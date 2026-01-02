AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

AnyDesk es un software de escritorio remoto que permite a los usuarios acceder de forma remota a sus ordenadores. Existen licencias de pago disponibles y una versión gratuita.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre AnyDesk gratuito y de pago? ¿Hay alguna alternativa que debas tener en cuenta? ¿Y cuál es la mejor opción para ti?
En este blog, te mostraremos las diferencias y te guiaremos hacia la elección correcta.
AnyDesk gratis o de pago: diferencias clave
La principal diferencia entre las versiones gratuita y de pago de AnyDesk es el conjunto de funciones que están disponibles para los usuarios. La versión gratuita está limitada en términos de funciones, mientras que la versión paga viene con funcionalidades adicionales y funciones más avanzadas.
Limitaciones de la versión gratuita de AnyDesk
La versión gratuita de AnyDesk solo le permite acceder a 3 dispositivos como máximo, lo que puede ser una limitación si tienes varios dispositivos a los que necesitas conectarte. AnyDesk Free también carece de varias funciones que suelen necesitar los usuarios de escritorio remoto, que incluyen:
Reinicio remoto
Activación remota
Grabación de la sesión
Modo privado
Recordar la configuración de la sesión
Gestión de usuarios
Asistencia técnica activa (ticket, chat en vivo) o asistencia telefónica de AnyDesk
Teniendo en cuenta estas limitaciones, la versión gratuita de AnyDesk podría no ser la mejor opción para ti, especialmente si necesitas una herramienta de escritorio remoto para teletrabajar.
Restricciones de uso comercial y riesgo de bloqueos de conexión
Un problema que suelen experimentar los usuarios de la versión gratuita es que AnyDesk les bloquea las conexiones remotas por sospechas de uso comercial. Esta es una gran limitación de la versión gratuita de AnyDesk, ya que corres el riesgo de que se te bloquee el acceso a tus ordenadores remotos si AnyDesk sospecha que lo estás utilizando con fines comerciales.
¿Puede la versión gratuita de AnyDesk satisfacer tus necesidades de acceso remoto?
Al considerar Software de Escritorio Remoto, es esencial evaluar si la versión gratuita de AnyDesk puede satisfacer tus necesidades específicas. Aunque la versión gratuita de AnyDesk ofrece capacidades básicas de Acceso remoto, viene con varias limitaciones que pueden afectar su efectividad para uso profesional o empresarial.
Limitaciones clave de la versión gratuita de AnyDesk:
Funciones limitadas: la versión gratuita de AnyDesk carece de muchas funciones avanzadas que se encuentran en las versiones de pago.
Límites de tiempo de sesión: los usuarios pueden encontrar límites de tiempo en sesiones remotas, lo que puede ser perjudicial, especialmente cuando se realizan tareas largas Esta limitación puede dificultar la productividad y la continuidad del flujo de trabajo.
Problemas de seguridad: es posible que la versión gratuita no ofrezca el mismo nivel de funciones de seguridad que las versiones de pago, como el modo de privacidad. Esto podría plantear riesgos, especialmente cuando se accede a información confidencial de forma remota.
Restricciones de uso comercial: la versión gratuita de AnyDesk está destinada principalmente para uso personal. Su uso con fines comerciales puede infringir los términos de servicio, lo que puede provocar la suspensión de la cuenta u otros problemas.
Para las empresas o los casos de uso profesional, estas limitaciones pueden ser barreras significativas para el trabajo remoto efectivo.
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AnyDesk ofrece varios paquetes de suscripción de pago que ofrecen más funciones; sin embargo, esto tiene una desventaja considerable. AnyDesk es una de las aplicaciones de acceso remoto más caras que existen.
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