Solutions d’assistance à distance pour MSPs et informatique – Splashtop Enterprise vs Splashtop Remote Support

Les fournisseurs de services gérés (MSP) ont pour tâche essentielle de soutenir et de gérer l’infrastructure informatique de leurs clients en garantissant la sécurité, la fiabilité et le temps de fonctionnement. Il s’agit d’un paysage concurrentiel et les MSP doivent constamment trouver des moyens d’augmenter leurs marges. Les solutions de support à distance de Splashtop ont aidé de nombreux MSP dans le monde entier à réduire leurs coûts, à développer leur activité et à augmenter leurs revenus.

Splashtop Remote Support est la solution #1 pour que MSPs puissent soutenir et gérer à distance les terminaux. Contrairement aux outils de surveillance et de gestion à distance (RMM), Splashtop Remote Support est rentable et offre les capacités dont MSPs ont besoin pour soutenir efficacement leurs clients. Ses fonctionnalités de surveillance et de gestion des terminaux permettent non seulement aux techniciens de prendre en charge à distance les ordinateurs avec des fonctionnalités telles que le contrôle à distance, la surveillance proactive, les actions 1-to-many, etc., mais leur permettent également de revendre l’accès à distance en tirant parti des 50 utilisateurs secondaires inclus (davantage de licences d’utilisateur final peuvent être achetées), permettant ainsi le « travail de n’importe où » pour leurs utilisateurs finaux.

Avec le lancement récent de Splashtop Enterprise, Splashtop fait passer les capacités de support et d’accès à distance à un niveau supérieur. Splashtop Enterprise est la nouvelle génération de solution d’accès à distance tout-en-un pour les équipes informatiques internes, les services d’assistance et les MSP. Il offre une sécurité robuste, des fonctionnalités de niveau entreprise, la possibilité de prendre en charge également des appareils non gérés, et s’intègre de manière transparente dans les environnements informatiques, les systèmes de tickets et les flux de travail des techniciens actuels. Il offre également la possibilité de choisir le nombre de licences d’accès à distance pour les utilisateurs finaux nommés et de licences d’assistance à distance pour les techniciens.

Explorons les différences entre Splashtop Enterprise et Splashtop Remote Support.

Liens du tableau ci-dessus :

Splashtop EnterpriseSplashtop Remote SupportContactez-nous pour connaître les tarifs Contactez-nous Essaigratuit

Photo par Christina Morillo de Pexels