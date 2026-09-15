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ANTIVIRUS ET PROTECTION ANTI-ARNAQUE PROPULSÉS PAR L’IA

La protection numérique de votre famille

Protégez vos proches contre les menaces en ligne et aidez-les à distance lorsque nécessaire.

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Les arnaques en ligne peuvent toucher n’importe quelle famille

21 Md$Pertes liées aux arnaques signalées aux États-Unis en 2025, en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente.

22K+Rapports d’arnaques alimentés par l’IA aux États-Unis, y compris les deepfakes et la compromission des e-mails professionnels.

38 k$Perte moyenne pour les adultes de 60 ans et plus, qui ont perdu au total 7,7 milliards de dollars.

Source : rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité sur Internet

Une protection qui va au-delà d’un antivirus traditionnel

Une protection complète, avec en plus des fonctionnalités qu’un antivirus standard n’offre pas.


Soyez protégé en quelques minutes

  • Choisissez votre offre

    Choisissez le forfait qui vous convient, à vous ou à votre famille.

  • Télécharger et installer

    Installez Shield sur votre appareil ou envoyez la configuration à un membre de votre famille.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Vous êtes protégé

    La protection commence à fonctionner discrètement en arrière-plan.

D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.

« Un escroc a demandé à mon père d’installer un programme de contrôle à distance. Shield l’a bloqué. Ce simple geste a été rentabilisé pour toujours. »

Utilisateur en accès anticipé, 37 ans – fils, protège son père

D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.

« Shield nous permet de naviguer en toute sérénité, sans avoir à craindre de cliquer par erreur sur quelque chose.  

Utilisateur en accès anticipé, 67 ans – père de trois enfants

D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.

« Avant, je paniquais chaque fois que maman me disait : “Quelqu’un de chez Microsoft a appelé.” Maintenant, ça ne me fait plus rien.  

Utilisateur en accès anticipé, 53 ans – fille, protège sa mère

Formules disponibles

Particulier

2 ordinateurs

39 CA$ / an

49 CA$

*20 % de réduction la première année

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Idéal pour se protéger.

  • Bloque les tentatives d’accès à distance non autorisées

  • Protection contre les logiciels malveillants et les escroqueries

  • Détection des menaces assistée par l’IA


Family Lite

5 ordinateurs

63 CA$ / an

79 CA$

*20 % de réduction la première année

Essai gratuitAcheter

Idéal pour les petits foyers.

  • Bloque les tentatives d’accès à distance non autorisées

  • Protection contre les logiciels malveillants et les escroqueries

  • Détection des menaces assistée par l’IA

  • Alertes Family Guardian

  • Assistance à distance lorsqu'une personne a besoin d'une aide pratique


Le meilleur rapport qualité prix

Family

10 ordinateurs

90 CA$ / an

129 CA$

*30 % de réduction la première année

Essai gratuitAcheter

Idéal pour les familles nombreuses.

  • Bloque les tentatives d’accès à distance non autorisées

  • Protection contre les logiciels malveillants et les escroqueries

  • Détection des menaces assistée par l’IA

  • Alertes Family Guardian

  • Assistance à distance lorsqu'une personne a besoin d'une aide pratique


FAQ

Qu’est-ce que Splashtop Shield ?
Shield est-il un antivirus complet, ou ai-je besoin d’un autre programme aussi ?
Pourquoi ne pas simplement utiliser l’antivirus fourni avec mon ordinateur ?
Shield peut-il arrêter toutes les arnaques ?
Comment saurai-je que Shield fonctionne, et ralentira-t-il mon ordinateur ?
Y a-t-il un essai gratuit ?
Shield fonctionne-t-il sur les téléphones ?
Puis-je protéger l’ordinateur d’un membre de ma famille depuis un autre endroit ?
Comment mes données sont-elles traitées ?

Ressources

Fiche technique

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