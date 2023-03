Abandon du forfait LogMeIn Central Basic

Depuis décembre 2018, LogMeIn Central Basic n’existe plus. Le prix de départ du nouveau forfait de base LogMeIn Central est près de 40 % plus cher que l’ancien. Ne payez pas plus cher, bénéficiez des mêmes fonctionnalités essentielles et économisez jusqu’à 50 % ou plus en choisissant Splashtop.

Si vous vous demandez ce qu’il est advenu de LogMeIn Central Basic, vous n’êtes pas seul. LogMeIn vient d’abandonner ses anciens forfaits Central en faveur d’un « forfait de base » avec des modules complémentaires optionnels proposés séparément. Le nouveau forfait de base commence à €840 /an, alors que l’ancien forfait de base commençait à 599 $/an. Cela représente une augmentation de près de 40 %.

Alternatives : Comparaison des caractéristiques et des coûts

Si tu veux obtenir les mêmes fonctions que l'ancien forfait de base, tu dois obtenir le nouveau forfait de base. Tu peux passer au plan de base de LogMeIn Central et payer plus cher, ou tu peux choisir Splashtop Remote Support qui a toutes les mêmes fonctions de pointe et coûte 40 à 80 % moins cher que LogMeIn.

Avec Splashtop, vous pourriez économiser des milliers de dollars par an. Voici un aperçu de ce que vous paieriez annuellement pour le plan de base LogMeIn Central comparé à Splashtop Remote Support :

Quel que soit le nombre d’ordinateurs que vous devez gérer, Splashtop Remote Support vous offre le meilleur rapport qualité-prix. Consultez notre comparaison des tarifs de Splashtop et de LogMeIn Central, et découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les utilisateurs de Splashtop Remote Support bénéficient des mêmes fonctionnalités essentielles que celles du nouveau forfait de base de LogMeIn Central. Voici une liste de quelques-unes des caractéristiques de Splashtop Remote Support :

Accès à distance sans surveillance

Aucune installation n'a fait l'objet d'un accès (ad hoc)

Nombre de techniciens illimité

Nombre illimité de sessions simultanées

Prise en charge de Windows, Mac, iOS et Android

Transfert de fichiers

Chat (en et hors session)

Impression à distance

Soutien multi-moniteur

Réveil à distance

Redémarrage à distance

Écran vierge

Partager le bureau d'un technicien

Audio

Deux techniciens peuvent se connecter à distance à la même machine

Enregistrement

Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs

Autorisations de groupe

Gestion des utilisateurs

Cryptage AES 256 bits

Authentification des dispositifs

Alertes configurables

Accès à distance Android sans surveillance

Invite de commande à distance

Gestion des mises à jour de Windows

Actions 1-to-Many

et bien d'autres encore..

Avec un accès à distance rapide, une interface facile à utiliser, des fonctionnalités de pointe et un meilleur prix, Splashtop Remote Support est la solution idéale pour les abonnés actuels de LogMeIn Central Basic. Ne payez pas plus cher pour le plan de base, économisez votre budget et obtenez tout ce dont vous avez besoin avec Splashtop.

Tu peux essayer gratuitement Splashtop Remote Support avec notre essai gratuit de 14 jours. Pas de carte de crédit ni d'engagement requis. Clique sur le bouton ci-dessous pour commencer.

En tant que petit prestataire de services informatiques, je me concentre sur les besoins de mes clients. Et cela inclut la possibilité de fournir une réponse instantanée à distance si je ne peux pas être sur place. Comme beaucoup d'autres professionnels de l'informatique, j'ai été pris au dépourvu par la bombe sur les prix de LogMeIn, qui m'a laissé, ainsi que mes clients, dans l'embarras pour trouver une alternative à cette solution, désormais hors de prix. Après m'être débrouillée provisoirement avec les solutions gratuites d'autres produits, je suis enfin rentrée chez moi avec Splashtop. En plus d'être facilement déployé et mis à l'échelle, Splashtop m'offre d'excellentes performances, même sur des connexions sommaires. Je dormirai mieux la nuit en sachant que je serai en mesure d'offrir un excellent soutien à mes clients le jour suivant ! -Micah Barham, Barham Technologies

