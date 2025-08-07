Si vos appareils gérés ne sont pas à jour, ils sont à risque. Les correctifs logiciels (mises à jour mineures pour résoudre des bugs, des vulnérabilités de sécurité et des problèmes similaires) sont essentiels pour garder les solutions et les appareils en sécurité, car ils corrigent les failles avant qu'elles ne puissent être exploitées. À l'ère actuelle du travail hybride, maintenir une sécurité à jour dans des environnements distribués est plus important que jamais, surtout face à l'augmentation des menaces cybernétiques et des exigences de conformité.
Donc, si vous vous êtes déjà demandé, "Qu'est-ce qu'un correctif logiciel, et pourquoi est-ce important ?" Ensuite, il est temps d'explorer à quoi servent les correctifs, pourquoi ils sont importants, quels défis le patching présente, et comment des logiciels comme Splashtop AEM rendent le patching simplifié et efficace pour les équipes TI.
Qu'est-ce qu'un correctif logiciel ?
Un correctif logiciel est une petite mise à jour pour une application ou un système d'exploitation, conçue pour corriger un bug, une faille de sécurité ou un problème de performance. Contrairement aux mises à jour de version complète, les correctifs sont des ajustements mineurs qui résolvent des problèmes spécifiques et ne nécessitent généralement pas beaucoup d'espace ou de bande passante pour être installés.
Les correctifs logiciels peuvent souvent être négligés, mais c'est une grave erreur. Ces correctifs sont essentiels pour assurer la sécurité, prévenir les erreurs et les plantages qui pourraient nuire à la productivité, et maintenir des performances optimales. Ils peuvent être de petites mises à jour, mais cela ne les rend pas moins importants.
Quels correctifs traitent généralement
Les correctifs peuvent résoudre une variété de failles ou de vulnérabilités qui peuvent perturber le travail de nombreuses façons. Les correctifs courants incluent :
Traiter les vulnérabilités de sécurité qui pourraient autrement laisser le logiciel ouvert aux attaques.
Réparer les bugs fonctionnels qui causent des problèmes pour le travail quotidien.
Résoudre les problèmes de compatibilité avec les nouveaux systèmes d'exploitation ou d'autres logiciels qui ont récemment reçu des mises à jour.
Appliquer des améliorations de performance pour améliorer le logiciel et l'expérience utilisateur.
Exemples courants
Les correctifs logiciels sont assez courants, au point que de nombreux utilisateurs les installent sans y penser à deux fois. Les correctifs logiciels courants incluent :
des mises à jour Patch Tuesday de Microsoft, où Microsoft (et d'autres entreprises) publient des correctifs régulièrement programmés pour leur logiciel le deuxième mardi du mois.
Les correctifs de vulnérabilité zero-day sont conçus pour corriger rapidement les failles de sécurité des logiciels nouvellement publiés.
Les correctifs de sécurité d'urgence sont nécessaires lorsqu'une nouvelle vulnérabilité de sécurité est identifiée et doit être traitée le plus rapidement possible.
Correctif vs Mise à jour : Comment un correctif diffère d'une mise à jour ou d'une mise à niveau
Maintenant que nous avons répondu à la question "qu'est-ce qu'un correctif logiciel ?" La question suivante est : "Qu'est-ce qui distingue les correctifs des mises à jour ou des mises à niveau ?" Lorsque nous comparons uncorrectif à une mise à jour, ils sont très similaires, mais il y a quelques différences clés.
Un correctif est une petite correction ciblée, généralement conçue pour résoudre quelques petits (mais néanmoins importants) problèmes.
Une mise à jour, en revanche, est une version plus large qui impacte l'ensemble du logiciel. Cela inclut souvent de nouvelles fonctionnalités, des refontes ou d'autres changements notables.
Une mise à niveau va au-delà des mises à jour et est un changement de version majeur pour le logiciel. Par exemple, passer de Windows 10.21H2 à Windows 10.22H2 peut être considéré comme une mise à jour, alors que passer de Windows 10 à Windows 11 est une mise à niveau. Les mises à niveau apportent généralement de grands changements, y compris de nouveaux designs, interfaces, fonctionnalités et autres différences notables.
Pourquoi le patching logiciel est-il d'une importance cruciale
Alors, qu'est-ce qui rend le patching logiciel si important ? Il peut être facile de penser qu'il n'y a pas de mal à sauter un ou deux correctifs, ou même à les retarder de quelques jours, mais la gestion des correctifs est cruciale pour la sécurité, la conformité TI, l'efficacité, et plus encore.
Sécurité
La cybersécurité est essentielle pour toutes les entreprises, et le correctif logiciel aide à garantir que votre sécurité est à jour. Les correctifs de sécurité sont conçus pour résoudre et corriger les vulnérabilités que les attaquants pourraient exploiter, gardant ainsi les systèmes en sécurité. En fait, les systèmes non corrigés sont un vecteur principal pour les ransomwares, les malwares et les cyberattaques similaires, donc laisser les systèmes non corrigés crée un énorme risque.
Conformité
La sécurité est également importante pour les réglementations industrielles et gouvernementales, et la plupart des cadres (y compris HIPAA, PCI-DSS, DORA et NIS2) exigent un patching en temps opportun. Ne pas maintenir les systèmes et applications correctement patchés et mis à jour non seulement les rend vulnérables, mais cela peut aussi signifier ne pas respecter vos exigences réglementaires, ce qui peut entraîner de lourdes amendes.
Stabilité & Performance
Les correctifs peuvent servir à plus que corriger des vulnérabilités de sécurité. De nombreux correctifs sont également conçus pour corriger des bugs ou fournir des mises à jour de performance. Ainsi, se tenir à jour avec vos mises à jour de correctifs aide à éviter les plantages, les gels ou la dégradation des performances, et peut même apporter des améliorations qui rendent le travail plus efficace.
Risque de Réputation
Que se passe-t-il si vous négligez vos correctifs ? Ce qui semble être un simple oubli ou une petite erreur peut avoir des conséquences significatives. Laisser les systèmes non corrigés peut entraîner des violations de données, ce qui entraîne de lourdes pertes, de grosses amendes et une perte de confiance des clients. Les dommages à la crédibilité de votre entreprise peuvent être tout aussi préjudiciables que les pertes financières et sont encore plus difficiles à regagner.
Défis Courants dans la Gestion des Correctifs
Bien que la gestion des correctifs soit essentielle pour la sécurité et l'efficacité, il existe certains défis qui peuvent retarder le processus de correction. Il est important de comprendre quels sont ces obstacles afin que les équipes TI puissent être préparées et sachent comment les surmonter ; sinon, elles risquent d'autres retards.
Les défis courants de la gestion des correctifs incluent :
Suivre et déployer les correctifs sur de nombreux appareils peut être un défi sans les bons outils, surtout pour les environnements à distance et les entreprises avec des politiques BYOD.
Programmer les mises à jour sans perturber les utilisateurs est important, mais il peut être difficile de planifier les mises à jour de correctifs aux moments les plus opportuns.
Manque de visibilité sur le statut des correctifs signifie que les correctifs peuvent échouer en cours d'installation, et personne ne le saura sans vérification active.
Erreur humaine dans le correctif manuel peut entraîner des appareils manqués ou des mises à jour incomplètes.
Corriger les appareils à distance/hybrides en dehors du réseau d'entreprise peut être difficile sans une solution de gestion des points de terminaison appropriée avec gestion automatisée des correctifs.
Des problèmes de compatibilité peuvent survenir lorsque les correctifs apportent des modifications qui s'intègrent mal avec les intégrations et d'autres systèmes.
Meilleures pratiques pour la gestion des correctifs logiciels
Étant donné l'importance de la gestion des correctifs et les défis qu'elle présente, quels sont quelques-uns des meilleurs conseils pour assurer une gestion réussie des correctifs logiciels ? Suivre ces meilleures pratiques de patching logiciel vous aidera à garantir que vos mises à jour sont pratiques, efficaces et complètes :
Les meilleures pratiques de gestion des correctifs incluent :
Maintenir un inventaire en temps réel des systèmes et logiciels pour suivre tout ce qui pourrait nécessiter des mises à jour lorsque de nouveaux correctifs sont publiés.
Automatiser la détection et le déploiement des correctifs pour éliminer le travail manuel et les erreurs humaines du patching des points de terminaison ; la gestion automatisée des correctifs peut automatiquement planifier et déployer des correctifs sur chacun de vos points de terminaison.
Tester les correctifs dans des groupes contrôlés pour identifier tout problème de compatibilité ou autre conséquence inattendue.
Planifiez les correctifs pendant les heures creuses pour minimiser les interruptions et les temps d'arrêt.
Assurer la journalisation et les alertes pour les pistes d'audit afin de garder une trace de vos mises à jour de correctifs, à la fois pour les audits internes et les besoins de conformité.
Utiliser des outils de gestion des correctifs qui prennent en charge le patching des systèmes d'exploitation et des applications tierces pour éliminer le travail manuel du patching des points de terminaison et garantir des déploiements efficaces.
Comment Splashtop AEM Simplifie la Gestion des Correctifs Logiciels
Heureusement, il existe des solutions de gestion des correctifs automatisées qui peuvent aider les entreprises et les équipes TI à surmonter les défis du patching des points de terminaison et à garantir que les correctifs sont déployés de manière fluide et efficace sur tous les appareils. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) aide les équipes TI à rationaliser les opérations, automatiser les tâches et s'assurer que tous leurs terminaux sont sécurisés et conformes depuis un seul endroit, avec une gestion automatisée des correctifs pour les systèmes d'exploitation et les logiciels tiers.
Splashtop AEM inclut :
Détection et déploiement automatiques
Splashtop AEM permet aux équipes TI d'identifier automatiquement les correctifs manquants, de télécharger de nouveaux correctifs lorsqu'ils sont disponibles, et de les déployer sur les points de terminaison. Cela aide à garantir que les appareils restent entièrement mis à jour et protégés, assurant une sécurité maximale et une conformité réglementaire.
Corriger les OS et les Applications Tiers
La fonctionnalité de patching de Splashtop AEM couvre aussi bien les logiciels majeurs que les cibles de sécurité courantes, avec un patching automatisé pour les systèmes d'exploitation et les logiciels tiers. Cela facilite la mise à jour de chaque application sur chaque appareil, éliminant ainsi le besoin de patching manuel chronophage.
Horaires Personnalisés et Alertes
Bien que l'installation des correctifs puisse prendre du temps précieux, contrôler quand et comment les correctifs sont déployés aide les entreprises, les employés et les équipes TI à éviter les temps d'arrêt non planifiés. Splashtop AEM vous permet de définir des horaires personnalisés pour garantir que les correctifs sont déployés à un moment de votre choix, et fournit des alertes dès que des correctifs sont disponibles pour que les mises à jour ne prennent pas votre équipe par surprise.
Tableau de bord centralisé
Splashtop AEM facilite la gestion des points de terminaison avec un tableau de bord centralisé, qui affiche les statuts des correctifs et vous permet d'automatiser la remédiation à grande échelle. Les informations du tableau de bord fournissent des informations vitales sur la santé des points de terminaison, les correctifs, la conformité, et plus encore, ainsi que des insights exploitables et des journaux détaillés.
Léger et facile à déployer
Alors que certaines solutions de surveillance et de gestion à distance (RMM) peuvent être lourdes et complexes, Splashtop AEM est conçu pour être rapide et convivial. Il n'y a pas de surcharge RMM encombrante à craindre, juste une configuration rapide menant à un impact important.
Commencez avec Splashtop AEM
Les correctifs logiciels peuvent être de petites corrections, mais ils peuvent avoir un grand impact sur la sécurité, la performance et l'efficacité. Ignorer les correctifs laisse vos points de terminaison et votre réseau à risque, sans parler de l'effet que cela peut avoir sur votre conformité TI et votre réputation.
La gestion automatisée des correctifs est le meilleur moyen de suivre vos correctifs sans perdre de temps et de ressources à mettre à jour plusieurs points de terminaison à distance. Avec des solutions de correctifs de points de terminaison appropriées, vous pouvez garder vos applications et systèmes d'exploitation entièrement corrigés et à jour.
Lorsque vous voulez une solution puissante, abordable et légère avec une gestion automatisée des correctifs, Splashtop AEM est la solution idéale. Splashtop AEM facilite la rationalisation de vos flux de travail de gestion des correctifs et la protection de vos points de terminaison, en maintenant une productivité élevée et des équipes TI satisfaites.
Prêt à découvrir Splashtop AEM par vous-même ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit :