Splashtop remporte le prix du meilleur logiciel d’assistance à distance de 2021

Splashtop Remote Support Software – Prix et distinctions

Digital.com - Le meilleur logiciel d’assistance à distance de 2021

Digital.com existe pour aider les propriétaires de petites entreprises à trouver les bons outils pour faire passer leur entreprise à un niveau supérieur. Après 40 heures de recherche comparative de plus de 70 produits, Splashtop est arrivé en tête ! Splashtop a été répertorié comme ayant l’une des meilleures solutions logicielles d’assistance à distance pour 2021. Parmi les avantages, citons l’offre d’essai gratuit de Splashtop (sans carte de crédit ni engagement), ses fonctionnalités de base et son faible coût. Voir l’article complet ici.

G2 Winter 2021 Awards pour Splashtop SOS

G2, un site Web d’évaluation par les pairs pour les logiciels d’entreprise, a attribué 30 (!) à Splashtop SOS (!) badges pour l’hiver 2021. G2 attribue des badges basés sur une analyse des avis authentiques et vérifiés de clients réels dans un secteur donné.

Splashtop SOS (idéal pour les services informatiques et d’assistance pour le support à distance de n’importe quel appareil), a remporté des prix pour les utilisateurs les plus susceptibles de recommander, le meilleur retour sur investissement, la configuration la plus facile, le meilleur support, les meilleurs résultats, l’administration la plus facile, et plus encore ! Consultez les revues de Splashtop SOS sur G2.

Prix G2 Hiver 2021 pour Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support (idéal pour MSPs pour l’assistance à distance avec des outils de surveillance et de gestion à distance) a remporté 8 badges hiver 2021 de G2 sur la base des avis des utilisateurs. Splashtop Remote Support a gagné des badges pour le plus facile à utiliser, le meilleur retour sur investissement, le meilleur répond aux exigences, le meilleur support, et plus encore! Consultez les avis de Splashtop Remote Support sur G2.

