El Paquete Básico de LogMeIn Central Ha Sido Descontinuado

A partir de diciembre de 2018, LogMeIn Central Basic dejará de existir. El precio inicial del nuevo plan base de LogMeIn Central es casi un 40 % más caro que el antiguo paquete básico. No pagues más, consigue las mismas funciones principales y ahorra hasta un 50 % o más si te pasas a Splashtop.
¿Por qué se descontinuó LogMeIn Central Basic? ¿Qué esperar de los nuevos planes de precios?
Si te preguntas: "¿qué pasó con LogMeIn Central Basic?", no eres la única persona. LogMeIn acaba de eliminar sus antiguos paquetes de Central para dar paso a un "plan básico" con complementos opcionales disponibles para su compra. El nuevo plan básico cuesta desde $954.99/año, mientras que el paquete básico antiguo costaba a partir de 599 $/año. Eso supone casi un 40 % de aumento en el precio.
Repleto de funciones y rentable: Por qué Splashtop supera a LogMeIn Central
Si desea obtener las mismas funciones que el paquete básico anterior, debe obtener el nuevo plan básico. Puede cambiar al plan base de LogMeIn Central y pagar más, o puede elegir Splashtop Remote Support , que tiene las mismas funciones principales y cuesta entre un 40 % y un 80 % menos que LogMeIn.
Con Splashtop, podría ahorrar miles de euros al año. A continuación, le mostramos lo que pagaría anualmente por el Plan Base de LogMeIn Central en comparación con Splashtop Remote Support:
Da igual cuántos ordenadores necesites gestionar, Splashtop Remote Support te ofrece la mejor relación calidad-precio. Consulta nuestra comparación de precios entre LogMeIn Central y Splashtop y averigua por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Central.
Como mencionamos anteriormente, los usuarios de Splashtop Remote Support también obtienen las mismas funciones principales que se encuentran en el nuevo plan base de LogMeIn Central. Aquí hay una lista de algunas de las funciones incluidas en Splashtop Remote Support:
Acceso remoto desatendido
No hay acceso a la instalación supervisada (ad hoc)
Técnicos ilimitados
Sesiones simultáneas ilimitadas
Compatibilidad con Windows, Mac, iOS y Android
Transferencia de archivos
Chat (dentro y fuera de la sesión)
Impresión remota
Soporte para múltiples monitores
Inicio remoto
Reinicio remoto
Pantalla vacía
Comparte el escritorio del técnico
Audio
Dos técnicos pueden entrar a distancia en la misma máquina
Registro de eventos
Agrupación de computadoras y usuarios
Permisos de grupo
Gestión de usuarios
Cifrado AES de 256 bits
Autenticación de dispositivos
Alertas configurables
Acceso remoto a Android no supervisado
Ventana de comandos remota
Administración de Windows Update
Scripts y Tareas
y muchos más..
Con acceso remoto rápido, una interfaz fácil de usar, características de primera y un mejor precio, Splashtop Soporte remoto es la solución ideal para los suscriptores actuales de LogMeIn Central Basic. No pagues más por el Plan Base, ahorra tu presupuesto y obtén todo lo que necesitas con Splashtop.
¡No dejes que LogMeIn agote tu presupuesto: ahorra más con Splashtop!
Puede probar Splashtop Remote Support de forma gratuita con nuestra prueba gratuita de 7 días. No se requiere tarjeta de crédito ni compromisos. Haz clic en el botón de abajo para empezar.
Como un pequeño proveedor de servicios de TI, mi atención se centra en las necesidades de mis clientes. Y eso incluye poder proporcionar una respuesta instantánea de forma remota si no puedo estar en el sitio. Al igual que muchos otros profesionales de TI, me sorprendió la bomba de precios de LogMeIn que nos dejó a mí y a mis clientes luchando por encontrar una alternativa a esa solución, ahora cara. Después de arreglármelas temporalmente con las soluciones gratuitas de otros productos, finalmente llegué a casa a Splashtop.
Además de ser fácil de implementar y escalar, Splashtop me brinda un excelente rendimiento incluso en conexiones incompletas. ¡Dormiré mejor por la noche sabiendo que podré brindarles a mis clientes un gran apoyo al día siguiente!
–Micah Barham, Barham Technologies
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