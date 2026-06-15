Exploration du modèle de licence flexible de Splashtop Enterprise

Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, la possibilité d’accéder à des ressources informatiques et de les gérer à distance est devenue plus qu’une simple commodité, c’est une nécessité. Alors que les entreprises font face aux défis que représentent les équipes distribuées, le télétravail et le besoin omniprésent en matière de téléassistance, la demande pour des solutions d’accès à distance fiables et économiques a grimpé en flèche.
Splashtop Enterprise, un pionnier dans ce domaine, offre une palette de fonctionnalités conçues pour répondre aux divers besoins des entreprises modernes. Mais ce qui distingue vraiment Splashtop, c’est son modèle de tarification innovant et avantageux, visant à garantir aux entreprises qu’elles ne paient que pour ce dont elles ont réellement besoin.
Dans cet article, nous allons examiner les différentes options de licence de Splashtop Enterprise et la manière dont elles permettent de réaliser des économies significatives par rapport aux autres outils d’accès à distance.
Comprendre les offres de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise n’est pas une simple solution d’accès à distance, c’est une plateforme complète conçue pour répondre aux besoins multiples des petites et grandes entreprises.
Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un pour l’accès à distance des utilisateurs finaux, le télétravail, les opérations de téléassistance informatique et la gestion des terminaux. Prenons le temps de détailler quelques-unes de ses caractéristiques et avantages les plus remarquables :
Accès à distance haute performance : avec Splashtop, les utilisateurs bénéficient d’un streaming 4K à 60 fps et également d’un streaming iMac Pro Retina 5K avec une latence minimale. Cela garantit que les sessions de travail ou d’assistance à distance sont aussi fluides et productives que lors d’une intervention directe sur l’appareil.
Fonctionnalités de sécurité avancées : à une époque où les cybermenaces évoluent sans cesse, Splashtop Enterprise accorde une importance primordiale à la sécurité. Splashtop dispose d’une infrastructure sécurisée, d’une protection contre les intrusions et d’un chiffrement SSL/AES 256 bits. Cela garantit que chaque session à distance se déroule non seulement de manière fluide, mais aussi en toute sécurité.
Compatibilité étendue : que vous utilisiez un appareil Mac, Windows, Linux, iOS, Android ou même un Chromebook, Splashtop a tout prévu. Grâce à sa prise en charge étendue, les employés et les équipes informatiques peuvent accéder aux ressources ou fournir une assistance à partir de pratiquement n’importe quel appareil, n’importe où.
Workflows de centre d’assistance : au-delà de l’accès à distance, Splashtop Enterprise dispose de workflows avancés pour les centres de services. Ces outils permettent aux équipes informatiques et d’assistance de fournir des services de qualité supérieure, qu’il s’agisse d’équipes internes ou de clients externes.
Intégration et personnalisation : les capacités d’intégration de Splashtop, en particulier avec les fournisseurs de SSO (authentification unique) et les principales solutions de ticketing et d’ITSM, garantissent que les entreprises peuvent inclure notre plateforme de manière efficace dans leurs écosystèmes informatiques existants. De plus, grâce aux options de restriction d’adresses IP, à l’intégration des SIEM et à Splashtop Connector, les entreprises peuvent personnaliser au maximum leur expérience d’accès à distance.
En offrant une suite de fonctionnalités aussi complète, Splashtop Enterprise garantit que les entreprises disposent de tous les outils dont elles ont besoin pour prospérer dans un monde centré sur le télétravail.
La nécessité d’un modèle de licence flexible
Dans le paysage dynamique des opérations métier, il est évident qu’une approche unique répond rarement, voire jamais, aux besoins variés des différentes entreprises. Ces dernières évoluent, tout comme leurs besoins. Ces changements soulignent le besoin pressant d’un modèle de licence flexible :
Besoins variés des entreprises : les entreprises ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Certaines peuvent avoir une main-d’œuvre essentiellement en télétravail, ce qui nécessite un accès à distance fréquent aux ressources de l’entreprise. D’autres ont une équipe plus centralisée, mais ont besoin d’une assistance informatique performante pour gérer un vaste réseau d’appareils. Le spectre des besoins est vaste, et un modèle de licence rigide peut souvent entraîner des dépenses inutiles ou des besoins non satisfaits.
Problèmes d’évolutivité : au fur et à mesure que les entreprises se développent, leurs besoins en matière d’accès à distance peuvent évoluer considérablement. Un modèle de licence flexible permet aux entreprises d’adapter leurs solutions d’accès à distance à leur croissance, ce qui leur évite de payer trop cher ou d’être sous-équipées.
Contraintes budgétaires : chaque centime compte dans une entreprise, et les investissements technologiques doivent produire un retour concret sur les fonds alloués. Avec un modèle de tarification rigide, les entreprises risquent de payer pour des fonctionnalités qu’elles n’utilisent pas ou de passer à côté de celles dont elles ont désespérément besoin. Un modèle flexible leur garantit qu’elles ne paient que pour ce qu’elles utilisent, optimisant ainsi leurs investissements technologiques.
Explication du modèle de licence flexible de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise se distingue non seulement par ses fonctionnalités robustes, mais aussi par son approche innovante en matière de licences. Conscient de la diversité des besoins des entreprises, Splashtop a conçu un modèle de licence qui offre flexibilité et rentabilité. Examinons les deux principales options disponibles :
Licences pour utilisateurs finaux pour le télétravail
Licence par utilisateur : ce modèle permet de gérer jusqu’à 10 terminaux par licence utilisateur. Il a été conçu en tenant compte des besoins des effectifs modernes, en veillant à ce que les employés aient la possibilité d’accéder aux ressources dont ils ont besoin, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Principaux avantages :
Renforcement des capacités de télétravail : que les employés soient au bureau, chez eux ou en déplacement, ils peuvent accéder en toute sécurité à leurs ressources professionnelles grâce à un accès à distance performant et multiplateforme.
SSO (authentification unique) : en simplifiant l’accès, la SSO réduit les inconvénients liés à la mémorisation de plusieurs mots de passe et offre aux équipes informatiques un moyen centralisé de gérer les autorisations d’accès.
Fonctionnalités avancées : de la planification des accès et des autorisations granulaires à l’affichage multi-moniteur en haute définition et aux transferts de fichiers, Splashtop garantit une expérience de télétravail optimale.
Licences de technicien pour le support à distance et la gestion des terminaux
Licence par utilisateur simultané : ce modèle couvre jusqu’à 300 terminaux gérés par licence de technicien. Il est conçu sur mesure pour les professionnels de l’IT et les équipes de support, afin de leur fournir les outils nécessaires pour offrir un support de premier ordre et gérer efficacement les terminaux.
Principaux avantages :
Capacités d’assistance complètes : les techniciens peuvent offrir une téléassistance avec ou sans surveillance, garantissant ainsi une intervention rapide quelle que soit la disponibilité de l’utilisateur final.
Gestion des terminaux : au-delà de l’assistance, les techniciens peuvent gérer et surveiller les terminaux, consulter les journaux système, gérer les mises à jour, etc.
Intégration et personnalisation : Splashtop Enterprise s’intègre parfaitement aux principales solutions de ticketing et ITSM, ce qui permet de lancer facilement des sessions à distance et d’enregistrer automatiquement leur déroulement.
En proposant ces deux modèles de licence distincts, Splashtop Enterprise permet aux entreprises d’adapter leur solution d’accès à distance et de téléassistance à leurs besoins spécifiques. Qu’il s’agisse d’une entreprise cherchant à autonomiser son personnel à distance ou d’une équipe informatique souhaitant améliorer ses capacités de téléassistance, les licences flexibles de Splashtop s’adaptent parfaitement à vos besoins.
Le meilleur dans tout ça ? Les entreprises ne paient que pour ce dont elles ont réellement besoin, ce qui leur permet de réaliser d’importantes économies et d’optimiser leur efficacité opérationnelle.
Réduction des coûts avec Splashtop Enterprise
Dans le monde concurrentiel des entreprises, chaque décision financière compte. Grâce à son modèle de licence flexible, Splashtop Enterprise offre aux entreprises une occasion unique de réaliser des économies substantielles. Voici comment :
Ne payez que ce dont vous avez besoin : l’une des caractéristiques principales du modèle de licence de Splashtop est son adaptabilité. Que vous soyez une startup avec une poignée d’employés à distance ou une grande entreprise avec une vaste équipe de téléassistance, vous pouvez adapter votre licence Splashtop à vos besoins. Cela signifie que vous ne dépensez pas plus que nécessaire pour des licences ou des fonctionnalités inutiles.
Comparaison avec les autres solutions : lorsqu’il est comparé aux autres solutions d’accès à distance et de téléassistance pour les entreprises, Splashtop s’avère être l’option la plus rentable. Les entreprises peuvent économiser 50 % ou plus sur leurs dépenses d’accès à distance sans compromis sur les fonctionnalités ou les performances.
Réduction des frais informatiques : grâce à des fonctionnalités telles que l’authentification unique, l’intégration avec les solutions ITSM existantes et la gestion centralisée, Splashtop réduit la charge administrative des équipes informatiques. Cela permet de réduire le nombre d’heures consacrées à la configuration, à la gestion et au dépannage, ce qui se traduit par des économies directes.
Productivité accrue : le temps, c’est de l’argent. Grâce aux performances du streaming de Splashtop et à sa suite de fonctionnalités avancées, les employés et les équipes informatiques peuvent travailler plus efficacement. Qu’il s’agisse de transferts de fichiers plus rapides, de la prise en charge fluide de plusieurs moniteurs ou de workflows efficaces pour les services d’assistance, le temps gagné s’accumule et contribue à la rentabilité de l’entreprise.
Éviter les coûts cachés : certaines solutions d’accès à distance s’accompagnent de coûts cachés, qu’il s’agisse de matériel supplémentaire, de logiciels additionnels ou de mises à jour périodiques. La transparence des prix et l’ensemble des fonctionnalités de Splashtop permettent aux entreprises d’établir un budget précis sans mauvaises surprises.
Prêt pour l’avenir : investir dans la technologie ressemble parfois à un pari, surtout avec le rythme rapide des progrès informatiques. Cependant, l’engagement de Splashtop à innover et à effectuer des mises à jour régulières signifie que les entreprises investissent dans une solution qui restera toujours pertinente et efficace, évitant ainsi les coûts associés à des révisions ou des remplacements fréquents du système.
Alliant performances, flexibilité et rentabilité, Splashtop Enterprise offre aux entreprises la possibilité d’obtenir des avantages économiques immédiats et durables.
Scénarios réels : les avantages pour les entreprises
La meilleure façon de comprendre les avantages d’un produit ou d’un service est souvent de s’appuyer sur des exemples concrets. C’est le cas de PETstock, l’un des principaux fournisseurs australiens d’articles pour animaux de compagnie, qui a pu constater par lui-même les avantages qu’il y a à passer à Splashtop Enterprise.
L’équipe informatique de PETstock, dirigée par Shaun Dunstan,avait pour mission de rationaliser et d’optimiser ses opérations. Alors qu’elle utilisait initialement TeamViewer pour ses besoins en téléassistance, elle s’est heurtée à des difficultés liées aux coûts opérationnels élevés et à la forte sollicitation des ressources informatiques par le logiciel.
Après avoir évalué plusieurs outils, PETstock a découvert Splashtop Enterprise. Non seulement il offrait toutes les fonctionnalités auxquelles ils étaient habitués avec TeamViewer, mais il était aussi nettement moins cher et moins gourmand en ressources.
PETstock a opté pour Splashtop et a bénéficié d’une solution d’accès à distance plus fiable et plus conviviale, tout en réalisant une économie de 20 % avec ce changement.
« Nous avons trouvé que Splashtop est une excellente alternative à TeamViewer, plus légère en termes de ressources et plus sécurisée du fait qu’il n’y a pas d’identifiant et de mot de passe local que n’importe qui peut utiliser pour se connecter. » - Shaun Dunstan, responsable IT chez PETstock.
Démarrer avec Splashtop Enterprise
À une époque où l’accès à distance et la téléassistance font partie intégrante des opérations métier, choisir la meilleure solution est primordial. Splashtop Enterprise s’impose comme un leader incontestable, offrant des performances élevées, une sécurité solide et un modèle de licence flexible et économique.
Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Découvrez la puissance et la flexibilité de Splashtop Enterprise. Que vous souhaitiez explorer plus en détail ses fonctionnalités, planifier une démonstration ou tester ses capacités avec un essai gratuit, notre équipe est là pour vous aider.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur Splashtop Enterprise.
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