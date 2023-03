Répondre aux besoins d’une infrastructure informatique en pleine expansion grâce à un logiciel d’accès à distance

Jens Kernchen, du service communication de Heinz Hammer GmbH, explique comment l’équipe informatique de l’entreprise a utilisé Splashtop Remote Support Premium pour répondre à ses besoins en matière de télémaintenance informatique extensible.

Le défi : répondre aux besoins d’une infrastructure informatique en pleine croissance

L’objectif de la plupart des entreprises est de se développer. Si la croissance est généralement une bonne chose, elle s’accompagne aussi de défis. C’était le cas pour Heinz Hammer GmbH.

« Notre entreprise s’est développée au cours des dernières années, explique Jens. En conséquence, l’infrastructure informatique s’est considérablement étendue pour atteindre 80 postes de travail et serveurs devant être pris en charge à distance. »

Le service informatique de Heinz Hammer GmbH devait donc trouver une solution permettant de gérer la croissance de l’infrastructure informatique de manière efficace et économique.

La solution : Splashtop Remote Support Premium

À la recherche d’une solution, le service informatique de Heinz Hammer GmbH a d’abord évalué TeamViewer. « Nos techniciens ont d’abord testé TeamViewer et d’autres prestataires de télémaintenance, explique Jens. Mais leur rapport prix/performance n’était pas convaincant. »

L’équipe informatique a continué à évaluer des solutions jusqu’à ce qu’elle trouve Splashtop Remote Support Premium. Ce dernier était doté de fonctions de surveillance et de gestion de premier ordre et son prix était inférieur de 50 % à celui de TeamViewer et d’autres produits similaires.

« Notre équipe a décidé d’adopter Splashtop non seulement en raison du prix, mais aussi en raison de la richesse de ses fonctionnalités, explique Jens. La facilité de gestion et de création de groupes et surtout l’administration et l’accès intuitifs via un iPad ou un iPhone ont été les facteurs décisifs pour nous. »

En outre, Splashtop Remote Support Premium était livré avec l’intégration de Bitdefender, ce qui était un excellent complément. « Avec l’intégration de Bitdefender, notre service informatique dispose d’un outil complet avec lequel il peut facilement contrôler, surveiller et sécuriser de manière complète les ordinateurs et les serveurs clients », explique Jens.

Et en matière de sécurité, Splashtop a été à la hauteur. Parmi les fonctions de sécurité, citons :

Norme TLS 1.2 avec chiffrement AES 256 bits

Authentification des dispositifs

Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux

Vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs

Écran vierge

Verrouillage automatique de l'écran

Blocage de la session après une période d’inactivité et autres fonctions de sécurité

Le service informatique de Heinz Hammer GmbH a également trouvé utile la fonction de Splashtop permettant de regrouper et de répartir les techniciens au sein de groupes spécifiques. Ces derniers ont été particulièrement satisfaits de la facilité de transfert de fichiers à distance et de la fonction de chat permettant de communiquer directement avec un utilisateur lors d’une session.

Au final, le prix, les fonctionnalités et la sécurité ont été les facteurs décisifs dans le choix de Splashtop Remote Support Premium plutôt que TeamViewer ou d’autres outils similaires.

Le résultat : une solution de téléassistance économique et complète qui répond aux besoins d’une infrastructure informatique complexe et en pleine expansion

Après avoir testé avec succès Splashtop Remote Support, le service informatique de Heinz Hammer GmbH a décidé d’acheter une licence premium pour deux de ses techniciens informatiques. Ils ont ainsi pu accéder à distance aux ordinateurs et serveurs de Heinz Hammer GmbH, les surveiller et les gérer depuis n’importe où. Ils ont également bénéficié d’un accès à distance avec ou sans surveillance, de la gestion des terminaux, des actions 1-to-many et de fonctionnalités supplémentaires.

Le service informatique de Heinz Hammer GmbH était également ravi de la fluidité du déploiement. « Nos techniciens ont créé un lien Web pour accéder à notre streamer Splashtop, et le processus était très intuitif, a déclaré Jens. Il a ensuite suffit de quelques minutes à notre équipe pour effectuer l’installation. »

Tout fonctionne désormais à merveille, et Heinz Hammer GmbH peut assurer à distance l’assistance et la gestion de 80 serveurs informatiques, notamment des systèmes Mac et Windows.

De plus, Heinz Hammer a économisé au moins 50 % en choisissant Splashtop Remote Support plutôt que TeamViewer ou d’autres solutions. Ce faisant, l’entreprise a obtenu une solution économique capable de s’adapter à la croissance continue de son infrastructure informatique.

Splashtop Remote Support Premium est une alternative très performante et conviviale aux solutions d’accès et d’assistance à distance telles que LogMeIn Central. Il peut également être utilisé à la place d’outils RMM plus coûteux et compliqués. Essayez-le gratuitement (aucune carte bancaire n’est requise), ou planifiez une démonstration pour plus d’informations.