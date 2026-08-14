Les équipes IT modernes ont beaucoup à gérer. Entre tous les terminaux, appareils à distance, logiciels et exigences de sécurité qu’elles doivent jongler, il peut être difficile de tout suivre et de maintenir une bonne sécurité des terminaux.
Cela ne se limite pas aux grandes entreprises ; les organisations de toute taille peuvent avoir du mal à maintenir la sécurité des appareils et à les garder à jour sans interrompre les utilisateurs. Sans visibilité en temps réel, automatisation, contrôle des correctifs et workflows efficaces de support à distance, la gestion des terminaux devient un vrai défi.
Dans cette optique, examinons les défis courants de la gestion des endpoints, comment une bonne solution de gestion des endpoints peut y répondre, et ce que Splashtop AEM apporte aux équipes IT qui peinent à prendre en charge leurs endpoints.
Qu’est-ce que la gestion des terminaux ?
La gestion des endpoints est le processus qui consiste à surveiller, sécuriser, mettre à jour et prendre en charge les appareils utilisés dans l’ensemble d’une organisation. Selon l’organisation et les outils utilisés, cela peut inclure des ordinateurs de bureau et portables, des serveurs, des appareils mobiles et d’autres endpoints connectés.
Une bonne gestion des endpoints peut aider les équipes IT à maintenir la sécurité, les performances, la conformité IT et la disponibilité. Cependant, sans une gestion appropriée des endpoints, il est facile pour les appareils de ne plus être conformes ou pour les menaces de passer inaperçues trop longtemps.
Pourquoi la gestion des endpoints est devenue plus difficile
La gestion moderne des terminaux peut être un défi pour ceux qui ne s’y sont pas préparés. Ces dernières années ont vu une explosion du travail à distance et hybride, entraînant une plus grande dispersion des appareils entre les bureaux et parmi les employés à distance. Dans le même temps, les employés utilisent plus d’applications tierces que jamais, et chacune présente ses propres défis de sécurité.
Par conséquent, les équipes IT doivent se prémunir contre encore plus de menaces de cybersécurité. Dans le même temps, l’évolution du paysage des menaces a entraîné davantage de réglementations en matière de sécurité et d’exigences de conformité à respecter.
Ainsi, les équipes IT modernes font face à plus de défis et subissent plus de pression que jamais auparavant. Les approches traditionnelles et manuelles de la cybersécurité ne peuvent pas évoluer à l’échelle nécessaire pour suivre des endpoints distribués, les équipes doivent donc s’adapter à l’environnement de travail moderne et à ses défis.
Défis courants de la gestion des endpoints
Cela étant dit, à quels défis les équipes IT sont-elles confrontées en matière de gestion des terminaux ? Plusieurs obstacles courants peuvent compliquer la gestion des appareils, notamment :
1. Visibilité limitée sur les endpoints
Les équipes IT ne peuvent pas gérer les appareils qu’elles ne peuvent pas voir. Sans une bonne visibilité sur les endpoints, elles passent à côté d’informations essentielles, notamment l’inventaire des logiciels, l’état des appareils et l’état des correctifs. De plus, sans visibilité, les équipes IT ne disposent pas de rapports centralisés et ne peuvent pas savoir quels appareils se sont connectés ou non.
Cela peut entraîner des retards dans la remédiation, des rapports de conformité insuffisants et un risque de sécurité accru. C’est pourquoi une bonne gestion des endpoints commence par la visibilité.
2. Retards dans la gestion des correctifs
La gestion des correctifs est l’un des aspects les plus importants de la gestion des terminaux, car elle garantit que les terminaux et les applications sont à jour et correctement protégés. Cependant, cela peut aussi être l’un des aspects les plus difficiles, compte tenu du nombre de terminaux et d’applications concernés.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les correctifs peuvent prendre du retard. Les appareils hors ligne peuvent manquer des cycles de mise à jour, les utilisateurs peuvent retarder les redémarrages nécessaires pour finaliser les installations, ou les équipes IT peuvent s’appuyer sur des mises à jour manuelles, ce qui est propice aux erreurs humaines. De plus, si les mises à jour ne sont pas correctement priorisées, les correctifs critiques peuvent être retardés.
Plus le déploiement d’un correctif prend du temps, plus le risque d’exposition à des vulnérabilités connues augmente.
3. Vulnérabilités des applications tierces
Les vulnérabilités des endpoints ne se limitent pas aux systèmes d’exploitation. Les applications tierces, comme les navigateurs, les outils de collaboration et les applications de productivité, peuvent toutes présenter des risques si elles ne sont pas correctement mises à jour. Ainsi, les équipes IT doivent suivre et mettre à jour les applications tierces sur l’ensemble des endpoints distribués afin de traiter pleinement les vulnérabilités des endpoints.
4. Support des appareils à distance et hybrides
Si l’essor du travail à distance et du travail hybride a été excellent pour la flexibilité, l’accessibilité et la productivité des employés, il peut aussi compliquer la gestion des endpoints. Lorsque les appareils sont en dehors du réseau de bureau, ils peuvent être difficiles à surveiller et à gérer. Par conséquent, le support à distance et le dépannage deviennent difficiles, en particulier lorsque les employés ne peuvent pas apporter leurs appareils sur site et ne sont peut-être pas connectés à un VPN.
Les organisations ont besoin d’un outil de gestion des terminaux avec accès à distance et support, afin que les équipes IT puissent accéder aux appareils distants et résoudre les problèmes depuis n’importe où. Cela va au-delà du support technique, car l’accès à distance est essentiel pour une gestion et une maintenance efficaces.
5. Flux de travail IT manuels
La gestion des endpoints peut devenir répétitive, mais les workflows sont souvent simples et reproductibles, ce qui signifie qu’ils peuvent facilement être automatisés. Pourtant, de nombreuses équipes IT doivent encore effectuer manuellement des tâches telles que la vérification du statut des correctifs, l’exécution de scripts, la collecte d’informations sur les appareils et l’application de modifications de configuration sur les endpoints.
Une bonne automatisation peut améliorer l’efficacité et les temps de réponse, assurer une gestion cohérente sur l’ensemble des endpoints et libérer du temps pour les équipes IT. Sans automatisation, les tâches répétitives de gestion des endpoints peuvent prendre le temps dont les équipes IT ont besoin pour des tâches plus prioritaires.
6. Multiplication des outils
De nombreuses organisations s’appuient sur une variété d’outils pour la gestion des correctifs, l’accès à distance, la gestion des inventaires, la surveillance, les scripts, le reporting, et plus encore. Cependant, non seulement cela peut devenir complexe et coûteux, car elles doivent jongler entre plusieurs solutions, mais cela peut aussi créer toute une série de nouveaux problèmes.
La multiplication des outils peut entraîner des données déconnectées et désorganisées, ainsi qu’une charge administrative accrue et une plus grande complexité des licences. Cela entraîne à son tour des workflows incohérents et un dépannage plus lent, avec des résultats moins bons qu’avec un outil unifié.
La consolidation de workflows étroitement liés peut réduire la charge administrative, éliminer les données déconnectées et faciliter la gestion des opérations sur les endpoints.
7. Lacunes en matière de conformité et de reporting
La journalisation et le reporting sont essentiels pour la conformité IT, surtout lorsqu’il est temps de procéder à un audit de sécurité. Les entreprises doivent être en mesure de prouver que leurs terminaux sont corrigés, protégés et correctement configurés, ce qu’elles peuvent faire en conservant des journaux clairs.
Cependant, sans de bons rapports, les entreprises peuvent avoir des historiques de correctifs incomplets, un inventaire des appareils limité et des difficultés à démontrer l’état de leurs terminaux. Ainsi, cela peut non seulement entraîner des audits non conformes, mais cela signifie aussi que les équipes IT auront du mal à identifier quels terminaux nécessitent des mises à jour et un support supplémentaires, ce qui nuit à la cybersécurité.
La conformité et le reporting ne servent pas seulement à réussir les audits. Ils sont aussi essentiels à une bonne hygiène des endpoints.
8. Faire évoluer les opérations liées aux endpoints
À mesure que les entreprises se développent, le nombre d’endpoints et la charge de travail liée à leur gestion peuvent augmenter plus vite que les processus existants ne peuvent le prendre en charge. Les petites et moyennes entreprises, les équipes IT internes et les MSPs ont besoin de solutions évolutives pour prendre en charge davantage d’appareils sans augmenter le travail manuel répétitif.
Ainsi, la scalabilité est essentielle. Cela inclut la capacité à ajouter rapidement davantage d’endpoints, ainsi que l’automatisation, une visibilité centralisée sur l’ensemble des appareils, la remédiation à distance et des actions basées sur des politiques, autant d’éléments qui aident les équipes réduites à gérer plus d’appareils. Sans une évolutivité adaptée, les équipes IT auront du mal à suivre votre croissance.
Comment les équipes IT peuvent surmonter les défis de la gestion des endpoints
Compte tenu des défis de la gestion des endpoints, que peuvent faire les équipes IT pour les surmonter ? Résoudre les défis de la gestion des endpoints demande plus qu’un simple outil autonome supplémentaire ; cela nécessite des améliorations ciblées et pratiques, conçues pour répondre aux problèmes.
Cela inclut :
Centraliser la visibilité des endpoints, afin que les équipes IT puissent tout surveiller depuis un seul endroit.
Automatiser la remédiation de routine pour résoudre rapidement les problèmes sans avoir besoin d'agents IT.
Prioriser l’application des correctifs en fonction du risque, afin de traiter d’abord les menaces les plus critiques.
Suivi des mises à jour des applications tierces pour s’assurer que tout est à jour et que toute vulnérabilité de sécurité dans les applications est traitée,
Utiliser le support à distance pour résoudre les problèmes plus rapidement, réduisant ainsi les interruptions et aidant les employés à distance.
Standardiser les rapports sur l’ensemble des endpoints pour une meilleure gestion et une préparation renforcée aux audits.
Réduire le travail manuel grâce à l’automatisation lorsque cela est possible, afin que les agents IT aient plus de temps pour se concentrer sur les tâches critiques.
Que rechercher dans une solution de gestion des terminaux
Il existe plusieurs solutions de gestion des endpoints sur le marché, mais elles n’offrent pas toutes les mêmes fonctionnalités et ne conviennent pas à tous les types d’organisations. Les équipes IT doivent examiner attentivement leurs besoins lorsqu’elles évaluent les options afin de trouver une solution offrant les outils et les fonctionnalités dont elles ont besoin. Il est donc important de savoir quoi rechercher.
Recherchez les éléments suivants dans une solution de gestion des endpoints :
Visibilité en temps réel des terminaux sur l’ensemble de votre réseau.
Gestion des correctifs du système d’exploitation et des logiciels tiers (pas seulement des systèmes d’exploitation)
Des informations sur les vulnérabilités pour identifier les menaces potentielles.
Inventaire du matériel et des logiciels avec mises à jour en temps réel.
Support à distance pour les employés en déplacement.
Scripts pour exécuter automatiquement des tâches de base.
Alertes proactives pour identifier les menaces rapidement.
Remédiation automatisée pour résoudre les problèmes de base.
Des rapports automatisés et des tableaux de bord conviviaux.
Comment Splashtop AEM aide à simplifier la gestion des endpoints
Splashtop AEM aide les équipes IT à améliorer leur visibilité, à automatiser les tâches courantes de gestion des terminaux et à réagir plus rapidement lorsque les appareils nécessitent des mises à jour ou des actions correctives. Il centralise les informations sur les terminaux, la gestion des correctifs, les politiques, les scripts, les alertes et les workflows associés au sein de la plateforme Splashtop.
Splashtop AEM offre une visibilité sur les endpoints, notamment leur état de santé, le statut des correctifs et les logiciels. Cela aide les équipes IT à identifier les appareils qui ont besoin d’assistance ou de mises à jour, et fournit des rapports d’inventaire pour s’assurer qu’aucun élément ne leur échappe.
Lorsqu’un appareil a besoin d’une mise à jour, Splashtop AEM aide les équipes IT à identifier les correctifs manquants, à déployer des mises à jour du système d’exploitation et d’applications tierces, et à suivre l’état des correctifs sur l’ensemble des terminaux gérés. Cela inclut les systèmes d’exploitation pris en charge et les applications tierces, ce qui aide les équipes à gérer une plus grande part de leur charge de travail de correctifs depuis une seule console.
Les informations CVE optimisées par l’IA de Splashtop AEM aident les équipes à identifier et à hiérarchiser les vulnérabilités connues. Les équipes IT peuvent ensuite utiliser des politiques de correctifs, des scripts et des actions automatisées pour résoudre plus efficacement les problèmes pris en charge.
Lorsqu’un endpoint nécessite un dépannage pratique, les techniciens peuvent utiliser les capacités de support à distance de Splashtop pour accéder à l’appareil et le prendre en charge à distance.
Ainsi, les équipes IT qui utilisent Splashtop AEM peuvent réduire le travail manuel, répondre plus rapidement aux problèmes et sécuriser les endpoints sur l’ensemble de leur réseau.
Commencez avec Splashtop AEM
La gestion des terminaux devient plus difficile lorsque la visibilité, l’application des correctifs, l’automatisation, le reporting et le support à distance reposent sur des processus cloisonnés ou manuels. Réunir ces flux de travail aide les équipes IT à réagir plus vite, à appliquer les politiques plus uniformément et à conserver une vision plus claire de l’état et des risques des terminaux.
Splashtop AEM offre une visibilité en temps réel sur les terminaux, une gestion automatisée des correctifs, des scripts et tâches, des alertes proactives et des outils de remédiation au sein de la plateforme Splashtop.
Démarrez un essai gratuit de Splashtop AEM pour découvrir comment cette solution peut vous aider à améliorer vos workflows de gestion des terminaux.