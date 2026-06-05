5 Fonctions de téléassistance dont TI a besoin pour prendre en charge une main-d'œuvre hybride.

Il existe des centaines de logiciels de support à distance différents, et il peut être difficile de choisir celui qui convient le mieux à votre équipe hybride. Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes ? Comment savoir quelle fonction conviendra le mieux à votre équipe hybride ?
Dans cet article, nous allons détailler cinq des meilleures fonctionnalités de téléassistance qui aident les équipes informatiques à accompagner une main-d’œuvre distante ou hybride.
1. Assistance avec ou sans surveillance pour une grande variété d’appareils
Les entreprises modernes disposent souvent d’une multitude d’appareils, allant des terminaux de point de vente aux stations de travail complexes dotées de systèmes d’exploitation ou de logiciels spécialisés. Le défi pour les équipes de téléassistance est de trouver un logiciel capable de gérer tous ces périphériques, quel que soit le type d’appareil ou de système d’exploitation. Heureusement, Splashtop offre aux équipes la possibilité de prendre en charge un large éventail d’appareils fonctionnant sous Linux, Mac, Android, Windows, ainsi que les Chromebook.
En outre, Splashtop offre aux techniciens la possibilité de fournir un accès sous surveillance ou non. Avec Splashtop, ces derniers peuvent accéder à distance à n’importe quel appareil de l’utilisateur final pour fournir une téléassistance au moment où l’aide est nécessaire. Si votre équipe d’assistance est à la recherche d’un accès sans surveillance pour assurer un support proactif des appareils gérés, même en l’absence d’un utilisateur final, Splashtop est fait pour vous.
Julien Boissat, directeur technique de Groupe Delta, a exprimé le besoin d’aider à gérer ses utilisateurs finaux pour une variété d’appareils. L’équipe de Groupe Delta s’est tournée vers Splashtop pour répondre à cette nécessité.
« Il suffit à mes techniciens d’inviter les utilisateurs pour se connecter à leur appareil, et Splashtop est si facile à utiliser que même des personnes non techniques peuvent s’en servir », a déclaré M. Boissat. Groupe Delta est ravi d’offrir à ses clients une assistance avec ou sans surveillance grâce à Splashtop.
2. Accès à distance sur site
Pour certains secteurs, les logiciels basés sur le cloud ne suffisent tout simplement pas en termes de sécurité ou pour leurs workflows particuliers. Si votre organisation cherche un logiciel d’accès à distance mais a des directives plus strictes sur la façon dont les informations circulent au sein de votre serveur, envisagez un outil d’accès à distance pouvant être déployé sur site.
Les secteurs qui traitent des informations sensibles, tels que les soins de santé ou les agences de renseignement, peuvent exiger que les logiciels que leur équipe utilise soient hébergés sur site. Splashtop On-Prem est une solution d’accès à distance et de téléassistance auto-hébergée conçue pour répondre à ces exigences de sécurité et de conformité. Pendant la pandémie de COVID-19, les médecins de la cellule de détection de l’hôpital Slingeland cherchaient des moyens de surveiller les signes vitaux des patients à haut risque tout en minimisant le risque de propagation du virus.
« La cellule de détection doit réduire les déplacements des médecins tout en recevant toutes les données », déclare Koen Van Dulmen, le chef de projet de l’hôpital Slingeland. Heureusement, ce dernier a choisi Splashtop On-Prem comme option pour surveiller à distance les constantes vitales des patients. Grâce à ce système, les médecins ont pu surveiller les patients à haut risque et donner la priorité à ceux qui avaient le plus besoin de soins.
3. Gestion des utilisateurs et des appareils
Lorsque vous travaillez avec plusieurs techniciens, des centaines d’appareils et des centaines d’utilisateurs finaux, les compétences organisationnelles de votre équipe peuvent déterminer le succès ou l’échec de votre workflow. Pour optimiser la productivité, il est essentiel de permettre à votre équipe d’assistance d’organiser les utilisateurs et les appareils de la manière qui lui convient le mieux.
Un cas d’utilisation courant consisterait à regrouper des types d’appareils spécifiques pour les confier à un technicien. Cette solution est particulièrement utile si vous avez un technicien spécialisé dans les ordinateurs Mac, ou un technicien qui connaît parfaitement les rouages d’Android. Cela peut également être utile pour organiser les appareils en fonction de leur emplacement physique ou d’une équipe spécifique qui a besoin d’un certain logiciel.
Le regroupement d’ordinateurs est également un moyen simple de donner à certains utilisateurs l’accès aux appareils ou aux logiciels dont ils ont besoin pour leur workflow quotidien. Cette méthode permet de renforcer facilement la sécurité, car vous vous assurez que vos utilisateurs finaux n’accèdent qu’aux informations nécessaires à leurs activités professionnelles. Tout ce qui va au-delà peut entraîner des risques potentiels pour la sécurité.
Le déploiement de Splashtop contribue à créer une solution de télétravail plus évolutive pour ceux qui cherchent à mettre en place ce type de système. L’équipe de Heinz Hammer GmbH a identifié le besoin de gérer à distance 80 postes de travail différents de manière efficace. Ils se sont tournés vers Splashtop pour y parvenir.
« La facilité de gestion et de création de groupes et surtout la possibilité d’utiliser un iPad ou un iPhone à ces fins ont été un critère décisif dans notre choix de Splashtop », déclare Jens Kernchen, responsable de la communication chez Heinz Hammer GmbH.
4. Événements automatisés et alertes configurables
La création de stratégies de workflow préventives peut aider à économiser des heures de travail futur pour le service informatique. Ceci est particulièrement utile lorsque les équipes sont décentralisées et que le service informatique ne peut pas gérer les appareils en personne. Des outils tels que les notifications d’événements personnalisés peuvent aider à alerter les techniciens sur des activités spécifiques, comme l’installation ou la désinstallation d’un logiciel, ou la nécessité de mettre à jour un appareil. Les événements personnalisés aident l’équipe informatique à éviter la survenue de problèmes importants et à minimiser les temps d’arrêt pour les utilisateurs finaux.
Examinez les avantages que cela pourrait apporter aux équipes du point de vue d’un fournisseur de services gérés. Midwest PROTECH, un MSP qui gère plus de 1 000 appareils, cherchait à remplacer son logiciel de surveillance et de gestion à distance, complexe mais coûteux. L’équipe de l’entreprise s’est tournée vers Splashtop pour trouver la réponse à ses besoins.
« Splashtop nous offre vraiment l’essentiel de ce dont nous avons besoin », déclare Matthew Buechler, président et consultant technique principal de Midwest PROTECH. « Les fonctionnalités telles que les alertes sur les journaux, les alertes sur le ralentissement du processeur et les alertes sur les logiciels installés ou désinstallés sont très importantes pour nous. »
5. Fonctionnalités de sécurité intégrées
Lorsque plusieurs techniciens accèdent à des milliers d’appareils à distance, la sécurité doit s’étendre à l’ensemble du parc. Si vous recherchez une solution d’accès à distance, il est essentiel qu’elle dispose d’un chiffrement de bout en bout et d’autres fonctionnalités de sécurité déjà intégrées à la plateforme.
Les fonctions de sécurité telles que l’authentification unique (SSO), la sécurité multiniveau et la conformité aux législations et réglementations en vigueur sont des facteurs importants à prendre en compte lors du choix d’un logiciel d’accès à distance. Les fonctions de sécurité intégrées vous permettent d’avoir l’esprit tranquille.
L’équipe informatique du College of Agriculture and Life Sciences (CALS) de Virginia Tech est responsable de la prise en charge de plus de 2 200 appareils répartis sur 140 sites différents, et cette dernière savait que la sécurité était de la plus haute importance pour elle.
« Nous apprécions de pouvoir imposer une authentification à deux facteurs à tous les techniciens", explique Edward O’Dell, spécialiste de l’assistance informatique à Virginia Tech. Si vous laissez les comptes exposés sans vérification à deux facteurs et que quelqu’un s’introduit dans le système, il obtient alors accès à chaque machine qui s’y trouve connectée. »
Gérer les appareils distants en toute simplicité
L'organisation de l'équipe de support TI est directement corrélée au succès de votre personnel. Que vous travailliez à distance ou au bureau, votre équipe de support doit être capable d'accéder et de gérer les appareils rapidement pour réduire le temps d'arrêt. Logiciel de support à distance comme Splashtop a de nombreuses capacités qui aident à créer des flux de travail plus efficaces pour les équipes TI tout en gérant des milliers d'appareils.
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