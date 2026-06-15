Raisons de passer de Splashtop Téléassistance à Enterprise

La demande pour des solutions de téléassistance robustes et évolutives n’a jamais été aussi forte dans le contexte numérique actuel en pleine évolution. Les fournisseurs de services gérés (MSP) et les techniciens informatiques sont constamment à la recherche d’outils capables de simplifier leurs opérations et de fournir un environnement sécurisé et fiable pour l’accès et le support à distance. Splashtop est leader dans la fourniture de solutions adaptées aux besoins évolutifs de sa base d’utilisateurs.
Splashtop Remote Support offre aux MSP et aux équipes informatiques une plateforme économique et puissante pour la téléassistance ainsi que la surveillance et la gestion des terminaux. C’est une solution qui a fait ses preuves en matière de rationalisation des opérations informatiques et de support.
Cependant, à mesure que les entreprises se développent et que la complexité de leur infrastructure informatique augmente, le besoin d’une solution plus complète se fait sentir. C’est là que Splashtop Enterprise intervient, en offrant une solution d’accès à distance et de téléassistance de nouvelle génération, tout-en-un. Splashtop Enterprise est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des équipes informatiques internes, des services d’assistance et des MSP, en offrant une sécurité avancée, des fonctionnalités professionnelles et une intégration fluide aux environnements informatiques existants.
Dans cet article, nous allons examiner pourquoi le passage de Splashtop Remote Support à Splashtop Enterprise est une décision stratégiquement judicieuse pour les entreprises qui souhaitent renforcer leurs capacités de téléassistance et d’accès à distance. Que vous soyez un décideur envisageant cette transition ou un responsable informatique désireux d’améliorer votre infrastructure de téléassistance, cet article vous fournira les informations nécessaires pour faire un choix éclairé.
Présentation de Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support s’est taillé une place de choix comme solution fiable et économique pour les MSPs et les professionnels de l’IT. Cette plateforme a été conçue avec soin pour simplifier le support à distance et la gestion des terminaux. Voici un aperçu plus détaillé de ce que Splashtop Remote Support propose :
Accès, surveillance et gestion à distance : les techniciens peuvent accéder, surveiller et gérer les terminaux en toute simplicité, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. La plateforme fournit un tableau de bord centralisé qui offre des informations, une automatisation et un accès à distance sécurisé, ce qui permet aux équipes informatiques de contrôler plus facilement leurs opérations.
Accès à distance haute performance : la plateforme est dotée d’une architecture aux performances avancées qui garantit un accès à distance ultra-rapide avec des sessions vidéo et audio HD interactives, offrant ainsi une expérience de téléassistance optimale.
Compatibilité étendue : qu’il s’agisse de Windows, de Mac, d’iOS ou d’Android, Splashtop Remote Support prend en charge toutes les plateformes, ce qui garantit que les techniciens peuvent fournir une assistance quel que soit le système d’exploitation.
Tableau de bord de sécurité des terminaux : la sécurité est une préoccupation majeure, et Splashtop Remote Support y répond en fournissant un tableau de bord de sécurité des terminaux. Cette fonctionnalité permet aux techniciens de visualiser l’état de la protection de tous les terminaux Windows et Mac, garantissant ainsi la sécurité de l’infrastructure.
Scripts et Tâches : Les techniciens peuvent exécuter ou planifier simultanément des tâches sur plusieurs endpoints depuis la console web de Splashtop. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et améliore l'efficacité dans la gestion de plusieurs endpoints.
Offrir un accès à distance aux utilisateurs finaux : Splashtop Remote Support permet de créer jusqu’à 50 comptes d’utilisateurs finaux afin d’offrir à ces derniers un accès à distance à leurs ordinateurs, leur permettant ainsi de profiter des capacités de télétravail.
Splashtop Remote Support est une solution robuste qui répond aux besoins fondamentaux en matière de téléassistance et de gestion des terminaux. Cependant, à mesure que les organisations se développent et que leurs impératifs deviennent plus complexes, une solution plus avancée comme Splashtop Enterprise devient indispensable.
Présentation de de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise repousse les limites des solutions de téléassistance et d’accès à distance en offrant de nombreuses fonctionnalités avancées adaptées aux équipes informatiques internes, aux services d’assistance et aux MSP.
En effet, Splashtop Enterprise dispose de toutes les fonctionnalités et capacités de Splashtop Remote Support et bien plus encore :
Solution tout-en-un : Splashtop Enterprise permet non seulement une téléassistance optimale, mais aussi l’accès à distance pour les utilisateurs finaux. Cette approche globale garantit que les organisations disposent d’une solution centralisée et performante pour tous leurs besoins en mati�ère d’accès à distance et de téléassistance.
Fonctionnalités de sécurité avancées : la sécurité est une pierre angulaire de Splashtop Enterprise. La solution est compatible avec les fournisseurs authentification unique (SSO), permettant l’authentification par le biais de diverses plateformes telles que Okta, Azure AD, ADFS, et bien plus encore. Ce niveau de sécurité permet aux entreprises de contrôler étroitement les accès et de minimiser les risques de sécurité potentiels.
Licences flexibles : contrairement à la tarification fixe basée sur le nombre de terminaux de Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise offre des options de licence flexibles. Les entreprises peuvent choisir le nombre de licences nominatives d’accès à distance des utilisateurs finaux et le nombre de licences simultanées de techniciens de téléassistance, ce qui leur permet de ne payer que ce dont elles ont besoin.
Gestion améliorée des utilisateurs et des ordinateurs : grâce à des fonctions telles que les autorisations granulaires, l’accès par groupe et la planification des heures d’accès, la gestion des utilisateurs et des ordinateurs devient un jeu d’enfant. Ces fonctionnalités permettent une gestion plus organisée et plus efficace, ce qui est crucial pour les grandes organisations.
Intégration avec les systèmes de ticketing : Splashtop Enterprise s’intègre parfaitement aux systèmes de ticketing les plus populaires comme Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice, et bien d’autres. Cette intégration simplifie le workflow d’assistance, ce qui permet aux techniciens de gérer plus facilement les tickets et de fournir une assistance en temps opportun.
Capacités de service d’assistance à la demande : la plateforme offre des capacités de service d’assistance à la demande, ce qui permet aux �équipes informatiques de fournir rapidement une assistance sous surveillance. Ceci est particulièrement utile dans les scénarios d’urgence où une assistance immédiate est nécessaire.
Compléments personnalisables : les entreprises peuvent encore renforcer leurs capacités d’accès à distance et de téléassistance grâce à de puissants modules complémentaires tels que Splashtop AR et Splashtop Connector. Ces extensions offrent des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent s’avérer essentielles dans certains cas d’utilisation.
Splashtop Enterprise est conçu pour être une solution robuste, évolutive et flexible qui répond aux besoins changeants des organisations modernes. L’accent mis sur la sécurité, l’intégration et les fonctions de gestion avancées en font un excellent investissement par rapport à Splashtop Remote Support.
Avantages du passage à Splashtop Enterprise
Le passage de Splashtop Remote Support à Splashtop Enterprise est une décision stratégique qui profite à votre entreprise. Voici quelques avantages convaincants qui font de Splashtop Enterprise un choix supérieur pour les besoins changeants de votre entreprise :
1. Sécurité renforcée
Splashtop Enterprise offre des fonctions de sécurité avancées, notamment l’intégration de l’authentification unique (SSO), le contrôle granulaire des autorisations et la possibilité de planifier les heures d’accès. Ces fonctions renforcent la sécurité et rationalisent la gestion des utilisateurs, garantissant que votre infrastructure d’accès à distance respecte les normes de sécurité les plus strictes.
2. Solution évolutive
La croissance de votre entreprise s’accompagne du besoin d’une solution d’accès à distance évolutive. Splashtop Enterprise est conçu pour s’adapter facilement à votre activité, vous permettant de gérer un nombre croissant de terminaux sans compromettre les performances ou la sécurité.
3. Consolider votre pile informatique
Splashtop Enterprise s’intègre parfaitement aux systèmes de ticketing les plus courants et aux autres outils de gestion informatique. Cette capacité d’intégration garantit que Splashtop Enterprise se marie parfaitement avec votre écosystème informatique existant, renforçant l’efficacité de votre workflow et réduisant le temps de prise en main par votre équipe.
4. Renforcer les capacités des télétravailleurs
Avec Splashtop Enterprise, les utilisateurs finaux bénéficieront de capacités supérieures en cours de session. Des fonctions telles que la redirection des périphériques USB et du micro, ainsi qu’un accès à distance hautement performant, améliorent la qualité et l’efficacité des sessions. En fournissant aux utilisateurs finaux un accès à distance fiable et performant, vous leur permettez de travailler efficacement de n’importe où et à n’importe quel moment. Cela stimule la productivité, contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à une plus grande satisfaction au travail.
5. Amélioration de l’efficacité des techniciens
Splashtop Enterprise réduit le temps et les efforts nécessaires à la gestion et à la prise en charge de votre infrastructure informatique grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que les workflows de support pour les services d’assistance, les autorisations granulaires et la gestion des accès basée sur les groupes.
6. Licences flexibles
Splashtop Enterprise offre des options de licence flexibles qui vous permettent de choisir le nombre de licences d’accès à distance nominatives pour les utilisateurs finaux et de licences de technicien simultanés pour la téléassistance. Cette flexibilité garantit que vous ne payez que ce dont vous avez besoin, ce qui en fait une solution économique pour les organisations de toutes tailles.
En résumé, passer à Splashtop Enterprise, c’est investir dans une infrastructure d’accès à distance et de téléassistance de qualité supérieure qui sera utile à votre organisation au fur et à mesure de sa croissance et de l’évolution du télétravail.
Démarrer avec Splashtop Enterprise
Le passage de Splashtop Remote Support à Splashtop Enterprise est une évolution stratégique qui répond à l’évolution des besoins des entreprises modernes. Avec des fonctionnalités robustes, une sécurité renforcée, des intégrations fluides, et plus encore, Splashtop Enterprise élèvera de manière significative vos capacités d’accès à distance et de téléassistance.
Que vous soyez un MSP cherchant à fournir un service exceptionnel à vos clients ou une équipe informatique interne visant à rationaliser ses opérations et à améliorer son support, Splashtop Enterprise est la solution qu’il vous faut. Ses options de licence flexibles vous garantissent une solution sur mesure qui correspond à votre structure organisationnelle et à votre budget.
Le moment est venu de faire passer vos capacités de téléassistance et d’accès à distance au niveau supérieur. Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment Splashtop Enterprise peut révolutionner votre expérience de l’accès à distance.
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