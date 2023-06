Faciliter un flux de travail homogène pour l'assistance à la demande

Avec Splashtop, notre modèle d'assistance à la demande a été le code SOS à 9 chiffres :

Le technicien dirige l'utilisateur final vers sos.splashtop.com. L'utilisateur final télécharge et exécute une petite appli, puis lit un code numérique à 9 chiffres au technicien.

Ce modèle a bien servi nos utilisateurs depuis son introduction en 2015 en tant que produit SOS Splashtop. TI est un processus intuitif pour les techniciens d'assistance et les utilisateurs finaux.

Nous nous sommes appuyés sur ce modèle simple et bien accepté en y apportant diverses améliorations :

être capable de se connecter à distance aux appareils mobiles et aux Chromebooks.

obtenir le privilège d'administrateur, personnaliser la marque de l'application SOS

se reconnecte automatiquement après le redémarrage

s'efface automatiquement après la fin de la session à distance

...et plus

Ces améliorations ont été très amusantes à mettre en place, et elles ont toutes commencé de la même façon - avec les précieux commentaires de nos utilisateurs qui prennent patiemment le temps de nous aider à comprendre leurs besoins.

Lancer de nouveaux flux de travail d'assistance à la demande.

Dans le même ordre d'idées, nous avons appris que notre flux original d'assistance à la demande ne fonctionne pas de la meilleure façon pour tout le monde.

Aussi simple que soit le modèle actuel, certains techniciens aimeraient éviter aux utilisateurs finaux d'avoir à relire un code. Certains utilisateurs finaux sont plus à l'aise avec le processus de type Zoom qui consiste à cliquer simplement sur un lien d'invitation. Les techniciens aimeraient parfois savoir instantanément quand leurs utilisateurs finaux ont cliqué sur le lien. Et les équipes d'assistance plus importantes peuvent préférer un processus mieux géré pour le transfert des sessions entre les techniciens.

À cette fin, nous sommes ravis d'avoir intégré de puissantes méthodes alternatives d'assistance à la demande dans le produit Splashtop Enterprise :

Envoyer un lien d'assistance - Le technicien peut créer un lien d'assistance. L'utilisateur final n'a plus qu'à cliquer sur TI pour télécharger et exécuter une petite application et le technicien peut alors se connecter à l'appareil de l'utilisateur. L'utilisateur final n'a pas besoin de relire un code.

Envoi d'un code PIN court - Le technicien crée un code PIN à 6 chiffres et demande à l'utilisateur final de le saisir sur un site web facile à taper (help123.app). Encore une fois, l'utilisateur final n'a pas besoin de lire un code au technicien.

Pré-déploiement d'une application SOS - Mets une application "SOC Call" directement sur le bureau des utilisateurs finaux. Lorsqu'ils ont besoin d'aide, les utilisateurs finaux double-cliquent sur l'application, puis leurs demandes apparaissent instantanément dans la file d'attente d'assistance des techniciens.

Toutes ces options sont reliées entre elles par la console new technician. Toutes les sessions d'assistance apparaissent sur la console. L'état de préparation de l'utilisateur final est mis à jour en temps réel sur la console. Les techniciens peuvent transférer des demandes d'assistance et inviter d'autres techniciens dans la session via un processus organisé.

L'ensemble du cadre du service desk avec la console du technicien permet également l'acheminement automatisé des demandes d'assistance vers les bons groupes de techniciens. À l'avenir, un riche ensemble d'outils pour les techniciens sera mis à disposition via la même console. Au-delà du simple contrôle à distance,



Bien sûr, le modèle de code SOS à 9 chiffres existant est toujours disponible dans Splashtop Enterprise, pour ceux qui préfèrent TI. Nous espérons que les options supplémentaires feront de Splashtop On-Demand Support une expérience optimale pour encore plus d'utilisateurs. Splashtop Enterprise rationalise le flux de travail des techniciens, tout en leur donnant plus de pouvoir et en rendant l'expérience des utilisateurs finaux encore plus simple. Contacte-nous aujourd'hui pour en savoir plus ou pour commencer un essai gratuit.

Contactez-nous

En savoir plus sur Splashtop Enterprise, la solution tout-en-un d'accès à distance et de support à distance.

Contenu connexe