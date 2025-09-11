¿Estás buscando una alternativa a AnyDesk? Muchos usuarios que buscan una alternativa de AnyDesk se están pasando a Splashtop Remote Access Pro, la mejor alternativa a AnyDesk.
5 Reasons to Replace AnyDesk with Splashtop
If you’re considering moving away from AnyDesk, Splashtop offers clear advantages that make it a stronger choice for individuals, teams, and enterprises.
Better Value at Lower Cost Splashtop delivers enterprise-grade features at a more affordable, predictable price compared to AnyDesk’s paid tiers.
Cross-Platform Support
Unlike tools that focus mainly on Windows and macOS, Splashtop also supports Linux, iOS, Android, and Chromebooks, giving you flexibility across devices.
Enterprise-Grade Security
Splashtop meets ISO 27001, SOC 2, and HIPAA standards, with security features like MFA, SSO/SAML, and session logging—capabilities AnyDesk does not match at the same level.
High-Performance Remote Sessions
Splashtop offers 4K streaming at up to 60fps with low latency, making it ideal for creative professionals and hybrid workers who need seamless performance.
Optional Add-Ons for IT Teams
With Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) for patching and automation, Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, and Splashtop AR for remote guidance, IT teams can extend Splashtop far beyond basic remote access.
Together, these advantages make Splashtop not just an alternative to AnyDesk, but a long-term upgrade that scales with your needs.
Aquí está el porqué:
Splashtop Remote Access Pro cuesta a partir de $8.25 al mes, mientras que AnyDesk Professional cuesta a partir de $19.90 al mes, lo que supone más del 50 % de ahorro para los usuarios que se pasan de AnyDesk a Splashtop.
Los usuarios de Splashtop también disfrutan de más funciones y, en términos generales, de una mejor seguridad.
Este fue el caso de ABCis, un proveedor de SaaS que trabaja con clientes en el panorama minorista y ofrece soluciones continuas que ayudan a mejorar las operaciones diarias de sus tiendas.
Consulta nuestra comparación completa de precios de AnyDesk.
ABCis elige a Splashtop como la mejor alternativa para sustituir a AnyDesk
ABCis afirmó que, después de usar AnyDesk para acceder de forma remota a los ordenadores de sus clientes, esta herramienta carecía de suficientes medidas de seguridad, especialmente cuando se trataba de un entorno multiusuario:
"AnyDesk no ofrece la posibilidad de administrar usuarios y eso es algo que nos quita el sueño, ya que debemos tener contraseñas compartidas para el acceso no supervisado", afirmó Braeden Saxon, director de sistemas integrados de ABCis. "Está lejos de ser ideal. No tenemos forma de bloquear el acceso en caso de que uno de los miembros de nuestro equipo abandone la empresa. Entonces, comenzamos a buscar una solución alternativa que tuviera compatibilidad multiusuario y ofreciera una seguridad mucho mejor".
Cuando se trata de software de acceso remoto seguro, Splashtop da la talla. Splashtop utiliza una variedad de tecnologías y funciones para mantener seguros los datos de los usuarios, incluidos cortafuegos potentes, cifrado de datos, mitigación de DDoS, mecanismos de defensa contra intrusos de forma ininterrumpida, autenticación de dispositivos, verificación de dos factores, TLS (incluido TLS 1.2) y AES de 256 bits cifrado, seguridad de contraseña de varios niveles, bloqueo automático de pantalla, tiempo de inactividad de sesión, notificaciones de conexión remota, autenticación de servidor proxy y medidas de seguridad para entornos de múltiples usuarios, que es precisamente lo que ABCis necesitaba.
Pero la gestión y la seguridad multiusuario no eran las únicas razones por las que ABCis buscaba una solución alternativa a AnyDesk.
Al igual que muchos usuarios que buscaban una alternativa a AnyDesk, ABCis buscó una solución de acceso remoto que fuera rentable. Después de probar varias soluciones alternativas como LogMeIn Central, LogMeIn Rescue y TeamViewer, ABCis encontró que Splashtop era la mejor alternativa a AnyDesk en cuanto a características y precio.
"Splashtop ha hecho que sea muy fácil continuar prestándoles asistencia a nuestros clientes, tiene un precio competitivo y tiene todas las funciones que buscábamos", dijo Braeden (lee el caso práctico completo de ABCis).
Por lo tanto, si bien existen muchas herramientas de acceso remoto como Splashtop, la mayoría son demasiado caras, no son lo suficientemente seguras o tienen muy pocas funciones.Esto ha posicionado a Splashtop como la solución de acceso remoto de mejor relación calidad-precio del mercado, con precios que suelen ser un 80 % más baratos que los de la competencia, una seguridad de nivel empresarial y funciones premium como la transmisión en calidad 4K. Los usuarios de acceso remoto que buscan una alternativa de AnyDesk han reparado en ello y ese es el motivo por el que se están pasando a Splashtop.
Consulta una comparativa directa entre Splashtop Remote Access y AnyDesk Professional o prueba cualquiera de nuestras soluciones de forma gratuita para juzgar de primera mano por qué Splashtop es la mejor solución para tus necesidades de acceso remoto.