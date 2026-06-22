Accès à distance, visualisation et contrôle à distance des téléphones et tablettes Android

Dans le monde numérique actuel, en constante évolution, la possibilité d’accéder à distance aux téléphones et tablettes Android, de les visualiser et de les contrôler est devenue de plus en plus importante. Qu’il s’agisse de résoudre des problèmes, de fournir une téléassistance technique ou simplement de gérer vos appareils à distance, les solutions d’accès à distance offrent une commodité et une flexibilité inégalées.
Cet article explore les différentes méthodes et outils disponibles pour vous aider à obtenir un accès à distance à vos appareils Android, vous assurant ainsi de rester connecté et de garder le contrôle, où que vous soyez.
Qu’est-ce que le contrôle à distance Android ?
Le contrôle à distance des appareils Android permet aux équipes informatiques, aux techniciens et aux entreprises de visualiser, d’accéder et de contrôler à distance les appareils Android à partir d’un ordinateur ou d’un autre appareil mobile. Cette capacité est essentielle pour fournir une assistance technique, gérer les appareils de l’entreprise et résoudre les problèmes en temps réel à l’aide d’une solution de téléassistance fiable.
Deux types de contrôle à distance Android : avec ou sans assistance
Splashtop propose deux types d’accès à distance Android pour répondre à des besoins différents : l’accès sous surveillance et l’accès sans surveillance :
Caractéristique
Accès surveillé
Accès non surveillé
Disponible avec
Splashtop Enterprise, Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise
Un utilisateur final doit-il être présent sur l’appareil Android distant ?
Oui
Non
Meilleur pour
Assistance informatique, dépannage
Gestion des appareils appartenant à l’entreprise, des bornes, des appareils IoT et autres équipements Android
Installation requise
L’utilisateur final installe et exécute l’application, puis communique le code d’accès au technicien.
Installer Splashtop Streamer sur l’appareil Android
Exemple de cas d’utilisation
Un employé demande de l’aide au service informatique
Les services informatiques qui gèrent des appareils sur plusieurs sites
1. Accès sous surveillance (assistance à la demande)
L’accès sous surveillance permet aux équipes informatiques de se connecter à distance à un appareil Android pendant que l’utilisateur est présent. C’est une solution idéale pour les services d’assistance et les équipes de support informatique qui aident les employés, les clients ou les consommateurs à résoudre des problèmes techniques.
Disponible avec les versions SOS et Enterprise de la licence Splashtop Remote Support, vous pouvez visualiser à distance l’écran des appareils Android en temps réel et accéder à distance/contrôler les périphériques fonctionnant sous Android 8 ou plus récent, ainsi que les autres téléphones et tablettes basés sur Android de Samsung, LG et Lenovo. Splashtop Remote Support est une solution d’accès et de support à distance destiné aux techniciens, aux services d’assistance et aux professionnels du support, qui leur permet d’offrir un soutien rapide et sous surveillance sur Android, Windows et Mac.
2. Accès sans surveillance (accès et gestion à tout moment)
L’accès sans surveillance permet aux équipes informatiques et aux entreprises d’accéder aux appareils Android et de les contrôler à tout moment, même lorsque personne ne se trouve devant l’appareil. C’est la solution idéale pour gérer les appareils mobiles appartenant à l’entreprise, les bornes, les systèmes de point de vente (POS) et autres déploiements sans surveillance. L’accès sans surveillance aux appareils Android n’est disponible qu’avec Splashtop Enterprise.
La licence Enterprise Remote Access est également idéale pour accéder à distance à vos propres appareils Android sans surveillance afin de travailler à distance.
En offrant un accès à distance avec ou sans surveillance, Splashtop fournit des solutions flexibles et sécurisées pour la gestion des appareils Android, que vous ayez besoin d’un dépannage à la demande ou d’un contrôle à distance permanent.
Avantages du contrôle à distance Android pour les entreprises
Le contrôle à distance Android offre aux équipes informatiques et au personnel d’assistance un moyen pratique de gérer les appareils sans être physiquement présents. Pour les entreprises dont les équipes sont dispersées, qui emploient du personnel de première ligne ou qui utilisent beaucoup d’appareils, cette fonctionnalité réduit directement les temps d’arrêt et les coûts d’assistance.
L’un des principaux avantages réside dans la rapidité du dépannage. Le service informatique peut visualiser et contrôler les appareils Android en temps réel afin de diagnostiquer les problèmes, installer des mises à jour, ajuster les paramètres ou guider les utilisateurs dans les corrections, ce qui réduit les délais de résolution et minimise les pertes de productivité. L’accès à distance simplifie également la gestion des appareils à grande échelle, facilitant ainsi la prise en charge des bornes, des systèmes de point de vente, des appareils tout-terrain et des smartphones appartenant aux employés à partir d’une console centrale.
Du point de vue de la sécurité et des opérations, le contrôle à distance Android améliore la supervision. Les équipes informatiques peuvent réagir rapidement en cas de perte ou de mauvaise configuration des appareils, appliquer les politiques et s’assurer que les applications professionnelles fonctionnent comme prévu. Il en résulte des performances plus constantes des appareils, une meilleure expérience utilisateur et une moindre dépendance à l’assistance en personne.
Étapes pour visualiser à distance les écrans Android (accès sous surveillance)
Étape 1 : s’abonner à Splashtop Remote Support
Inscrivez-vous au service Splashtop Remote Support pour visualiser à distance un appareil Android avec votre ordinateur Windows ou Mac ou depuis un autre appareil Android. Vous pouvez utiliser la version d’essai gratuite ou souscrire à un abonnement payant à faible coût.
Ou bien, souscrivez un abonnement à bas prix.
Splashtop Remote Support est une valeur sûre et coûte beaucoup moins cher que d’autres outils d’assistance sous surveillance. Il est basé sur la technologie éprouvée d’accès à distance de Splashtop, utilisée par plus de 20 millions de personnes dans le monde.
Étape 2 : télécharger l’application Splashtop SOS sur l’appareil Android
Demandez à votre utilisateur final d’accéder au lien de téléchargement de l'application SOS Splashtop (tel qu'affiché dans votre application Splashtop) à partir de son appareil Android pour télécharger, installer et exécuter l'application SOS.
Lorsque vous (ou votre client) lancez l'application SOS sur l'appareil Android, celle-ci affiche un code de session que vous entrez sur votre écran pour visualiser cet appareil à distance. Les utilisateurs d'appareils fonctionnant sous Android 8 ou plus seront invités à activer l'accessibilité dans Android pour permettre l'accès à distance.
Les utilisateurs de certains appareils (LG, Lenovo) peuvent être invités à télécharger également un module complémentaire de la boutique Google Play pour ajouter l'accès à distance à certaines familles d'appareils Android.
Étape 3 : saisir le code dans l’application Splashtop Business et commencer à visualiser à distance l’écran Android
Exécutez l’application Splashtop Business sur votre ordinateur et cliquez sur l’icône SOS (signe plus) située en haut pour ouvrir l’écran de connexion SOS. Saisissez le code à neuf chiffres affiché dans l’application SOS sur l’appareil Android de votre client. Lorsque vous cliquez sur la flèche, la session commence.
Vous pourrez alors visualiser en direct leur écran Android dans une fenêtre sur votre écran d'ordinateur.
L’image ci-dessous montre une vue de l’appareil Android de l’utilisateur, l’interface du technicien, et l’écran de l’appareil tel qu’il apparaît ensuite dans une fenêtre sur l’ordinateur du technicien avec la barre de contrôle.
Étape 4 : utiliser les commandes d’affichage
Cliquez sur la flèche en haut de la fenêtre de l'écran du dispositif à miroir pour accéder aux commandes. Les boutons sont :
Déconnexion
Retour (contrôle de l'appareil)
Accueil (contrôle des appareils)
Menu (contrôle de l'appareil)
Qualité du streaming du SPF
Commutateur de la taille originale
Plein écran
Transfert de fichiers
Vous pouvez également imprimer l'écran Android en utilisant les combinaisons de touches standard de l'écran d'impression pour votre ordinateur Windows ou Mac.
Étape 5 : se déconnecter de la session
Lorsque la session est terminée, vous pouvez fermer la fenêtre de visualisation sur votre ordinateur. La session peut être fermée sur l'appareil que vous visualisez en cliquant sur le bouton de déconnexion X.
Comment mettre en place un accès à distance sans surveillance pour les appareils Android
Avec Splashtop, vous pouvez accéder à distance et gérer des appareils Android, même lorsque personne n’est physiquement présent avec l’appareil. Cela est particulièrement utile pour les équipes informatiques qui assistent des télétravailleurs, des bornes, des systèmes d’affichage dynamique ou des appareils partagés de l’entreprise.
Pour mettre en place un accès à distance sans surveillance pour les téléphones et tablettes Android :
Installer Splashtop Streamer pour Android : sur l’appareil Android auquel vous souhaitez accéder, téléchargez et installez l’application Splashtop Streamer depuis Google Play Store. Vous pouvez également générer un lien de partage dans la console my.splashtop afin de télécharger le programme d’installation, auquel le code de déploiement sera automatiquement appliqué lors de l’installation.
Configurer les autorisations de l’appareil : accordez les autorisations nécessaires, y compris l’accès à l’accessibilité et la prise en charge du contrôle à distance (si le fabricant de l’appareil le permet). Certains appareils peuvent nécessiter un module complémentaire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de contrôle à distance.
Accéder à distance à l’appareil : depuis votre ordinateur ou l’application mobile Splashtop, vous pouvez désormais afficher et, si cela est pris en charge, contrôler l’appareil Android à tout moment. Des fonctionnalités telles que le partage d’écran, le contrôle à distance, le transfert de fichiers et l’accès aux informations sur l’appareil sont disponibles en fonction des capacités de ce dernier.
L’accès sans surveillance de Splashtop pour Android est sécurisé, efficace et conçu pour les scénarios d’assistance professionnelle. Il aide les équipes informatiques à rationaliser le dépannage à distance, la surveillance des appareils et la maintenance des applications, sans que l’utilisateur final ait besoin de lancer une session.
Commencez à utiliser Splashtop Enterprise pour bénéficier d’un accès Android sans surveillance.
Les meilleurs cas d’utilisation pour l’accès sans surveillance aux appareils Android
Gestion des appareils mobiles appartenant à l’entreprise (téléphones d’entreprise, tablettes et appareils tout-terrain).
Maintenance à distance des bornes, des affichages numériques et des systèmes de point de vente sans intervention sur place.
Fournir une assistance informatique pour les appareils de travail Android des employés sur différents sites.
Surveillance et gestion des appareils IoT basés sur Android dans les environnements industriels et commerciaux.
Accéder à vos propres appareils Android pour travailler à distance.
Grâce à l’accès à distance sans surveillance de Splashtop, les équipes informatiques peuvent gérer et dépanner les appareils Android en toute sécurité et à tout moment, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité opérationnelle.
Conseils pour améliorer l’expérience de contrôle à distance Android
L’amélioration de votre expérience de contrôle à distance Android peut conduire à une gestion plus fluide et plus efficace des appareils. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos sessions d’accès à distance :
Veiller à ce que la connexion Internet soit stable : une connexion Internet solide et stable est essentielle pour un contrôle à distance optimal. Assurez-vous que votre appareil Android et le périphérique à partir duquel vous le contrôlez sont tous deux connectés à l’Internet à haut débit afin de réduire au maximum la latence et les interruptions.
Garder vos appareils à jour : mettez régulièrement à jour votre appareil Android et Splashtop avec les dernières versions.
Utiliser les commandes du clavier et de la souris : utilisez les contrôles du clavier et de la souris offerts par Splashtop. Ces outils peuvent améliorer considérablement la navigation et les interactions, ce qui facilite la gestion à distance de votre appareil Android.
Donner la priorité à la sécurité : mettez en œuvre des mesures de sécurité strictes pour protéger vos sessions à distance. Activez l’authentification à deux facteurs pour protéger votre compte.
Maîtriser les raccourcis : apprenez et utilisez les raccourcis clavier et les commandes rapides disponibles dans Splashtop.
En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer votre expérience de contrôle à distance Android, en assurant une gestion fluide, sécurisée et efficace des appareils depuis n’importe quel endroit.
Sécurité et protection de la vie privée dans l’accès à distance à Android
Utiliser l’authentification forte : mettez en place l’authentification multifacteur (MFA) et des mots de passe forts et uniques pour vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à vos appareils Android à distance.
Contrôle des accès : limitez l’accès à distance au personnel nécessaire uniquement et assurez-vous que les autorisations sont correctement définies pour empêcher tout accès non autorisé.
Surveiller l’activité : surveillez régulièrement les sessions d’accès à distance et tenez des registres afin de détecter toute activité suspecte ou tentative d’accès non autorisée.
Mettre en œuvre des politiques de sécurité : élaborez et appliquez des politiques de sécurité qui définissent les bonnes pratiques en matière d’accès à distance, notamment la gestion des mots de passe, les protocoles d’authentification et les directives relatives à l’utilisation des appareils.
Former les utilisateurs : formez les utilisateurs à l’importance de la sécurité et de la confidentialité dans l’accès à distance, en veillant à ce qu’ils comprennent comment protéger leurs appareils et leurs données.
En suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez améliorer considérablement la sécurité et la confidentialité de vos sessions d’accès à distance Android.
Lancez-vous avec Splashtop pour l’accès à distance aux appareils Android
Fonctionnalités supplémentaires de Splashtop Remote Support
Splashtop est votre solution de téléassistance informatique pour Windows, Mac, Android, iOS et Chrome OS. C’est un excellent moyen pour les professionnels du service d’assistance, du support et de l’informatique d’accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles pour assister les clients. Si vous utilisez déjà un autre système de centre d’assistance, un système de gestion des appareils mobiles ou un outil d’assistance sans surveillance, Splashtop est un complément peu coûteux qui vous permet, à vous ou à votre équipe, de fournir une assistance rapide aux ordinateurs et aux appareils mobiles gérés ou non.
Accéder à distance et visualiser les téléphones et tablettes Android fonctionnant sous Android 5 ou plus
Télécommande de téléphones et d'appareils Android fonctionnant sous Android 8 ou plus
Télécommande également d'autres appareils Android (Samsung, LG, Lenovo)
Accédez à distance aux ordinateurs Windows et Mac et contrôlez-les grâce à des fonctionnalités supplémentaires, notamment le transfert de fichiers, le chat et la visualisation à partir d’appareils mobiles.
Accéder à distance et visualiser les appareils Chromebook
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Nouveau ! Options supplémentaires de prise en charge des appareils
Souhaitez-vous que nous étendions notre compatibilité avec d’autres fabricants et appareils comme Bluebird, CipherLabs, Honeywell, Sonim, Motorola, Panasonic, Seuic, Unitech et Zebra ? Inscrivez-vous pour accéder aux appareils Android sans surveillance et indiquez dans le formulaire les types/marques d’appareils que vous souhaitez prendre en charge. Si vous êtes un fabricant d’appareils, vous pouvez établir un partenariat avec Splashtop pour intégrer vos produits à notre logiciel.
Vous souhaitez intégrer la technologie d’accès à distance Splashtop dans votre solution MDM, RMM, de gestion des terminaux ou autre ? Rejoignez Datto, Ivanti, NinjaOne, et les autres entreprises qui intègrent Splashtop dans leurs solutions. Contactez-nous pour des solutions OEM et de partenariat.
Quels sont les appareils LG et Lenovo pris en charge par les plug-ins ?
Appareils LG Android - vous serez invité à installer l’application LG Add-On depuis le Google Play Store pour contrôler ces appareils à distance.
Les appareils Lenovo Android, notamment les TAB2 X30, TAB3-730, TAB3-850, TAB3 A8-50, Yoga TAB3 8, Yoga TAB3 10, Yoga TAB3 Pro, Yoga TAB3 Plus, Yoga Book et Tablet A12 - seront invités à installer également les applications gratuites SOS Lenovo Yoga Add-On ou Lenovo Achilles Add-On à partir du Google Play Store pour contrôler ces appareils à distance.
Autres appareils Android - Les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou une version ultérieure peuvent être consultés et contrôlés à distance. Les appareils fonctionnant sous Android versions 5-7 ou ultérieures devraient pouvoir être consultés à distance avec Splashtop Remote Support (mais pas contrôlés à distance).
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