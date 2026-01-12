En 2026, la cybersécurité telle que nous la connaissons changera à jamais. Aussi dramatique que cela puisse paraître, cela a changé chaque année, car la technologie utilisée par les cybercriminels et pour la cybersécurité a évolué. Cependant, avec l'accélération des cyberattaques alimentées par l'IA, l'expansion des surfaces d'attaque dues au travail à distance et hybride, et la pression réglementaire croissante, 2026 promet d'être une année pas comme les autres.
En 2025, le coût moyen d'une violation de données a atteint plus de 4 millions de dollars, l'erreur humaine (y compris les identifiants volés et les attaques de phishing) représentant la majorité des violations. L'utilisation de l'IA dans la cybersécurité a aidé à réduire les coûts des violations et à détecter les attaques plus rapidement, mais en même temps, 20% des violations impliquent désormais l'IA.
Des tendances comme celles-ci ont préparé le terrain pour ce qui va arriver dans l'année à venir, alors la meilleure façon pour les entreprises de se préparer est de comprendre ce qui s'en vient. Avec cela à l'esprit, nous avons compilé les 10 principaux risques de sécurité TI à surveiller en 2026, pour que vous puissiez commencer la nouvelle année bien préparé.
1. Phishing et ingénierie sociale alimentés par l'IA
La croissance explosive de l'IA a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour les entreprises. Alors que les organisations trouvent des moyens d'utiliser l'IA pour améliorer leurs flux de travail, les cybercriminels en font autant. L'IA générative et agentique a facilité pour les attaquants la réalisation d'usurpations d'identité, d'attaques par hameçonnage ciblé et de compromissions de courriels professionnels, les rendant presque indiscernables, ce qui entraîne davantage d'attaques et une plus grande efficacité.
En 2026, nous verrons probablement ces attaques se multiplier, car l'IA multimodale et l'automatisation permettent des attaques ciblées à grande échelle. Avec la technologie de clonage vocal, les attaquants peuvent reproduire la voix d'un PDG et l'utiliser pour mener des attaques ciblées.
Alors, quelle est la solution ? Une combinaison de technologie et de formation peut aider à améliorer les défenses d'une entreprise contre ces cyberattaques. L'utilisation d'outils de vérification tels que l'authentification multifacteur et la vérification d'identité peut aider à empêcher les attaquants d'entrer. Il est néanmoins essentiel que les employés soient également formés sur comment prévenir le phishing, reconnaître les signes avant-coureurs et utiliser les meilleures pratiques de détection basées sur le comportement.
2. Logiciel malveillant automatisé et exploits en temps réel
L'automatisation améliore la rapidité avec laquelle nous pouvons identifier et résoudre les cybermenaces, mais elle accélère également les attaques. Avec l'automatisation, les cybercriminels peuvent découvrir des vulnérabilités, générer des exploits et déployer des logiciels malveillants plus rapidement que jamais.
La fenêtre d'exploitation pour une vulnérabilité zero-day était autrefois de plusieurs semaines. Maintenant, ce n'est qu'une question d'heures. Si les entreprises ne peuvent pas corriger rapidement leurs vulnérabilités, elles seront sans aucun doute exploitées sous peu.
La réponse aux menaces automatisées est des défenses automatisées. Les solutions de correction en temps réel, la détection et la réponse aux menaces (EDR), et la visibilité sur le renseignement sur les menaces peuvent aider à combattre ces menaces croissantes. Par exemple, Splashtop AEM prend en charge le correctif en temps réel et déclenché par des événements, qui déploie immédiatement les mises à jour lorsque les politiques se déclenchent, réduisant ainsi considérablement les retards de correctif par rapport aux outils planifiés.
3. Attaques d'identité et d'accès
Nos identités ne sont jamais aussi sécurisées que nous aimerions le penser, surtout avec l'augmentation des vols d'identifiants, du détournement de session et de la création d'identités synthétiques. Même l'authentification multi-facteurs peut être submergée par des attaques de fatigue MFA, dans lesquelles les attaquants bombardent les utilisateurs de requêtes d'authentification jusqu'à ce qu'une soit approuvée.
En conséquence, la protection de l'identité et l'authentification seront des enjeux clés de sécurité en 2026. Les entreprises devraient investir dans la sécurité à confiance zéro, des contrôles d'accès privilégiés solides et des outils d'authentification résistants au phishing pour protéger les comptes et sécuriser les réseaux lorsqu'un compte est compromis.
4. Exposition au Cloud et aux API
La technologie cloud a été une part significative du travail à distance et du travail hybride et a stimulé la productivité dans les entreprises de toutes tailles. Cependant, l'expansion rapide des environnements multi-cloud et des architectures pilotées par API a également introduit le risque de mauvaises configurations et de dérive des privilèges, qui peuvent présenter leurs propres risques de sécurité.
En 2026, nous pouvons nous attendre à voir plus d'attaques qui recherchent des APIs exposées et des configurations IAM (Gestion des Identités et des Accès) faibles, puis exploitent celles-ci pour infiltrer un réseau.
Les entreprises devraient se défendre contre ces attaques en appliquant des configurations strictes de gestion des identités et des accès (IAM) et en investissant dans la gestion de posture. Les audits réguliers de configuration seront également essentiels pour identifier les faiblesses et les résoudre avant que les attaquants ne puissent frapper.
5. Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et de tierce partie
Les attaques contre les fournisseurs, les outils de Software-as-a-Service (SaaS), les dépôts de logiciels et les prestataires de services ne sont pas nouvelles. Ce sont des menaces connues contre lesquelles les entreprises doivent se défendre chaque jour. Cependant, en 2026, le risque continuera d'augmenter.
À mesure que la reconnaissance basée sur l'IA se développe, les chaînes de dépendance plus larges et l'exploitation plus rapide des composants en amont, des chaînes d'approvisionnement et des tiers deviendront des cibles et des risques plus importants. Si la technologie d'un fournisseur est compromise, elle peut être utilisée pour attaquer d'innombrables clients, mettant tout le monde en danger.
Les organisations devraient se concentrer sur l'évaluation des risques des fournisseurs pour s'assurer qu'elles travaillent avec un fournisseur sécurisé ayant des politiques de sécurité solides. Une facture de matériaux logicielle transparente (SBOM) aidera également à améliorer la sécurité, et les entreprises devraient investir dans des outils de distribution de logiciels surveillés pour mieux gérer le déploiement de logiciels dans leurs réseaux.
6. Réinvention du ransomware
Les ransomwares sont en augmentation, alimentés par un ciblage basé sur l'IA et des tactiques de triple extorsion, où les criminels non seulement volent et chiffrent les données d'une victime, mais menacent également les tiers associés et peuvent potentiellement divulguer les données volées. Malheureusement, cela continuera, avec des attaques qui se concentrent non seulement sur le vol de données mais aussi sur la causer des temps d'arrêt opérationnels.
Les entreprises peuvent se défendre contre les ransomwares en atténuant leur impact. Cela inclut la création de sauvegardes hors ligne, la segmentation des données, la mise en place de contrôles d'accès utilisateur solides et, bien sûr, le colmatage rapide des vulnérabilités avant qu'elles ne puissent être exploitées.
7. Vulnérabilités de l'IoT, de l'Edge et des périphériques à distance
Internet des objets, appareils périphériques, et autres appareils distants sont des outils puissants pour le travail hybride mais présentent aussi de nouvelles voies pour les attaques. La croissance des appareils non gérés crée de nouvelles opportunités pour les attaquants, surtout lorsqu'ils peuvent exploiter des micrologiciels faibles, des systèmes d'exploitation obsolètes et un accès à distance non sécurisé.
Les entreprises peuvent gérer ces vulnérabilités en investissant dans des outils tels que l'automatisation des correctifs pour maintenir les points de terminaison à distance à jour et la découverte des actifs pour éviter d'oublier des appareils. L'accès réseau de type zero-trust est également une fonctionnalité de sécurité utile, car il garantit que seuls les utilisateurs autorisés et authentifiés peuvent accéder au réseau, même si un point d'accès à distance est compromis.
8. Risque d'initié et erreur humaine
Les menaces internes sont souvent les risques les plus significatifs pour les entreprises. Ces menaces ne viennent pas nécessairement d'employés mécontents avec des intentions malveillantes ; elles peuvent simplement être le résultat d'une erreur humaine par des équipes débordées.
À mesure que les effectifs augmentent, les risques augmentent également. Les vastes équipes de travail hybride utilisant de multiples outils à gérer augmentent le risque de mauvaise configuration ou de mauvaise manipulation de données sensibles, conduisant à des vulnérabilités ou à des fuites internes.
Les entreprises peuvent investir dans une variété d'outils pour se défendre contre ces menaces. La mise en œuvre de la gestion des accès à privilèges (PAM) et de l'accès au moindre privilège aide à garantir que les comptes compromis ont un accès limité aux données et au réseau de l'entreprise. En même temps, les outils de surveillance des sessions peuvent identifier tout comportement dangereux ou suspect.
Utiliser une solution avec une gouvernance robuste d'accès à distance contribue également grandement à garantir que les réseaux et les données restent sécurisés, même face à une erreur humaine.
9. Systèmes hérités et retards de mise à jour
Maintenir les systèmes à jour et complètement à jour est une pratique exemplaire essentielle en matière de cybersécurité et est généralement requis pour la conformité TI. Pourtant, de nombreuses organisations utilisent encore des systèmes hérités qui ne peuvent pas être mis à jour rapidement, voire pas du tout.
Étant donné la montée de la création automatisée d'exploits, des cycles de correctifs lents et des points de terminaison obsolètes peuvent devenir des passifs significatifs. Si un appareil, une application ou un système d'exploitation reste trop longtemps sans correctif, il devient un point d'entrée facile pour les attaquants, surtout s'ils exploitent une vulnérabilité zero-day.
Ainsi, les entreprises voudront utiliser l'automatisation des correctifs en temps réel et la remédiation rapide des vulnérabilités, telles que la gestion automatisée des correctifs de Splashtop AEM. Disposer d'outils pour détecter les menaces, isoler les appareils infectés et traiter les vulnérabilités à la demande aidera à maintenir les appareils en sécurité et à jour avant qu'ils ne puissent être exploités.
10. Lacunes en matière de confidentialité et de conformité des données
De nouvelles réglementations mondiales entreront en vigueur en 2026, ce qui augmentera à la fois l'application de la confidentialité des données et les pénalités pour non-conformité. Les entreprises avec des pistes d'audit inadéquates, des points de terminaison non gérés ou une surveillance faible de l'accès à distance seront à risque de ne pas satisfaire aux exigences de conformité, entraînant des pénalités significatives.
Bien sûr, les pénalités elles-mêmes ne sont pas la pire partie. Ces réglementations sont nécessaires pour garantir la cybersécurité, et si une entreprise ne respecte pas leurs exigences, elle risque de subir des pertes supplémentaires à la suite d'une cyberattaque.
Les entreprises devront investir dans des systèmes de journalisation robustes et des rapports de conformité des appareils, ainsi que dans des flux de travail d'accès sécurisés, pour garantir que leurs réseaux sont sûrs et correctement surveillés. Cela aidera à améliorer la sécurité et à assurer la conformité réglementaire, afin qu'ils puissent aborder 2026 en sachant qu'ils ont investi de manière appropriée dans leur cybersécurité.
Comment les responsables TI devraient prioriser leur stratégie de sécurité pour 2026
Alors que 2026 commence, que devraient faire les leaders et décideurs TI pour se préparer à ces menaces nouvelles et croissantes ? Bien que les risques de sécurité croissants puissent sembler accablants, ils peuvent tous être adressés avec prévoyance et préparation.
Une première étape clé consiste à se consolider autour des principes de l'identité d'abord et de zéro confiance. Ces solutions reposent sur l'identité de l'utilisateur comme principal élément de sécurité et fonctionnent selon le principe du "ne jamais faire confiance, toujours vérifier" pour s'assurer en permanence que les utilisateurs sont authentifiés et que leur accès est limité aux outils et aux zones du réseau dont ils ont besoin. Non seulement cela améliore la sécurité des comptes, mais cela limite également les dommages que les comptes compromis peuvent infliger.
Le patching est un autre élément essentiel de la cybersécurité, car le rythme rapide des cyberattaques ciblant les vulnérabilités nouvellement découvertes rend le patching rapide plus crucial que jamais. Les entreprises devront améliorer la vitesse de correction et réduire le temps moyen pour remédier aux vulnérabilités afin de rester en avance sur les menaces modernes.
De plus, à mesure que le travail à distance et le travail hybride continuent de croître, les équipes TI et de sécurité auront besoin de visibilité sur les terminaux, le cloud et les applications et intégrations tierces. Si leur visibilité est limitée, les attaquants disposent de voies faciles à exploiter, donc une vue d'ensemble est essentielle pour la cybersécurité.
De même, la croissance du travail à distance signifie que l'accès à distance sécurisé est essentiel. Les organisations doivent s'assurer que le logiciel d'accès à distance qu'elles utilisent est fiable, sûr et conforme aux réglementations de sécurité applicables pour permettre un travail à distance sécurisé et fluide.
Enfin et surtout, l'automatisation est un outil puissant pour améliorer les processus de détection, de réponse et de conformité. En utilisant des outils d'automatisation, comme Splashtop AEM, les organisations peuvent détecter et répondre rapidement aux menaces sur des points de terminaison distribués, les aidant à rester en avance sur les menaces automatisées.
Où Splashtop renforce votre posture de sécurité en 2026
Bien qu'il existe de nouvelles menaces croissantes en 2026, il existe déjà des solutions sur le marché qui peuvent vous aider à mieux vous en défendre.
1. Secure remote access with Zero-Trust Principles
L'accès à distance sécurisé permet aux employés d'accéder à leurs appareils de travail depuis n'importe quel appareil, où qu'ils soient, tout en protégeant les comptes, les appareils et les réseaux avec des outils de sécurité qui incluent des contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC), l'authentification multi-facteurs, l'authentification des appareils, la journalisation des sessions, et plus encore.
2. Gestion des correctifs en temps réel et correction des vulnérabilités avec Splashtop AEM
3. Visibilité Totale des Points de Terminaison

Les équipes TI ont besoin d'une visibilité complète sur leurs points de terminaison. Cela inclut la visibilité sur les versions et statuts des logiciels et matériels, les correctifs, les bases de conformité, et bien plus encore. Avec cette visibilité, les équipes TI peuvent aider à atténuer les risques associés au cloud, aux API tierces, aux appareils IoT, aux systèmes hérités, et plus encore.
3. Visibilité Totale des Points de Terminaison
Les équipes TI ont besoin d'une visibilité complète sur leurs points de terminaison, et Splashtop AEM la fournit. Cela inclut la visibilité sur les versions et statuts des logiciels et matériels, les correctifs, les bases de conformité, et bien plus encore. Avec cette visibilité, les équipes TI peuvent aider à atténuer les risques associés au cloud, aux API tierces, aux appareils IoT, aux systèmes hérités, et plus encore.
4. Support intégré et dépannage à distance
Personne n'aime attendre le support TI, surtout lorsqu'il s'agit d'un problème de sécurité. Heureusement, le dépannage à distance de Splashtop permet de remédier rapidement aux points de terminaison compromis ou défectueux, et son support intégré aide à réduire les temps d'arrêt lors des incidents de sécurité ou des échecs de correctifs. Cela aide à garder les appareils opérationnels aussi rapidement que possible tout en maintenant l'efficacité et la sécurité.
Conclusion
2026 promet d'être une année de changement, mais elle apportera aussi des menaces croissantes de cybersécurité. La croissance des technologies telles que l'intelligence artificielle et les outils d'automatisation a permis aux mauvais acteurs d'attaquer plus rapidement et plus efficacement. Cependant, cela nous permet aussi de mieux nous défendre contre eux.
Dans l'année à venir, les entreprises devront adopter une surveillance proactive, des contrôles d'identité robustes, et un patching en temps réel pour sécuriser les points d'accès, qu'elles continuent à adopter le travail à distance et hybride ou qu'elles prônent un retour au bureau. Ces mesures de cybersécurité aideront à se défendre contre les menaces croissantes, aux côtés de protocoles de sécurité solides et de la formation des employés.
Se défendre contre ces menaces croissantes nécessite un logiciel sécurisé et fiable pour l'accès à distance, la téléassistance et la gestion des terminaux.
Avec Splashtop dans le cadre de votre stratégie de sécurité 2026, vous pourrez travailler en toute sécurité de n'importe où et maintenir la sécurité de votre réseau. Vivez-le vous-même dès aujourd'hui avec un essai gratuit et commencez la nouvelle année du bon pied :