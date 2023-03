Splashtop en vedette dans le podcast Command-Control-Power

Annie Chen, vice-présidente de la gestion des produits chez Splashtop, a rejoint le podcast CMD-CRTL-PWR pour discuter des solutions d’accès à distance de Splashtop pour l’informatique et l' MSPs.

Command-Control-Power, un podcast hebdomadaire animé par trois membres certifiés du réseau Apple Consultants, a présenté Annie Chen de Splashtop pour discuter des solutions d’accès et d’assistance à distance de Splashtop. Vous pouvez écouter le podcast complet ici. Voici quelques-uns de nos moments forts préférés de l’épisode :

Les connexions à distance haute performance de Splashtop sont le résultat de ses débuts en tant que produit de consommation

Dans l’épisode, Chen a décrit comment les premières solutions d’accès à distance de Splashtop ont été conçues pour permettre aux individus d’accéder à distance à leurs propres ordinateurs à partir de n’importe quel autre appareil. Beaucoup de ces premiers utilisateurs de Splashtop étaient des joueurs qui voulaient un moyen d’accéder à distance à leurs puissants ordinateurs de bureau.

Les joueurs avaient exigé un outil d’accès à distance offrant des connexions à distance rapides avec un décalage minimal. Splashtop a relevé le défi, travaillant en étroite collaboration avec les fabricants de GPU pour s’assurer que Splashtop puisse tirer parti du matériel pour atteindre des performances maximales.

Les hôtes saluent la compatibilité de Splashtop avec les appareils Mac et iOS

L’animateur Jerry Zigmont de MacWorks a commenté que les utilisateurs de Mac semblaient toujours recevoir le bout du bâton avec d’autres produits d’accès à distance. D’autre part, Zigmont a félicité Splashtop pour sa parité des fonctionnalités entre les systèmes d’exploitation Mac et Windows.

Splashtop offre un accès à distance rapide et toutes les fonctionnalités les plus importantes pour les utilisateurs Mac et Windows.

Les outils d’assistance à distance de Splashtop salués par les professionnels du support informatique et MSP

Après que Splashtop se soit imposé comme l’une des principales plateformes d’accès à distance pour les consommateurs, Chen a décrit combien d’utilisateurs ont approché l’équipe Splashtop et ont déclaré qu’ils souhaitaient disposer d’un outil d’accès à distance similaire qu’ils pourraient utiliser pour leurs tâches de support informatique.

Grâce à un travail acharné et à une collaboration constante avec nos clients, Splashtop est devenu l’un des principaux fournisseurs de solutions d’accès et d’assistance à distance pour l’informatique, les services d’assistance et MSPs. Les techniciens informatiques du monde entier utilisent désormais Splashtop pour fournir une assistance à distance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles.

« Ce qui a vraiment solidifié [Splashtop] pour moi, c’est à quel point il est ridiculement facile pour moi de me connecter à distance à un appareil iOS client », a déclaré Zigmont en discutant de la façon dont il utilise Splashtop pour fournir un soutien aux clients utilisant des iPhones, « Cela a toujours été une tâche très ténue avec d’autres produits. »

Chen a décrit comment Splashtop est arrivé là où il est aujourd’hui en écoutant les clients. Le développement des produits de Splashtop a toujours été guidé par la question « qu’est-ce qui va aider le plus le client? »

Une autre note importante mentionnée par Chen est que chez Splashtop, nous savons que de nombreux professionnels de l’informatique et MSP sont souvent enfermés dans de longs contrats avec d’autres fournisseurs. Dans de nombreux cas, Splashtop ajoutera des mois supplémentaires à l’abonnement d’un nouveau client pour tenir compte du temps restant avec d’autres contrats.

En savoir plus sur Splashtop et commencer gratuitement

Avec Splashtop, vous obtiendrez une solution d’accès à distance conçue pour répondre à vos besoins spécifiques. Profitez de connexions à distance rapides, fiables et hautement sécurisées, avec tous les meilleurs outils et fonctionnalités, lorsque vous obtenez Splashtop.

Découvrez toutes les solutions Splashtop et commencez avec un essai gratuit!