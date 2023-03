Splashtop s'associe à Bitdefender pour fournir une sécurité robuste des points d'accès

Les IT et les MSPs peuvent maintenant exploiter facilement la technologie de pointe Bitdefender pour protéger les terminaux de leurs clients grâce à l'assistance à distance Splashtop

[San Jose, Californie - 2 Avril 2019 -] Splashtop, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et d'assistance à distance, s'est associé à Bitdefender, un leader mondial de la cybersécurité et des logiciels antivirus. Les outils de sécurité antimalware de Bitdefender sont désormais totalement intégrés à Splashtop Remote Support, ce qui permet aux services IT et aux MSPs de protéger leurs ordinateurs gérés grâce à une technologie de sécurité des points d'accès de pointe.

Grâce à l'intégration des outils de sécurité anti-malveillance Splashtop Remote Support et Bitdefender, les utilisateurs de Splashtop Remote Support pourront gérer et déployer la technologie Bitdefender sur leurs terminaux de manière transparente depuis la console Splashtop. Une fois déployée, la technologie Bitdefender assurera la sécurité des points d'extrémité grâce à des outils de pointe de lutte contre les logiciels malveillants, les virus et d'autres fonctions de sécurité puissantes. Les utilisateurs de Splashtop Remote Support pourront consulter à tout moment l'état de protection des ordinateurs qu'ils gèrent dans la console Splashtop.

"Nous sommes ravis de nous associer à Bitdefender et de fournir à nos clients une solution de sécurité de pointe pour leurs points d'accès", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "La gestion et le contrôle de la sécurité des points d'accès sont essentiels au succès des MSPs et des équipes IT, et notre partenariat avec Bitdefender nous permet de proposer cette solution à nos clients".

Splashtop Remote Support est conçu pour les MSPs et les équipes d'assistance IT afin de leur permettre de surveiller, de gérer et d'accéder à distance aux ordinateurs et aux serveurs de leurs clients. En plus de fournir une assistance et une maintenance à distance, les MSPs doivent s'assurer que les terminaux de leurs clients sont à l'abri des cyber-menaces. Une attaque pourrait nuire de façon permanente à la réputation du MSP et coûter des milliers ou des millions de dollars à réparer. L'intégration avec la technologie Bitdefender offre aux utilisateurs de Splashtop Remote Support une solution puissante pour fournir le haut niveau de sécurité nécessaire dans l'environnement actuel.

"La suite de sécurité Bitdefender MSP offre une solution complète pour les points d'accès avec une gestion unifiée et un seul agent", a déclaré Jose Lopez, vice-président des licences de technologie chez Bitdefender. "Avec l'apprentissage, la détection, l'investigation et la réponse de la machine accordable, les MSPs peuvent maintenant combattre des menaces sophistiquées en utilisant un modèle multi-locataires et multi-niveaux".

Disponibilité

L’intégration de Bitdefender avec Splashtop Remote Support est disponible dès maintenant. Les clients de Splashtop Remote Support peuvent acheter et déployer la technologie Bitdefender depuis leur console Splashtop. Plus d’informations sur Splashtop Remote Support et un essai gratuit sont disponibles sur https://www.splashtop.com/remote-support. Vous trouverez plus d’informations sur l’intégration de Splashtop Remote Support avec la technologie Bitdefender sur https://www.splashtop.com/endpoint-security-bitdefender.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.

À propos de Bitdefender

Bitdefender est un leader mondial des logiciels de cybersécurité et antivirus qui protège plus de 500 millions de systèmes dans plus de 150 pays. Depuis 2001, l’innovation Bitdefender a constamment fourni des produits de sécurité primés et des renseignements sur les menaces pour les personnes, les foyers, les entreprises et leurs appareils, réseaux et services cloud. Aujourd’hui, Bitdefender est également le fournisseur de choix, utilisé dans plus de 38% des solutions de sécurité dans le monde. Reconnue par l’industrie, respectée par les fournisseurs et évangélisée par nos clients, Bitdefender est l’entreprise de cybersécurité à laquelle vous pouvez faire confiance et sur laquelle vous pouvez compter. www.bitdefender.com.