Les meilleures équipes TI ne sont pas seulement réactives. Elles savent ce qui se passe dans leur environnement avant que les utilisateurs finaux n'aient besoin de signaler quoi que ce soit. Après tout, la meilleure façon de résoudre un problème TI est de le traiter avant qu'il ne devienne un problème, et les alertes configurables sont le moyen le plus efficace d'identifier les problèmes potentiels dès qu'ils surviennent.
Cependant, trop d'équipes TI ne peuvent répondre aux problèmes qu'après leur escalade. Sans visibilité sur les endpoints et les réseaux, les agents de support TI n'ont aucun avertissement précoce pour les problèmes potentiels, et les résoudre de manière proactive n'est tout simplement pas possible. Cela peut amener les équipes à répondre trop lentement, retardant la productivité et laissant leur cybersécurité vulnérable. Ajoutez à cela les appareils à distance et les politiques BYOD, et les équipes TI peuvent avoir du mal à suivre.
Les alertes configurables permettent aux équipes TI d'identifier et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, offrant ainsi une approche proactive du support TI. Elles donnent aux départements TI le contrôle, la visibilité et l'automatisation nécessaires pour prévenir les temps d'arrêt, améliorer le temps de réponse et même réduire les tickets de support, sans même interrompre les utilisateurs finaux qu'ils aident.
Alors, comment fonctionne la surveillance des alertes TI avec des alertes configurables, et comment peut-elle renforcer les équipes TI ? Explorons et voyons comment Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) donne aux entreprises le pouvoir de créer des alertes TI automatisées hautement personnalisables adaptées à leurs besoins.
Qu'est-ce que les alertes configurables ?
Les alertes configurables sont des profils de notification personnalisables qui surveillent les performances du système, l'activité des utilisateurs, les changements de logiciels, et plus encore, puis envoient des alertes aux équipes TI dès qu'elles détectent une activité suspecte ou inhabituelle. Les alertes TI automatisées de Splashtop AEM peuvent rapidement notifier les équipes TI des problèmes potentiels, des vulnérabilités et d'autres risques, et peuvent inclure des actions intelligentes pour des corrections automatiques.
Avec Splashtop AEM, ces alertes TI automatisées peuvent être affichées dans la console web et envoyées par email aux destinataires désignés, permettant une réactivité rapide dès qu'un problème survient. Ces profils d'alerte peuvent également être appliqués à des ordinateurs individuels ou à des groupes, selon les besoins de votre entreprise.
Types d'alertes clés que vous pouvez configurer
Splashtop AEM permet aux équipes TI de définir et de configurer une grande variété d'alertes en fonction de leurs besoins et exigences de conformité. Ces alertes incluent :
Utilisation du CPU: Évitez les ralentissements avec des notifications instantanées et des alertes d'utilisation du CPU lorsque vous dépassez les seuils définis.
Utilisation de la mémoire: Assurez un travail fluide en détectant une consommation élevée de mémoire pour y remédier avant que les applications ne plantent.
Espace disque: Évitez les pannes système en identifiant quand les appareils manquent d'espace.
Statut en ligne/hors ligne de l'ordinateur: Repérez les activités suspectes et identifiez quels appareils sont en ligne en suivant la disponibilité du réseau et le comportement des utilisateurs à distance.
Temps de fonctionnement de l'ordinateur: Évitez la dégradation des performances et les mises à jour retardées en identifiant si des appareils n'ont pas redémarré depuis longtemps.
Logiciel installé/désinstallé: Identifiez toute installation non autorisée ou suppression suspecte avec des alertes instantanées.
Mises à jour disponibles: Assurez-vous que tous vos appareils sont entièrement mis à jour et recevez une notification lorsque des mises à jour sont en attente grâce aux notifications d'alerte de correctif.
Conformité des mises à jour Windows: Surveillez votre politique de mise à jour Windows et anticipez les échecs de correctifs avec des notifications de statut automatiques.
Journal des événements Windows: Anticipez les problèmes potentiels en recevant des alertes pour les événements critiques du système, des applications ou de sécurité, selon vos spécifications.
Comment les alertes configurables aident les équipes TI à rester proactives
Dans cet esprit, quels sont les avantages des alertes TI configurables et automatisées ? La surveillance des alertes TI aide les équipes TI à anticiper les problèmes potentiels, leur permettant d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes avant qu'ils ne causent des retards ou des contretemps, et de fournir une Téléassistance et une maintenance proactives. Cela présente plusieurs avantages, notamment :
1. Détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent
Les alertes de surveillance des endpoints peuvent notifier les équipes TI dès qu'elles détectent des problèmes potentiels, tels que des surcharges système, des appareils hors ligne ou des mises à jour échouées. Cela permet aux équipes TI de résoudre rapidement les problèmes et leurs causes avant qu'ils ne s'aggravent, économisant du temps à travers l'entreprise et maintenant l'efficacité. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les alertes configurables font que les utilisateurs finaux ne sauront même pas que vous avez fait quelque chose.
2. Réduire les tickets de support réactif
Considérez le temps que les agents TI passent chaque jour à répondre aux tickets de support. La meilleure façon de réduire le volume de tickets est de stopper les problèmes à leur source. Les alertes proactives peuvent aider à réduire le nombre de problèmes rencontrés par les utilisateurs, diminuant ainsi le volume de tickets, maintenant l'efficacité opérationnelle et libérant du temps que les agents TI peuvent consacrer à des questions plus critiques pour l'entreprise.
3. Rationalisez les opérations TI avec des notifications intelligentes
Les agents TI sont toujours occupés, donc trouver des moyens de simplifier leur travail peut rendre chaque jour plus efficace et plus facile pour vos équipes. Les notifications intelligentes peuvent aider à s'assurer que les agents sont informés au bon moment avec des emails d'alerte, d'accusé de réception et de récupération, afin qu'ils soient tenus au courant sans être submergés.
4. Personnaliser par appareil ou département
Chaque entreprise a ses propres besoins uniques, et il en va de même pour les départements TI. Les alertes configurables permettent aux équipes TI d'adapter leurs profils pour recevoir des notifications sur les serveurs, les endpoints, les salles de classe, les utilisateurs à distance ou les systèmes critiques, afin qu'elles puissent surveiller tous les systèmes et appareils dont elles sont responsables.
Configurez des profils d'alerte TI en quelques minutes
Les alertes Splashtop AEM sont faciles à configurer et peuvent être personnalisées en cinq étapes rapides :
Connectez-vous à votre compte Splashtop et allez à Gestion → Profils d'alerte dans le tableau de bord Splashtop.
Cliquez sur Créer un profil pour ajouter un nouveau profil d'alerte et sélectionner les types d'alerte.
Définissez les seuils, les durées et les paramètres de notification par email pour chaque alerte.
Assignez le profil à des ordinateurs ou des groupes et cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur Enregistrer, puis détendez-vous et laissez Splashtop AEM faire la surveillance.
Cela rend Splashtop AEM incroyablement facile à mettre en œuvre, permettant ainsi aux équipes TI de recevoir des alertes proactives sur leurs points de terminaison. Le résultat ? Moins de tickets, moins de temps d'arrêt, et des opérations plus fluides, le tout réalisé en cinq étapes rapides.
Notifications par email qui vous tiennent informé
Lorsque vous recevez des alertes TI automatisées, elles doivent être instantanément accessibles et exploitables. Les alertes doivent vous notifier lorsqu'elles sont déclenchées, lorsqu'un agent TI les reconnaît, et lorsque les problèmes sont résolus, afin que tout le processus soit consigné et que personne ne soit laissé de côté. Non seulement cela, mais les agents TI doivent pouvoir recevoir la notification et travailler immédiatement à la résolution du problème.
Les alertes configurables de Splashtop AEM sont conçues pour aider les équipes TI à agir rapidement et à garder tout le monde informé à chaque étape. Chaque email peut inclure un lien direct vers l'appareil, permettant aux agents TI de se connecter instantanément et de commencer la maintenance.
Avec la technologie d'accès à distance et de support de Splashtop, les agents peuvent accéder et dépanner des appareils sans surveillance, peu importe où ils se trouvent ou quels appareils ils utilisent. Cela en fait un outil inestimable pour les équipes TI, en particulier les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) et les équipes TI à distance qui doivent savoir instantanément lorsqu'un problème survient et avoir la capacité de le résoudre rapidement, sans se connecter constamment, de n'importe où.
Commencez avec Splashtop AEM
Les équipes TI doivent savoir dès qu'un problème survient et y remédier immédiatement. Avec les alertes configurables dans Splashtop AEM, les équipes TI peuvent surveiller de manière proactive tous leurs appareils et répondre instantanément aux alertes de surveillance des endpoints.
Que vous gériez cinq points de terminaison ou cinq mille, les alertes Splashtop AEM peuvent être personnalisées selon vos spécifications exactes et aider votre équipe TI à surveiller chaque appareil. Cela facilite la garantie de la disponibilité, de la conformité et de la satisfaction des utilisateurs sur votre réseau, tant pour les employés au bureau que pour ceux à distance.
Les avantages de Splashtop AEM ne s'arrêtent pas là. Splashtop AEM offre également :
Informations sur les vulnérabilités basées sur CVE conçues pour réduire les risques et améliorer la remédiation.
Notifications d'alerte de correctif et correction automatisée sur vos points de terminaison.
Des corrections automatiques aux alertes en temps réel via des actions intelligentes.
Un cadre de politique personnalisable que vous pouvez appliquer à travers les endpoints.
Rapports d'inventaire détaillés.
Et plus encore !
Prêt à découvrir la rapidité et l'efficacité des alertes personnalisables dès aujourd'hui ? Commencez votre essai gratuit de Splashtop AEM et voyez comment les alertes en temps réel peuvent transformer votre flux de travail TI.