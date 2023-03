Accès à distance, visualisation et contrôle à distance des téléphones et tablettes Android

Grâce à Splashtop SOS, vous pouvez désormais visualiser à distance les écrans des appareils Android en temps réel et accéder/contrôler à distance les appareils Android fonctionnant sous Android 8 ou supérieur ainsi que les autres téléphones et tablettes Android de Samsung, LG et Lenovo. SOS est un logiciel d'accès et d'assistance à distance destiné aux professionnels de l'informatique, des services d'assistance et du support, qui permet de fournir une assistance rapide et efficace sur Android, Windows et Mac. Avec SOS, vous pouvez :

Accéder à distance/visualiser des téléphones et tablettes Android fonctionnant sous Android version 5 ou supérieure

Contrôler à distance les appareils Android fonctionnant sous Android 8.0 ou supérieur tels que Asus, Essential, Google Pixel, OnePlus, HTC, Huawei, Honor, Motorola, Nokia, OPPO, Sony, Xiaomi et ZTE

Contrôler à distance d’autres appareils Android Samsung, Lenovo TAB 2 et 3, Yoga et LG, même s’ils ne fonctionnent pas sous Android 8 ou une version ultérieure

Accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac depuis vos appareils Android

Vous cherchez une solution d'accès Android sans surveillance ou à intégrer la technologie Splashtop dans votre produit ? Consultez les liens au bas de cette page pour connaître les options sans surveillance et les options OEM. Sinon, continuez à vous renseigner sur l'accès à distance assisté à Android avec Splashtop SOS.

Comment visualiser et contrôler à distance les écrans des tablettes et téléphones Android.

Obtenir Splashtop SOS

Inscrivez-vous à SOS pour visualiser à distance un appareil Android avec votre ordinateur Windows ou Mac ou depuis un autre appareil Android. Vous pouvez utiliser le service avec un essai gratuit ou un abonnement payant à faible coût.

Le SOS est une valeur sûre et coûte beaucoup moins cher que les autres outils d'assistance. Il est basé sur la technologie éprouvée d'accès à distance Splashtop, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde.

Les fonctionnalités d'accès aux appareils mobiles ne sont pas incluses dans la version gratuite et non commerciale de SOS, la version originale de SOS ou Splashtop Remote Support. Vous devez acheter Splashtop SOS si vous souhaitez accéder à distance aux appareils mobiles.

Téléchargez l'application SOS sur l'appareil que vous souhaitez visualiser ou contrôler

Demandez à votre utilisateur final d'accéder au lien de téléchargement de l'application SOS (comme indiqué dans votre application Splashtop) à partir de son appareil Android pour télécharger, exécuter et installer l'application SOS.

Lorsque vous (ou votre client) lancez l'application SOS sur l'appareil Android, celle-ci affiche un code de session que vous entrez sur votre écran pour visualiser cet appareil à distance. Les utilisateurs d'appareils fonctionnant sous Android 8 ou plus seront invités à activer l'accessibilité dans Android pour permettre l'accès à distance.

Les utilisateurs de certains appareils (LG, Lenovo) peuvent être invités à télécharger également un module complémentaire de la boutique Google Play pour ajouter l'accès à distance à certaines familles d'appareils Android.

Saisissez le code dans votre application Splashtop Business et commencez à visualiser l'écran Android à distance

Exécutez l’application Splashtop Business sur votre ordinateur et cliquez sur l’icône SOS (signe plus) située en haut pour ouvrir l’écran de connexion SOS. Saisissez le code à neuf chiffres affiché dans l’application SOS sur l’appareil Android de votre client. Lorsque vous cliquez sur la flèche, la session commence.

Vous pourrez alors visualiser en direct leur écran Android dans une fenêtre sur votre écran d'ordinateur.

L’image ci-dessous montre une vue de l’appareil Android de l’utilisateur, l’interface du technicien, et l’écran de l’appareil tel qu’il apparaît ensuite dans une fenêtre sur l’ordinateur du technicien avec la barre de contrôle.

Utilisation des contrôles de visionnage

Cliquez sur la flèche en haut de la fenêtre de l'écran du dispositif à miroir pour accéder aux commandes. Les boutons sont :

Déconnexion

Retour (contrôle de l'appareil)

Accueil (contrôle des appareils)

Menu (contrôle de l'appareil)

Qualité du streaming du SPF

Commutateur de la taille originale

Plein écran

Transfert de fichiers

Vous pouvez également imprimer l'écran Android en utilisant les combinaisons de touches standard de l'écran d'impression pour votre ordinateur Windows ou Mac.

Déconnexion de la session

Lorsque la session est terminée, vous pouvez fermer la fenêtre de visualisation sur votre ordinateur. La session peut être fermée sur l'appareil que vous visualisez en cliquant sur le bouton de déconnexion X.

En savoir plus et commencer avec Splashtop SOS

Que pouvez-vous faire d'autre avec Splashtop SOS ?

Splashtop SOS est votre solution d'assistance assistée pour Windows, Mac, Android, iOS et Chrome OS. C'est un excellent moyen pour le service d'assistance, le support et les professionnels de l'informatique d'accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles pour aider les clients. Si vous utilisez déjà un autre système d'assistance, un système de gestion des appareils mobiles ou un outil d'assistance non surveillée, SOS est un module complémentaire peu coûteux qui vous permet, à vous ou à votre équipe, de fournir une assistance rapide aux ordinateurs et aux appareils mobiles gérés ou non gérés.

Accéder à distance et visualiser les téléphones et tablettes Android fonctionnant sous Android 5 ou plus

Télécommande de téléphones et d'appareils Android fonctionnant sous Android 8 ou plus

Télécommande également d'autres appareils Android (Samsung, LG, Lenovo)

Accès et contrôle à distance des ordinateurs Windows et Mac avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment le transfert de fichiers, le chat et la visualisation à partir d'appareils mobiles

Accéder à distance et visualiser les appareils Chromebook

Commencez avec Splashtop SOS !

Nouveau ! Options supplémentaires

Quels sont les appareils LG et Lenovo pris en charge par les plug-ins ?