Explicación del acceso remoto supervisado y no supervisado

Cuando se buscan soluciones de soporte remoto, la primera pregunta es si necesitas una solución de soporte remoto supervisada, no supervisada o ambas.
Aquí tienes una guía rápida para ayudarte a decidir.
Entender qué es el soporte remoto supervisado
¿Qué Significa y Cuáles Son los Casos de Uso?
El soporte remoto supervisado significa que un usuario final está usando el dispositivo o la aplicación y necesita soporte inmediato.
Las soluciones de soporte supervisado te permiten proporcionar apoyo a tus clientes tan pronto como surge un problema. Tú o tu técnico podrán acceder de forma remota al dispositivo del usuario final, solucionar el problema y resolverlo lo antes posible.
¿Cómo Funciona?
Por lo general, las soluciones de acceso y soporte remotos implican la instalación previa de software en los dispositivos que se utilizarán para acceder de forma remota y en aquellos a los que se accederá de forma remota. Sin embargo, con Splashtop Remote Support, nuestra solución de asistencia supervisada, el usuario final no necesita tener nada preinstalado en su dispositivo.
En cambio, los técnicos pueden entrar en el dispositivo del usuario final con un simple código de sesión que el usuario final genera con la aplicación Splashtop SOS. Una vez que el usuario final le da al técnico su código, ¡puede conectarse instantáneamente al dispositivo!
¿Quién Necesitaría una Solución de Apoyo Remoto Supervisado?
Las soluciones de soporte remoto supervisado son ideales para los equipos de soporte/servicio al cliente y los centros de ayuda de TI. Este tipo de soluciones te permite ver rápidamente los problemas de primera mano y resolverlos rápidamente. Esto reduce el tiempo, el coste y mejora la satisfacción del cliente.
Entender qué es el soporte remoto no supervisado
¿Qué Significa y Cuáles Son los Casos de Uso?
El soporte remoto no supervisado significa que el técnico puede entrar en el dispositivo del usuario final aunque no esté allí.
El principal caso de uso de una solución no supervisada es proporcionar mantenimiento y soporte de rutina a los dispositivos de tu cliente. A diferencia del soporte remoto supervisado, que proporciona asistencia a los usuarios que necesitan ayuda inmediata, el soporte remoto no supervisado puede utilizarse para gestionar una infraestructura de TI, instalar actualizaciones e incluso solucionar problemas no urgentes.
¿Cómo Funciona?
El Administrador de TI o el técnico envía un enlace de descarga para instalar el software de soporte remoto en todos los dispositivos que quieran soportar. Una vez instalado, el técnico podrá acceder al dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar.
¿Quién Necesitaría una Solución de Soporte Remoto No Supervisada?
Esta herramienta de soporte remoto de TI es ideal para MSPs, proveedores de servicios de TI y equipos internos de TI que buscan gestionar y dar soporte a los dispositivos de su empresa y/o a los dispositivos de sus clientes.
Soporte remoto supervisado y no supervisado: comparativa detallada
A continuación se examina más de cerca lo que implica el apoyo remoto supervisado y no supervisado y los principales casos de uso de cada uno.
Supervisado y no supervisado: encuentra la mejor solución de soporte remoto de Splashtop para tus necesidades
Ya sea que necesites principalmente acceso no supervisado para gestionar dispositivos en cualquier momento o acceso supervisado para prestar soporte a los usuarios en tiempo real, es importante elegir una solución que se ajuste a tu flujo de trabajo.
Splashtop Remote Support está diseñado para prestar a los equipos de TI y a los profesionales de soporte la flexibilidad de ofrecer soporte remoto supervisado y no supervisado, de forma segura y eficiente. Con el plan adecuado, tendrás todas las herramientas que necesitas para prestar soporte a tus usuarios y gestionar dispositivos desde cualquier lugar.
Explora Splashtop Remote Support para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
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