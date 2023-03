Renforcer les capacités d’assistance à distance avec Splashtop SOS

Après avoir géré ses opérations avec un RMM français d’ancienne génération pendant 7 ans, les besoins de l’infrastructure informatique de Groupe Delta - tout comme ceux de ses équipes principales - étaient devenus trop importants pour cet outil. Julien Boissat, directeur technique, explique comment et pourquoi son entreprise a décidé de remplacer sa pile technologique par Splashtop SOS pour répondre aux besoins de son parc informatique en pleine expansion.

Le défi : remplacer un RMM obsolète avec un budget raisonnable

« Lorsque nous avons créé l’entreprise il y a 33 ans, nous avons commencé par vendre des photocopieuses, nous n’avions donc pas besoin d’une technologie sophistiquée, explique Julien. Nous avons ensuite étendu notre offre à d’autres services, comme la maintenance des réseaux Internet et mobiles, et, il y a sept ans, nous avons commencé à utiliser le RMM de RG Systems pour accompagner notre croissance. »

La croissance de Groupe Delta s’est poursuivie et l’équipe avait besoin d’outils technologiques encore plus puissants afin de prendre en charge plus de 5 000 appareils Windows. « Beaucoup de nos nouveaux services impliquaient une technologie de pointe et des connexions inter-appareils que notre ancien RMM RG Systems, vieux de 7 ans, ne pouvait pas assurer efficacement. »

Julien et ses 40 collaborateurs ont d’abord envisagé Solar Winds, Atera, NinjaOne, LogMeIn et TeamViewer comme remplaçants potentiels. Après avoir testé la majeure partie de ces RMM et logiciels d’assistance à distance, l’équipe a constaté qu’ils n’étaient pas assez complets, pas assez ergonomiques, ou tout simplement trop chers.

Julien précise qu’ils ont continué à chercher, mais que le coût n’était pas le principal facteur de décision. « Ninja nous a proposé un prix très compétitif, mais il était assez limité, et nous avons fini par opter pour Datto, qui nous semblait plus complet », explique-t-il.

Pourtant, après avoir adopté Datto, l’équipe de Groupe Delta s’est rendu compte que les capacités d’assistance à distance de Datto présentaient plusieurs contraintes, car elles ne permettaient de prendre en charge que les appareils sans surveillance.

Julien a décidé de solliciter l’aide d’un expert et s’est tourné vers BeMSP, le spécialiste français des MSP. Ce dernier lui a recommandé Splashtop SOS, qui s’est avéré être la solution idéale en termes de coût et de fonctionnalités.

La solution : Splashtop SOS pour une assistance sous surveillance

Bien que Datto ait intégré Splashtop pour offrir certaines capacités d’assistance à distance, cette fonctionnalité se limitait à la prise en charge d’appareils sans surveillance. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités d’assistance à distance de Splashtop, notamment sous surveillance (à la demande), Groupe Delta s’est tourné vers Splashtop SOS.

Avec Splashtop SOS, les techniciens peuvent :

Accéder rapidement à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles qui ne sont pas gérés par leur compte RMM Datto

Fournir une assistance rapide car aucune installation préalable n’est nécessaire sur l’appareil des utilisateurs. Il suffit aux techniciens de demander aux utilisateurs de lancer l’application Splashtop SOS pour générer un code à 9 chiffres qui leur permettra de se connecter à distance à l’appareil concerné.

Assister à distance de manière ponctuelle un nombre illimité d’appareils

Accéder à distance et prendre en charge différents systèmes d’exploitation, notamment les ordinateurs Windows et Mac ou les tablettes et smartphones iOS et Android

Intégrer l’application SOS aux systèmes de ticketing/PSA, notamment ServiceNow, Freshservice et Zendesk

« Splashtop SOS était le chaînon manquant dans notre RMM Datto, déclare Julien. Nous avions testé des solutions similaires comme AnyDesk et LogMeIn, mais ils ne répondaient pas aux attentes de mes techniciens comme le fait SOS et, indépendamment des aspects pratiques, ce qui compte le plus pour moi, c’est que mon équipe soit heureuse. Adopter SOS était une évidence. »

L’équipe de Groupe Delta a également apprécié la possibilité de copier-coller les mots de passe au début d’une session. Cela permet aux techniciens de gagner du temps en évitant de saisir plusieurs fois les identifiants et d’utiliser des combinaisons plus complexes et chiffrées par défaut.

Julien indique que ce que les techniciens ont le plus apprécié, c’est l’efficacité du logiciel en matière d’assistance et la capacité de réaction de l’équipe. « Mes techniciens avaient juste besoin d’inviter les utilisateurs à se connecter à leur appareil, et SOS est si convivial que même les non-initiés peuvent s’en servir, précise-t-il. "’équipe de Splashtop a également répondu très rapidement à nos demandes, ce qui était important pour nous. »

Le résultat : Groupe Delta modernise efficacement sa pile technologique avec Splashtop SOS

Après avoir adopté Splashtop SOS, Groupe Delta a pu non seulement répondre aux besoins de ses 5 000 appareils Windows gérés, mais aussi prendre en charge à la demande les appareils ne relevant pas de leur compte RMM Datto, le tout à un coût considérablement réduit.

« Splashtop SOS nous a permis de faire tout ce qui manquait à notre RMM Datto. Il est simple à utiliser et conforme aux besoins de nos clients, explique Julien. De plus, SOS était deux fois moins cher que les solutions similaires, ce qui nous a permis de quasiment doubler notre parc de licences. »