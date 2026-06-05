Vidéo: Déployer et gérer Bitdefender avec Splashtop

Achetez, déployez et gérez facilement la sécurité des terminaux Bitdefender sur vos ordinateurs gérés grâce à Splashtop Remote Support.
Regardez cette vidéo rapide pour voir à quel point il est facile d'acheter Bitdefender (à un prix avantageux), de le déployer sur vos ordinateurs terminaux en quelques clics, puis de consulter l'état de la sécurité et d'effectuer des analyses.
Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
Commencez votre essai gratuit de Splashtop Remote Support !
Un logiciel de support à distance rapide, sécurisé et facile à utiliserPassez à Splashtop
Plus d'informations sur la sécurité des terminaux avec Splashtop et Bitdefender
Caractéristiques, prix et comment démarrer avec Bitdefender dans Splashtop Remote Support
Informations sur le produit Splashtop Remote Support et essai gratuit
Splashtop s'associe à Bitdefender pour fournir une sécurité robuste des points d'accès
Bitdefender s'intègre au support à distance Splashtop (Channel Futures)