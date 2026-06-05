Solutions d’assistance à distance pour MSPs et informatique – Splashtop Enterprise vs Splashtop Remote Support

Lors de l'évaluation des solutions de Téléassistance, il est important de choisir une plateforme qui correspond à l'échelle, au flux de travail et aux exigences de sécurité de votre équipe. Chez Splashtop, deux options puissantes se démarquent : Splashtop Téléassistance (niveau SOS) et Splashtop Enterprise.
Les deux solutions offrent un accès à distance rapide et sécurisé, avec ou sans surveillance, sur tous les appareils, y compris Windows, macOS, iOS, Android, etc. Elles aident les équipes informatiques et les services d’assistance grâce à des fonctionnalités essentielles telles que l’accès technicien, la prise en charge de plusieurs écrans, le transfert de fichiers, l’enregistrement des sessions et le redémarrage à distance. Cependant, elles sont conçues pour différents types d’entreprises et de modèles d’assistance.
Splashtop Remote Support (niveau SOS) est idéal pour les équipes informatiques et les MSP qui ont besoin d’une solution facile à déployer, basée sur des techniciens, pour fournir une assistance à la demande et gérer jusqu’à 300 terminaux sans surveillance. Il est optimisé pour une configuration rapide, un fonctionnement intuitif et des fonctionnalités d’assistance essentielles à un prix très compétitif.
En revanche, Splashtop Enterprise est conçu pour les environnements à grande échelle qui nécessitent des contrôles de sécurité avancés, une administration centralisée, des workflows de centre de services et des intégrations telles que SSO, SIEM et SCIM. C’est le meilleur choix pour les entreprises, les établissements d’enseignement et les organisations des secteurs réglementés qui doivent respecter des exigences de conformité strictes tout en prenant en charge des environnements informatiques complexes.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez comparer les deux options côte à côte afin de déterminer celle qui correspond le mieux à vos besoins.
Splashtop Remote Support (niveau SOS)
Accès avec et sans surveillance
Oui
Oui
Assistance sous surveillance pour appareils mobiles (Android/iOS)
Oui
Oui
Fonctionnalités incluant le transfert de fichiers, le chat, l’enregistrement des sessions, la journalisation et la prise en charge de plusieurs écrans
Oui
Oui
Billetterie PSA et intégration ITSM
Oui
Oui
Gestion des rôles et de l’accès des utilisateurs
Oui
Oui
Regroupement des utilisateurs et des ordinateurs
Oui
Oui
Licences d’accès à distance pour les utilisateurs
Oui
Oui
Module complémentaire Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender
Oui
Oui
Module complémentaire de gestion autonome des terminaux
Oui
Oui
Fonctionnalités de sécurité avancées telles que la journalisation SIEM, la liste blanche d’IP, l’enregistrement des sessions dans le cloud, et bien plus encore.
Non
Oui
Accès sans surveillance à Android
Non
Oui
Workflow avancé pour les services d’assistance
Non
Oui
Possibilité d’ajouter Splashtop Augmented Reality et Splashtop Connector
Non
Oui
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