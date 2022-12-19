Répondre aux besoins d’une infrastructure informatique en pleine expansion grâce à un logiciel d’accès à distance
Comment Heinz Hammer GmbH a tiré parti de Splashtop Remote Support Premium pour soutenir sa croissance
Résumé
Jens Kernchen, du service communication de Heinz Hammer GmbH, explique comment l’équipe informatique de l’entreprise a utilisé Splashtop SRS Premium pour répondre à ses besoins en matière de télémaintenance informatique extensible.
Le défi : répondre aux besoins d’une infrastructure informatique en pleine croissance
L’objectif de la plupart des entreprises est de se développer. Si la croissance est généralement une bonne chose, elle s’accompagne aussi de défis. C’était le cas pour Heinz Hammer GmbH.
« Notre entreprise s’est développée au cours des dernières années, explique Jens. En conséquence, l’infrastructure informatique s’est considérablement étendue pour atteindre 80 postes de travail et serveurs devant être pris en charge à distance. »
Le service informatique de Heinz Hammer GmbH devait donc trouver une solution permettant de gérer la croissance de l’infrastructure informatique de manière efficace et économique.
La solution : Splashtop SRS Premium
À la recherche d’une solution, le service informatique de Heinz Hammer GmbH a d’abord évalué TeamViewer. « Nos techniciens ont d’abord testé TeamViewer et d’autres prestataires de télémaintenance, explique Jens. Mais leur rapport prix/performance n’était pas convaincant. »
L’équipe informatique a continué à évaluer des solutions jusqu’à ce qu’elle trouve Splashtop SRS Premium. Ce dernier était doté de fonctions de surveillance et de gestion de premier ordre et son prix était inférieur de 50 % à celui de TeamViewer et d’autres produits similaires.
« Notre équipe a décidé d’adopter Splashtop non seulement en raison du prix, mais aussi en raison de la richesse de ses fonctionnalités, explique Jens. La facilité de gestion et de création de groupes et surtout l’administration et l’accès intuitifs via un iPad ou un iPhone ont été les facteurs décisifs pour nous. »
En outre, Splashtop SRS Premium était livré avec l’intégration de Bitdefender, ce qui était un excellent complément. « Avec l’intégration de Bitdefender, notre service informatique dispose d’un outil complet avec lequel il peut facilement contrôler, surveiller et sécuriser de manière complète les ordinateurs et les serveurs clients », explique Jens.
Et en matière de sécurité, Splashtop a été à la hauteur. Parmi les fonctions de sécurité, citons :
Norme TLS 1.2 avec chiffrement AES 256 bits
Authentification des dispositifs
Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux
Vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs
Écran vierge
Verrouillage automatique de l'écran
Blocage de la session après une période d’inactivité et autres fonctions de sécurité
Le service informatique de Heinz Hammer GmbH a également trouvé utile la fonction de Splashtop permettant de regrouper et de répartir les techniciens au sein de groupes spécifiques. Ces derniers ont été particulièrement satisfaits de la facilité de transfert de fichiers à distance et de la fonction de chat permettant de communiquer directement avec un utilisateur lors d’une session.
Dans l’ensemble, le prix, les fonctionnalités et la sécurité de Splashtop ont été les facteurs déterminants dans notre décision d’opter pour Splashtop SRS Premium plutôt que TeamViewer et d’autres outils similaires.
Le résultat : une solution de téléassistance économique et complète qui répond aux besoins d’une infrastructure informatique complexe et en pleine expansion
Après avoir testé avec succès SRS Premium, le département TI de Heinz Hammer GmbH a décidé d'acheter deux licences premium pour deux de leurs techniciens TI. Cela leur a permis d'accéder, de surveiller et de gérer à distance les ordinateurs et serveurs de Heinz Hammer GmbH depuis n'importe où. Ils ont également obtenu Accès à distance sans surveillance et sous surveillance, gestion des endpoints, Scripts et Tâches et des fonctionnalités supplémentaires.
Le service informatique de Heinz Hammer GmbH était également ravi de la fluidité du déploiement. « Nos techniciens ont créé un lien Web pour accéder à notre streamer Splashtop, et le processus était très intuitif, a déclaré Jens. Il a ensuite suffit de quelques minutes à notre équipe pour effectuer l’installation. »
Tout fonctionne désormais à merveille, et Heinz Hammer GmbH peut assurer à distance l’assistance et la gestion de 80 serveurs informatiques, notamment des systèmes Mac et Windows.
De plus, Heinz Hammer a économisé au moins 50 % en choisissant SRS Premium plutôt que TeamViewer ou d’autres solutions. Ce faisant, l’entreprise a obtenu une solution économique capable de s’adapter à la croissance continue de son infrastructure informatique.
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Splashtop SRS Premium est une alternative très performante et conviviale aux solutions d’accès et d’assistance à distance telles que LogMeIn Central. Il peut également être utilisé à la place d’outils RMM plus coûteux et compliqués. Essayez-le gratuitement (aucune carte bancaire n’est requise), ou planifiez une démonstration pour plus d’informations.
Détails
À propos de Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH est un concessionnaire Mercedes-Benz à Berlin, disposant d’un site à Berlin-Reinickendorf et d’un autre à Berlin-Pankow. Heinz Hammer GmbH existe depuis 50 ans et a débuté dans la rue Adalbertstraße à Berlin-Wedding.
En savoir plus sur Heinz Hammer GmbH.
À propos de Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium est conçu pour les informaticiens et les fournisseurs de services gérés qui recherchent une solution offrant non seulement un accès a distance, mais aussi, des fonctions de gestion et de contrôle pour les ordinateurs et d’autres appareils divers.
Prise en charge des ordinateurs Windows et Mac à partir de n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS et Android
Haute performance : Splashtop SRS Premium est alimenté par le même moteur d’accès à distance primé qui se trouve dans les solutions d’utilisation personnelle de Splashtop. Profitez de connexions rapides avec une qualité et un son HD.
Fonctionnalités principales : Splashtop SRS Premium est doté des fonctionnalités les plus importantes pour les MSP et les équipes informatiques : transfert de fichiers, chat, démarrage et redémarrage à distance, enregistrement des sessions, gestion des utilisateurs et des ordinateurs, regroupement, etc.
Tarifs avantageux : Splashtop peut vous faire économiser jusqu’à 80 % par rapport aux autres solutions. De plus, Splashtop n’est pas connu pour augmenter ses prix comme les autres fournisseurs d’accès à distance.
Ce que disent nos clients
Notre équipe a décidé d’adopter Splashtop non seulement en raison du prix mais aussi pour l’ensemble de ses fonctionnalités. La sécurité de la plateforme, la facilité de gestion et de création de groupes et surtout l’administration et l’accès intuitifs via iPad ou iPhone ont été les facteurs décisifs pour nous.
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH