Le remplacement de la centrale LogMeIn

Plus simple. Plus rapide. Plus puissant. Splashtop Remote Support est l’alternative fiable et hautement sécurisée que les utilisateurs de LogMeIn Central attendaient. Avec son prix avantageux, Splashtop Remote Support est devenu la solution incontournable du marché.
Augmentation des prix de LogMeIn : les entreprises à la recherche d’alternatives économiques
Des milliers d’entreprises et de MSP passent à Splashtop Remote Support pour des raisons évidentes. LogMeIn augmente ses tarifs année après année. Ils forcent les utilisateurs à passer à des nouveaux forfaits coûteux avec peu ou pas de préavis ou de temps pour s’adapter. Ces derniers sont constamment confrontés au choix frustrant entre une montée en gamme ou une interruption de leur assistance client.
Splashtop, quant à lui, offre une solution plus abordable et fiable, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une alternative LogMeIn sans compromettre les performances.
Splashtop Remote Support : une alternative plus intelligente et plus économique à LogMeIn Central
En réponse aux préoccupations des utilisateurs de LogMeIn, Splashtop a développé Splashtop Remote Support comme alternative à LogMeIn Central. Il y a environ trois ans, lorsque LogMeIn a abandonné son offre freemium et remplacé son business model LMI Central, les MSP, les informaticiens et les fournisseurs de services du monde entier ont submergé Splashtop de demandes basées sur leurs cas d’utilisation spécifiques.
Splashtop a pris ces demandes à cœur et a entrepris de développer la solution d’accès et d’assistance à distance la plus performante à ce jour, Splashtop Remote Support - la meilleure alternative à LogMeIn Central.
Comment les fonctionnalités et capacités de Splashtop améliorent la téléassistance
Splashtop Remote Support est solide, sécurisé, fiable et facile à utiliser. Lorsque l’on compare Splashtop et LogMeIn, plusieurs fonctionnalités exceptionnelles donnent à Splashtop un avantage concurrentiel. Voici quelques fonctionnalités phares :
Transfert de fichiers
Impression à distance
Réveil à distance
Redémarrage à distance
Chat
Mises à jour Windows
Journaux d'événements
Intégration de l'antivirus
Soutien assisté
Groupement
Gestion des utilisateurs
Déploiement facile
Accès de tout appareil
Alertes configurables
Inventaire des systèmes
Commande à distance
Splashtop vous permettra également d’économiser des centaines, voire des milliers d’euros chaque année sur votre abonnement par rapport à LogMeIn. Consultez notre comparaison des tarifs de LogMeIn Central pour en avoir le cœur net !
Une sécurité robuste
Toutes les sessions à distance SRS sont protégées par TLS et un chiffrement AES 256 bits. Toutes les connexions, tous les transferts de fichiers et tous les événements de gestion sont consignés. L’accès à distance est en outre protégé par l’authentification des appareils, la vérification en deux étapes et plusieurs options de mot de passe de deuxième niveau. Splashtop aide également à garantir la conformité HIPAA.
Soutien assisté
Splashtop propose également l’assistance sous surveillance aux ordinateurs non gérés pour les services informatiques, les centres d’assistance et les techniciens de support.
Passez de LogMeIn Central à Splashtop Remote Support
Compte tenu des changements de business model de LogMeIn, le produit Remote Support de Splashtop fait le bonheur de nombreux professionnels et les libère, en particulier les utilisateurs de LogMeIn Central. Si vous travaillez actuellement avec LogMeIn Central, essayez gratuitement Splashtop Remote Support pour comprendre pourquoi tant de gens ont changé de solution et n’ont jamais regardé en arrière !