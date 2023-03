MSP bénéficie de l'utilisation de Splashtop Remote Support Premium

Le défi

Pendant des années, Midwest PROTECH a cherché une solution offrant des fonctionnalités clés de surveillance, de gestion et d’assistance à distance à un prix économique.

Pour le support à distance, Midwest PROTECH a essayé GoToAssist (devenu RescueAssist), TeamViewer et Instant Housecall ; cependant, l’entreprise a rencontré plusieurs problèmes. Tout d’abord, ces produits dépassaient tous le budget que Midwest PROTECH s’était fixé. Ils manquaient également d’outils pour l’accès non supervisé ou de fonctions de surveillance et de gestion.

Pour obtenir les fonctions de surveillance et de gestion nécessaires, Midwest PROTECH a opté pour des produits RMM, notamment SolarWinds MSP et Kaseya, à utiliser en association avec leurs solutions de support à distance. Mais cela a entraîné des problèmes supplémentaires.

Matthew Buechler, président et conseiller technique principal de Midwest PROTECH, a précisé les difficultés auxquelles il était confronté. « Nous avons utilisé un RMM pendant des années avec SolarWinds MSP, puis avec Kaseya plus récemment. Nous les avons trouvés plus chers et trop compliqués pour nos besoins. »

Buechler a également mentionné que les outils RMM qu'il utilisait n'étaient pas conviviaux et comprenaient plus de difficultés pour lui.

Midwest PROTECH a commencé à utiliser Splashtop Remote Support Plus pour un accès à distance sans surveillance à ses 1 000 terminaux gérés.

La solution

Après avoir utilisé Splashtop Remote Support Plus, Midwest PROTECH a décidé de passer à Remote Support Premium. M. Buechler raconte : « Nous ne savions même pas que Splashtop offrait une solution RMM (Remote Support Premium) ; j’ai été impressionné par Splashtop dès le début, alors nous avons tout sauté dessus. »

Splashtop Remote Support Premium est conçu pour les MSP et les informaticiens qui cherchent une solution offrant des fonctions de gestion et de contrôle des ordinateurs en plus de l’accès à distance. Il comprend toutes les fonctionnalités de Remote Support Plus, avec plusieurs options de surveillance et de gestion supplémentaires proposées par la plupart des solutions RMM.

« La solution RMM de Splashtop nous apporte l’essentiel de ce dont nous avons besoin, explique M. Buechler. Les fonctionnalités telles que les alertes sur les journaux d’événements, les alertes d’utilisation du CPU/de la mémoire et les alertes d’installation/désinstallation de logiciels sont importantes pour nous. »

Splashtop Remote Support Premium donne aux MSP comme Midwest PROTECH une grande variété d'outils pour surveiller facilement leurs terminaux gérés. Les fonctionnalités comprennent:

Alertes configurables : configurez des alertes personnalisées pour surveiller l’utilisation du processeur, l’utilisation de la mémoire, l’espace disque, la connexion/déconnexion de l’ordinateur, l’installation/désinstallation de logiciels, l’état de la stratégie de mise à jour Windows ainsi que les mises à jour système disponibles.

Consulter les journaux d’événements : accédez rapidement aux journaux d’événements d’un ordinateur sans avoir besoin de vous connecter à distance à l’appareil.

Commande à distance : envoyez des commandes au terminal d’un ordinateur Windows ou Mac distant en arrière-plan.

Inventaire du système : vérifiez et prenez des captures d’écran de l’inventaire du système (notamment les informations sur le système, le matériel et les logiciels), consultez les journaux des modifications et comparez les captures d’écran pour identifier les changements.

Gestion des mises à jour Windows : consultez la stratégie de mise à jour d’un ordinateur distant, l’historique des mises à jour, recherchez les mises à jour Windows disponibles et planifiez leur installation.

Alertes relatives aux événements Windows : surveillez les journaux d’événements Windows en définissant des alertes lorsque les critères correspondent aux déclencheurs que vous avez définis.

Actions planifiées : créez, planifiez, surveillez et exécutez des actions de redémarrage du système et de mise à jour Windows sur des ordinateurs distants.

Sécurité des terminaux : consultez l’état de sécurité des terminaux pour les ordinateurs Windows exécutant Bitdefender, Windows Defender et Kaspersky.

M. Buechler a également obtenu toutes les fonctions d’assistance à distance dont il disposait à l’origine dans Remote Support Plus, notamment l’accès à distance à tout moment et sans surveillance aux ordinateurs gérés, l’assistance sous surveillance ou à la demande, le transfert de fichiers, le chat, l’enregistrement des sessions, etc.

Grâce à la fonction d'assistance à distance, Midwest PROTECH est en mesure de fournir une assistance à un nombre illimité d'appareils (y compris ceux qui ne sont pas gérés par leur compte) pour aider les clients en cas de panne ou de réparation.

Les résultats

Il n'a pas fallu longtemps à Buechler pour mettre en place Midwest PROTECH avec Splashtop Remote Support Premium, contrairement à son expérience avec d'autres outils RMM. Buechler a déclaré: "Le gros problème avec Kaseya était que j'avais besoin d'un technicien certifié pour simplement apporter des modifications au système complexe. Splashtop [Remote Support Premium] est très intuitif et facile à apprendre."

Dès qu'il a commencé à utiliser Splashtop Remote Support Premium, il en a immédiatement vu les avantages.

« "Jusqu’à présent, Splashtop a été un produit très stable, prévisible et suffisamment rapide dans la plupart des environnements, nous sommes très satisfaits, commente M. Buechler. Remote Support Premium nous donne l’avantage de pouvoir fournir des services plus rapidement à des coûts réduits et nous permet de fournir une assistance à nos clients habituels ainsi qu’aux nouveaux. Il en résulte de bien meilleurs flux de trésorerie et une baisse du prix de notre produit RMM par terminal. Cela nous donne un avantage concurrentiel face aux autres entreprises. »

En plus de garantir le bon déroulement des opérations quotidiennes de Midwest PROTECH, les fonctions de surveillance de Splashtop Remote Support Premium aident Buechler à traiter de manière proactive les problèmes critiques avant qu'ils ne se produisent.

Détaillant une situation passée, M. Buechler a expliqué : "Nous avons eu plusieurs machines qui ont été sauvées d'une panne totale de disque dur grâce aux alertes de disque dur du journal des événements que nous avons mises en place. Nous avons créé un profil d'alerte qui recherche les erreurs de disque dur dans les journaux d'événements et nous avertit lorsqu'elles sont présentes. Plusieurs postes de travail et serveurs nous ont signalé des erreurs. Nous avons pu cloner ces machines sur de nouveaux disques durs avant que le matériel ne tombe en panne. C'est l'offre principale qui enthousiasme les clients pour l'abonnement RMM."

Pour conclure, M. Buechler a expliqué comment Midwest PROTECH a pu élargir son offre de services aux clients et augmenter ses revenus en revendant l’accès à distance. « La disponibilité de l’accès à distance pour nos clients est un argument de vente considérable, nous avons plus de 20 clients qui utilisent Splashtop pour accéder à leurs systèmes à distance », explique-t-il.

