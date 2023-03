L'équipe informatique de PETstock passe de TeamViewer à Splashtop

Shaun Dunstan, responsable informatique de PETstock, explique comment l’entreprise a adopté Splashtop pour répondre à ses besoins opérationnels. PETstock utilisait auparavant TeamViewer, mais a décidé de passer à Splashtop pour réduire ses coûts opérationnels et fournir à son équipe informatique un outil de téléassistance plus convivial, doté de capacités d’authentification unique (SSO).

Le défi : Réduire les coûts d'exploitation et le CPU des ordinateurs

En tant que responsable de l’équipe d’assistance de l’entreprise, Shaun et ses collaborateurs étaient chargés de gérer et de dépanner les services informatiques. Afin d’automatiser les processus et de gagner en efficacité, l’équipe d’assistance utilisait TeamViewer pour effectuer la plupart des tâches.

Cependant, TeamViewer était coûteux et gourmand en ressources informatiques. « Je voulais un produit moins contraignant à installer et plus facile à gérer », explique Shaun.

Il a également ajouté que tous les utilisateurs de TeamViewer savent qu’il s’agit d’un client relativement compliqué à installer. « Les règles et les options de configuration de TeamViewer étaient un peu difficiles à mettre en œuvre et nous avons rencontré de nombreux problèmes pour mettre à niveau les clients lorsque cela était nécessaire », a déclaré Shaun.

L’équipe informatique de PETstock a envisagé plusieurs outils jusqu’à ce qu’elle essaie Splashtop. Les techniciens ont constaté que ce dernier offrait non seulement toutes les fonctionnalités nécessaires, mais qu’il était également très facile à déployer via le RMM de l’équipe.

LA SOLUTION : SPLASHTOP

Splashtop a fourni à PETstock un moyen facile de gérer tous ses besoins en matière d’assistance technique à distance. La plateforme offre les mêmes fonctionnalités de pointe que TeamViewer, à un coût nettement inférieur, et ne nécessite que peu de ressources informatiques.

« Splashtop est une excellente alternative à TeamViewer, indique Shaun. On peut facilement définir des autorisations granulaires et limiter l’accès d’un technicien à un appareil précis. Splashtop est également doté de fonctions de sécurité puissantes, comme le chiffrement TLS et AES 256 bits, l’authentification des appareils ou encore les multiples options de vérification en deux étapes. »

Et tout récemment, Splashtop a ajouté une couche supplémentaire de protection à sa solution d’accès à distance : l’intégration de la SSO qui permet aux utilisateurs d’authentifier leur compte Splashtop en utilisant l’identifiant et le mot de passe de leur fournisseur SSO. Cela était particulièrement important pour l’équipe de Shaun, qui utilisait Azure Active Directory.

Le résultat : une migration en toute simplicité vers une solution d’accès à distance plus facile d’utilisation, plus sécurisée et plus fiable

L'équipe de soutien de PETstock a pu migrer facilement de TeamViewer à Splashtop. L'équipe de Shaun a utilisé un outil RMM pour déployer le Streamer Splashtop et, en même temps, désactiver TeamViewer.

L'équipe informatique de PETstock a suivi les instructions simples de l'équipe de support de Splashtop pour permettre le SSO avec Azure pour 25 techniciens supportant environ 1 200 clients.

Tout fonctionne à merveille et Shaun et son équipe sont ravis de la fiabilité et de l’assistance qu’ils reçoivent de l’équipe de support. En prime, PETstock a économisé 20 % en passant de TeamViewer à Splashtop.