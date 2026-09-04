Lorsque les équipes IT doivent installer des logiciels sur des appareils à distance, cela peut vite devenir compliqué. Elles doivent se connecter à chaque appareil, lancer les installateurs et traiter manuellement les invites, ce qui peut prendre du temps et être inefficace.
Place aux installations silencieuses. Les installations silencieuses permettent à un logiciel de s’exécuter sans nécessiter d’interaction de l’utilisateur, ce qui les rend rapides et faciles à déployer sur des appareils distants.
Cependant, une installation silencieuse réussie ne se limite pas à l’envoi d’un installateur sur un autre appareil. Les équipes IT ont besoin des bons paramètres d’installation et des autorisations nécessaires, ainsi que d’un moyen d’exécuter l’installation à distance et d’en confirmer la réussite.
Dans cette optique, voyons comment fonctionne l’installation silencieuse, les approches courantes pour installer des logiciels sur des appareils distants, et comment la gestion centralisée des terminaux peut rendre le processus fluide et efficace.
Qu’est-ce qu’une installation silencieuse de logiciel ?
L’installation silencieuse consiste à installer une application sur un appareil sans utiliser l’assistant d’installation habituel ni nécessiter d’intervention de l’utilisateur, afin que l’installation puisse se terminer sans interrompre le travail de l’utilisateur.
L’installation silencieuse et l’installation à distance ne sont pas la même chose, mais elles sont souvent utilisées ensemble. Avec une installation à distance, un autre appareil ou une plateforme de gestion des terminaux lance et gère l’installation, tandis qu’une installation silencieuse s’exécute sans invites interactives.
Vous pouvez combiner les deux approches pour une installation silencieuse à distance, où un administrateur ou un outil de gestion lance l'installation à distance, et le programme d'installation s'exécute sur l'appareil cible sans nécessiter d'interaction de l'utilisateur.
Les installations silencieuses à distance peuvent servir à plusieurs fins, comme déployer des applications métier standard sur de nouveaux appareils, installer des logiciels de sécurité sur des terminaux distribués, ou installer des logiciels en dehors des heures de travail normales. Cela permet de maintenir les appareils à jour sans devoir mettre chacun d’eux à jour manuellement ni interrompre les employés.
De quoi avez-vous besoin pour installer silencieusement un logiciel à distance ?
L’installation silencieuse de logiciels peut nécessiter plusieurs étapes, surtout lorsque vous l’effectuez à distance sur plusieurs appareils. Avant de commencer l’installation, quelques prérequis sont nécessaires, notamment :
Autorisations administratives : Assurez-vous que le compte ou l’outil de gestion que vous utilisez pour l’installation dispose des autorisations requises sur l’appareil de destination.
Accès à l’ordinateur distant : L’appareil distant doit être accessible via l’outil de gestion à distance ou déjà géré via un agent de terminal.
Le package d’installation : vous ne pouvez pas installer de logiciel sans le package d’installation. Il peut s’agir d’un MSI, EXE, PKG ou d’un autre format d’installation pris en charge.
Paramètres d’installation silencieuse : Assurez-vous que le programme d’installation prend en charge l’exécution sans surveillance et identifiez les bons commutateurs de ligne de commande.
Une méthode de déploiement : vous aurez besoin d’un moyen de déployer le logiciel, par exemple via PowerShell, des utilitaires d’exécution à distance, des outils de déploiement logiciel ou un logiciel de gestion des terminaux.
Une méthode de vérification : une fois le logiciel correctement installé, l’équipe IT doit pouvoir le vérifier, plutôt que de supposer que l’exécution équivaut à une réussite.
Gardez à l’esprit que les paramètres d’installation silencieuse varient selon l’installateur. Vérifiez-les et validez-les donc avant des déploiements plus larges.
Comment fonctionnent les commandes d’installation silencieuse
Il existe plusieurs façons d’installer un logiciel en mode silencieux. Les programmes d’installation que vous utilisez peuvent accepter des paramètres de ligne de commande qui contrôlent le comportement de l’installation, y compris l’affichage ou non d’invites. Selon le type de programme d’installation, vous pouvez donc envoyer des commandes pour installer un logiciel sans perturber les utilisateurs.
Programmes d’installation MSI
Les packages Windows Installer utilisent généralement des paramètres msiexec standardisés. Par conséquent, vous pouvez ajouter un paramètre silencieux (/quiet ou /qn) pour exécuter le programme d’installation sans interface utilisateur ni invites. Cependant, selon l’application, vous devrez peut-être ajouter des paramètres supplémentaires.
Programmes d'installation EXE
Les installateurs EXE ne suivent pas de norme universelle d’installation silencieuse. Ils utilisent plutôt différentes commandes, comme /silent, /quiet ou /S. Vous ne devez pas supposer que l’une ou l’autre fonctionnera avec une application donnée ; consultez plutôt la documentation de déploiement du fournisseur du logiciel ou l’aide de l’installateur pour déterminer laquelle vous devez utiliser.
Programmes d'installation macOS
Sur les appareils macOS, les logiciels peuvent utiliser des installateurs PKG, des scripts, des images disque ou des mécanismes de déploiement propres à l’application. Les fichiers PKG peuvent généralement être installés en ligne de commande à l’aide de l’utilitaire installer, tandis que les applications basées sur des DMG peuvent nécessiter le montage de l’image disque, puis le déploiement du package ou de l’application qu’elle contient. Le processus exact de déploiement silencieux dépend de la façon dont l’éditeur du logiciel conditionne l’application.
Comment installer un logiciel en mode silencieux sur un ordinateur à distance
Lorsque vous souhaitez installer silencieusement un logiciel sur un appareil à distance, le processus devient un peu plus compliqué. Cependant, cela peut être géré en quelques étapes :
1. Obtenir l’installateur
Tout d’abord, assurez-vous d’utiliser un installateur fiable provenant directement de l’éditeur du logiciel ou d’une autre source approuvée. Vous aurez également besoin d’informations clés sur l’installateur et le logiciel, notamment le format de l’installateur, la version de l’application, les exigences d’architecture et les éventuelles dépendances. Cela vous aidera à orienter vos décisions tout au long de l’installation.
2. Identifiez les paramètres corrects d'installation silencieuse
Différents programmes d’installation utilisent différents paramètres d’installation silencieuse. Vous devrez donc vérifier qu’il prend en charge l’exécution silencieuse et connaître ses exigences. Assurez-vous de consulter la documentation de déploiement du fournisseur, d’exécuter les commandes d’aide du programme d’installation (lorsque prises en charge) et de vérifier les recommandations de déploiement.
3. Testez la commande d'installation
Avant de tenter d’installer silencieusement un logiciel sur l’ensemble de vos appareils, testez d’abord la commande sur un seul appareil ou un petit groupe. Ce test doit confirmer que le programme d’installation se termine sans invites, installe la bonne version de l’application, applique les options requises et renvoie le résultat attendu.
4. Sélectionnez la méthode d’exécution à distance
Une fois que vous avez confirmé que les installations silencieuses fonctionnent correctement, vous avez besoin d'un moyen d'exécuter la commande sur le ou les ordinateurs de destination. Selon votre système d'exploitation, votre environnement de gestion et vos exigences de déploiement, vous pouvez utiliser PowerShell ou d'autres scripts d'administration, des utilitaires d'exécution à distance ou un outil de gestion des terminaux.
5. Exécutez l’installation sur l’ordinateur distant
À ce stade, vous pouvez exécuter l’installation sur des appareils distants. Notez que l’installation s’exécutera avec les identifiants ou dans le contexte de gestion utilisés par la méthode de déploiement, mais si elle est correctement configurée, elle s’exécutera sans que l’utilisateur final ait besoin d’interagir avec elle.
6. Vérifiez que le logiciel s’est installé correctement
Une fois la commande à distance terminée, vous devrez tout de même vérifier que le logiciel s’est correctement installé, surtout si vous gérez plusieurs ordinateurs. Recherchez les journaux d’erreurs ou d’exécution, l’état du déploiement ou la version de l’application installée afin de vérifier que tout a fonctionné comme prévu.
Méthodes courantes pour installer un logiciel à distance
Bien que plusieurs outils permettent l’installation logicielle à distance, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière ni sur tous les appareils. Il est important de comprendre les différentes options à votre disposition afin d’utiliser les outils les mieux adaptés à vos terminaux et à vos besoins IT.
PowerShell et outils en ligne de commande
Avec PowerShell et des outils en ligne de commande, les administrateurs peuvent exécuter des programmes d’installation à distance sur des appareils Windows à l’aide de scripts et de fonctionnalités d’administration. C’est un outil flexible que les administrateurs expérimentés trouvent utile, et il est particulièrement efficace pour les déploiements personnalisés ou les installations à distance ponctuelles.
Cependant, cela nécessite également des connaissances en scripting, donc tout le monde ne pourra pas l’utiliser. Les utilisateurs doivent également configurer leurs fonctionnalités de connexion à distance et d’authentification pour autoriser PowerShell, et le suivi de la réussite sur plusieurs appareils nécessitera des scripts ou des outils supplémentaires.
Logiciel d'accès à distance
Avec un logiciel d'accès à distance et de support, tel que Splashtop Remote Support, les administrateurs peuvent se connecter aux ordinateurs depuis n'importe où et exécuter manuellement une installation silencieuse. Il s’agit d’un outil puissant pour assister les utilisateurs finaux à distance, qui peut réduire le besoin d’interaction de l�’utilisateur, ce qui le rend utile pour le dépannage et les déploiements isolés.
L’accès à distance exige que les techniciens travaillent individuellement avec les appareils connectés. S’il est donc idéal pour des terminaux uniques, il est moins efficace pour les applications qui doivent être installées sur plusieurs appareils. Pour cela, nous pouvons aller encore plus loin avec la gestion des terminaux.
Outils de déploiement logiciel et de gestion des terminaux
Avec des outils centralisés de gestion des terminaux, les équipes IT peuvent envoyer des commandes d'installation à plusieurs appareils gérés sans avoir à lancer des sessions individuelles. Cela leur permet de sélectionner plusieurs terminaux, d'exécuter des déploiements en arrière-plan, de planifier des actions, de réutiliser des commandes de déploiement standardisées et de surveiller les appareils pour s'assurer que le logiciel est correctement installé.
Qu’est-ce qui complique le déploiement silencieux de logiciels à distance à grande échelle ?
Plus vous avez de terminaux à gérer, plus il devient difficile d’y déployer des logiciels. S’il est relativement simple d’exécuter une commande silencieuse sur une seule machine, maintenir un processus de déploiement cohérent sur plusieurs machines peut s’avérer plus complexe.
Cette difficulté s’explique par plusieurs facteurs, notamment :
Ordinateurs hors ligne : Les appareils qui sont hors ligne lorsqu'un déploiement est exécuté peuvent ne pas recevoir l'installation avant d'être de nouveau disponibles, selon la manière dont l'outil de déploiement gère les nouvelles tentatives et les terminaux hors ligne.
Différentes versions logicielles : Il est possible que différents appareils aient déjà des versions ou des configurations différentes installées, ce qui complique la mise en place d’installations ou de mises à jour cohérentes sur l’ensemble des appareils.
Incohérences entre les programmes d’installation : Les différentes applications peuvent avoir des paramètres et une logique d’installation différents, donc l’utilisation de plusieurs programmes d’installation peut entraîner des résultats incohérents ou des problèmes inattendus.
Autorisations et identifiants : L'exécution à distance peut échouer lorsque les autorisations sont incomplètes ou mal configurées. Ainsi, si un appareil est oublié ou que ses autorisations ne sont pas correctement établies, les installations peuvent devenir plus difficiles.
Visibilité limitée sur le déploiement : Les scripts et les méthodes de base d'exécution à distance peuvent ne pas fournir suffisamment d'informations pour confirmer si l'installation a réussi, ce qui peut entraîner des échecs non détectés.
Effort administratif répétitif : l’IT peut devoir gérer manuellement les commandes, les listes d’appareils, les scripts et les résultats d’exécution, ce qui augmente la charge de travail et crée des inefficacités.
Perturbation des utilisateurs : Bien que les installations silencieuses visent à exécuter les logiciels sans interrompre les utilisateurs, des programmes d’installation mal configurés peuvent afficher des invites de manière inattendue ou nécessiter des redémarrages en plein travail.
Même si ces difficultés peuvent compliquer les installations silencieuses, il est possible d’y répondre et de les surmonter. À mesure que les environnements se développent, le déploiement standardisé, une visibilité adaptée et les outils d’automatisation deviennent de plus en plus importants, car ils contribuent à rationaliser et à g�érer de manière cohérente les installations sur les appareils.
Comment Splashtop AEM simplifie le déploiement de logiciels à distance
Lorsqu’un logiciel doit être installé sur plusieurs appareils distribués, la gestion centralisée des terminaux peut faciliter la standardisation, l’automatisation et le suivi du processus. Splashtop AEM (gestion autonome des terminaux) aide les équipes IT à gérer et automatiser des actions sur des terminaux distants sans avoir à se connecter manuellement à chaque ordinateur.
Avec Splashtop AEM, vous pouvez :
Déployez des logiciels sur plusieurs terminaux distants
Les Scripts & Tasks de Splashtop AEM permettent aux équipes IT d’exécuter des actions de déploiement sur les endpoints gérés sélectionnés, au lieu de répéter la même tâche appareil par appareil. Pour les workflows de déploiement pris en charge, les administrateurs peuvent fournir le programme d’installation requis et les paramètres d’installation silencieuse, cibler les ordinateurs appropriés, puis exécuter ou planifier l’action sans ouvrir de sessions de bureau à distance individuelles.
Exécutez des scripts et des tâches sans interrompre les utilisateurs
Avec Splashtop AEM, les scripts et les tâches peuvent s’exécuter en arrière-plan, afin que les administrateurs puissent effectuer la maintenance, mettre à jour les applications et installer des logiciels sans perturber le travail de l’utilisateur final. Le résultat ? Moins de travail manuel et une exécution plus cohérente sur l’ensemble des appareils.
Utilisez la visibilité logicielle pour comprendre l’environnement
L’inventaire logiciel de Splashtop AEM aide les agents IT et les administrateurs à savoir quelles applications sont installées sur les appareils g�érés et quelles versions sont utilisées. Il devient ainsi plus facile d’identifier les appareils sur lesquels une application manque, de vérifier quelles versions sont installées et de cibler les déploiements plus précisément au lieu d’envoyer le même logiciel à tous les endpoints.
Combinez le déploiement de logiciels avec une gestion plus large des terminaux
Le déploiement logiciel est un élément clé de la gestion des terminaux, mais ce n’est qu’une partie d’un ensemble plus vaste. Un bon processus de gestion des terminaux inclut le déploiement de correctifs, la surveillance, les scripts, la remédiation et le support à distance afin de prendre en charge efficacement les appareils sur le réseau de l’entreprise.
Splashtop AEM intègre le déploiement de logiciels dans le même flux de travail que la gestion des correctifs, l’inventaire logiciel, la surveillance, le scripting et la remédiation. Les équipes IT disposent ainsi de davantage de contexte sur les terminaux qu’elles gèrent, et les tâches de déploiement répétables sont plus faciles à standardiser dans des environnements distribués.
Quand faut-il utiliser l’installation à distance silencieuse ?
L’installation silencieuse à distance n’est pas toujours nécessaire, mais il existe de nombreux cas où elle peut être bénéfique. Le déploiement silencieux est particulièrement utile lorsque des logiciels doivent être installés avec un minimum d’interruptions, en particulier sur plusieurs appareils ; combiné à l’installation à distance, il permet aux équipes IT de gérer des ordinateurs où qu’elles soient.
Par exemple, l’installation silencieuse à distance peut être utile lorsque les équipes IT sont amenées à :
Déployer des applications standard sur les ordinateurs des employés.
Installer des logiciels sur des ordinateurs dans des environnements de travail à distance ou hybrides.
Déployer de nouvelles applications sur plusieurs terminaux.
Effectuer la maintenance ou les mises à jour en dehors des heures de bureau.
Déploiement d’applications sur des appareils où les droits d’installation des utilisateurs finaux sont restreints.
Standardiser les versions logicielles sur plusieurs appareils gérés.
Automatiser les workflows récurrents de déploiement logiciel.
Bonnes pratiques pour une installation logicielle à distance fiable
Alors, comment installer silencieusement des logiciels de façon fiable sur des appareils à distance ? Voici quelques bonnes pratiques à suivre pour favoriser des déploiements efficaces, cohérents et fiables, notamment :
Utilisez des packages d’installation fiables capables de déployer des logiciels en toute fiabilité.
Confirmez les paramètres silencieux pris en charge par le fournisseur pour vous assurer qu’ils peuvent s’exécuter en mode silencieux.
Testez les commandes avant un déploiement à grande échelle afin d’identifier d’éventuels problèmes avant qu’ils ne se généralisent.
Commencez par un groupe limité d’appareils lors du déploiement d’un logiciel peu familier, puis étendez le déploiement à des groupes plus larges une fois la solution validée.
Confirmez les prérequis et les dépendances à l'avance.
Suivez les résultats d’installation et les échecs afin de pouvoir corriger les installations ayant échoué.
Tenez compte des appareils temporairement hors ligne afin de pouvoir les traiter une fois qu’ils seront de nouveau en ligne.
Gardez de la visibilité sur les logiciels installés et leurs versions pour vous assurer que tout est à jour.
Standardisez les déploiements répétables au lieu de recréer des commandes pour chaque installation.
Rendez le déploiement silencieux de logiciels à distance reproductible avec Splashtop AEM
L’installation silencieuse contribue à améliorer l’efficacité et la productivité en supprimant la nécessité pour les utilisateurs d’interagir avec le processus d’installation, tandis que le déploiement à distance permet aux équipes IT d’exécuter des installations sans être physiquement présentes. Ensemble, ils permettent aux organisations de déployer des mises à jour et des logiciels sur des appareils à distance sans interrompre le travail.
Les scripts et les outils en ligne de commande conviennent bien aux déploiements individuels, mais ils deviennent de plus en plus complexes à mesure que les équipes IT gèrent davantage d’appareils. Les agents IT ont besoin de visibilité, de répétabilité, d’automatisation et de contrôle pour gérer efficacement plusieurs terminaux distants, surtout lorsqu’ils doivent exécuter des installations silencieuses.
Avec Splashtop AEM, les équipes IT et les administrateurs peuvent gérer le déploiement de logiciels, les mises à jour et bien plus encore depuis un environnement centralisé. Cela leur permet de prendre facilement en charge plusieurs appareils depuis n’importe où, de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité dans les environnements distants.
Prêt à voir comment Splashtop AEM peut simplifier la gestion des endpoints et prendre en charge les installations à distance silencieuses ? Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit.