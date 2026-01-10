Les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) comptent sur la technologie de surveillance à distance et de gestion (RMM) pour prendre en charge et gérer plusieurs clients. Cependant, les solutions RMM traditionnelles ne peuvent pas toujours répondre aux besoins et défis modernes.
Au lieu de cela, les RMM traditionnels peuvent ajouter de la complexité, du poids et une surcharge de licences. Le nombre d'outils qu'ils utilisent peut augmenter les frais généraux et la complexité, tandis que les cycles de correctifs lents et planifiés rendent difficile le respect de leurs exigences de conformité TI et la correction des vulnérabilités.
De plus, les forces de travail hybrides d'aujourd'hui disposent d'une gamme diversifiée de systèmes d'exploitation et d'appareils, en particulier pour les entreprises avec des politiques de Bring Your Own Device (BYOD). Les outils hérités n'ont tout simplement pas été conçus pour cette variété de points de terminaison et ne peuvent pas suivre.
Les fournisseurs de services gérés ont besoin d'un modèle opérationnel plus simple, de préférence avec moins d'outils et de fournisseurs disparates. Alors, quelles sont les meilleures plateformes RMM et alternatives pour les Fournisseurs de Services Gérés d'aujourd'hui? Explorons.
Ce que « Meilleur RMM » signifie vraiment pour les MSPs axés sur la consolidation
De nombreux fournisseurs de RMM décrivent leur solution comme le « meilleur RMM », mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Il n'existe pas de « meilleure » option universelle pour les RMM, mais il y a certains éléments qu'une excellente solution RMM devrait inclure.
Pour les fournisseurs de services gérés qui cherchent à consolider leur pile technologique, ces fonctionnalités sont nécessaires pour tout "meilleur" RMM :
1. Gestion des correctifs en temps réel sur les systèmes d'exploitation et les applications tierces
La gestion des correctifs est l'une des fonctionnalités de cybersécurité les plus essentielles pour toute solution RMM. Il est tout aussi crucial que la solution gère les correctifs en temps réel à la fois pour les applications et les systèmes d'exploitation afin de prendre en charge entièrement chaque point de terminaison et ses applications. Cela aide à garantir une protection rapide et complète contre les vulnérabilités dès qu'un nouveau correctif est disponible.
2. Automatisation qui réduit le travail manuel des techniciens
De nombreux aspects du travail des techniciens MSP impliquent des tâches manuelles répétitives. Cependant, avec les bons outils d'automatisation, vous pouvez automatiser ces tâches sans saisie manuelle. L'automatisation améliore l'efficacité et la rapidité, réduisant le temps et l'effort sur les tâches répétitives et libérant du temps pour un travail plus essentiel.
3. Visibilité centralisée dans les environnements clients
Lorsque vous gérez plusieurs clients et terminaux, il peut être difficile d'avoir une visibilité complète sur eux. Une bonne plateforme RMM devrait offrir une visibilité centralisée, permettant aux Fournisseurs de Services Gérés de surveiller et gérer chaque point d'extrémité et environnement client depuis un seul endroit, plutôt que de passer constamment de l'un à l'autre.
4. Workflows d'accès à distance et de support simplifiés
Lorsqu'un MSP doit accéder aux points d'accès d'un client pour Téléassistance, le processus doit être rapide et fluide. Un accès à distance simplifié est essentiel pour une gestion, une maintenance et un support efficaces, donc un système avec un accès complexe et peu fiable ne suffira tout simplement pas.
5. Déploiement léger et faible coût de maintenance
Les MSPs veulent se concentrer sur leurs clients, pas sur la maintenance et les difficultés de leur plateforme RMM. Une plateforme légère avec un faible entretien qui facilite le déploiement et l'utilisation efficace du système RMM, sans nécessiter un temps ou un effort excessif pour le maintenir en bon état de marche. Une expérience fluide et efficace est essentielle.
6. Modèles de tarification prévisibles qui évoluent avec les clients
Les fournisseurs de services gérés (MSPs) comptent sur leurs plateformes RMM, elles doivent donc être abordables et évolutives. Lorsqu'un fournisseur de services gérés (MSP) acquiert un nouveau client, il devrait être facile d'étendre sa plateforme RMM pour prendre en compte le client et tous ses endpoints. En même temps, le prix doit être prévisible et exempt de frais cachés ou d'autres coûts surprises pour garantir que le fournisseur de services gérés puisse toujours se le permettre.
Pourquoi les plates-formes RMM traditionnelles ne sont pas à la hauteur pour les MSPs cherchant une consolidation
Bien que les plateformes RMM traditionnelles aient été autrefois les meilleurs outils pour le travail, la technologie a évolué, et toutes les plateformes ne sont pas restées à jour. En conséquence, de nombreuses plateformes ne peuvent tout simplement pas répondre aux besoins des Fournisseurs de Services Gérés d'aujourd'hui.
Par exemple, de nombreuses plateformes RMM traditionnelles s'appuient encore sur des cycles de vérification différée, plutôt que sur une surveillance en temps réel et une gestion des correctifs. Ces retards peuvent laisser les points de terminaison non corrigés et vulnérables, ou permettre aux attaquants de se déplacer sans entrave, créant ainsi un risque de sécurité important.
De plus, ces plateformes ont généralement de gros ensembles de fonctionnalités inutiles. Cela peut mener à une inflation technologique et à des fonctionnalités inutilisées, ce qui augmente la surcharge opérationnelle et complique l'intégration, tandis que les MSP paient pour des fonctionnalités dont ils n'ont pas besoin. Une solution simplifiée et légère est souvent la meilleure.
L'environnement commercial moderne a également changé, évoluant vers un monde où le travail à distance et le travail hybride sont courants, ainsi que les politiques BYOD. Les anciennes plateformes RMM ont souvent du mal à mettre à jour différents systèmes d'exploitation et applications tierces, et nécessitent plusieurs moteurs séparés pour l'accès à distance, la surveillance et le support. Une bonne plateforme doit tout réunir pour que les Fournisseurs de Services Gérés puissent tout gérer facilement depuis un seul endroit.
Une alternative moderne au RMM pour la consolidation des outils MSP
Heureusement, il existe des alternatives RMM qui peuvent offrir des services de surveillance, de gestion et bien plus, depuis n'importe où. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est une solution robuste et évolutive qui offre contrôle, automatisation et visibilité sur plusieurs terminaux à distance, ce qui en fait un choix populaire pour les Fournisseurs de Services Gérés cherchant à consolider leurs outils.
Qu'est-ce qui rend Splashtop AEM différent
Splashtop AEM consolide la gestion des terminaux, téléassistance, et accès à distance en une solution unique, complète avec gestion des correctifs automatisée, contrôles de sécurité et surveillance des terminaux. Ses fonctionnalités de correctifs en temps réel et d'automatisation gardent les terminaux sécurisés et à jour tout en réduisant l'effort manuel nécessaire pour gérer plusieurs appareils disparates.
Splashtop AEM est conçu pour fonctionner sur les systèmes d'exploitation Windows et Mac, le rendant idéal pour les environnements hybrides, distribués et BYOD. Les MSP utilisant Splashtop AEM peuvent facilement gérer tous les terminaux de leurs clients depuis un seul endroit sans avoir besoin de jongler entre les outils ou les plateformes.
Comment Splashtop AEM réduit la dispersion des outils MSP
L'un des avantages de Splashtop AEM pour les Fournisseurs de Services Gérés est la capacité à réduire la prolifération et l'encombrement des outils (y compris les dépenses associées). Parce que Splashtop AEM offre de multiples fonctionnalités de gestion des terminaux, telles que l'automatisation des correctifs et la surveillance des terminaux, il peut remplacer des outils autonomes et aider à consolider.
Cela réduit également la dépendance aux grandes suites RMM lourdes pour l'automatisation de base. Splashtop AEM inclut l'automatisation pour la remédiation des vulnérabilités, la gestion des correctifs et la maintenance des points de terminaison, aidant les Fournisseurs de Services Gérés à réduire l'effort manuel et à améliorer le temps de remédiation.
En utilisant une architecture à agent unique qui combine la gestion des points de terminaison et l'accès à distance, Splashtop AEM réduit le besoin de multiples agents et d'outils déconnectés. Tous ces terminaux sont visibles depuis un seul endroit, ce qui facilite le support de plusieurs clients et aide les Fournisseurs de Services Gérés à obtenir la remédiation rapide et les flux de travail simples dont ils ont besoin.
Résultats que les MSPs obtiennent avec Splashtop AEM
Alors, à quoi peuvent s'attendre les MSPs avec Splashtop AEM? Il y a plusieurs avantages aux fonctionnalités et à la consolidation que Splashtop AEM apporte, y compris :
Réponse plus rapide aux vulnérabilités zero-day, rendue possible par une correction en temps réel et une visibilité des vulnérabilités basée sur les CVE.
Réduisez les frais généraux pour les techniciens en diminuant le nombre d'applications et de tâches manuelles qu'ils gèrent.
Amélioration de la cohérence dans tous les environnements clients, car tous vos outils sont consolidés en une seule solution de gestion des points de terminaison.
Réduction des dépenses de licence en éliminant les outils en double.
RMM vs. Splashtop AEM : Quelle approche offre une meilleure consolidation pour les MSPs ?
Lorsqu'un décideur MSP souhaite consolider ses outils, il a des options. Ils peuvent investir dans des suites RMM qui offrent une gamme de solutions, ou choisir Splashtop AEM, qui combine tout ce dont ils ont besoin en un seul package. Cependant, lorsqu'on compare Splashtop AEM aux solutions RMM traditionnelles, il y a quelques différences apparentes :
Solutions traditionnelles de gestion et de surveillance à distance
Splashtop AEM
Consolidation d'outils
Exigent souvent plusieurs modules complémentaires ou intégrations pour l'accès à distance, la surveillance, les alertes, le patching et l'automatisation.
Une plateforme unifiée avec accès à distance intégré, surveillance des points d'accès, alertes basées sur des événements et automatisation, réduisant ainsi le nombre d'outils dont les MSP ont besoin.
Experience Accès à distance
Accès à distance est généralement groupé et peut nécessiter une licence séparée ou des outils tiers.
Les performances de Splashtop Accès à distance sont intégrées de manière native dans Splashtop AEM.
Déploiement & Configuration
La configuration et le déploiement peuvent être complexes et impliquer plusieurs agents et modules.
Un design léger et mono-agent simplifie l'intégration et réduit les efforts de gestion.
Automatisation & Scripts
Puissant, mais nécessite souvent une expertise en codage ou des flux de travail complexes.
Des flux de travail d'automatisation simples conçus pour être faciles à utiliser.
Structure de Coût
Les coûts par point de terminaison peuvent s'additionner, surtout lorsqu'on ajoute des fonctionnalités comme l'Accès à distance et des modules de sécurité.
Une solution rentable et consolidée avec une large gamme de fonctionnalités incluses sans nécessiter d'empilage d'outils ou d'abonnements.
Efficacité Opérationnelle
La prolifération d'outils entraîne un temps de formation plus long, des changements de contexte et une maintenance prolongée.
Opérations rationalisées avec moins d'interfaces et une charge administrative réduite grâce à un seul fournisseur.
Évolutivité
La scalabilité nécessite la gestion des licences à travers plusieurs fournisseurs et outils.
Facilement évolutif avec une plateforme unique couvrant l'Accès à distance et la gestion des terminaux.
Quand les FSG dépassent les suites traditionnelles de GDR
Parfois, il est difficile de dire quand un fournisseur de services gérés a dépassé sa suite RMM jusqu'à ce qu'il regarde en arrière et voit comment sa suite RMM le freine. Si vous n'êtes pas sûr qu'il est temps de faire le changement, considérez ce qui suit :
Le volume l'emporte-t-il sur la valeur? Si vous perdez plus à cause de l'encombrement que vous ne gagnez avec les fonctionnalités, il est temps de changer.
Combien de temps prend le correctif ? Lorsque le déploiement des correctifs est retardé, cela expose les clients à des risques ; si vos cycles de correctifs sont trop longs, adopter une solution de gestion des correctifs automatisée peut être justifié.
Votre accès à distance nécessite-t-il des outils séparés ? Accès à distance should be included in your gestion à distance and monitoring. Si vous avez besoin d'un outil distinct pour vous connecter aux terminaux clients, Splashtop AEM peut vous aider.
Savez-vous combien vous payez chaque mois ? Lorsque les tarifs deviennent imprévisibles ou trop chers, cela peut avoir un impact significatif sur les budgets. Cherchez une solution avec un tarif abordable et prévisible.
Bien sûr, il est également utile de considérer vos besoins et priorités d'entreprise. Par exemple, si l'automatisation en temps réel et le patching immédiat sont essentiels, alors c'est le moment pour une solution légère comme Splashtop AEM. De même, si vous avez besoin d'une solution rapide et simple plutôt que d'une solution chargée de fonctionnalités excessives, Splashtop AEM peut répondre à vos besoins.
Comment les Fournisseurs de Services Gérés peuvent évaluer leur pile pour consolidation
Si vous êtes un fournisseur de services gérés et que vous vous demandez si votre pile technologique est devenue trop grande, il est facile d'évaluer et de le voir. Suivre ces étapes vous aidera à déterminer s'il est temps de consolider.
Inventoriez les outils par fonction et redondance: Si vous avez trop d'outils redondants ou inutilisés, c'est le signe qu'il est temps de consolider.
Identifiez les lacunes du SLA causées par des cycles de correctifs lents: Si vos cycles de correctifs sont trop lents et laissent les appareils sans correctif pendant de longues périodes, vous aurez besoin d'une plateforme avec gestion des correctifs automatisée.
Vérifiez le temps passé à gérer le RMM: les solutions RMM doivent faire gagner du temps, pas en perdre ; si vous passez trop de temps à gérer votre suite, c'est un signe que vous avez besoin de quelque chose de plus efficace.
Identifier les logiciels qui se chevauchent: Si vous utilisez plusieurs solutions, elles peuvent avoir des fonctionnalités redondantes, telles que l'accès à distance, le patching, la surveillance ou le scripting. Si c'est le cas, une consolidation est attendue depuis longtemps.
Effectuez une évaluation côte à côte: Comparez votre pile RMM avec un outil d'automatisation moderne pour déterminer lequel répond le mieux à vos besoins.
Évaluer les fournisseurs: Identifiez quels fournisseurs améliorent le temps de résolution, fournissent les outils et fonctionnalités dont vous avez besoin, et comparez-les à votre pile technologique actuelle.
La meilleure voie à suivre pour les MSPs cherchant à consolider leurs outils
Bien que les RMM traditionnels puissent convenir aux Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) qui ont besoin de suites tout-en-un héritées, beaucoup découvrent maintenant que des alternatives plus légères et basées sur le cloud offrent un bien meilleur retour sur investissement ainsi que la rapidité, la facilité d'utilisation et l'efficacité dont ils ont besoin. Splashtop AEM est une telle solution, fournissant la gestion à distance nécessaire, la correction automatique, la surveillance des endpoints, et plus encore, sans l'encombrement des outils RMM hérités.
Splashtop AEM fournit aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les endpoints, résoudre de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Mise à jour automatisée pour le système d'exploitation, les applications tierces et les applications personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE et alimentées par l'IA.
Des cadres de politique personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions de fond pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils sans interrompre les utilisateurs.
Essayez Splashtop AEM et voyez combien vous pouvez consolider
Si vous êtes prêt à consolider, vous pouvez laisser vos plateformes RMM derrière vous et découvrir à quel point Splashtop AEM simplifie la gestion à distance. Examinez votre pile technologique et identifiez les outils que vous utilisez réellement. Vous constaterez que Splashtop AEM fournit tout cela dans un seul package, rendant le travail plus facile et plus efficace pour les techniciens et les clients.
Vous voulez découvrir Splashtop par vous-même ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit.