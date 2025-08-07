Alors que les entreprises et les équipes adoptent des arrangements de travail à distance et hybride, le logiciel de gestion TI à distance est devenu de plus en plus essentiel. Lorsqu'une entreprise dispose d'une infrastructure distribuée, d'employés et d'agents TI travaillant de n'importe où, et d'une politique BYOD qui permet aux employés d'utiliser leurs appareils préférés, il peut être difficile de soutenir et de gérer chaque point de terminaison sans les bons outils.
Cependant, tous les outils de support TI ne sont pas créés égaux. De nombreuses solutions offrent différentes fonctionnalités de support à distance IT, tandis que d'autres sont gonflées ou trop chères. Certains pourraient même manquer de fonctionnalités clés, telles que les outils d'automatisation TI, qui sont essentiels pour soutenir les environnements à distance.
Ainsi, il est important de savoir quoi rechercher lorsque vous cherchez les meilleurs outils de gestion TI pour votre entreprise. Examinons donc les 10 fonctionnalités les plus importantes à rechercher dans un logiciel de gestion TI à distance, et voyons comment Splashtop AEM les offre toutes.
1. Surveillance des points de terminaison en temps réel
La capacité de surveiller plusieurs points de terminaison à distance en temps réel est l'une des fonctionnalités de support à distance IT les plus importantes disponibles. Cela offre une visibilité et des informations sur la santé des appareils de votre réseau, y compris l'utilisation du CPU, l'espace disque, la mémoire et tout événement de crash qui pourrait survenir. Avec une surveillance des points de terminaison appropriée, vous pouvez identifier les problèmes dès qu'ils surviennent et les résoudre rapidement avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.
2. Gestion automatisée des correctifs
Déployer des correctifs sur plusieurs points de terminaison distribués peut être un processus chronophage, mais c'est essentiel pour maintenir la sécurité et la conformité TI malgré tout. Le logiciel de gestion des endpoints avec des fonctionnalités de gestion des correctifs automatisée permet aux équipes TI de planifier et déployer des correctifs pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces sur tous leurs endpoints, économisant ainsi un temps considérable, en gardant chaque appareil et application à jour, et en assurant la dernière sécurité sur tous leurs endpoints.
3. Automatisation Basée sur des Scripts
Certains problèmes récurrents sont assez simples pour être résolus avec un script et si courants que les agents doivent les gérer fréquemment. L'automatisation basée sur des scripts peut exécuter des scripts personnalisés et préconstruits pour remédier à ces problèmes à grande échelle, aidant automatiquement les utilisateurs finaux sans nécessiter d'intervention manuelle. Cela permet de gagner du temps sur les tâches répétitives (comme vider les caches ou redémarrer des services) tout en fournissant une assistance immédiate aux utilisateurs qui en ont besoin.
4. Alertes et seuils personnalisés
Chaque fois que quelque chose ne va pas, votre équipe TI doit le savoir immédiatement. Les outils de support à distance IT peuvent (et devraient) inclure des alertes personnalisées basées sur des facteurs que vous choisissez, tels que l'utilisation des ressources, les services échoués ou d'autres conditions nécessitant une attention immédiate. Cela aide votre équipe TI à définir ses priorités et à traiter les problèmes qui doivent être résolus en premier, afin que les petits problèmes ne deviennent pas de gros problèmes.
5. Outils d'accès et de support à distance
Les équipes de support TI doivent pouvoir se connecter aux appareils des utilisateurs finaux, peu importe où ils se trouvent et que l'agent ou l'utilisateur final soit au bureau ou en déplacement. Accès à distance et les outils de support facilitent cela en permettant aux agents TI de se connecter rapidement aux points de terminaison et de fournir un dépannage en direct, soit en guidant l'utilisateur final via le partage d'écran, soit en contrôlant directement l'appareil.
C'est vital pour les environnements de travail à distance, car cela permet aux agents TI d'assister les utilisateurs distants sur et depuis n'importe quel appareil, même en déplacement. Même les équipes de support réduites peuvent soutenir plus d'utilisateurs avec la facilité et l'efficacité du logiciel de support à distance.
6. Tableau de Bord Centralisé
La gestion à distance TI peut être un défi lorsque vous avez plusieurs points de terminaison à suivre, à moins d'avoir une vue centralisée. Les meilleures solutions de gestion des points de terminaison incluent un tableau de bord centralisé pour que vous puissiez voir et gérer tous les appareils depuis une seule interface, sans avoir besoin de passer d'un outil à l'autre ou de vous connecter à chaque machine. Cela facilite la gestion des points de terminaison distribués, créant un environnement plus efficace.
7. Déploiement léger et faible surcharge
Les solutions de surveillance et gestion à distance (RMM) ont une réputation malheureuse d'être lourdes et complexes. Cela peut poser un défi pour toute entreprise, mais cela met les petites équipes TI ou celles manquant de ressources dans une situation de désavantage significatif. Les meilleurs outils de gestion TI (comme Splashtop AEM) sont légers, conviviaux et faciles à déployer sans nécessiter une surcharge élevée, en faisant des solutions puissantes pour les entreprises et les équipes TI de toutes tailles.
8. Compatibilité multiplateforme
Il n'est pas rare que les entreprises utilisent une variété de systèmes d'exploitation et de plateformes pour leur travail quotidien, surtout lorsque vous prenez en compte l'Internet des objets (IoT) et les politiques de bring-your-own-device (BYOD). Cela a nécessité des outils de Téléassistance avec une compatibilité multiplateforme, capables de gérer des environnements utilisant Windows, macOS, des combinaisons des deux, et plus encore. Une bonne solution de gestion TI à distance est conçue pour fonctionner sur différents systèmes d'exploitation, ce qui est idéal pour les entreprises qui utilisent une large gamme d'appareils.
9. Intégration avec les flux de travail Téléassistance
Le logiciel de gestion à distance TI est un outil puissant en soi, mais il doit s'intégrer aux workflows de téléassistance pour donner le meilleur de lui-même. Cette intégration combine la surveillance, le patching et l'accès à distance en une seule solution, permettant aux équipes TI de rationaliser le support sans avoir à jongler avec plusieurs outils et à passer d'un programme à l'autre.
10. Licence évolutive et rentable
Si vous voulez les meilleurs outils de gestion TI, vous pourriez vous attendre à payer une somme importante, mais les meilleures fonctionnalités ne viennent pas toujours au prix le plus élevé. Splashtop AEM, par exemple, est conçu pour être abordable pour les entreprises de toutes tailles, avec une licence évolutive pour que vous puissiez obtenir les fonctionnalités que vous souhaitez sans payer pour celles dont vous n'avez pas besoin. Cela vous permet également de choisir un modèle de tarification qui évolue avec votre équipe et le nombre d'appareils, afin que vos outils de support TI puissent croître avec votre entreprise.
Pourquoi Splashtop AEM a tout ce dont les équipes TI modernes ont besoin
Quand vous regardez ce qui fait le meilleur logiciel de gestion TI à distance, une solution a tout : Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux). Splashtop AEM possède ces dix fonctionnalités indispensables (et plus encore !) et est conçu avec un accent sur la simplicité, la sécurité et la valeur.
Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent facilement gérer un large réseau de appareils à distance, avec des outils d'automatisation, gestion des correctifs, alertes en temps réel, et plus encore. Cela donne aux leaders TI le pouvoir de gérer tous leurs endpoints sans la complexité des autres solutions RMM.
De plus, Splashtop AEM s'intègre parfaitement avec Splashtop Téléassistance et Splashtop Enterprise. Cela permet aux équipes TI d'accéder facilement, de supporter et de gérer les appareils à distance à travers l'entreprise, y compris l'accès direct aux appareils à distance pour fournir un support technique de n'importe où.
Commencez avec Splashtop AEM
Le bon logiciel de gestion TI à distance peut faire ou défaire la productivité et la sécurité de votre équipe, il est donc important de choisir judicieusement. Vous devez aller au-delà des tableaux de bord tape-à-l'œil et vous assurer de choisir une solution avec les fonctionnalités dont vous avez besoin pour responsabiliser votre équipe TI et résoudre les problèmes de votre entreprise.
Splashtop AEM offre l'automatisation, la visibilité et le contrôle dont les équipes TI de toutes tailles ont besoin pour sécuriser et gérer efficacement leurs points de terminaison. Avec Splashtop AEM, vous pouvez :
Surveillez tous vos points de terminaison depuis un tableau de bord unique.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Informations sur les vulnérabilités basées sur CVE.
Déployez des correctifs pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces sur vos points de terminaison pour traiter automatiquement les vulnérabilités et les problèmes critiques dès qu'ils apparaissent.
Automatiser les tâches routinières avec des actions intelligentes basées sur des scripts.
Personnalisez et appliquez des politiques sur tous vos points de terminaison.
Suivez et gérez l'inventaire matériel et logiciel sur tous les points de terminaison.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Et plus encore !
Il est temps de gérer tous vos points de terminaison avec la rapidité et l'efficacité dont votre entreprise a besoin. Démarrez un essai gratuit aujourd'hui et découvrez comment Splashtop AEM facilite la gestion à distance TI :