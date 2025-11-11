Abandon du forfait LogMeIn Central Basic

Depuis décembre 2018, LogMeIn Central Basic n’existe plus. Le prix de départ du nouveau forfait de base LogMeIn Central est près de 40 % plus cher que l’ancien. Ne payez pas plus cher, bénéficiez des mêmes fonctionnalités essentielles et économisez jusqu’à 50 % ou plus en choisissant Splashtop.
Pourquoi LogMeIn Central Basic a été abandonné : à quoi s'attendre avec les nouveaux plans tarifaires ?
Si vous vous demandez ce qu’il est advenu de LogMeIn Central Basic, vous n’êtes pas seul. LogMeIn vient d’abandonner ses anciens forfaits Central en faveur d’un « forfait de base » avec des modules complémentaires optionnels proposés séparément. Le nouveau forfait de base commence à 1 116 CA$ /an, alors que l’ancien forfait de base commençait à 599 $/an. Cela représente une augmentation de près de 40 %.
Riche en fonctionnalités et rentable : pourquoi Splashtop dépasse LogMeIn Central
Si tu veux obtenir les mêmes fonctions que l'ancien forfait de base, tu dois obtenir le nouveau forfait de base. Tu peux passer au plan de base de LogMeIn Central et payer plus cher, ou tu peux choisir Splashtop Remote Support qui a toutes les mêmes fonctions de pointe et coûte 40 à 80 % moins cher que LogMeIn.
Avec Splashtop, vous pourriez économiser des milliers de dollars par an. Voici un aperçu de ce que vous paieriez annuellement pour le plan de base LogMeIn Central comparé à Splashtop Remote Support :
Quel que soit le nombre d’ordinateurs que vous devez gérer, Splashtop Remote Support vous offre le meilleur rapport qualité-prix. Consultez notre comparaison des tarifs de Splashtop et de LogMeIn Central, et découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les utilisateurs de Splashtop Remote Support bénéficient des mêmes fonctionnalités essentielles que celles du nouveau forfait de base de LogMeIn Central. Voici une liste de quelques-unes des caractéristiques de Splashtop Remote Support :
Accès à distance sans surveillance
Aucune installation n'a fait l'objet d'un accès (ad hoc)
Nombre de techniciens illimité
Nombre illimité de sessions simultanées
Prise en charge de Windows, Mac, iOS et Android
Transfert de fichiers
Chat (en et hors session)
Impression à distance
Soutien multi-moniteur
Réveil à distance
Redémarrage à distance
Écran vierge
Partager le bureau d'un technicien
Audio
Deux techniciens peuvent se connecter à distance à la même machine
Enregistrement
Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs
Autorisations de groupe
Gestion des utilisateurs
Cryptage AES 256 bits
Authentification des dispositifs
Alertes configurables
Accès à distance Android sans surveillance
Invite de commande à distance
Gestion des mises à jour de Windows
Scripts et Tâches
et bien d'autres encore..
Avec accès à distance rapide, une interface facile à utiliser, des fonctionnalités de pointe, et un meilleur prix, Splashtop Téléassistance est la solution idéale pour les abonnés actuels de LogMeIn Central Basic. Ne payez pas plus pour le Plan de Base, économisez votre budget et obtenez tout ce dont vous avez besoin avec Splashtop.
Ne laissez pas LogMeIn vider votre budget : économisez plus avec Splashtop !
Tu peux essayer gratuitement Splashtop Remote Support avec notre essai gratuit de 7 jours. Pas de carte de crédit ni d'engagement requis. Clique sur le bouton ci-dessous pour commencer.
En tant que petit prestataire de services informatiques, je me concentre sur les besoins de mes clients. Et cela inclut la possibilité de fournir une réponse instantanée à distance si je ne peux pas être sur place. Comme beaucoup d'autres professionnels de l'informatique, j'ai été pris au dépourvu par la bombe sur les prix de LogMeIn, qui m'a laissé, ainsi que mes clients, dans l'embarras pour trouver une alternative à cette solution, désormais hors de prix. Après m'être débrouillée provisoirement avec les solutions gratuites d'autres produits, je suis enfin rentrée chez moi avec Splashtop.
En plus d'être facilement déployé et mis à l'échelle, Splashtop m'offre d'excellentes performances, même sur des connexions sommaires. Je dormirai mieux la nuit en sachant que je serai en mesure d'offrir un excellent soutien à mes clients le jour suivant !
-Micah Barham, Barham Technologies
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