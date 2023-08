Vidéo : Téléassistance avancée dans Splashtop Enterprise

Comme les entreprises s'appuient de plus en plus sur des infrastructures numériques, leur besoin d'une assistance TI experte a augmenté en même temps. Les résolutions immédiates, la réduction des temps d'arrêt et l'amélioration de l'expérience des utilisateurs ne sont plus des avantages, mais des impératifs.

Splashtop Enterprise est un outil révolutionnaire conçu pour répondre à ces exigences modernes. De la gestion simplifiée des techniciens et des sessions à distance aux sessions d'assistance en réalité augmentée, Splashtop redéfinit les limites de l'assistance TI à distance.

Regarde maintenant notre guide vidéo approfondi pour en savoir plus sur les fonctionnalités avancées de téléassistance de Splashtop Enterprise :

Splashtop Enterprise for Secure and Efficient Remote Support

Ou bien, lis la suite pour en savoir plus sur les fonctions et avantages passionnants de Téléassistance offerts dans Splashtop Enterprise.

Service Desk avec gestion des techniciens, flux d'assistance rationalisés et routage des sessions

Un flux de travail fluide garantit que les problèmes de TI ne se transforment pas en défis prolongés qui entravent les activités quotidiennes d'une entreprise. Splashtop Enterprise a reconnu la nécessité d'un système efficace de gestion des techniciens et des sessions d'assistance et a intégré TI de façon transparente dans sa plateforme.

Regroupement des techniciens - Les responsables TI peuvent segmenter les techniciens en groupes spécifiques, garantissant ainsi que les responsabilités d'assistance sont réparties en fonction de l'expertise ou de la fonction du département. En organisant les techniciens de cette manière, non seulement l'attribution des tickets d'assistance est plus rationnelle, mais les utilisateurs bénéficient également de résolutions plus rapides par des experts spécifiquement adaptés à leurs problèmes.

File d'attente de l'assistance - La mise en file d'attente efficace des demandes d'assistance entrantes garantit des réponses rapides et organisées aux problèmes des utilisateurs. Cette approche systématique évite de submerger les techniciens, répartit uniformément la charge de travail et garantit qu'aucune demande ne passe inaperçue ou n'est résolue. Il en résulte un processus d'assistance TI plus efficace, qui permet de résoudre les problèmes plus rapidement et d'accroître la satisfaction des utilisateurs.

Transferts de session - Comprenant les réalités de l'assistance, Splashtop a intégré des mécanismes pour gérer différents scénarios. De plus, si un défi dépasse l'expertise du technicien présent, Splashtop permet de transférer sans effort la session à des techniciens plus expérimentés ou à des groupes spécialisés.

Assistance collaborative - L'une des caractéristiques les plus remarquables est la possibilité d'inviter plusieurs techniciens à collaborer sur une même demande d'assistance. En favorisant un environnement collaboratif, Splashtop assure des résolutions plus rapides, en exploitant l'expertise collective de l'équipe TI.

SOS Call - Assistance immédiate - Les urgences ne frappent pas avant d'arriver. La fonction SOS Call de Splashtop garantit que les utilisateurs peuvent demander une session d'assistance instantanément, en acheminant TI vers le bon groupe de techniciens. Un lien réutilisable dédié à des utilisateurs finaux ou à des groupes spécifiques peut être facilement déployé, ce qui permet de s'assurer que l'aide est toujours à un clic.

Interactions en direct - Au fur et à mesure que la session progresse, le technicien a non seulement la possibilité de se connecter à distance, mais il est également possible de discuter en direct, ce qui garantit une communication en temps réel, favorise la compréhension et accélère la résolution des problèmes.

Grâce à ces capacités, Splashtop Enterprise permet aux équipes d'assistance TI d'accroître leur efficacité, en acheminant rapidement les demandes, en favorisant la collaboration interne et en apportant des solutions rapides, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur final.

Surveillance et gestion à distance

Les entreprises évoluent, tout comme la complexité de leur infrastructure informatique. Avec davantage de points de terminaison à surveiller, à gérer et à entretenir, les services de TI ont besoin d'outils qui offrent une visibilité et un contrôle complets sur leur environnement numérique. Les capacités de surveillance et de gestion à distance de Splashtop Enterprise permettent aux équipes de TI d'avoir toujours une longueur d'avance.

Les fonctions de surveillance et de gestion à distance de Splashtop Enterprise comprennent :

Profils d'alerte personnalisables - Les profils d'alerte de Splashtop permettent aux techniciens de configurer des alertes spécifiques allant de l'utilisation du processeur, de l'espace disque, de l'état en ligne/hors ligne, de l'installation de logiciels, des mises à jour de Windows, et plus encore.

Actions simultanées sur plusieurs points - Les techniciens peuvent exécuter simultanément diverses actions telles que le redémarrage du système, le transfert de fichiers et les commandes à distance sur plusieurs ordinateurs ou groupes d'ordinateurs entiers, ce qui leur permet de gagner beaucoup de temps.

Exécution de tâches programmées - Splashtop permet de programmer des tâches à des heures ultérieures, ce qui évite toute interruption pendant les heures de travail cruciales.

Tableau de bord complet de la sécurité des points d'extrémité - Le tableau de bord de Splashtop offre un aperçu en temps réel des dernières durées d'analyse, des menaces identifiées, des vulnérabilités et d'autres mesures cruciales sur tous les points d'extrémité. Splashtop AV intégré, alimenté par Bitdefender, élève encore la stature de la sécurité, en offrant des mécanismes de défense robustes contre les cybermenaces en constante évolution.

Plonger plus profondément avec les actions de fond - Les techniciens ont souvent besoin de dépanner sans perturber les utilisateurs finaux. Les actions en arrière-plan de Splashtop permettent d'accéder au gestionnaire des tâches, au gestionnaire de services, à l'éditeur de registre et au gestionnaire de périphériques sans initier une session distante complète. TI assure un dépannage transparent sans entraver les activités de l'utilisateur final.

Intégrant des fonctionnalités RMM, Splashtop Enterprise permet aux équipes TI de rester aux commandes, d'avoir une visibilité et un contrôle total sur leur environnement, d'automatiser les tâches de routine, de renforcer la sécurité et de favoriser l'efficacité opérationnelle.

Connecteur Splashtop : Au-delà du bureau à distance traditionnel

Le monde de l'Accès à distance évolue ; avec TI, les outils que nous utilisons doivent s'adapter. Splashtop reconnaît la diversité des besoins des entreprises, et avec le Splashtop Connector, TI offre une solution robuste qui repousse les limites de ce que nous entendons par accès bureau à distance traditionnel.

Bien que Splashtop soit un outil puissant en soi, il y a des cas où RDP (bureau à distance Protocol) ou VNC (Virtual Network Computing) est nécessaire. Splashtop Connector s'intègre sans effort à ces protocoles, fournissant un accès aux points d'extrémité sans nécessiter de VPN ou de Splashtop Streamer.

Les utilisateurs bénéficient d’un accès sans agent aux systèmes Windows, Linux et Mac en installant Splashtop sur une machine du même réseau.

Les administrateurs informatiques peuvent prendre en charge à distance les ordinateurs se trouvant sur des réseaux internes qui ne sont peut-être pas connectés à Internet ou qui n’autorisent pas l’installation d’une application tierce pour mettre en place un accès à distance.

Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément au même ordinateur dans le cadre de leur propre session de bureau individuelle avec des serveurs de terminal/RDS.

Il est possible de limiter l’accès à distance des utilisateurs à un programme spécifique plutôt que de leur octroyer un accès complet à l’ordinateur.

Splashtop AR : Soutien virtuel sur place

Dans un monde où l'immédiateté est cruciale et où l'expertise est rare, les visites sur place peuvent devenir un défi logistique, surtout lorsque des résolutions rapides sont nécessaires. La solution innovante de Splashtop, la fonction de réalité augmentée (RA), révolutionne la façon dont les techniciens assistent les utilisateurs finaux, en permettant des interactions "virtuelles sur site".

Splashtop AR permet aux utilisateurs finaux de partager la caméra de leur appareil mobile avec un technicien TI à distance en temps réel. Au lieu de s'appuyer sur des explications verbales, les techniciens peuvent guider visuellement les utilisateurs à l'aide de la voix et d'annotations, ce qui rend le dépannage plus efficace.

Grâce à la capacité d'annotation bidirectionnelle, le technicien et l'utilisateur final peuvent tous deux dessiner sur l'écran, ce qui permet à TI de repérer plus facilement les problèmes ou de guider les actions. Des codes de couleur différents pour chaque participant assurent la clarté de la communication.

Les techniciens peuvent mettre l'écran en pause pour l'annoter, activer la lampe de poche pour y voir plus clair, enregistrer les sessions et même ajouter des notes pour s'y référer après la session. Cet ensemble de fonctionnalités permet de ne négliger aucun détail pendant la session d'assistance.

Splashtop Augmented Reality n'est pas seulement une fonction ; TI change la donne. En fusionnant les domaines physique et numérique, TI permet aux techniciens d'être virtuellement présents là où on a besoin d'eux. Dans un monde où le temps est compté, de telles innovations permettent de s'assurer que l'aide est toujours à portée de clic.

Sécurité renforcée et fonctions d'intégration

L'engagement inébranlable de Splashtop en matière de sécurité et d'intégration fait de TI un choix de premier ordre pour les solutions Accès à distance. Voici un examen plus approfondi des mesures de sécurité sophistiquées et des capacités d'intégration qui consolident la position de Splashtop en tant que leader de l'industrie.

Liste blanche d'IP - Splashtop Enterprise offre une fonction de liste blanche d'IP dynamique. Les organisations peuvent restreindre les origines des connexions en n'autorisant que des adresses IP spécifiques à accéder, renforçant ainsi leurs barrières de sécurité.

Intégration des systèmes SIEM - Splashtop s'intègre aux systèmes SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité) tels que Sumo Logic et Splunk. Cette intégration transparente garantit que l'historique et les journaux d'événements de session de Splashtop sont continuellement alimentés par un système de journalisation central, offrant ainsi aux organisations des capacités complètes de collecte et d'analyse des données.

Intégration Single Sign-On (SSO (authentification unique)) - Splashtop Enterprise s'intègre parfaitement aux fournisseurs de SSO (authentification unique). Cela permet de centraliser l'authentification et de rationaliser le processus de gestion des justificatifs d'identité. Par conséquent, les organisations peuvent garantir une expérience de connexion sécurisée et efficace à leurs utilisateurs.

Les fonctions de sécurité avancées et les capacités d'intégration de Splashtop soulignent son engagement à fournir une expérience de téléassistance efficace, sécurisée et transparente. Pour les organisations, ces améliorations sont synonymes de tranquillité d'esprit, car elles savent que leurs systèmes et leurs données sont protégés par des mesures de sécurité de pointe, tout en ayant la possibilité d'intégrer Splashtop dans leurs écosystèmes TI existants.

Démarrer avec Splashtop Enterprise

À une époque où la téléassistance et les solutions d'accès deviennent indispensables, Splashtop se démarque en proposant une plateforme robuste, intuitive et sécurisée. De plus, les couches de sécurité supplémentaires et les capacités d'intégration transparentes garantissent que les organisations peuvent maintenir leur agilité sans compromettre la sécurité.

Pour ceux qui cherchent à révolutionner leurs processus de travail à distance et à élever leurs mécanismes de soutien, Splashtop Enterprise apparaît comme le choix idéal. Si tu es curieux de découvrir ces fonctionnalités de première main et de comprendre le potentiel de transformation de Splashtop pour ton organisation, n'attends pas plus longtemps.

Contacte-nous pour en savoir plus sur Splashtop Enterprise dès aujourd'hui et découvrir comment tu peux redéfinir la façon dont tu abordes la téléassistance !

