Explicación del acceso remoto supervisado y no supervisado

Cuando se buscan soluciones de soporte remoto, la primera pregunta es si necesitas una solución de soporte remoto supervisada, no supervisada o ambas.

Aquí tienes una guía rápida para ayudarte a decidir.

Asistencia a distancia

¿Qué Significa y Cuáles Son los Casos de Uso?

El soporte remoto supervisado significa que un usuario final está usando el dispositivo o la aplicación y necesita soporte inmediato.

Las soluciones de soporte supervisado te permiten proporcionar apoyo a tus clientes tan pronto como surge un problema. Tú o tu técnico podrán acceder de forma remota al dispositivo del usuario final, solucionar el problema y resolverlo lo antes posible.

¿Cómo Funciona?

Por lo general, las soluciones de acceso y soporte remoto implican la instalación anticipada de software en los dispositivos de los que se va a hacer la remoción y en los que se va a reubicar. Sin embargo, con SOS, nuestra solución de soporte supervisado, el usuario final no necesita tener nada pre-instalado en su dispositivo.

En cambio, los técnicos pueden entrar en el dispositivo del usuario final con un simple código de sesión que el usuario final genera con la aplicación Splashtop SOS. Una vez que el usuario final le da al técnico su código, ¡puede conectarse instantáneamente al dispositivo!

¿Quién Necesitaría una Solución de Apoyo Remoto Supervisado?

Las soluciones de soporte remoto supervisado son ideales para los equipos de soporte/servicio al cliente y los centros de ayuda de TI. Este tipo de soluciones te permite ver rápidamente los problemas de primera mano y resolverlos rápidamente. Esto reduce el tiempo, el coste y mejora la satisfacción del cliente.

Soporte Remoto No Supervisado

¿Qué Significa y Cuáles Son los Casos de Uso?

El soporte remoto no supervisado significa que el técnico puede entrar en el dispositivo del usuario final aunque no esté allí.

El principal caso de uso de una solución no supervisada es proporcionar mantenimiento y soporte de rutina a los dispositivos de tu cliente. A diferencia del soporte remoto supervisado, que proporciona asistencia a los usuarios que necesitan ayuda inmediata, el soporte remoto no supervisado puede utilizarse para gestionar una infraestructura de TI, instalar actualizaciones e incluso solucionar problemas no urgentes.

¿Cómo Funciona?

El Administrador de TI o el técnico envía un enlace de descarga para instalar el software de soporte remoto en todos los dispositivos que quieran soportar. Una vez instalado, el técnico podrá acceder al dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

¿Quién Necesitaría una Solución de Soporte Remoto No Supervisada?

Esta es la solución ideal para los MSP, proveedores de servicios de TI y equipos internos de TI. Puedes gestionar y dar soporte a los dispositivos de tu propia empresa y/o a todos los dispositivos de tus clientes.

Comparación Lado a Lado

A continuación se examina más de cerca lo que implica el apoyo remoto supervisado y no supervisado y los principales casos de uso de cada uno.

¿Qué Solución De Splashtop Es La Adecuada Para Mí?

Las soluciones de soporte remoto de Splashtop permiten a los usuarios acceder remotamente y dar soporte a las computadoras y/o dispositivos de sus clientes. Tenemos dos soluciones de soporte remoto dirigidas a los dos tipos principales de soporte remoto, supervisado y no supervisado.

Splashtop SOS fue creado para aquellos que buscan proporcionar apoyo supervisado (o a demanda).

Splashtop Remote Support da a los usuarios las herramientas para dar soporte no supervisado a las computadoras de su compañía o cliente.

Es importante entender cuál será tu principal caso de uso para que puedas asegurarte de que estás recibiendo la solución correcta.

(Tenemos paquetes de SOS y Remote Support que te dan capacidades de soporte remoto supervisado y no supervisado)

Si todavía tienes problemas para decidirte, puedes leer nuestro blog, "¿Cómo puedo elegir entre Splashtop Remote Support y Splashtop SOS?" O puedes contactar con nuestro equipo de ventas que te dirigirá en la dirección correcta y te hará empezar con tu prueba gratuita.