Accès à distance est un outil puissant pour soutenir les employés à distance et hybrides ainsi que les équipes TI, leur permettant de se connecter aux appareils de travail de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Cependant, il existe différentes manières d'accéder aux appareils à distance, chacune avec ses propres avantages et inconvénients.
Alors, examinons l'Accès à distance sans agent vs basé sur un agent Accès à distance, comparons les différences, et voyons ce que chacun apporte aux entreprises et aux équipes TI en termes de sécurité, de flexibilité et de contrôle.
Comprendre l'Accès à distance sans agent et avec agent
Tout d'abord, nous devons comprendre ce que sont l'Accès à distance sans agent et basé sur un agent. Bien qu'ils soient tous deux conçus pour permettre aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils à distance de n'importe où, ils adoptent des approches significativement différentes dans la manière dont ils se connectent.
Qu'est-ce que l'Accès à distance sans agent ?
L'Accès à distance sans agent est la capacité de se connecter à distance et de contrôler des appareils sans installer un agent logiciel sur chaque point de terminaison. Cela utilise généralement des protocoles tels que RDP, VNC ou SSH pour se connecter, bien que les connexions basées sur un navigateur soient également possibles.
Agentless Accès à distance établit des connexions contrôlées par des politiques sans nécessiter d'agent sur le point de terminaison. Ces connexions peuvent être provisionnées pour une utilisation sous surveillance ou sans surveillance selon les politiques de l'organisation. Bien que ce soit une méthode rapide et pratique, elle a tendance à offrir moins de contrôle et moins de fonctionnalités que l'Accès à distance basé sur un agent. En tant que tel, il est fréquemment utilisé par les équipes TI pour fournir de la Téléassistance aux utilisateurs finaux à tout moment.
Qu'est-ce que l'Accès à distance basé sur un agent ?
L'Accès à distance avec agent utilise un agent logiciel installé sur les points de terminaison pour permettre des connexions à distance. Lorsqu'un utilisateur a besoin de se connecter à son appareil distant, il accède au logiciel, qui lui donne un accès complet via l'agent.
Bien que cela nécessite l'installation de logiciels sur chaque point de terminaison cible, cela offre un contrôle plus approfondi, une connectivité persistante et des fonctionnalités de gestion avancées pour les appareils sans surveillance. Les connexions sans agent peuvent également permettre un accès sans surveillance aux serveurs, bien qu'avec un ensemble de fonctionnalités plus limité. En conséquence, l'Accès à distance basé sur un agent est souvent préféré par les utilisateurs finaux qui auront fréquemment besoin d'accéder à leurs appareils à distance pour le travail lorsqu'ils sont en déplacement.
Que fait un agent de bureau à distance Chrome ?
Un agent bureau à distance Chrome est un composant logiciel installé sur les appareils de point de terminaison pour permettre l'Accès à distance. Lorsque les utilisateurs souhaitent accéder à leurs appareils à distance, l'agent logiciel crée une connexion sécurisée, permettant aux utilisateurs de contrôler l'appareil connecté depuis leur ordinateur ou appareil mobile.
En plus des connexions à distance et de la gestion des sessions, les agents bureau à distance Chrome peuvent également exécuter des fonctionnalités telles que le transfert de fichiers, la synchronisation du presse-papiers et le support multi-écrans, ce qui en fait des outils utiles pour le travail à distance sécurisé.
Comparaison des solutions d'accès à distance sans agent et basées sur des agents
Alors, décomposons les différences entre l'Accès à distance sans agent et avec agent. Chacun a des forces et des faiblesses uniques qui doivent être prises en compte lors du choix d'une solution d'Accès à distance pour votre organisation.
Sécurité: Les solutions d'Accès à distance basées sur un agent et sans agent incluent des protections de niveau entreprise comme le chiffrement AES-256, MFA, et une journalisation détaillée. Les outils basés sur un agent ajoutent souvent des contrôles supplémentaires au niveau des points de terminaison tels que l'enregistrement des sessions.
Facilité de déploiement: Comme l'Accès à distance sans agent ne nécessite pas l'installation de logiciel sur un appareil, il est généralement plus facile à déployer et à gérer que l'accès basé sur un agent. Cependant, une fois que l'agent logiciel est installé, il rend généralement la connexion à l'appareil à distance plus rapide et plus facile.
Scalabilité: L'accès à distance sans agent est plus facile à mettre à l'échelle, car il ne nécessite pas l'installation de nouveaux logiciels. Cependant, cela ne signifie pas que les solutions basées sur des agents sont difficiles à faire évoluer ; il suffit simplement d'installer le logiciel sur de nouveaux appareils.
Configuration système: Les connexions basées sur un agent et sans agent sont optimisées pour des sessions à distance sécurisées et performantes. La principale différence réside dans le déploiement et le contrôle.
Cas d'utilisation: L'accès basé sur un agent est idéal pour les employés qui ont besoin d'une connectivité régulière et persistante à leurs ordinateurs de travail, et pour les équipes TI gérant des flottes d'appareils. L'accès sans agent est idéal pour les administrateurs TI, les fournisseurs ou les équipes de support qui ont besoin d'un accès flexible et à la demande aux appareils sans installer de logiciel.
Considérations critiques pour choisir un modèle avec ou sans agent
Comment savoir quel modèle est fait pour vous ? Lors de la comparaison de l'Accès à distance sans agent et avec agent, il y a des facteurs importants à garder à l'esprit.
Considérez vos besoins spécifiques en entreprise et l'utilisation que vous ferez de l'Accès à distance. Si vous privilégiez la flexibilité, un modèle sans agent peut vous convenir. Cependant, si vous souhaitez un niveau de contrôle plus profond sur vos points de terminaison, alors un modèle basé sur un agent vous fournira plus de ce dont vous avez besoin.
La facilité d'accès est un autre facteur important. L'Accès à distance sans agent est souvent plus facile à déployer, car il ne nécessite pas l'installation de logiciels sur vos points de terminaison. Cependant, cela signifie également que le lancement d'une session à distance nécessite souvent plus de travail, car il nécessite que les utilisateurs des deux côtés se connectent, ce qui n'en fait pas l'option la plus pratique.
Considérez également vos exigences en matière de sécurité. Les logiciels basés sur un agent sont généralement plus sécurisés que l'Accès à distance sans agent, car le logiciel propose souvent des fonctionnalités de sécurité comme le chiffrement de bout en bout et l'authentification multi-facteurs. Cela peut en faire un choix préférable pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de conformité TI.
Les solutions d'Accès à distance sans agent peuvent être rapidement lancées, fournir un accès aux appareils connectés sans nécessiter de logiciel, et sont faciles à mettre à l'échelle. Cependant, les solutions basées sur des agents offrent plus de contrôle, de fonctionnalités et de sécurité, ce qui en fait des options plus robustes.
Solutions Splashtop pour un Accès à distance sans agent et basé sur un agent sans faille
Maintenant que nous avons comparé l'Accès à distance sans agent vs basé sur un agent, vous savez probablement ce qui conviendra le mieux à votre entreprise. Quel que soit votre choix, que vous préfériez l'accessibilité à la demande de l'Accès à distance sans agent ou les fonctionnalités riches et la sécurité de la connectivité basée sur un agent, Splashtop peut vous aider à vous connecter.
Splashtop Streamer : Solution d'Accès à distance basé sur un agent
Lorsque vous souhaitez accéder à distance à vos appareils avec un agent logiciel sécurisé, fiable et puissant, vous pouvez utiliser le Splashtop Streamer pour établir votre connexion.
La solution Streamer de Splashtop fournit un Accès à distance avec un contrôle total sur votre appareil distant. Cela facilite des sessions à distance stables, sécurisées et réactives, gardant les projets et programmes à portée de main à tout moment.
En plus d'aider les employés à accéder à leurs appareils à distance, le Splashtop Streamer peut également permettre aux équipes TI et aux professionnels du support de gérer et de dépanner les systèmes de n'importe où. Les outils de Téléassistance offrent aux agents de support un accès direct à l'appareil de l'utilisateur final, leur permettant de fournir un support et un dépannage depuis n'importe quel appareil, comme s'ils étaient devant l'ordinateur de l'utilisateur final.
Splashtop Connector : Solution d'accès à distance sans agent
Splashtop propose également la solution Splashtop Connector pour l'Accès à distance sans agent. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à distance aux ordinateurs, serveurs et appareils réseau sans avoir besoin d'un agent d'Accès à distance ou de VPN.
Splashtop Connector permet l'Accès à distance aux clients, Internet of Things (IoT), systèmes POS, et plus encore, même sur des réseaux fermés qui n'autorisent pas les applications tierces. Il peut également permettre l'Accès à distance à des programmes spécifiques uniquement, plutôt qu'une connexion bureau à distance complète, garantissant une connexion sécurisée.
Tout cela conduit à une expérience d'Accès à distance facile à déployer, sécurisée, rapide et fiable sans nécessiter l'installation d'un agent sur les appareils connectés.
Commencez avec les solutions d'Accès à distance Splashtop gratuitement
Quelle que soit la manière dont vous souhaitez accéder à vos appareils à distance, Splashtop le rend possible. Splashtop peut fournir une connexion sécurisée et stable pour la gestion à distance et l'accès, ainsi qu'un accès rapide et flexible pour les besoins en déplacement, le tout protégé par des fonctionnalités de sécurité avancées et des contrôles robustes.
L'Accès à distance avec agent et sans agent ont tous deux leurs avantages, vous pouvez donc utiliser Splashtop de la manière qui vous convient le mieux. Les employés peuvent utiliser Splashtop pour se connecter sans effort à leurs appareils de travail et accéder à tous leurs projets, programmes, outils et données de n'importe où, tandis que les agents TI peuvent rapidement se connecter aux appareils des utilisateurs finaux pour une Téléassistance efficace et puissante sur n'importe quel appareil.
Prêt à découvrir Splashtop par vous-même ? Commencez avec un essai gratuit dès aujourd'hui :