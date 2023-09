Exploration du modèle de licence flexible de Splashtop Enterprise

Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, la possibilité d'accéder aux ressources et de les gérer à distance est devenue plus qu'une simple commodité, c'est une nécessité. Alors que les entreprises relèvent les défis des équipes distribuées, du travail à distance et du besoin constant d'une assistance TI solide, la demande de solutions Accès à distance fiables et rentables a grimpé en flèche.

Splashtop Enterprise, un précurseur dans ce domaine, offre une suite de fonctionnalités adaptées aux divers besoins des entreprises modernes. Mais ce qui distingue vraiment Splashtop, c'est son modèle de tarification innovant et rentable, conçu pour que les entreprises ne paient que ce dont elles ont réellement besoin.

Dans ce blog, nous explorerons les options de licence flexibles de Splashtop Enterprise et la façon dont elles peuvent permettre de réaliser des économies importantes par rapport à d'autres outils d'Accès à distance.

Comprendre les offres de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise n'est pas une simple solution d'Accès à distance ; c'est une plateforme complète conçue pour répondre aux besoins multiples des petites et grandes entreprises.

Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un pour l'utilisateur final Accès à distance pour permettre le travail à distance, et pour le support IT à distance pour les opérations de help desk et la gestion des points d'extrémité. Prenons un moment pour décortiquer certaines de ses caractéristiques et avantages les plus remarquables :

Accès à distance haute performance : Avec Splashtop, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un streaming 4K à 60fps et même d'un streaming iMac Pro Retina 5K avec une latence minimale. Cela garantit que les sessions de travail ou d'assistance à distance sont aussi fluides et efficaces que si l'on travaillait directement sur l'appareil.

Fonctionnalités de sécurité avancées : À une époque où les cybermenaces évoluent sans cesse, Splashtop Enterprise accorde une grande importance à la sécurité. Splashtop se targue d'une infrastructure sécurisée, d'une protection contre les intrusions et d'un cryptage SSL/AES 256 bits. Cela permet de s'assurer que chaque session à distance est non seulement transparente mais aussi sécurisée.

Prise en charge d'un grand nombre d'appareils : Que tu utilises un Mac, Windows, Linux, iOS, Android ou même un Chromebook, Splashtop te couvre. Sa prise en charge étendue des appareils garantit que les employés et les équipes de TI peuvent accéder aux ressources ou fournir une assistance à partir de pratiquement n'importe quel appareil, n'importe où.

Service Desk Workflows : Au-delà de l'accès à distance, Splashtop Enterprise dispose de flux de travail avancés pour le service d'assistance. Ces outils permettent aux équipes de TI et d'assistance d'offrir des expériences supérieures, qu'il s'agisse d'aider des équipes internes ou des clients externes.

Intégration et personnalisation: Les capacités d'intégration de Splashtop, en particulier avec les fournisseurs d'identité SSO (authentification unique) et les principales solutions de billetterie PSA et TISM, garantissent que les entreprises peuvent intégrer Splashtop de manière transparente dans leurs écosystèmes TI existants. De plus, grâce aux options de restriction d'IP, à l'intégration SIEM et au connecteur Splashtop, les entreprises peuvent personnaliser davantage leur expérience Accès à distance.

En offrant une suite de fonctionnalités aussi complète, Splashtop Enterprise s'assure que les entreprises disposent de tous les outils dont elles ont besoin pour prospérer dans un monde centré sur la distance.

La nécessité d'un modèle de licence flexible

Dans le paysage dynamique des opérations commerciales, il est évident qu'une approche unique répond rarement, voire jamais, aux divers besoins des différentes organisations. Les entreprises évoluent, tout comme leurs besoins. Cette évolution souligne le besoin pressant d'un modèle de licence flexible :

Besoins variables des entreprises: Toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même façon. Certains peuvent avoir une main-d'œuvre principalement à distance, ce qui nécessite de fréquents accès à distance aux ressources de l'entreprise. D'autres peuvent avoir une équipe plus centralisée mais ont besoin de capacités d'assistance TI robustes pour gérer un vaste réseau d'appareils. Le spectre des besoins est vaste, et un modèle de licence rigide peut souvent entraîner des dépenses inutiles ou des besoins non satisfaits. Problèmes d'évolutivité: Au fur et à mesure que les entreprises se développent, leurs besoins en matière d'Accès à distance peuvent changer radicalement. Un modèle de licence flexible permet aux entreprises d'adapter leurs solutions Accès à distance à leur croissance, ce qui leur évite de payer trop cher ou d'être sous-équipées. Contraintes budgétaires: Chaque dollar compte dans les affaires, et l'investissement dans la technologie doit produire un retour sur investissement tangible. Avec un modèle de tarification rigide, les entreprises pourraient se retrouver à payer pour des fonctions qu'elles n'utilisent pas ou pour des fonctions dont elles ont désespérément besoin. Un modèle flexible garantit que les entreprises ne paient que pour ce qu'elles utilisent, optimisant ainsi leurs investissements technologiques.

Explication du modèle de licence flexible de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise se distingue non seulement par son ensemble de fonctionnalités robustes, mais aussi par son approche innovante en matière de licences. Reconnaissant les divers besoins des entreprises, Splashtop a conçu un modèle de licence qui offre flexibilité et rentabilité. Décortiquons les deux principales options de licence disponibles :

Licences pour utilisateurs finaux pour le télétravail

Licence par utilisateur: Ce modèle permet d'avoir jusqu'à 10 points d'extrémité par licence d'utilisateur. Il est conçu en tenant compte de la main-d'œuvre moderne, en veillant à ce que les employés aient la flexibilité d'accéder aux ressources dont ils ont besoin, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Principaux avantages:

Autonomisation de la main-d'œuvre répartie : Que les employés soient au bureau, à la maison ou en déplacement, ils peuvent accéder en toute sécurité à leurs ressources de travail grâce à Accès à distance, un outil performant et multiplateforme.

Single Sign-On (SSO (authentification unique)) : Simplifiant l'accès, le SSO (authentification unique) réduit les tracas liés à la mémorisation de plusieurs mots de passe et offre aux équipes de TI un moyen centralisé de gérer les autorisations d'accès.

Fonctionnalités avancées: De l'accès planifié et des autorisations granulaires à l'affichage haute définition multi-moniteur et aux transferts de fichiers, Splashtop garantit une expérience de travail à distance transparente.

Licences de technicien pour le support à distance et la gestion des terminaux

Licence par technicien simultané: Ce modèle permet de gérer jusqu'à 300 points d'extrémité par licence de technicien. Il est conçu pour les professionnels des TI et les équipes d'assistance, afin qu'ils disposent des outils nécessaires pour fournir une assistance de premier ordre et gérer efficacement les points d'extrémité.

Principaux avantages :

Capacités d'assistance complètes : Les techniciens peuvent offrir une télésurveillance et une téléassistance sans surveillance, garantissant ainsi une assistance rapide quelle que soit la disponibilité de l'utilisateur final.

Gestion des points d'extrémité : Au-delà de la simple assistance, les techniciens peuvent gérer et surveiller les points de terminaison, afficher les journaux du système, gérer les mises à jour, et bien plus encore.

Intégration et personnalisation: Splashtop Enterprise s'intègre parfaitement aux principales solutions de billetterie et de gestion des services informatiques, ce qui permet de lancer facilement une session à distance et d'enregistrer automatiquement les détails de la session.

En proposant ces deux modèles de licence distincts, Splashtop Enterprise permet aux entreprises d'adapter leur solution Accès à distance et support à leurs besoins spécifiques. Qu'il s'agisse d'une entreprise cherchant à autonomiser sa main-d'œuvre à distance ou d'une équipe de TI souhaitant améliorer ses capacités d'assistance, les licences flexibles de Splashtop s'adaptent parfaitement à la situation.

Et le meilleur ? Les entreprises ne paient que pour ce dont elles ont réellement besoin, ce qui permet de réaliser d'importantes économies et d'optimiser l'efficacité opérationnelle.

Réduction des coûts avec Splashtop Enterprise

Dans le monde compétitif des affaires, chaque décision financière compte. Grâce à son modèle de licence flexible, Splashtop Enterprise offre aux entreprises une occasion unique de réaliser des économies substantielles. Voici comment procéder :

Ne paie que ce dont tu as besoin: L'une des caractéristiques remarquables du modèle de licence de Splashtop est son adaptabilité. Que tu sois une startup avec une poignée d'employés à distance ou une grande entreprise avec une vaste équipe d'assistance TI, tu peux adapter ta licence Splashtop à tes besoins. Cela signifie que tu ne dépenseras pas trop pour des licences ou des fonctionnalités inutiles. Comparaison avec d'autres solutions: Lorsqu'on le compare à d'autres solutions d'Accès à distance et de soutien, Splashtop apparaît toujours comme une option plus rentable. Les entreprises peuvent économiser 50 % ou plus sur les dépenses liées à Accès à distance sans compromettre les caractéristiques ou le rendement. Réduction des frais généraux des TI: Grâce à des fonctions telles que l'ouverture de session unique, l'intégration avec les solutions TISM existantes et la gestion centralisée, Splashtop réduit la charge administrative des équipes TI. Cela permet de réduire le nombre d'heures consacrées à l'installation, à la gestion et au dépannage, ce qui se traduit par des économies directes. Productivité accrue: Le temps, c'est de l'argent. Grâce aux capacités de diffusion en continu très performantes de Splashtop et à une série de fonctionnalités avancées, les employés et les équipes de TI peuvent travailler plus efficacement. Qu'il s'agisse de transferts de fichiers plus rapides, d'une prise en charge multi-moniteurs transparente ou de flux de travail efficaces du service d'assistance, le temps gagné s'additionne, contribuant ainsi au résultat net. Éviter les coûts cachés : Certaines solutions Accès à distance s'accompagnent de coûts cachés, qu'il s'agisse de matériel supplémentaire, de logiciels additionnels ou de mises à jour périodiques. La tarification transparente de Splashtop et son ensemble de fonctionnalités tout compris garantissent aux entreprises un budget précis sans mauvaises surprises. À l'épreuve du temps: Investir dans la technologie peut parfois ressembler à un pari, surtout avec le rythme rapide des avancées technologiques. Cependant, l'engagement de Splashtop en matière d'innovation et de mises à jour régulières signifie que les entreprises investissent dans une solution qui restera pertinente et efficace à long terme, en évitant les coûts associés aux révisions ou aux remplacements fréquents du système.

Avec son mélange de performance, de flexibilité et de rentabilité, Splashtop Enterprise offre aux entreprises une voie claire pour obtenir des avantages financiers immédiats et durables.

Scénarios du monde réel : Comment les entreprises en bénéficient

Comprendre les avantages d'un produit ou d'un service est souvent mieux illustré par des exemples concrets. PETstock, l'une des principales entreprises australiennes de distribution d'animaux de compagnie, en est un exemple. Elle a pu constater par elle-même les avantages qu'elle a tirés de son passage à Splashtop Enterprise.

L'équipe TI de PETstock, dirigée par Shaun Dunstan, responsable TI, avait pour mission de rationaliser et d'optimiser ses opérations TI. Bien qu'ils aient d'abord utilisé TeamViewer pour leurs besoins en matière de téléassistance, ils ont été confrontés à des difficultés liées aux coûts opérationnels élevés et à la forte sollicitation des ressources informatiques par le logiciel.

Après avoir évalué plusieurs outils, PETstock a découvert Splashtop Enterprise. Non seulement il offrait toutes les fonctionnalités auxquelles ils étaient habitués avec TeamViewer, mais il était également proposé à un coût considérablement réduit et nécessitait moins de ressources.

PETstock est passé à Splashtop et a bénéficié d'une solution Accès à distance plus fiable et plus conviviale, et a également réalisé une économie de 20 % après ce changement.

"Nous avons trouvé que Splashtop est une très bonne alternative à TeamViewer, plus légère en termes de ressources et agréable par défaut car elle n'a pas d'ID et de Pass locaux du client que n'importe qui peut utiliser pour se connecter." - Shaun Dunstan, responsable TI chez PETstock.

Démarrer avec Splashtop Enterprise

À une époque où Accès à distance et le soutien font partie intégrante des opérations commerciales, le choix de la bonne solution est primordial. Splashtop Enterprise émerge comme un leader incontestable, offrant des fonctions très performantes, une sécurité robuste et un modèle de licence flexible et rentable.

Mais ne nous crois pas sur parole. Découvre par toi-même la puissance et la flexibilité de Splashtop Enterprise. Que tu veuilles approfondir ses caractéristiques, planifier une démonstration ou tester ses capacités avec un Essai gratuit, notre équipe est là pour t'aider.

Contacte-nous aujourd'hui pour en savoir plus sur Splashtop Enterprise.

Contenu connexe