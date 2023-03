Comment Splashtop Enterprise peut vous aider à consolider votre pile informatique

Les responsables informatiques souhaitent utiliser moins d’outils dans leur environnement pour simplifier leurs flux de travail, rationaliser leurs opérations et réduire les maux de tête liés aux achats. Nous comprenons tout à fait cela. En fait, la consolidation et la simplification sont les principaux moteurs du succès de Splashtop Enterprise.

En tant qu’outil tout-en-un, Splashtop Enterprise intègre à la fois l’accès à distance et l’assistance à distance. Il augmente ensuite la mise sur la simplicité en fournissant une longue liste d’intégrations précieuses et de tarification flexible qui en font une évidence pour soutenir une main-d’œuvre hybride.

Décomposons tout cela pour voir exactement quel type de fonctionnalités de consolidation et de simplicité Splashtop fournit à chaque client d’entreprise.

Accès à distance et assistance à distance en un

Avec l’accès à distance Enterprise, les utilisateurs peuvent se connecter à un périphérique sur le réseau d’entreprise (généralement un PC) et l’utiliser à partir de n’importe quel appareil, dans n’importe quel endroit. Avec Enterprise, vous n’aurez besoin que d’un seul outil pour gérer les environnements physiques et virtuels, ce qui en fait l’outil idéal pour le travail hybride. La fonction d’assistance à distance de l’entreprise permet au personnel de support informatique de fournir une assistance sans surveillance et avec assistance à tout utilisateur distant qui a besoin d’assistance technique. Pour ajouter à la simplicité, la fonction d’assistance assistée permet aux services d’assistance informatique de fournir en toute sécurité une assistance « en direct » en temps réel à n’importe quel appareil, même si cet appareil n’appartient pas à l’entreprise.

Prise en charge étendue des appareils

Splashtop Enterprise offre aux équipes informatiques la flexibilité, le contrôle, l’évolutivité et la facilité d’utilisation nécessaires pour gérer efficacement l’accès à distance à leur infrastructure informatique hybride. Splashtop prend en charge Windows, Mac, Linux, les appareils mobiles (Android / iOS / Chrome), IoT et robustes. Fini le temps où il fallait utiliser différents outils pour gérer différents appareils, Splashtop fait tout.

De nombreuses intégrations... qui comptent

Splashtop Enterprise a une longue liste de partenaires d’intégration dans les domaines de PSA/billetterie, RMM, de la sécurité des logiciels malveillants et du service d’assistance. Il s’agit notamment de leaders de l’industrie tels que Bitdefender, Datto, Ninja, ServiceNow, Zendesk et bien d’autres, comme vous pouvez le voir sur notre page Intégrations.

L’intégration de l’authentification unique (SSO) rationalise également l’expérience utilisateur et la sécurité. Splashtop Enterprise utilise la norme SAML 2.0 et s’intègre à tous les principaux fournisseurs d’identité, notamment ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin et Shibboleth. Encore plus utile, en tirant parti du système de gestion des identités inter-domaines (SCIM), votre administrateur informatique peut provisionner automatiquement des comptes SSO dans Splashtop Enterprise - même configurer automatiquement les regroupements de comptes SSO souhaités.

Simplicité continue dès le départ

Splashtop Enterprise est si facile à configurer et à utiliser que Splashtop a obtenu les scores les plus élevés (parmi 40 entreprises) dans l’indice d’utilisabilité G2 pour le bureau à distance, printemps 2021. En fait, Splashtop a reçu des scores de 98% pour la « facilité d’utilisation » et la « facilité d’administration ». En savoir plus sur les excellents scores de convivialité et d’administration de Splashtop.

Comme si tout cela ne suffisait pas, Splashtop Enterprise remporte de nombreuses distinctions de la part de ses clients pour avoir fourni un produit d’accès et d’assistance à distance à multiples facettes à des prix très attractifs - standard! Cela rend votre processus d’achat encore plus simple. Ajoutez cela à la facilité de configuration, de gestion et d’évolutivité, et vous êtes sûr de simplifier et de consolider votre pile informatique.

Essayez Splashtop Enterprise dès aujourd’hui

Prendre rendez-vous pour une démo