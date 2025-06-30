Dans notre monde de plus en plus numérique, le besoin de mesures de cybersécurité robustes n’a jamais été aussi urgent. À mesure que les organisations étendent leur empreinte numérique et adoptent des solutions de télétravail, elles sont confrontées à un ensemble de défis en constante évolution.
Les cybercriminels trouvent sans cesse de nouveaux moyens d’exploiter des vulnérabilités, ce qui oblige les entreprises à garder une longueur d’avance. Comme le dit le proverbe, la solidité d’une chaîne dépend de celle de son maillon le plus faible ; en matière de cybersécurité, même une négligence mineure peut conduire à des fuites importantes.
Splashtop Enterprise, une solution qui permet aux employés et aux équipes informatiques de travailler et d’offrir une assistance depuis pratiquement n’importe où, est conçue pour répondre aux exigences multiples de la sécurité moderne. Elle offre des fonctions de sécurité avancées conçues pour protéger les entreprises contre les cyber-menaces.
Dans cet article, nous allons examiner comment Splashtop Enterprise peut être configuré pour intégrer vos bonnes pratiques de sécurité, renforcer les défenses de votre organisation tout en tirant parti de la flexibilité et de l’efficacité que l’accès à distance apporte à une entreprise.
Intégration de la SSO pour une authentification centralisée
La capacité de Splashtop à s’intégrer aux services d’authentification unique (SSO) garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au système. La SSO est un processus d’authentification qui permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs applications ou services à l’aide d’un seul jeu d’identifiants. Au lieu de jongler avec plusieurs noms d’utilisateur et mots de passe pour différentes plateformes, les utilisateurs ont uniquement besoin de se souvenir d’un seul, ce qui rend le processus de connexion plus simple et plus convivial.
Les administrateurs informatiques peuvent également contrôler les exigences et les règles relatives aux mots de passe, comme la fréquence de leur modification.
Splashtop Enterprise a compris l’importance de la SSO et a intégré cette capacité de manière fluide dans sa plateforme. Avec la prise en charge de la SSO, les utilisateurs de Splashtop peuvent s’authentifier par le biais de fournisseurs d’identité populaires tels que Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite, et TrustLogin. Cela permet non seulement de faciliter l’accès, mais aussi d’améliorer le niveau de sécurité.
Accès géré pour un télétravail contrôlé
Au-delà du SSO, les capacités d’accès géré de Splashtop permettent de contrôler précisément les accès, le moment où ils sont possibles et la manière dont ils sont effectués. Il s’agit de mettre en place des protocoles qui garantissent que seules les bonnes personnes ont accès aux bonnes ressources au bon moment.
Le système d’autorisations granulaires de Splashtop permet aux responsables informatiques de définir méticuleusement les niveaux d’accès. Qu’il s’agisse de l’accès à certains appareils ou des autorisations d’exécuter des actions, vous pouvez vous assurer que chaque utilisateur n’a accès qu’à ce dont il a besoin. Ce contrôle précis réduit les risques involontaires et renforce le protocole de sécurité.
Parmi les autres fonctions de gestion des accès de Splashtop Enterprise, citons la planification des accès (qui peut accéder à quoi à des heures précises) et la création de groupes d’administrateurs spécifiques, ce qui permet une gestion décentralisée mais contrôlée des différentes équipes ou services. La création de rôles et de groupes d’utilisateurs ou d’ordinateurs facilite la gestion de ces autorisations.
Transparence grâce à la journalisation, aux pistes d’audit et à l’enregistrement centralisé
Chaque point de contact au sein de l’infrastructure numérique d’une entreprise peut constituer une vulnérabilité potentielle. Une journalisation complète crée une trace documentée de ces points de contact, ce qui permet aux entreprises de remonter à toute anomalie, d’enquêter sur les fuites potentielles et de garantir le respect des protocoles de cybersécurité.
Les outils de journalisation et d’audit de Splashtop Enterprise comprennent :
Journaux d’activité : Splashtop Enterprise enregistre avec rigueur un journal détaillé de chaque session à distance. Toutes les actions effectuées au cours d’une session, notamment les transferts de fichiers, les discussions et autres, sont enregistrées depuis le début jusqu’à la fin de la session.
Intégration avec les systèmes SIEM: Les systèmes SIEM (Security Information and Event Management) sont conçus pour fournir une analyse en temps réel des alertes de sécurité. La capacité de Splashtop à exporter des données de journal vers des systèmes SIEM garantit que les organisations peuvent récupérer et analyser les données de session, en faisant un outil précieux pour la détection proactive des menaces et la réponse.
Enregistrement automatique dans les systèmes de ticketing : en plus des fonctionnalités SIEM, Splashtop s’intègre également aux solutions de ticketing PSA et ITSM les plus populaires. Chaque détail de la session de téléassistance est automatiquement enregistré dans le ticket, ce qui garantit une documentation complète.
Enregistrement centralisé : Splashtop Enterprise offre un enregistrement centralisé de toutes les sessions à distance. Cet enregistrement visuel est une preuve indéniable des actions de l’utilisateur et peut s’avérer inestimable lors d’audits de sécurité ou d’enquêtes.
Renforcer votre posture avec la sécurité des terminaux et la surveillance proactive
Au-delà de la journalisation et de l’enregistrement des sessions, Splashtop facilite la gestion à distance des terminaux informatiques, permettant aux équipes informatiques de consulter les inventaires des systèmes, l’état de la sécurité des terminaux et de gérer les mises à jour de sécurité critiques.
Les entreprises peuvent configurer des alertes pour surveiller des paramètres tels que l’état de l’ordinateur, les installations de logiciels, l’utilisation de la mémoire et les journaux d’événements Windows. Ces alertes, reçues via la console web de Splashtop ou par e-mail, agissent comme un système d’alerte précoce, permettant aux équipes informatiques d’agir rapidement si quelque chose semble anormal.
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus (avec la technologie Bitdefender) est conçu pour renforcer la sécurité des terminaux. L’antivirus offre des fonctionnalités telles que l’installation/désinstallation silencieuse, la personnalisation des politiques, l’analyse anti-malware à la demande et en temps réel, le contrôle avancé des menaces, l’analyse des périphériques externes, la sécurité du trafic web et la possibilité de mettre sur liste blanche/exclure des fichiers et des URL spécifiques. Les utilisateurs reçoivent également des alertes en temps réel et peuvent consulter les journaux des menaces par appareil. Splashtop Antivirus vise à fournir une protection complète contre les cybermenaces, et son intégration dans les solutions d’accès à distance de Splashtop permet une gestion fluide.
Gestion proactive du système d’exploitation
L’un des aspects les plus simples de la cybersécurité, mais souvent négligé, consiste à s’assurer que les systèmes d’exploitation (OS) sont régulièrement mis à jour. En gardant votre système d’exploitation à jour, vous bénéficiez des derniers correctifs de sécurité, des corrections de bogues et des améliorations apportées par les développeurs.
La gestion de ces mises à jour devient un défi de plus en plus important au fur et à mesure que les entreprises se développent et diversifient leur infrastructure informatique. Splashtop Enterprise est conscient de cette difficulté et offre une visibilité sur la version du système d’exploitation de tous les appareils connectés, la possibilité de programmer des mises à jour groupées et des alertes configurables pour signaler lorsqu’un appareil doit être mis à jour.
Liste blanche d'adresses IP
58% des professionnels de la sécurité estiment que les utilisateurs qui se connectent à partir d’appareils et de réseaux non autorisés constituent l’un des principaux vecteurs de menace. Avec Splashtop Enterprise, ne mettez sur liste blanche que les adresses IP et les identifiants d’appareils gérés par votre entreprise. Vous protégez ainsi votre environnement même en cas de vol d’informations d’identification.
Splashtop Connector
Splashtop Connector présente une solution innovante pour ceux qui recherchent un accès à distance efficace et sécurisé aux ordinateurs et aux serveurs. Grâce à cette technologie, il n’est pas nécessaire de recourir à un VPN ou d’installer un quelconque agent d’accès à distance. Il suffit d’installer Splashtop sur une seule machine au sein du réseau souhaité, et il agit comme un pont, rendant tous les autres ordinateurs de ce réseau accessibles par RDP et VNC.
Splashtop Connector offre des mesures de sécurité et de conformité renforcées. Les connexions à distance acheminées par Splashtop, sans tunnels VPN ni passerelles RD, sont plus sûres. Seuls les utilisateurs autorisés disposant des autorisations nécessaires peuvent se connecter, et chaque connexion est enregistrée.
Démarrer avec Splashtop Enterprise
Dans l’écosystème numérique complexe d’aujourd’hui, la cybersécurité ne consiste pas seulement à ériger des murs, mais à mettre en œuvre des stratégies globales qui couvrent chaque point de contact de votre infrastructure informatique.
De l’authentification des utilisateurs avec la SSO aux autorisations granulaires en passant par la gestion proactive des systèmes d’exploitation, Splashtop Enterprise apparaît comme une solution complète conçue pour renforcer la sécurité sans compromettre la facilité d’utilisation.
Vous souhaitez révolutionner votre approche de la cybersécurité au sein de votre entreprise ? Contactez-nous dès aujourd’hui et découvrez par vous-même comment Splashtop Enterprise peut renforcer votre posture de sécurité tout en offrant des capacités d’accès à distance et de gestion inégalées. La protection de votre entreprise n’a jamais été aussi intuitive et efficace.
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