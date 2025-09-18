Connaissez-vous les menaces auxquelles vos points de terminaison sont confrontés ? Les vulnérabilités et expositions communes (CVEs) sont des menaces fréquentes et bien connues qui peuvent compromettre des appareils, des solutions ou des systèmes; par conséquent, les organisations et les équipes TI devraient être au courant des menaces spécifiques à surveiller.
Les insights CVE sont essentiels pour la protection moderne des terminaux. Ils fournissent des informations sur les risques à connaître, comment résoudre les vulnérabilités courantes et ce que les équipes TI peuvent faire pour éviter les menaces connues. Avec cela à l'esprit, examinons les insights CVE, comment ils peuvent réduire les risques de vulnérabilité, et comment Splashtop AEM utilise les CVE pour garder vos terminaux en sécurité.
Pourquoi les organisations devraient-elles tirer parti des insights CVE pour la protection des terminaux
La première question est : Quels sont les avantages des insights CVE ?
Comme on dit : savoir, c'est pouvoir. Les CVE fournissent des informations sur les menaces et vulnérabilités connues, permettant aux équipes TI et cybersécurité de connaître les risques à prendre en compte, les dommages qu'ils peuvent causer et comment les éviter. Cela aide les équipes à identifier, prioriser et corriger les vulnérabilités plus rapidement, réduisant ainsi leur risque d'exposition et de dommages.
Les CVE permettent aux équipes TI de rationaliser les corrections en identifiant les menaces courantes et comment les corriger, assurant la conformité réglementaire et priorisant leurs efforts de remédiation. La plupart des plateformes et outils de sécurité qui recherchent des vulnérabilités utilisent les enregistrements CVE pour identifier les menaces potentielles et suggérer des remédiations, afin que les organisations puissent protéger efficacement leurs appareils et réseaux.
Cadre stratégique pour la défense des terminaux axée sur CVE
Bien que les données CVE soient dans une base de données massive (plus de 288 000 enregistrements CVE et ça continue), les équipes TI n'ont pas besoin de chercher chaque enregistrement manuellement. Intégrer les données CVE dans un cadre structuré de gestion des vulnérabilités permet d'identifier les vulnérabilités et les signes d'alerte bien à l'avance.
Intégrer les données CVE peut offrir plusieurs avantages, y compris :
Évaluation des risques: Les données CVE fournissent des informations sur les menaces existantes et les dommages potentiels qu'elles peuvent causer. Ces données aident les équipes TI et les organisations à identifier les menaces auxquelles ils pourraient faire face et les dommages qu'elles peuvent causer, ce qui est une information précieuse pour évaluer les risques.
Priorisation des menaces: Si une équipe TI détecte plusieurs menaces ou vulnérabilités potentielles, il est important de savoir lesquelles doivent être prioritaires. Les données CVE peuvent aider à identifier les plus grandes menaces, afin que les équipes puissent concentrer leurs efforts et prioriser celles qui comptent le plus.
Gestion des corrections: Les données CVE incluent des correctifs pertinents pour traiter et atténuer les vulnérabilités. Intégrer les données CVE facilite la recherche des correctifs nécessaires pour protéger un terminal contre les vulnérabilités connues, améliorant ainsi la cybersécurité.
Automatisation: Les outils d'automatisation comme Splashtop AEM peuvent identifier les menaces potentielles basées sur les données CVE et les traiter avec des actions intelligentes. Cela aide les organisations à protéger automatiquement leurs points de terminaison et leur réseau sans qu'il soit nécessaire que les agents TI traitent manuellement chaque problème potentiel.
Défense des terminaux axée sur CVE : facteurs critiques pour une protection efficace
Améliorer la protection des terminaux est sans doute l'utilisation la plus importante pour les CVE. Cependant, une protection adéquate est composée de plusieurs éléments qui travaillent ensemble pour réduire les risques et les expositions.
Les éléments clés de la protection des points de terminaison basée sur les CVE incluent :
Surveillance continue: Les données CVE aident les équipes TI à surveiller constamment leurs réseaux pour détecter les signes reconnaissables d'attaques ou de vulnérabilités connues, leur permettant de réagir rapidement et de résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent.
Correction automatique: Lorsqu'un correctif est disponible pour traiter des CVE connus, les outils de gestion des terminaux avec des fonctions de correction automatique peuvent installer et déployer les correctifs dans les environnements de terminaux pour protéger les appareils connectés.
Détection des menaces en temps réel: Les outils de surveillance automatisée en temps réel peuvent détecter les menaces dès leur apparition en se basant sur des modèles connus et des signes d'alerte tirés des données CVE.
Alignement sur la conformité: La protection contre les vulnérabilités et expositions connues est un aspect majeur de la conformité TI. Intégrer les données CVE aide les équipes TI à prouver que leur sécurité est à jour et conforme à toutes les normes réglementaires pertinentes.
Stratégies évolutives dans la défense des terminaux axée sur CVE
À mesure que la technologie continue d'évoluer, les données CVE resteront essentielles pour la sécurité et la protection proactive. En fait, plusieurs tendances en développement utilisent déjà les enregistrements CVE pour aider à améliorer la cybersécurité et identifier les menaces croissantes.
L'intelligence artificielle (IA) est l'un des plus grands développements de la technologie actuelle, et sa capacité à analyser rapidement de grandes quantités de données en fait un outil utile dans la protection des terminaux. L'utilisation de l'IA et de l'analyse prédictive facilite pour les entreprises l'identification des modèles et des signes d'alerte dans d'énormes quantités de données et de trafic, rendant la défense axée sur les CVE plus robuste et précise.
De même, les outils d'automatisation ont apporté des améliorations significatives à la protection des terminaux basée sur les CVE. Ces outils permettent aux équipes TI de surveiller les réseaux et les terminaux sans intervention humaine ou travail manuel, fournissant des insights en temps réel sur les menaces potentielles.
La gestion automatisée des correctifs en temps réel facilite l'installation et le déploiement de nouveaux correctifs dès qu'ils sont disponibles, de sorte que les équipes TI n'ont pas besoin de mettre à jour manuellement chaque appareil. Et si les outils d'automatisation détectent une menace, ils peuvent également utiliser des actions intelligentes pour prendre immédiatement des mesures correctives.
Défense des terminaux axée sur les CVE : Identifier, corriger & protéger avec Splashtop AEM
Lorsque vous voulez une protection des terminaux fiable et intelligente qui utilise les enregistrements CVE pour résoudre rapidement les vulnérabilités, vous aurez besoin d'une solution comme Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux). Splashtop AEM utilise des insights CVE et une gestion des correctifs en temps réel pour traiter de manière proactive les lacunes de sécurité, minimiser les vulnérabilités, et protéger les terminaux, même à travers des environnements distants et BYOD.
Splashtop AEM permet aux équipes TI de surveiller et gérer facilement tous les terminaux connectés à leur réseau, y compris les alertes en temps réel et les correctifs automatisés via des actions intelligentes et des insights CVE propulsés par l'IA. Ceux-ci incluent des résumés et des actions recommandées de remédiation, afin que les équipes TI puissent réagir rapidement. De plus, avec la gestion des correctifs automatisée, les entreprises peuvent protéger leurs terminaux en mettant automatiquement à jour les systèmes d'exploitation et les logiciels tiers une fois qu'un nouveau correctif est publié.
Splashtop AEM donne aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, traiter de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Patching automatisé pour les OS, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE alimentées par l'IA.
Cadres de politiques personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Vous voulez essayer Splashtop AEM par vous-même et voir comment il garde vos terminaux en sécurité ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit :