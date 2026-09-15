ANTIVIRUS ET PROTECTION ANTI-ARNAQUE PROPULSÉS PAR L’IA
La protection numérique de votre famille
Protégez vos proches contre les menaces en ligne et aidez-les à distance lorsque nécessaire.
Les arnaques en ligne peuvent toucher n’importe quelle famille
21 Md$Pertes liées aux arnaques signalées aux États-Unis en 2025, en hausse de 26 % par rapport à l’ann�ée précédente.
22K+Rapports d’arnaques alimentés par l’IA aux États-Unis, y compris les deepfakes et la compromission des e-mails professionnels.
38 k$Perte moyenne pour les adultes de 60 ans et plus, qui ont perdu au total 7,7 milliards de dollars.
Source : rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité sur Internet
Une protection qui va au-delà d’un antivirus traditionnel
Une protection complète, avec en plus des fonctionnalités qu’un antivirus standard n’offre pas.
Soyez protégé en quelques minutes
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Installez Shield sur votre appareil ou envoyez la configuration à un membre de votre famille.
Vous êtes protégé
La protection commence à fonctionner discrètement en arrière-plan.
D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.
« Un escroc a demandé à mon père d’installer un programme de contrôle à distance. Shield l’a bloqué. Ce simple geste a été rentabilisé pour toujours. »
Utilisateur en accès anticipé, 37 ans – fils, protège son père
D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.
« Shield nous permet de naviguer en toute sérénité, sans avoir à craindre de cliquer par erreur sur quelque chose.
Utilisateur en accès anticipé, 67 ans – père de trois enfants
D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.
« Avant, je paniquais chaque fois que maman me disait : “Quelqu’un de chez Microsoft a appelé.” Maintenant, ça ne me fait plus rien.
Utilisateur en accès anticipé, 53 ans – fille, protège sa mère
Formules disponibles
Particulier
39 CA$ / an
49 CA$
*20 % de réduction la première année
Idéal pour se protéger.
Bloque les tentatives d’accès à distance non autorisées
Protection contre les logiciels malveillants et les escroqueries
Détection des menaces assistée par l’IA
Family Lite
63 CA$ / an
79 CA$
*20 % de réduction la première année
Idéal pour les petits foyers.
Bloque les tentatives d’accès à distance non autorisées
Protection contre les logiciels malveillants et les escroqueries
Détection des menaces assistée par l’IA
Alertes Family Guardian
Assistance à distance lorsqu'une personne a besoin d'une aide pratique
Family
90 CA$ / an
129 CA$
*30 % de réduction la première année
Idéal pour les familles nombreuses.
Bloque les tentatives d’accès à distance non autorisées
Protection contre les logiciels malveillants et les escroqueries
Détection des menaces assistée par l’IA
Alertes Family Guardian
Assistance à distance lorsqu'une personne a besoin d'une aide pratique