St. Joseph’s School for the Deaf renforce sa sécurité et étend son assistance à distance

Mme Grant utilisait LogMeIn avant d’entendre parler de Splashtop par l’intermédiaire de Tech and Learning. Elle a décidé d’essayer Splashtop SOS et a été étonnée de sa facilité d’utilisation. « LogMeIn était parfois un peu lourd alors que j’ai trouvé l’interface de Splashtop tout simplement formidable. Je pouvais accéder aux machines et me déconnecter très facilement. »

Les prix de Splashtop se sont également distingués. « Splashtop est tellement économique par rapport à LogMeIn. Pour une école, c’est extraordinaire ! Quand j’ai vu le comparatif de prix, je n’arrivais pas à y croire. Les autres produits sont deux fois plus chers pour moins de fonctionnalités. »

Mme Grant a commencé à utiliser Splashtop pour offrir au personnel à distance un service complet pendant les confinements. « Beaucoup de personnes travaillaient depuis leur domicile sur leurs propres appareils. Nous étions en mesure d’accéder à leurs ordinateurs et à leurs appareils mobiles pour résoudre tout problème. Cela nous a permis de maintenir un haut niveau de support, même lorsque nous étions à la maison. »

Passé le bouleversement causé par la pandémie, Splashtop est devenu un outil indispensable pour St. Joseph’s. Mme Grant était si satisfaite de Splashtop SOS qu’elle est passée à la formule Enterprise pour bénéficier de capacités de support à distance et de sécurité renforcées. « Splashtop est en quelque sorte un troisième membre de l’équipe. Nous avons une petite équipe informatique, juste moi et mon collègue. Donc, cela nous facilite grandement la tâche ! »

Fonctionnalités préférées :

Assistance à distance à la demande : pour fournir une assistance à n’importe qui, n’importe où et n’importe quand. « Splashtop a eu un effet apaisant sur notre école. Non seulement nous pouvons assister le personnel à distance, mais aussi les élèves et les parents qui ont des difficultés avec les outils informatiques à la maison. La solution est conviviale pour les utilisateurs, même s’ils ne sont pas experts en technologie. »

Gestion des ordinateurs à distance : pour envoyer des correctifs ou des mises à jour via la console my.Splashtop.com à distance. « Je n’ai pas besoin d’accéder à toutes les machines. Je vois toutes les informations dont j’ai besoin grâce à la console. Nous ne sommes que deux, nous ne pourrions pas tout faire sans ça. »

Informations sur l’appareil : « La console Splashtop nous donne des détails sur les appareils, comme le système d’exploitation et la date de sa dernière mise à jour. Je peux voir ce qui a été fait et ce qui devait être fait. Il suffit de survoler le nom d’une machine et cela me donne les informations. Je n’ai pas besoin d’aller les chercher. »

Journaux de session : « Je peux revenir sur une session et voir ce qui a marché, ce qui n’a pas marché, ainsi que d’autres informations essentielles. Je m’en sers tout le temps. »

Groupement et gestion des utilisateurs : « Nous pouvons créer des groupes et classer les utilisateurs par catégories. Si nous avons besoin de trouver l’un d’entre eux, nous savons où chercher. »

Service client : Mme Grant a été impressionnée par l’excellent service clientèle de Splashtop. « Votre équipe de support est très utile et disponible. Même si je ne comprends pas tout de suite, ils ne me lâchent pas et s’assurent que ça fonctionne. J’apprécie cela en tant que technicienne car je veux en faire autant pour mes utilisateurs. »