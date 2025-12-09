¿Debería Usar el Correo Electrónico para la Transferencia de Archivos?

No Deberías Usar el Correo Electrónico para la Transferencia de Archivos en 2020 ⬇
1.000 millones: es el número de cuentas de correo electrónico pirateadas en 2016. ¿Mejoró en 2019? La verdad es que no.
¿Y en 2020? Según la revista Security, Hay un ataque hacker cada 39 segundos.
Y dado que la ciberseguridad es más rentable que el comercio de drogas ilegales, el pirateo de correos electrónicos no va a desaparecer. Deja que esto entre en tu cabeza.
¿Todavía estás indiferente de esto? Esto podría convencerte:
4 Razones Por las Que No Debes Usar el Correo Electrónico para la Transferencia de Archivos en 2020 ⬇
Pierdes la confidencialidad porque una vez que el archivo desaparece, no tienes garantías de que no se compartirá con otros. Ahora podrías estar pensando que un simple NDA puede protegerte, pero no realmente. Un NDA sólo te permite tomar medidas legales contra el intercambio no autorizado de información, no para impedirlo.
Tienes un mayor riesgo de seguridad porque enviar un archivo por correo electrónico significa almacenarlo en varios ordenadores, lo que puede hacerlo más vulnerable a los ciberataques.
Tu correo electrónico durará una eternidad. En resumen, si envías un archivo que deseabas no haber enviado nunca, será demasiado tarde amigo.
Tienes limitaciones restrictivas de archivos. Esto significa que si quieres compartir archivos grandes, probablemente no podrás hacerlo a través de la mayoría de las plataformas de correo electrónico.
A pesar de los evidentes riesgos y limitaciones de seguridad, millones de personas comparten archivos por correo electrónico todos los días.
Mientras que está bien que alguien comparta una foto de su bebé con la abuela por correo electrónico, no está bien que una empresa comparta archivos sensibles por correo electrónico. Se llama norma empresarial.
Algunas empresas añaden una capa adicional de seguridad a los archivos adjuntos del correo electrónico protegiendo con contraseña todos los documentos sensibles. Esto también tiene problemas. Lo que sería aún mejor es enviar archivos mediante transferencia de archivos de acceso remoto y, la forma más fácil de transferir archivos de forma segura entre el servidor y cualquier ordenador es mediante una solución de escritorio remoto.
Por suerte para ti, conocemos justo el mejor > Splashtop Remote Access.
Acceso Remoto Splashtop
Con Splashtop Remote Access, puedes arrastrar y soltar archivos entre "tus" ordenadores sin importar en qué parte del mundo se encuentren. También puedes controlar completamente quién comparte archivos y cuándo finalizar los privilegios de uso compartido.
Quizá te preguntes: ¿en qué se diferencia esto de compartir archivos adjuntos de correo electrónico?
La transferencia de archivos de Splashtop se realiza con la misma fluidez con la que se mueven archivos en tu propio ordenador. Pero lo más importante es que los archivos se mueven a través del puerto 443, el puerto utilizado por las principales agencias gubernamentales como el FBI. Entonces, si el FBI está a salvo, tu podrás tener la seguridad de que con Splashtop Remote Access tus archivos también están seguros.
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