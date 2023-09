Raisons de passer de Splashtop Téléassistance à Enterprise

La demande de solutions de téléassistance robustes et évolutives n'a jamais été aussi forte dans le paysage numérique actuel, qui évolue très rapidement. Les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) et les professionnels des TI sont constamment à la recherche d'outils qui simplifient leurs opérations et fournissent un environnement sécurisé et fiable pour l'Accès à distance et l'assistance. Splashtop a été à l'avant-garde de la fourniture de telles solutions adaptées aux besoins évolutifs de sa base d'utilisateurs diversifiée.

Splashtop Téléassistance offre aux équipes MSPs et TI une plateforme rentable et puissante pour la téléassistance et la surveillance et la gestion des points de terminaison. C'est une solution qui a fait ses preuves pour simplifier les opérations de TI et de soutien.

Cependant, à mesure que les organisations se développent et que la complexité de leur infrastructure TI augmente, le besoin d'une solution plus complète se fait sentir. C'est là que Splashtop Enterprise entre en jeu, en offrant une solution d'Accès à distance et de soutien de nouvelle génération, tout-en-un. Splashtop Enterprise est conçu pour répondre aux demandes nuancées des équipes informatiques internes, des services d'assistance et de MSPs, en offrant une sécurité avancée, des fonctions de classe entreprise et une intégration transparente dans les environnements informatiques existants.

Dans ce blog, nous explorons les raisons pour lesquelles la mise à niveau de Splashtop Téléassistance vers Splashtop Enterprise est une décision stratégique pour les organisations visant à renforcer leurs capacités de téléassistance et d'accès. Que tu sois un décideur qui envisage cette transition ou un gestionnaire de TI désireux d'élever ton infrastructure de Téléassistance, cet article te fournira les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Comprendre la téléassistance Splashtop

Splashtop Téléassistance s'est taillé une place de choix en tant que solution fiable et rentable pour MSPs et les professionnels des TI. Cette plateforme a été méticuleusement conçue pour simplifier la téléassistance et la gestion des points de terminaison. Voici un aperçu plus détaillé de ce que propose Splashtop Téléassistance :

Accéder, surveiller et gérer de n'importe où : Les techniciens peuvent accéder, surveiller et gérer les points d'extrémité sans effort, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La plateforme fournit un tableau de bord centralisé qui offre des aperçus, une automatisation et un Accès à distance sécurisé, ce qui permet aux équipes de TI de rester plus facilement au fait de leurs opérations.

Accès à distance haute performance : La plateforme est dotée d'une architecture aux performances avancées qui garantit un accès à distance ultra-rapide avec des sessions vidéo et audio HD interactives, offrant ainsi une expérience de téléassistance sans faille.

Prise en charge complète des plateformes : Qu'il s'agisse de Windows, Mac, iOS ou Android, Splashtop Téléassistance offre une prise en charge complète des plateformes, ce qui garantit que les techniciens peuvent fournir une assistance quel que soit le système d'exploitation.

Tableau de bord de la sécurité des points finaux : La sécurité est une préoccupation primordiale, et Splashtop Téléassistance y répond en fournissant un tableau de bord de sécurité des points finaux. Cette fonction permet aux techniciens de voir l'état de la protection de la sécurité des terminaux pour tous les terminaux Windows et Mac, ce qui permet de s'assurer que l'infrastructure reste sécurisée.

Actions de 1 à plusieurs : Les techniciens peuvent simultanément exécuter ou planifier des tâches sur plusieurs points d'extrémité à partir de la console web Splashtop. Cette fonction permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité de la gestion de plusieurs points d'extrémité.

Permettre l'accès à distance des utilisateurs finaux : Splashtop Téléassistance permet de créer jusqu'à 50 comptes d'utilisateurs finaux afin d'offrir aux utilisateurs un accès à distance à leurs ordinateurs, étendant ainsi les capacités de travail à distance aux utilisateurs finaux.

Splashtop Téléassistance est une solution robuste qui répond aux besoins fondamentaux de la téléassistance et de la gestion des points de terminaison. Cependant, à mesure que les organisations évoluent et que leurs exigences deviennent plus complexes, une solution plus avancée comme Splashtop Enterprise devient indispensable.

Exploration de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise porte la téléassistance et les solutions d'accès à un niveau supérieur, en offrant de nombreuses fonctionnalités avancées adaptées aux équipes TI internes, aux services d'assistance et à MSPs.

En fait, Splashtop Enterprise est livré avec toutes les fonctionnalités et capacités de Splashtop Téléassistance et bien plus encore :

Une solution tout-en-un : Splashtop Enterprise facilite non seulement une téléassistance sans faille, mais aussi l'accès des utilisateurs finaux pour le travail à distance. Cette approche globale garantit que les organisations disposent d'une solution unique et puissante pour tous leurs besoins en matière d'Accès à distance et de soutien.

Fonctions de sécurité avancées : La sécurité est la pierre angulaire de Splashtop Enterprise. Il offre une intégration de l'authentification unique (SSO), permettant l'authentification par le biais de diverses plateformes comme Okta, Azure AD, ADFS, et plus encore. Ce niveau de sécurité garantit que les organisations peuvent garder la main sur le contrôle de l'accès, minimisant ainsi les risques potentiels pour la sécurité.

Licences flexibles : Contrairement à la tarification fixe basée sur les points de terminaison de Splashtop Téléassistance, Splashtop Enterprise offre des options de licence flexibles. Les organisations peuvent choisir le nombre de licences Accès à distance pour les utilisateurs finaux et de licences Téléassistance pour les techniciens, ce qui leur permet de ne payer que ce dont elles ont besoin.

Gestion améliorée des utilisateurs et des ordinateurs : Grâce à des fonctions telles que les autorisations granulaires, l'accès par groupe et les heures d'accès programmées, la gestion des utilisateurs et des ordinateurs devient un jeu d'enfant. Ces caractéristiques permettent une structure de gestion plus organisée et plus efficace, ce qui est crucial pour les grandes organisations.

Intégration avec les systèmes de billetterie : Splashtop Enterprise peut s'intégrer de manière transparente aux systèmes de billetterie les plus courants tels que Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice, et bien d'autres encore. Cette intégration rationalise le flux de travail de l'assistance, ce qui permet aux techniciens de gérer plus facilement les tickets d'assistance et de fournir une aide en temps voulu.

Capacités de service d'assistance à la demande : La plateforme offre des capacités de service desk à la demande, ce qui permet aux équipes de TI de fournir rapidement une assistance. Ceci est particulièrement utile dans les scénarios urgents où un soutien immédiat est nécessaire.

Compléments personnalisables : Les organisations peuvent encore améliorer leurs capacités de téléassistance et d'accès grâce à de puissants modules complémentaires tels que Splashtop AR et Splashtop Connector. Ces compléments offrent des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être déterminantes dans des cas d'utilisation spécifiques.

Splashtop Enterprise est conçu pour être une solution robuste, évolutive et flexible qui répond aux besoins changeants des organisations modernes. L'accent mis sur la sécurité, l'intégration et les fonctions de gestion avancées en font une mise à niveau convaincante de Splashtop Téléassistance.

Avantages de la mise à niveau vers Splashtop Enterprise

La mise à niveau vers Splashtop Enterprise à partir de Splashtop Téléassistance est une décision stratégique qui profite à ton organisation. Voici quelques avantages convaincants qui font de Splashtop Enterprise un choix supérieur pour les besoins évolutifs des entreprises :

1. Sécurité renforcée

Splashtop Enterprise offre des fonctions de sécurité avancées, notamment l'intégration de l'authentification unique (SSO), le contrôle granulaire des permissions et la possibilité de programmer les heures d'accès. Ces fonctions renforcent la sécurité et simplifient la gestion des utilisateurs, garantissant que l'infrastructure d'Accès à distance respecte les normes de sécurité les plus strictes.

2. Solution évolutive

Au fur et à mesure que ton organisation grandit, le besoin d'une solution Accès à distance évolutive se fait sentir. Splashtop Enterprise est conçu pour évoluer sans effort avec ton entreprise, ce qui te permet de gérer un nombre croissant de points de terminaison sans compromettre les performances ou la sécurité.

3. Consolide ta pile de TI

Splashtop Enterprise peut s'intégrer de façon transparente aux systèmes de billetterie les plus courants et à d'autres outils de gestion des TI. Cette capacité d'intégration garantit que Splashtop Enterprise s'intègre parfaitement à ton écosystème TI existant, améliorant l'efficacité du flux de travail et réduisant la courbe d'apprentissage pour ton équipe.

4. Responsabiliser les travailleurs à distance

Les utilisateurs finaux bénéficieront de capacités supérieures en cours de session grâce à Splashtop Enterprise. Des fonctions telles que la redirection des périphériques USB, le passage du micro et un Accès à distance très performant améliorent la qualité et l'efficacité des sessions Accès à distance. En fournissant aux utilisateurs finaux des Accès à distance fiables et performants, tu leur donnes les moyens de travailler efficacement de n'importe où et à n'importe quel moment. Cela stimule la productivité et contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à une plus grande satisfaction au travail.

5. Amélioration de l'efficacité des techniciens

Splashtop Enterprise réduit le temps et les efforts nécessaires à la gestion et à l'assistance de ton infrastructure TI grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que les flux de travail de l'assistance du service desk, les autorisations granulaires et la gestion des accès basée sur les groupes.

6. Des licences flexibles

Splashtop Enterprise offre des options de licence flexibles qui permettent de choisir le nombre de licences Accès à distance pour les utilisateurs finaux et de licences Téléassistance pour les techniciens. Cette flexibilité garantit que tu ne paies que ce dont tu as besoin, ce qui en fait une solution rentable pour les organisations de toutes tailles.

En bref, passer à Splashtop Enterprise est un investissement dans une infrastructure supérieure d'Accès à distance et de soutien qui servira bien ton organisation à mesure qu'elle grandit et que le paysage du travail à distance continue d'évoluer.

Démarrer avec Splashtop Enterprise

Le passage de Splashtop Téléassistance à Splashtop Enterprise est une mise à niveau stratégique qui s'aligne sur l'évolution des demandes des organisations modernes. Avec des fonctionnalités robustes, une sécurité renforcée, des intégrations transparentes et bien plus encore, Splashtop Enterprise est prêt à élever de manière significative tes capacités d'Accès à distance et d'assistance.

Que tu sois un MSP cherchant à fournir un service exceptionnel à tes clients ou une équipe TI interne visant à rationaliser les opérations et à améliorer l'assistance, Splashtop Enterprise est la solution qu'il te faut. Ses options de licence flexibles te garantissent une solution sur mesure qui correspond à ta structure organisationnelle et à ton budget.

Le moment est venu de faire passer tes capacités de téléassistance et d'accès au niveau supérieur. Contacte-nous dès aujourd'hui pour savoir comment Splashtop Enterprise peut transformer ton expérience Accès à distance.

