je pouvais répondre à plus de besoins et obtenir plus de résultats avec Splashtop qu’avec d’autres produits. C’était tout simplement évident. »
Sécurité et tranquillité d’esprit accrues
Les écoles américaines doivent être hypervigilantes en matière de sécurité. « C’est tout simplement effrayant d’imaginer que quelqu’un puisse s’infiltrer dans notre école et nuire aux enfants et au personnel », explique Mme Grant.
À cette fin, St. Joseph’s utilise Splashtop pour surveiller les caméras de sécurité. « Mon assistant utilise Splashtop quotidiennement pour diagnostiquer et résoudre les problèmes. Il se connecte également à l’ordinateur du poste de garde pour vérifier les caméras de surveillance. »
Pendant les vacances ou en dehors des heures de travail, il leur suffit de se connecter à distance, de surveiller le campus et d’aider les personnes qui s’y trouvent. Si nécessaire, ils peuvent également alerter plus rapidement les autorités en cas d’urgence. Ils peuvent ainsi tout détecter, d’une porte accidentellement laissée ouverte à un sous-sol inondé après un ouragan.
« Lorsque le sous-sol a été inondé après un ouragan, nous avons pu accéder à distance aux caméras de surveillance et constater les dégâts des eaux. Tout le niveau inférieur était inondé et il y avait un tableau électrique sous l’eau. Avec Splashtop, nous avons pu vérifier si la zone était sûre avant d’entrer dans le bâtiment pour évaluer les autres dégâts. » Elle ajoute : « On ne pense pas normalement à utiliser Splashtop de cette manière, mais pour nous, il vaut son pesant d’or. »
Renforcement de la cybersécurité
Ce n’est pas seulement la sécurité physique de l’école que Splashtop a permis d’améliorer, mais aussi sa cybersécurité. « Les gens n’y pensent pas, mais les écoles sont également visées par les ransomwares. Protéger nos utilisateurs et notre réseau est tout aussi important que le reste de notre travail », précise Mme Grant. Splashtop lui permet ainsi qu’à son collègue de vérifier tous les appareils de l’école et d’effectuer des mises à niveau pour s’assurer que ceux-ci sont aussi sécurisés que possible.
Le « chevalier en armure brillante » de St. Joseph
Aujourd’hui, Grant et son binôme utilisent Splashtop Enterprise pour assurer le support d’environ 300 appareils (notamment des iPad, des Chromebook, des ordinateurs portables et de bureau). « Nous utilisons principalement Splashtop pour l’assistance des ordinateurs de bureau. Si quelqu’un a un problème, nous pouvons facilement le diagnostiquer ou le résoudre sans perturber la classe. »
Lorsque les membres du personnel ne sont pas sur le campus, le service informatique peut continuer d’assurer la maintenance de leurs appareils, même si leur bureau est fermé à clé. Les agents utilisent également les fonctions d’accès à distance lorsqu’ils sont en déplacement ou lorsqu’ils forment de nouveaux employés. « Notre responsable utilise Splashtop régulièrement maintenant. Il réside dans un autre État et peut accéder à distance aux fichiers après les horaires de bureau ou lorsqu’il travaille à domicile. »
En se remémorant le début de la pandémie, Mme Grant est reconnaissante d’avoir trouvé Splashtop. « Nous repensons à tout ce qui s’est passé et à la façon dont nous avons traversé cette période, c’est surréaliste. Votre produit nous a sauvés pendant la pandémie, vraiment. C’était notre chevalier en armure brillante. »