Le remplacement de la centrale LogMeIn

Plus simple. Plus rapide. Plus puissant. Splashtop Remote Support est l’alternative fiable et hautement sécurisée que les utilisateurs de LogMeIn Central attendaient. Avec son prix avantageux, Splashtop Remote Support est devenu la solution incontournable du marché.

L'ancien

Des milliers d’entreprises et de MSP passent à Splashtop Remote Support pour des raisons évidentes. LogMeIn augmente ses tarifs année après année. Ils forcent les utilisateurs à passer à des nouveaux forfaits coûteux avec peu ou pas de préavis ou de temps pour s’adapter. Ces derniers sont constamment confrontés au choix frustrant entre une montée en gamme ou une interruption de leur assistance client.

Le nouveau

En réponse aux préoccupations des utilisateurs de LogMeIn, Splashtop a développé Splashtop Remote Support comme alternative à LogMeIn Central. Il y a environ trois ans, lorsque LogMeIn a abandonné son offre freemium et remplacé son business model LMI Central, les MSP, les informaticiens et les fournisseurs de services du monde entier ont submergé Splashtop de demandes basées sur leurs cas d’utilisation spécifiques.

Splashtop a pris ces demandes à cœur et a entrepris de développer la solution d’accès et d’assistance à distance la plus performante à ce jour, Splashtop Remote Support - la meilleure alternative à LogMeIn Central.

Caractéristiques et capacités

Splashtop Remote Support est solide, sûr, fiable et facile à utiliser. Il fournit une page de console d'administration centralisée où les administrateurs peuvent gérer tous leurs ordinateurs de point de terminaison. Voici quelques fonctionnalités mises en avant :

Transfert de fichiers

Impression à distance

Réveil à distance

Redémarrage à distance

Chat

Multi-to-Multi Moniteur

Mises à jour Windows

Journaux d'événements

Intégration de l'antivirus

Soutien assisté

Groupement

Gestion des utilisateurs

Déploiement facile

Accès de tout appareil

Alertes configurables

Inventaire des systèmes

Commande à distance

Splashtop vous permettra également d’économiser des centaines, voire des milliers d’euros chaque année sur votre abonnement par rapport à LogMeIn. Consultez notre comparaison des tarifs de LogMeIn Central pour en avoir le cœur net !

Une sécurité robuste

Toutes les sessions à distance SRS sont protégées par TLS et un cryptage AES 256 bits. Toutes les connexions, les transferts de fichiers et les événements de gestion sont enregistrés. L'accès à distance est en outre protégé par l'authentification du dispositif, la vérification en deux étapes et plusieurs options de mot de passe de deuxième niveau. Splashtop permet également de prendre en charge la conformité avec la loi HIPAA.

Soutien assisté

Splashtop propose également Splashtop SOS pour les services informatiques, les centres d’assistance et les techniciens de support qui souhaitent fournir une assistance sous surveillance à des ordinateurs non gérés. Vous pouvez ajouter des licences SOS à votre compte Splashtop Remote Support. Visitez www.splashtop.com/sos pour en savoir plus.

Faire le changement

Compte tenu des changements de business model de LogMeIn, le produit Remote Support de Splashtop fait le bonheur de nombreux professionnels et les libère, en particulier les utilisateurs de LogMeIn Central. Si vous travaillez actuellement avec LogMeIn Central, essayez gratuitement Splashtop Remote Support pour comprendre pourquoi tant de gens ont changé de solution et n’ont jamais regardé en arrière !

