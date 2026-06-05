Solutions d’assistance à distance pour MSPs et informatique – Splashtop Enterprise vs Splashtop Remote Support

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Comparaison entre Splashtop Enterprise et Splashtop Remote Support

Splashtop Team
Temps de lecture : 3 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Lors de l'évaluation des solutions de Téléassistance, il est important de choisir une plateforme qui correspond à l'échelle, au flux de travail et aux exigences de sécurité de votre équipe. Chez Splashtop, deux options puissantes se démarquent : Splashtop Téléassistance (niveau SOS) et Splashtop Enterprise.

Les deux solutions offrent un accès à distance rapide et sécurisé, avec ou sans surveillance, sur tous les appareils, y compris Windows, macOS, iOS, Android, etc. Elles aident les équipes informatiques et les services d’assistance grâce à des fonctionnalités essentielles telles que l’accès technicien, la prise en charge de plusieurs écrans, le transfert de fichiers, l’enregistrement des sessions et le redémarrage à distance. Cependant, elles sont conçues pour différents types d’entreprises et de modèles d’assistance.

Splashtop Remote Support (niveau SOS) est idéal pour les équipes informatiques et les MSP qui ont besoin d’une solution facile à déployer, basée sur des techniciens, pour fournir une assistance à la demande et gérer jusqu’à 300 terminaux sans surveillance. Il est optimisé pour une configuration rapide, un fonctionnement intuitif et des fonctionnalités d’assistance essentielles à un prix très compétitif.

En revanche, Splashtop Enterprise est conçu pour les environnements à grande échelle qui nécessitent des contrôles de sécurité avancés, une administration centralisée, des workflows de centre de services et des intégrations telles que SSO, SIEM et SCIM. C’est le meilleur choix pour les entreprises, les établissements d’enseignement et les organisations des secteurs réglementés qui doivent respecter des exigences de conformité strictes tout en prenant en charge des environnements informatiques complexes.

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez comparer les deux options côte à côte afin de déterminer celle qui correspond le mieux à vos besoins.


Splashtop Remote Support (niveau SOS)

Splashtop Enterprise

Accès avec et sans surveillance

Oui

Oui

Assistance sous surveillance pour appareils mobiles (Android/iOS)

Oui

Oui

Fonctionnalités incluant le transfert de fichiers, le chat, l’enregistrement des sessions, la journalisation et la prise en charge de plusieurs écrans

Oui

Oui

Billetterie PSA et intégration ITSM

Oui

Oui

Gestion des rôles et de l’accès des utilisateurs

Oui

Oui

Regroupement des utilisateurs et des ordinateurs

Oui

Oui

Licences d’accès à distance pour les utilisateurs

Oui

Oui

Module complémentaire Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender

Oui

Oui

Module complémentaire de gestion autonome des terminaux

Oui

Oui

Fonctionnalités de sécurité avancées telles que la journalisation SIEM, la liste blanche d’IP, l’enregistrement des sessions dans le cloud, et bien plus encore.

Non

Oui

Accès sans surveillance à Android

Non

Oui

Workflow avancé pour les services d’assistance

Non

Oui

Possibilité d’ajouter Splashtop Augmented Reality et Splashtop Connector

Non

Oui

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