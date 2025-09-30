Vidéo : Téléassistance avancée dans Splashtop Enterprise

Les entreprises s’appuyant de plus en plus sur des infrastructures numériques, leur besoin en support informatique qualifié s’est accru en parallèle. Une résolution immédiate des problèmes, une réduction des temps d’arrêt et une amélioration de l’expérience des utilisateurs ne sont plus des avantages, mais des impératifs.
Splashtop Enterprise est un outil révolutionnaire conçu pour répondre à ces exigences modernes. De la gestion simplifiée des techniciens et des sessions à distance aux interventions de téléassistance en réalité augmentée, Splashtop redéfinit les limites de l’assistance informatique à distance.
Regardez dès maintenant notre guide vidéo approfondi pour en savoir plus sur les fonctionnalités avancées de téléassistance de Splashtop Enterprise :
Vous pouvez également lire la suite pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les avantages du support à distance offerts par Splashtop Enterprise.
Centre de services avec gestion des techniciens, workflows d’assistance rationalisés et routage des sessions
Un workflow fluide garantit que les problèmes informatiques ne se transforment pas en difficultés persistantes qui entravent les opérations métier au quotidien. Splashtop Enterprise a compris la nécessité d’un système efficace de gestion des techniciens et des sessions d’assistance et l’a parfaitement intégré à sa plateforme.
Regroupement des techniciens - Les responsables informatiques peuvent segmenter les techniciens en groupes spécifiques, en veillant à ce que les responsabilités en matière d’assistance soient réparties en fonction de l’expertise ou du service. En organisant les techniciens de cette manière, non seulement l’attribution des tickets de support est plus rationnelle, mais les utilisateurs bénéficient également d’une résolution plus rapide par des experts spécifiquement qualifiés pour leurs problèmes.
File d’attente d’assistance - La mise en file d’attente efficace des demandes d’assistance garantit des réponses rapides et organisées aux problèmes des utilisateurs. Cette approche méthodique évite de submerger les techniciens, répartit équitablement la charge de travail et garantit qu’aucune demande ne passe inaperçue ou ne reste sans réponse. Il en résulte un processus d’assistance informatique plus efficace, conduisant à une résolution plus rapide des problèmes et à une plus grande satisfaction des utilisateurs.
Transferts de session - Conscient des difficultés inhérentes aux services d’assistance, Splashtop intègre des mécanismes permettant de gérer tous types de scénarios. De plus, si un problème est trop complexe pour l’expertise du technicien en charge, Splashtop permet de transférer facilement la session à des collaborateurs plus qualifiés ou à des groupes spécialisés.
Assistance collaborative - L’une des caractéristiques les plus intéressantes de Splashtop est la possibilité d’inviter plusieurs techniciens à collaborer sur une même demande d’assistance. En favorisant un environnement collaboratif et en tirant parti de l’expertise collective de l’équipe informatique, Splashtop garantit une résolution plus rapide des problèmes.
SOS Call - Assistance immédiate - Les urgences ne frappent pas avant d’arriver. La fonction SOS Call de Splashtop permet aux utilisateurs de demander une session d’assistance instantanément et de la transmettre au groupe de techniciens approprié. Un lien réutilisable dédié à des utilisateurs finaux ou à des groupes spécifiques peut être facilement distribué, garantissant une assistance toujours à portée de clic.
Interactions en direct - Au fur et à mesure que la session progresse, le technicien a non seulement la possibilité de se connecter à distance, mais aussi de dialoguer en direct, ce qui garantit une communication en temps réel, favorise la compréhension et accélère la résolution des problèmes.
Grâce à ces fonctionnalités, Splashtop Enterprise permet aux équipes d’assistance informatique de renforcer leur efficacité, en acheminant rapidement les demandes, en favorisant la collaboration interne et en fournissant des solutions rapides, améliorant ainsi l’expérience de l’utilisateur final.
Surveillance et gestion à distance
L’évolution des entreprises s’accompagne d’une complexification de leur infrastructure informatique. Avec davantage de terminaux à surveiller, à gérer et à entretenir, les services informatiques ont besoin d’outils qui offrent une visibilité et un contrôle complets sur leur environnement numérique. Les capacités de surveillance et de gestion à distance de Splashtop Enterprise permettent aux équipes informatiques d’avoir toujours une longueur d’avance.
Les fonctions de surveillance et de gestion à distance de Splashtop Enterprise comprennent :
Profils d’alerte personnalisables - Les profils d’alerte de Splashtop permettent aux techniciens de configurer des alertes spécifiques concernant l�’utilisation du processeur, l’espace disque, l’état en ligne/hors ligne, les installations de logiciels, les mises à jour Windows, etc.
Actions simultanées sur plusieurs terminaux - Les techniciens peuvent exécuter simultanément diverses actions telles que le redémarrage du système, le transfert de fichiers et les commandes à distance sur plusieurs ordinateurs ou groupes d’ordinateurs entiers, ce qui leur permet de gagner beaucoup de temps.
Exécution de tâches programmées - Splashtop permet de programmer des tâches à des heures ultérieures, ce qui évite toute interruption pendant les heures de travail cruciales.
Tableau de bord complet de la sécurité des terminaux - Le tableau de bord de Splashtop offre un aperçu en temps réel des dernières heures d’analyse, des menaces identifiées, des vulnérabilités et d’autres indicateurs cruciaux sur l’ensemble des terminaux. L’antivirus intégré de Splashtop, basé sur Bitdefender, renforce encore la sécurité en offrant des mécanismes de défense robustes contre les cyber-menaces en constante évolution.
Opérer discrètement avec les actions en arrière-plan - Les techniciens ont souvent besoin de dépanner sans perturber les utilisateurs finaux. Les actions en arrière-plan de Splashtop permettent d’accéder au gestionnaire des tâches, au gestionnaire de services, à l’éditeur de registre et au gestionnaire de périphériques sans démarrer une session à distance classique. Cela permet d’assurer un dépannage fluide sans entraver les activités de l’utilisateur final.
Intégrant des fonctionnalités RMM, Splashtop Enterprise permet aux équipes informatiques de rester aux commandes, d’avoir une visibilité et un contrôle total sur leur environnement, d’automatiser les tâches routinières, de renforcer la sécurité et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
Splashtop Connector : au-delà du bureau à distance classique
Le monde de l’accès à distance évolue ; avec lui, les outils que nous utilisons doivent s’adapter. Splashtop est conscient de la diversité des besoins des entreprises et, avec Splashtop Connector, notre plateforme offre une solution robuste qui repousse les limites de l’accès à distance classique.
Bien que Splashtop soit un outil puissant en soi, il existe des cas où le RDP (Remote Desktop Protocol) ou le VNC (Virtual Network Computing) sont nécessaires. Splashtop Connector s’intègre facilement à ces protocoles et permet d’accéder aux terminaux sans avoir recours à un VPN ou au streamer Splashtop.
Les utilisateurs bénéficient d’un accès sans agent aux systèmes Windows, Linux et Mac en installant Splashtop sur une machine du même réseau.
Les administrateurs informatiques peuvent prendre en charge à distance les ordinateurs se trouvant sur des réseaux internes qui ne sont peut-être pas connectés à Internet ou qui n’autorisent pas l’installation d’une application tierce pour mettre en place un accès à distance.
Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément au même ordinateur dans le cadre de leur propre session de bureau individuelle avec des serveurs de terminal/RDS.
Il est possible de limiter l’accès à distance des utilisateurs à un programme spécifique plutôt que de leur octroyer un accès complet à l’ordinateur.
Splashtop AR : assistance virtuelle sur site
Dans un monde où la rapidité d’exécution est cruciale et où les compétences sont limitées, les interventions sur site peuvent présenter un défi logistique, en particulier lorsqu’il s’agit de résoudre immédiatement un problème. La technologie de réalité augmentée (RA), solution innovante de Splashtop, révolutionne la manière dont les techniciens apportent leur assistance aux utilisateurs finaux, en permettant des interactions « virtuelles sur site ».
Splashtop AR permet aux utilisateurs finaux de partager la caméra de leur appareil mobile avec un technicien informatique distant en temps réel. Au lieu de s’appuyer sur des explications verbales, les techniciens peuvent guider visuellement les utilisateurs à l’aide de la voix et d’annotations, ce qui rend le dépannage plus efficace.
Grâce à la capacité d’annotation bidirectionnelle, le technicien et l’utilisateur final peuvent tous deux dessiner sur l’écran, ce qui facilite la localisation des problèmes ou la conduite des actions. Des codes couleur différents pour chaque participant permettent de clarifier la communication.
Les techniciens peuvent mettre l’écran en pause pour l’annoter, activer la lampe de poche pour mieux voir, enregistrer les sessions et même ajouter des notes pour s’y référer après coup. Cet ensemble de fonctions garantit qu’aucun détail n’est oublié pendant la session d’assistance.
Splashtop Augmented Reality n’est pas seulement une fonctionnalité, il s’agit d’un véritable tournant. En fusionnant les réalités physiques et numériques, cette technologie permet aux techniciens d’être virtuellement présents là où on a besoin d’eux. Dans un monde où le temps est un facteur essentiel, de telles innovations garantissent une assistance toujours à portée de clic.
Sécurité renforcée et fonctions d’intégration
L’engagement inconditionnel de Splashtop en matière de sécurité et d’intégration en fait un choix de premier ordre pour les solutions d’accès à distance. Voici un aperçu des mesures de sécurité sophistiquées et des capacités d’intégration qui consolident la position de Splashtop en tant que leader du secteur.
Liste blanche d’adresses IP - Splashtop Enterprise offre une fonction de liste blanche d’adresses IP dynamique. Les organisations peuvent restreindre les accès en autorisant uniquement des adresses IP spécifiques, renforçant ainsi leurs dispositifs de sécurité.
Intégration des systèmes SIEM - Splashtop s’intègre aux systèmes SIEM (Security Information and Event Management) tels que Sumo Logic et Splunk. Cette intégration fluide garantit que l’historique et les journaux d’événements de session de Splashtop sont continuellement alimentés par un système de journalisation central, offrant aux organisations des capacités complètes de collecte et d’analyse des données.
Authentification unique (SSO) - Splashtop Enterprise s’intègre parfaitement aux fournisseurs SSO. Cela permet de centraliser l’authentification et de rationaliser le processus de gestion des informations d’identification. Les entreprises peuvent ainsi garantir à leurs utilisateurs une expérience de connexion sécurisée et efficace.
Les fonctions de sécurité avancées et les capacités d’intégration de Splashtop soulignent son engagement à fournir une expérience de téléassistance efficace, sécurisée et fluide. Pour les entreprises, ces améliorations sont synonymes de tranquillité d’esprit, sachant que leurs systèmes et leurs données sont protégés par des mesures de sécurité de pointe, tout en ayant la capacité d’intégrer Splashtop dans leurs écosystèmes informatiques existants.
Démarrer avec Splashtop Enterprise
À une époque où les solutions d’accès et d’assistance à distance deviennent indispensables, Splashtop se distingue en proposant une plateforme robuste, intuitive et sécurisée. De plus, les couches de sécurité supplémentaires et les capacités d’intégration fluides permettent aux organisations de conserver leur agilité sans compromettre la sécurité.
Pour ceux qui cherchent à révolutionner leurs processus de télétravail et à renforcer leurs capacités d’assistance, Splashtop Enterprise s’impose comme le choix idéal. Si vous souhaitez expérimenter ces fonctionnalités et découvrir le potentiel de transformation de Splashtop pour votre entreprise, n’attendez pas plus longtemps.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur Splashtop Enterprise et découvrir comment vous pouvez révolutionner votre approche de l’assistance à distance !
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