Cuando los MSPs gestionan múltiples entornos de clientes, mantener cada endpoint correctamente actualizado puede ser un desafío. Aunque las políticas de parches pueden ayudar a escalar la gestión de parches y automatizar las implementaciones rutinarias, obstáculos como poco espacio en disco, servicios detenidos o dispositivos sin conexión pueden complicar el proceso.
Los scripts de automatización pueden ayudar a los MSPs a detectar y abordar muchas de estas condiciones antes de que hagan que una implementación falle. Con scripts de automatización, los MSPs pueden gestionar más fácilmente la implementación de parches preparando endpoints, validando resultados, corrigiendo fallos y escalando incidencias cuando sea necesario. Esto complementa las políticas de parches y mejora el proceso de gestión de parches, ayudando a garantizar que las actualizaciones se implementen correctamente.
Con eso en mente, veamos cómo los scripts de automatización pueden mejorar la gestión de parches y dónde aportan más valor antes, durante y después de la implementación.
¿Qué papel desempeñan los scripts de automatización en la implementación de parches?
Los scripts de automatización se diferencian de las políticas de automatización de parches, que rigen actividades rutinarias como aprobaciones, programaciones y reglas de reinicio. Los scripts de automatización gestionan problemas más complejos, como comprobaciones específicas del endpoint, validación, corrección y excepciones que pueden quedar fuera de las políticas normales de aplicación de parches.
Los scripts pueden gestionar múltiples tareas, entre ellas:
Comprobando si un endpoint está listo para la instalación de parches.
Preparar los dispositivos antes de que se implementen los parches.
Confirmar que las actualizaciones se instalaron correctamente.
Corregir condiciones comunes que pueden hacer que los parches fallen.
Reintentar acciones fallidas dentro de los límites definidos.
Recopilación de información de diagnóstico.
Escalar incidencias no resueltas a los técnicos.
Usar scripts para comprobaciones de preparación específicas, validación y gestión de excepciones ayuda a mantener las políticas de parches centradas en el despliegue rutinario.
¿Cómo pueden los MSPs usar scripts antes de la implementación de parches?
Una vez establecido eso, podemos ver cómo los MSPs pueden usar scripts para mejorar la gestión e implementación de parches. Los scripts previos a la implementación son muy útiles para ayudar a los MSPs a identificar condiciones que pueden afectar a la implementación de parches y resolverlas, entre ellas:
1. Comprobar el espacio disponible en disco
A veces, lo único que impide que se implemente un parche es la falta de espacio. Los scripts pueden comparar el almacenamiento disponible con umbrales definidos antes de la implementación del parche para verificar que haya suficiente espacio en disco para el parche. Si el espacio disponible cae por debajo del umbral, el endpoint puede excluirse de la implementación, enviarse a un flujo de limpieza aprobado o marcarse para que lo revise un técnico.
Ten en cuenta que el script no debe eliminar archivos indiscriminadamente para liberar espacio. Sin la supervisión y aprobación adecuadas, siempre existe el riesgo de que elimine algo vital.
2. Detectar reinicios pendientes
Los endpoints pueden permanecer en un estado de reinicio pendiente después de una actualización, la instalación de una aplicación o un cambio en el sistema. Los scripts son útiles para identificar endpoints que necesitan reiniciarse después de instalar una actualización o realizar cambios en el sistema.
Los MSPs pueden programar una acción de reinicio durante una ventana de mantenimiento aprobada o ejecutar un script que inicie el reinicio en condiciones definidas. De este modo, las actualizaciones se instalan correctamente sin interrumpir los flujos de trabajo habituales.
3. Verifica los servicios necesarios
Los scripts también son útiles para confirmar que los servicios de actualización del SO y otras herramientas necesarias funcionan correctamente. Por ejemplo, si un servicio está detenido o devuelve mensajes de error, los scripts pueden intentar reiniciar el servicio o escalar el problema a un técnico para que se resuelva antes de que se implemente la actualización.
4. Confirma los requisitos previos de los parches
A veces, los parches tienen requisitos previos que deben cumplirse antes de poder instalarse, como versiones específicas del SO, frameworks dependientes, procesos necesarios o conectividad con fuentes de actualización aprobadas. Los scripts pueden comprobar estos requisitos previos y devolver resultados claros, para que los endpoints que no los cumplan puedan corregirse o excluirse.
5. Cierra o detén las aplicaciones en conflicto
A veces, las aplicaciones abiertas o los procesos en ejecución pueden impedir que una actualización se inicie o se complete. En estos casos, los scripts pueden detectar estos problemas, notificar a los usuarios o detenerlos durante un periodo de mantenimiento para que la actualización pueda completarse.
Ten en cuenta que no se deben cerrar las aplicaciones sin dejar primero que los usuarios guarden su trabajo. Pocas cosas resultan más frustrantes que perder horas de trabajo por un reinicio inesperado.
¿Cómo pueden los MSPs ejecutar scripts en grupos de endpoints de clientes?
Si los MSPs quieren ejecutar scripts en varios endpoints de clientes, necesitan controles centralizados que puedan ejecutar scripts sin requerir conexiones manuales a cada endpoint. Los scripts reutilizables se pueden estandarizar entre clientes y, al mismo tiempo, personalizarse para necesidades individuales, incluidas variables, umbrales, programaciones y exclusiones.
Los scripts pueden orientarse a una variedad de grupos y necesidades, entre ellas:
Cliente
Sitio o ubicación
Sistema operativo
Rol del dispositivo
Departamento
Ventana de mantenimiento
De hecho, poder ejecutar scripts personalizados y específicos es esencial para garantizar que cada cliente y dispositivo reciba el soporte que necesita. Si un script funciona para los portátiles estándar de los empleados, eso no garantiza que funcione igual en servidores, quioscos u otros dispositivos críticos para el negocio, por lo que es importante dirigir correctamente los scripts.
¿Cómo pueden los scripts verificar que los parches se instalaron correctamente?
Un aspecto vital, pero que a menudo se pasa por alto, de la gestión de parches es verificar la instalación. Los comandos de implementación automatizada pueden iniciar la instalación, pero no verifican que el endpoint haya alcanzado el estado de parche previsto. Sin una prueba adecuada de la instalación, es fácil que los parches fallen sin que nadie lo note.
Con scripts de automatización, es posible verificar la instalación de parches de varias maneras, entre ellas:
1. Confirmar el estado del parche del sistema operativo
Con los scripts, puedes verificar detalles clave, como los identificadores de actualizaciones instaladas, el historial de actualizaciones, los números de compilación del sistema operativo, la fecha de la última instalación correcta y el estado de reinicio. Esta es una comprobación sencilla que compara el estado actual del endpoint con cómo debería estar si el parche está correctamente instalado, lo que facilita verificar la instalación.
2. Verifica las versiones de las aplicaciones
Los scripts también pueden verificar el software instalado después de que se actualicen las aplicaciones para garantizar que ejecutan la versión más reciente. Esto ayuda a los MSPs a identificar instalaciones que pueden haberse marcado como correctas, pero no se actualizaron a la versión esperada, para que puedan revisarlas y completar la actualización.
3. Devolver resultados estructurados
Los scripts pueden comprobar los estados de los parches y proporcionar una salida estandarizada, como «correcto», «reinicio necesario», «revisión manual necesaria» o error con un motivo adjunto. Esta es una forma rápida y clara de verificar los parches, ya que incluye el dispositivo, la marca de tiempo y mensajes de error concisos, lo que permite abordarlos rápidamente.
4. Volver a comprobar después del reinicio
Muchos parches no pueden validarse por completo hasta que el endpoint se reinicia. En estos casos, después de que el endpoint se reinicie, los MSPs pueden ejecutar o programar un script de validación para confirmar la compilación final del sistema operativo o la versión de la aplicación e informar de cualquier error restante.
¿Cómo pueden los scripts corregir errores comunes de los parches?
Si un parche falla, los scripts también pueden abordarlo e intentar reinstalar el parche correctamente. Esto funciona mejor en condiciones predecibles y de bajo riesgo, pero los scripts también pueden enviar fallos inusuales o de alto impacto a los técnicos para que los investiguen manualmente cuando sea necesario.
1. Reiniciar los servicios de actualización fallidos
Si es necesario reiniciar un servicio para que una actualización finalice, los scripts de automatización pueden encargarse de ello. Los scripts pueden configurarse para comprobar el estado de los servicios relacionados con la actualización y reiniciarlos cuando sea seguro hacerlo, lo que permite que la instalación continúe cuando un servicio detenido es la causa del fallo. Si hay fallos repetidos del servicio, deben registrarse y escalarse, por lo que los scripts también deben incluir un número máximo de reinicios antes de escalar.
2. Reparar condiciones temporales de actualización
Los scripts de automatización pueden incluir acciones de corrección aprobadas para cuando fallen las actualizaciones, como restablecer componentes de actualización bloqueados, borrar datos temporales de actualización o reparar requisitos previos conocidos. Esto puede ayudar a automatizar la resolución de problemas y los reintentos de actualizaciones. Los scripts de corrección deben tener un alcance limitado, estar probados, aprobados y restringidos a condiciones conocidas. Las acciones destructivas deben requerir la revisión de un técnico.
3. Reintenta las instalaciones de parches fallidas
Si una instalación falla, los scripts pueden configurarse para reintentarla después de que se resuelva el problema. Esto puede automatizar la respuesta a fallos previsibles y reducir el número de endpoints que requieren la intervención de un técnico. Sin embargo, los reintentos deben configurarse con un número máximo de intentos, con retrasos entre intentos, y registrar los motivos de cada fallo, para que puedan escalarse a técnicos si es necesario.
4. Activar los reinicios necesarios
Cuando una actualización requiere un reinicio antes de instalarse por completo, los scripts pueden programar e iniciar reinicios de acuerdo con las políticas del cliente. Esto ayuda a garantizar que las actualizaciones se instalen correctamente sin interrumpir el trabajo diario, al programar los reinicios durante ventanas de mantenimiento planificadas, junto con notificaciones amigables para que no se pierda ningún trabajo importante por un reinicio.
5. Recopila registros para la revisión del técnico
Los scripts también pueden usarse para recopilar información, como registros, historial de actualizaciones, información del sistema y códigos de error. Después, cuando la actualización tenga que escalarse a un técnico, la información que necesite ya estará lista. Esto reduce el tiempo que los técnicos dedican a recopilar información básica de diagnóstico y mejora la eficiencia al proporcionar todo lo que necesitan en un solo lugar.
¿Cuándo debe la automatización de parches detenerse y escalarse a un técnico?
Aunque la automatización de parches es una herramienta valiosa para mantener los endpoints actualizados y seguros, hay momentos en los que los técnicos todavía tienen que intervenir. Hay muchas circunstancias en las que la automatización debe hacerse a un lado y dejar paso a un técnico, especialmente cuando los problemas requieren la experiencia y la investigación de un técnico.
Estas situaciones incluyen:
El mismo parche falla después del número de reintentos permitido
No se puede restaurar un servicio necesario
El endpoint devuelve repetidamente resultados inconsistentes
Una aplicación crítica para el negocio se ve afectada
Un servidor o dispositivo especializado requiere revisión
Un parche provoca un comportamiento inesperado en la aplicación o el sistema
Un script encuentra un error desconocido
El endpoint queda fuera de la configuración aprobada
La corrección requeriría cambios destructivos o de alto riesgo
En cualquiera de estas situaciones, se debe alertar a los equipos de TI para que puedan intervenir. Asegúrate de que las alertas incluyan el cliente, el endpoint, la versión del script, el parche, las acciones intentadas, los resultados y los siguientes pasos recomendados para ayudar a los técnicos a diagnosticar y resolver el problema de forma eficiente.
Recuerda: el objetivo de la automatización es reducir el trabajo repetitivo, no esconder los problemas no resueltos bajo la alfombra. Si surge un problema que los scripts no pueden resolver, los equipos de TI deben estar preparados para gestionarlo.
¿Cómo deben los MSPs estandarizar de forma segura los scripts de automatización de parches?
Los scripts de automatización de parches son herramientas potentes y flexibles tanto para el despliegue de parches como para la resolución de problemas. Sin embargo, aun así tienen que diseñarse correctamente. Aquí tienes algunos pasos importantes que debes seguir al crear tus scripts de automatización de parches:
Define un propósito por script: No hay razón para usar un solo script para todo. Tareas como comprobaciones de preparación, corrección, validación e informes deben separarse siempre que sea posible y práctico.
Prueba en un entorno controlado: Es importante probar los scripts y asegurarte de que funcionen según lo previsto antes de implementarlos en todos los dispositivos. Asegúrate de validar los scripts en un grupo representativo de dispositivos antes de usarlos en los endpoints de producción.
Usa grupos piloto de endpoints: Al implementar tus scripts, no querrás desplegarlos en todos los dispositivos a la vez. Empieza con un grupo de implementación limitado antes de ampliarlo a todo el entorno del cliente, para que cualquier problema inesperado pueda detectarse y resolverse pronto.
Mantén el control de versiones: Es importante mantener el control sobre tus scripts y cualquier cambio que se haga en ellos. Asegúrate de registrar los cambios en los scripts, los responsables, las fechas de aprobación y las versiones de reversión de cada script.
Usa entradas y variables claras: Los scripts deben ser claros y fáciles de modificar para clientes específicos. Mantén la configuración, los umbrales y las ventanas de mantenimiento específicos de cada cliente separados de la lógica principal del script, para que puedan ajustarse según sea necesario.
Protege las credenciales y los datos sensibles: Mantener los datos sensibles protegidos en todas partes es importante, también en los scripts. Nunca incluyas contraseñas en texto plano, tokens de acceso ni información sensible de clientes en los scripts, ya que eso pone en riesgo la seguridad de los datos.
Establece tiempos de espera y límites de reintento: Aunque los scripts pueden volver a intentar actualizaciones fallidas, no quieres que se queden atrapados en un bucle infinito. Asegúrate de establecer límites para evitar que los scripts se ejecuten indefinidamente o creen bucles repetidos de corrección.
Captura registros y códigos de salida: Cada ejecución debe poder rastrearse y entenderse. Esto ayuda a mejorar la supervisión y la responsabilidad, a la vez que proporciona registros claros por si hace falta investigar o deshacer algo.
Controlar los permisos de los scripts: Asegúrate de limitar quién puede crear, editar, aprobar y ejecutar scripts para evitar accesos no autorizados o scripts no aprobados.
Revisa la biblioteca de scripts con regularidad: Los scripts a menudo deben revisarse, actualizarse o eliminarse cuando dejan de funcionar como se espera. Asegúrate de revisar tu biblioteca, retirar los scripts obsoletos y actualizar los flujos de trabajo cuando cambien los sistemas operativos, las aplicaciones o los requisitos del cliente.
¿Cómo pueden los MSPs medir la eficacia de la aplicación de parches asistida por scripts?
Los MSPs deben medir si los scripts están mejorando la finalización de parches, reduciendo los fallos repetidos y limitando la intervención innecesaria de los técnicos. Puedes medir la eficacia de la aplicación de parches asistida por scripts mediante resultados operativos que indiquen éxito y eficiencia, en lugar de solo por la cantidad de scripts ejecutados.
Asegúrate de hacer seguimiento de estas métricas:
Tasa de éxito de los parches
Tasa de instalación en el primer intento
El porcentaje de fallos que se corrigen automáticamente
El número de endpoints que requieren la intervención de un técnico
Tiempo medio para resolver parches fallidos
Endpoints en espera de reinicio
Dispositivos que pierden repetidamente las ventanas de mantenimiento
Tasas de fallo y tiempo de espera de scripts
Finalización de parches por cliente o grupo de endpoints
Tiempo entre la aprobación del parche y la instalación verificada
Errores comunes que los MSPs deben evitar con los scripts de automatización de parches
La creación de scripts puede ser un proceso complicado, por lo que hay varios errores que los MSPs suelen cometer al crear y usar scripts de automatización. Asegúrate de evitar estos errores para que tus scripts se ejecuten como esperas.
Los errores comunes incluyen:
Usar scripts como sustituto de las políticas centralizadas de parches, en lugar de como una herramienta para complementarlas y respaldarlas.
Ejecutar scripts no probados en todos los clientes, en lugar de probarlos y ajustarlos para cada cliente.
Aplicar el mismo script a todos los tipos de endpoints, lo que puede hacer que los scripts se ejecuten en dispositivos o sistemas operativos incompatibles.
Permitir reintentos ilimitados, lo que puede hacer que los scripts queden atrapados en bucles infinitos de fallos y reintentos sin solución.
Tratar la ejecución del script como prueba del éxito del parche, en lugar de verificar la instalación.
No tener en cuenta los dispositivos sin conexión, lo que puede hacer que los dispositivos no reciban actualizaciones clave.
Incrustar credenciales en scripts, lo que crea riesgos de ciberseguridad.
Suprimir errores en lugar de escalarlos.
Realizar cambios de alto riesgo sin aprobación.
No documentar la propiedad y los cambios del script, lo que reduce la responsabilidad y el control.
Crear una gran biblioteca de scripts con funciones solapadas, que puede volverse engorrosa y redundante.
Ignorar los horarios y los requisitos de reinicio específicos de cada cliente.
Cómo Splashtop AEM admite la implementación de parches asistida por scripts
Los scripts y la implementación de parches no tienen por qué ser un reto, y mucho menos uno insuperable. Con Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints), los MSPs pueden gestionar la implementación de parches, ejecutar scripts en grupos de endpoints gestionados, revisar el estado de los endpoints y resolver excepciones de forma remota desde la consola de Splashtop.
Con Splashtop AEM, puedes:
1. Automatiza los parches del sistema operativo y de terceros
Splashtop AEM ofrece a los MSPs automatización de parches. Con ella, pueden establecer políticas para automatizar actualizaciones rutinarias en los dispositivos gestionados, incluidos los sistemas operativos y las aplicaciones de terceros. Estas políticas forman la base del proceso de aplicación de parches, mientras que los scripts pueden dar soporte a excepciones y comprobaciones adicionales para seguir mejorando la gestión de parches.
2. Ejecuta scripts en varios endpoints
Splashtop AEM permite a los MSPs programar y ejecutar scripts en grupos de endpoints seleccionados. Esto admite varios dispositivos a la vez, en lugar de requerir que cada uno se conecte individualmente, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia. Los scripts también pueden ejecutarse en segundo plano, lo que permite realizar mantenimiento rutinario sin interrumpir a los usuarios.
3. Revisa la ejecución y los resultados de los parches
Al centralizar la información del estado de los dispositivos y los parches en un solo lugar, Splashtop AEM ayuda a los técnicos a identificar qué parches se instalaron correctamente, dónde se produjeron fallos y qué dispositivos necesitan atención adicional. Esto ayuda a garantizar un parcheo adecuado en los endpoints, ya que los MSPs pueden verificar los resultados y saber cuándo deben ocuparse de los fallos.
4. Resolver de forma remota las excepciones restantes
Si los endpoints necesitan atención adicional, los técnicos de MSP pueden usar las capacidades de soporte remoto de Splashtop para acceder de forma remota a los dispositivos y solucionar problemas.
Mejora la implementación de parches sin crear más trabajo manual
Los scripts de automatización son herramientas potentes para mejorar la implementación de parches, pero deben usarse correctamente. Los scripts son más eficaces cuando se usan para funciones específicas dentro de un flujo de trabajo de aplicación de parches controlado, como verificar la preparación, validar los resultados y corregir problemas básicos.
Los scripts desempeñan un papel clave en el despliegue de parches, ya que trabajan junto con la automatización de parches y las políticas para mantener los endpoints actualizados. Cuando los MSPs establecen reglas claras de reintento y escalado, mantienen controles específicos para cada cliente y derivan los problemas no resueltos a los técnicos, el despliegue de parches se vuelve más coherente, trazable y manejable.
Con Splashtop AEM, la automatización de parches es aún más eficiente. Los MSPs pueden usar Splashtop AEM para configurar políticas de parches, programar o ejecutar scripts en grupos de endpoints gestionados, supervisar los resultados de implementación y abordar excepciones.
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