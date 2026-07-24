Les petites et moyennes entreprises (PME) s’appuient généralement sur une variété d’appareils. Chacun de ces appareils, à son tour, comporte plusieurs applications tierces. Cependant, les PME ne disposent souvent pas des grandes équipes de sécurité nécessaires pour gérer tous ces terminaux et applications.
Par conséquent, ces entreprises font face à de multiples risques liés aux endpoints, provenant à la fois de menaces actives et de lacunes opérationnelles. Les correctifs déployés tardivement, des contrôles d’accès faibles, des appareils non gérés et une visibilité limitée peuvent tous contribuer à des vulnérabilités de sécurité susceptibles de mettre les systèmes et les données en danger.
Les principaux risques de sécurité des terminaux pour les PME incluent le phishing et les identifiants volés, les logiciels non corrigés, les malwares et ransomwares, les appareils non gérés, les configurations faibles, les privilèges d’accès excessifs, l’accès à distance non sécurisé, une visibilité limitée sur les terminaux, une remédiation lente et l’erreur humaine.
Face à tous ces risques, il est important de définir des priorités, mais quels risques de sécurité des endpoints sont les plus critiques, et comment y remédier ? Voyons cela…
Qu’est-ce qu’un risque de sécurité des terminaux ?
Les risques de sécurité des terminaux sont des menaces, des vulnérabilités et des lacunes de contrôle qui pourraient exposer un appareil professionnel ou les données et systèmes auxquels il peut accéder. Ces terminaux peuvent inclure les ordinateurs portables des employés, les ordinateurs de bureau, les serveurs, les appareils à distance et tout appareil personnel approuvé pour un usage professionnel.
Gardez à l’esprit que les risques liés aux endpoints ne sont pas les mêmes que les risques de sécurité réseau ou cloud. Cependant, il peut y avoir — et c’est souvent le cas — des recoupements entre eux.
Pourquoi la sécurité des endpoints est particulièrement complexe pour les PME
Bien que la sécurité des terminaux soit essentielle pour les entreprises de toutes tailles, les PME peuvent souvent avoir du mal à maintenir les niveaux de sécurité élevés dont elles ont besoin. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment :
Le manque de ressources IT et de sécurité signifie qu’elles ne peuvent pas investir autant qu’elles le devraient dans la sécurité des terminaux.
Une gestion incohérente des appareils au sein des équipes à distance et hybrides complique la prise en charge correcte de chaque endpoint.
Les correctifs et mises à jour logicielles retardés laissent les appareils vulnérables plus longtemps qu’il n’est prudent.
Le recours à plusieurs outils déconnectés entraîne des processus fragmentés et inutilement complexes.
Les appareils personnels et le shadow IT exposent les appareils à des risques sans que l’équipe IT en ait connaissance.
Une visibilité limitée sur l’état de santé des appareils et leur niveau de sécurité complique l’identification des appareils qui nécessitent des mises à jour ou une assistance.
La difficulté à réagir rapidement lorsqu’un problème est détecté peut entraîner des dommages étendus et une aggravation des incidents.
Tout ou partie de ces problèmes peuvent compliquer la prévention et le confinement, même pour des problèmes courants sur les terminaux. Heureusement, ils peuvent être traités et surmontés avec les bons outils.
Les 10 principaux risques de sécurité des terminaux pour les PME
Dans cette optique, examinons certains des plus grands risques de sécurité des endpoints. Les comprendre peut nous aider à mieux nous en défendre et à identifier l’origine des problèmes.
1. Phishing et identifiants volés
Le phishing, le vol d’identifiants et d’autres arnaques d’ingénierie sociale peuvent permettre aux attaquants d’accéder à des comptes et à des terminaux. Cela est d’autant plus facile si les employés réutilisent leurs mots de passe ou si l’entreprise ne dispose pas d’outils d’authentification, car il est alors plus facile pour un compte compromis d’offrir un accès plus large.
Les entreprises peuvent se protéger contre ces attaques grâce à des pratiques de mots de passe robustes, des restrictions d’accès et l’ authentification multifacteur (MFA). Cependant, la sensibilisation des utilisateurs est également précieuse pour aider les employés à identifier les arnaques et autres stratagèmes, afin qu’ils puissent protéger leurs comptes et leurs mots de passe.
2. Systèmes d’exploitation et applications non corrigés
Les correctifs sont essentiels pour traiter les vulnérabilités connues des systèmes d’exploitation et des applications, mais des calendriers de mise à jour irréguliers et une visibilité limitée sur les correctifs peuvent compliquer la mise à jour correcte des terminaux pour les petites équipes IT. Sans une bonne gestion des correctifs, elles risquent de laisser des appareils exposés à des vulnérabilités connues qui pourraient autrement être évitées.
Ces risques peuvent être réduits grâce à une gestion automatisée des correctifs qui identifie les mises à jour manquantes et déploie les correctifs approuvés selon des politiques, des calendriers et des groupes d’appareils définis. Une bonne solution de gestion des correctifs doit également inclure la priorisation des vulnérabilités, afin que les menaces les plus critiques soient traitées en premier, ainsi qu’un suivi continu des mises à jour réussies et échouées pour vérifier les résultats du déploiement et faciliter la préparation aux audits.
3. Malware et ransomware
Les malwares et les ransomwares sont des menaces courantes, qui peuvent s’introduire dans les appareils via des téléchargements malveillants, du phishing, des sites web compromis ou des vulnérabilités exposées. Ces attaques peuvent causer des dommages importants aux appareils, notamment en chiffrant des fichiers, en perturbant les opérations, en volant des données sensibles et en se propageant aux systèmes connectés.
Les entreprises devraient investir dans une protection robuste des terminaux pour se défendre contre ces menaces. Cela inclut le maintien à jour des correctifs sur les appareils, le maintien de privilèges restreints, la conservation de sauvegardes testées des systèmes et données critiques, ainsi que la mise en place de procédures d’isolation rapide pour empêcher la propagation des infections.
4. Appareils non gérés et inconnus
Lorsque les appareils ne sont pas gérés, ils peuvent s’écarter des configurations de sécurité approuvées et manquer des mises à jour requises, ce qui les rend plus faciles à cibler pour les attaquants. Cela inclut les appareils personnels, les systèmes oubliés, les terminaux des sous-traitants, ainsi que les appareils non approuvés et les outils de shadow IT qui fonctionnent en dehors de la supervision IT habituelle. Les entreprises doivent tenir à jour un inventaire de tous leurs terminaux et définir des exigences claires pour l’accès professionnel afin d’éviter que des appareils inconnus ne créent de nouveaux risques.
5. Configurations de terminaux faibles
La sécurité des terminaux dépend d’une configuration cohérente sur chaque appareil géré. Cependant, des paramètres non sécurisés (tels que des pare-feu désactivés, des exigences de mot de passe incohérentes et des outils de sécurité mal configurés) peuvent rendre les terminaux vulnérables aux attaques. Les entreprises doivent standardiser leurs politiques de terminaux afin de s’assurer que chaque appareil respecte leurs normes de sécurité, avec une visibilité sur chaque terminal et une remédiation automatisée partout où cela est possible.
6. Privilèges d’accès excessifs ou obsolètes
Assurez-vous de savoir qui a le droit d’accéder à quoi. Les comptes partagés, les autorisations obsolètes et les retards dans le retrait des accès peuvent tous ouvrir l’accès à des utilisateurs non autorisés ou à d’anciens employés mécontents.
Des privilèges excessifs peuvent rendre les appareils vulnérables aux malwares, aux modifications non autorisées et à des menaces similaires. Il est donc recommandé aux entreprises d’utiliser le principe du moindre privilège et le contrôle d’accès basé sur les rôles pour gérer l’accès des utilisateurs, ainsi que des comptes individuels et un déprovisionnement rapide afin de limiter l’accès aux seuls utilisateurs qui en ont besoin.
7. Accès à distance non sécurisé
La cybersécurité n’est pas une option, surtout pour l’ accès à distance. Un accès non sécurisé via des services exposés, des identifiants partagés, des outils d’accès à distance non gérés et une authentification faible peut laisser les appareils vulnérables.
Au lieu de cela, l’accès à distance doit être géré de manière centralisée et limité aux utilisateurs autorisés. L’utilisation d’outils tels que l’authentification multifacteur, des autorisations granulaires et la journalisation des sessions peut aider à maintenir un accès à distance sécurisé sans compromettre la facilité d’utilisation.
8. Visibilité limitée sur les terminaux
Lorsque les entreprises et les équipes IT manquent de visibilité sur leurs terminaux, elles ne peuvent pas identifier les correctifs manquants, les logiciels obsolètes ou les appareils non conformes. Cela complique la correction des failles de sécurité ou l’identification des menaces, ce qui retarde davantage la réponse aux problèmes qui surviennent. Les organisations ont besoin d’une visibilité claire sur leurs terminaux. Il est donc important de trouver une solution avec des tableaux de bord centralisés, un inventaire automatisé des logiciels et du matériel, des informations sur les vulnérabilités, des alertes en temps réel et des rapports d’état.
9. Détection et correction lentes
Bien que les outils de sécurité puissent fournir des alertes rapides, leur valeur reste limitée si ces alertes ne sont pas examinées et traitées rapidement. Lorsqu’un délai trop important s’écoule entre le moment où un risque est identifié et celui où il est corrigé, les appareils peuvent rester vulnérables bien trop longtemps, ce qui aggrave encore les menaces. Les entreprises doivent mettre en place des workflows de réponse clairs, ainsi que des actions automatisées et des capacités de dépannage à distance pour traiter les alertes le plus rapidement possible, ainsi que des procédures d’escalade définies pour les problèmes qui ne peuvent pas être résolus rapidement.
10. Risque interne et erreur humaine
Peu importe les efforts déployés pour se défendre contre les attaques malveillantes et les menaces technologiques, une simple erreur humaine reste toujours un risque. Les employés peuvent accidentellement laisser des données exposées, télécharger des documents non sécurisés, mal configurer des terminaux ou faire un mauvais usage de l’accès privilégié. Même si cela peut être fait de manière malveillante, il est tout aussi probable que cela se produise entièrement par accident.
C’est pourquoi la formation des employés est si importante. Les employés doivent être formés sur la prévention du phishing et sur les autres bonnes pratiques de sécurité, et des procédures claires doivent être en place pour savoir quoi faire quand (et non si) quelque chose tourne mal. De plus, l’utilisation d’un accès à privilège minimal, de la journalisation des activités et d’outils d’automatisation qui réduisent la dépendance aux décisions manuelles peut améliorer la sécurité et l’efficacité.
Comment les PME peuvent prioriser les risques de sécurité des terminaux
Avec un peu de planification et d’anticipation, il est facile de prioriser les risques de sécurité des endpoints et de veiller à ce que les menaces les plus dangereuses soient traitées en premier.
Commencez par identifier chaque endpoint pouvant accéder aux systèmes de l’entreprise. Cela crée la base de référence pour tous les appareils qui doivent être surveillés et gérés.
Ensuite, identifiez les correctifs manquants, les applications obsolètes et les logiciels non pris en charge. Ce sont tous des risques qui devront être traités.
Une fois les risques identifiés, vous pouvez commencer par prioriser les vulnérabilités activement exploitées et à fort impact. Ce sont les menaces actuelles les plus critiques et les plus persistantes auxquelles vous êtes confronté en ce moment.
Veillez à appliquer une authentification forte et un accès à privilège minimal afin de protéger les comptes et de vérifier l’identité des utilisateurs.
Standardisez les politiques de sécurité et de configuration des terminaux afin de garantir une application cohérente sur l’ensemble des terminaux.
Automatisez les tâches répétitives de gestion des correctifs et de remédiation pour faire gagner du temps aux équipes IT et maintenir une protection adéquate des terminaux.
Surveillez en continu l’état des terminaux, au lieu de vous appuyer sur des revues périodiques, afin d’identifier rapidement les nouvelles menaces dès leur apparition.
Documentez les procédures de réponse pour les appareils compromis ou non conformes afin de disposer de traces claires sur la manière dont ils sont pris en charge.
N’oubliez pas : la priorisation doit commencer par les risques qui sont à la fois susceptibles d’être exploités et capables de causer des dommages ou des perturbations importants. Bien que chaque risque doive être traité en temps voulu, il est essentiel de savoir lesquels sont les plus critiques pour la priorisation des menaces.
Contrôles essentiels de sécurité des terminaux pour les PME
Les PME ont besoin d’un ensemble multicouche de contrôles de sécurité des terminaux. Ces capacités peuvent provenir de plusieurs outils et processus intégrés :
Authentification multifacteur pour valider les utilisateurs lorsqu’ils se connectent.
Correction automatisée du système d’exploitation et des applications tierces pour réduire les failles de mise à jour sur les systèmes et applications pris en charge.
Antivirus ou détection et réponse sur les terminaux pour identifier rapidement les menaces et y répondre.
Inventaire centralisé des terminaux afin que les équipes IT puissent facilement suivre et gérer tous vos terminaux.
Visibilité sur les vulnérabilités et hiérarchisation pour identifier les menaces et s’assurer que les plus critiques sont traitées en priorité.
Contrôles d’accès à privilège minimal pour restreindre l’accès et empêcher les utilisateurs non autorisés d’entrer.
Accès à distance sécurisé afin que les employés puissent travailler de n’importe où sans compromettre la cybersécurité.
Politiques de configuration standardisées des terminaux pour garantir que chaque terminal respecte vos directives et politiques de sécurité.
Des processus de sauvegarde et de restauration testés pour rétablir les systèmes et données critiques après un incident.
Alertes sur les endpoints et workflows documentés de réponse aux incidents pour identifier rapidement les menaces potentielles et y répondre.
Comment Splashtop aide les PME à réduire les risques de sécurité des terminaux
La sécurité et la gestion des terminaux sont essentielles pour les entreprises de toutes tailles, mais les PME en particulier doivent veiller à trouver une plateforme qui offre les contrôles et les fonctionnalités dont elles ont besoin à un prix abordable. C’est là qu’intervient Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), en fournissant la visibilité, la gestion des correctifs, les alertes et l’automatisation dont les équipes IT ont besoin pour réduire l’exposition des terminaux et réagir de manière plus cohérente.
Avec Splashtop AEM, vous pouvez :
1. Améliorer la visibilité des terminaux
Splashtop AEM offre aux équipes IT une visibilité claire sur chacun de leurs terminaux, y compris leur état de santé global, l’inventaire des logiciels, l’état des correctifs et les informations sur les vulnérabilités. Tout cela est accessible depuis une console centralisée et conviviale, aidant les agents à mieux identifier et hiérarchiser les menaces tout en réduisant le nombre d’appareils non gérés.
2. Automatiser la correction et la remédiation
Splashtop AEM propose des fonctionnalités de gestion automatisée des correctifs qui prennent en charge l’application automatique des correctifs pour les systèmes d’exploitation pris en charge et les applications tierces. Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent automatiser l’application des correctifs grâce à des actions basées sur des politiques, des scripts, des alertes et des workflows de remédiation, afin d’appliquer les mises à jour de manière cohérente et de réduire le travail manuel de remédiation.
3. Accès à distance sécurisé et support à distance
Lorsqu’un problème nécessite une investigation approfondie, les équipes IT peuvent utiliser les capacités d’accès à distance et de support à distance de Splashtop pour se connecter aux appareils gérés et effectuer le dépannage à distance. Splashtop fournit des contrôles de sécurité et d’administration tels que l’authentification multifacteur, des autorisations granulaires et la journalisation des sessions, afin que les équipes IT puissent rapidement investiguer et résoudre les problèmes tout en maintenant des contrôles d’accès centralisés et une supervision des sessions.
4. Ajoutez une protection des terminaux là où c’est nécessaire
Splashtop Antivirus, propulsé par Bitdefender, est disponible en option pour les organisations qui souhaitent une protection antivirus gérée via la plateforme Splashtop. Il peut compléter la gestion des correctifs des terminaux, la visibilité et les contrôles d’accès, et aider à détecter et bloquer les malwares sur les terminaux protégés.
Mettez en place un programme de sécurité des terminaux plus facile à gérer
Les PME ne manquent pas de cybermenaces, qui peuvent être aggravées par des pratiques de sécurité incohérentes, des réponses tardives et une visibilité limitée sur l’ensemble des terminaux. Les PME et leurs équipes IT ont besoin d’une approche multicouche couvrant l’identité, la gestion des correctifs, la protection des terminaux, les accès, les réponses aux incidents, et plus encore, afin de garantir une protection adéquate de leur réseau et de leurs appareils.
Avec Splashtop AEM, les entreprises de toutes tailles peuvent gérer en toute fluidité les terminaux de leur environnement, quel que soit l’endroit d’où elles travaillent. Splashtop AEM offre une visibilité centralisée sur les appareils gérés, l’inventaire matériel et logiciel, la gestion automatisée des correctifs, des alertes configurables, des scripts et des outils de remédiation.
Vous souhaitez offrir à votre entreprise une visibilité centralisée sur les endpoints, l’automatisation du patching et une remédiation plus rapide ? Démarrez dès aujourd’hui un essai gratuit de Splashtop AEM.