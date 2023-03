Démo de Splashtop Enterprise : Accès à distance pour l'utilisateur final et capacités de support informatique à distance

Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un d'accès et d'assistance à distance avec des licences flexibles pour les utilisateurs finaux et les techniciens.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les capacités et les caractéristiques de Splashtop Enterprise :

Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo

Avec Splashtop Enterprise, vous obtenez :

Un accès à distance performant pour permettre aux employés de travailler à domicile

Possibilité de programmer l'accès à distance

Autorisations d'accès et gestion des groupes

Intégration avec le Single Sign-On (SSO) pour une authentification centralisée

Capacité à fournir une assistance ''helpdesk'' aux ordinateurs et aux appareils mobiles avec un accès à distance à la demande

Capacité à fournir une assistance à distance sans surveillance aux ordinateurs

Fonctions de gestion à distance de l'ordinateur, comme la gestion des mises à jour de Windows

Accès sans surveillance aux appareils Android

Splashtop Enterprise pour laboratoires distants permet aux établissements d'enseignement de programmer et de gérer l'accès à distance aux ordinateurs de laboratoire, et permet aux technologies de l'information de prendre en charge à distance les appareils des étudiants et des professeurs.

